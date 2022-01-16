Защитников Донецкого аэропорта официально чествуют 20 января
В Украине официально чествуют защитников Донецкого аэропорта 20 января, в день завершения обороны объекта. 16 января как день памяти защитников ДАП не является исторически достоверным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform.
Героическое противостояние сил АТО российским оккупантам и наемникам в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года и длилось 242 дня. Оборона ДАП стала символом мужества, несгибаемости и боевого духа украинских воинов.
"Через год, в 2016 году, при поддержке Благотворительного фонда участников боевых действий "Единство побратимов" и общественной организации "Украинская ассоциация инвалидов АТО" впервые был проведен вечер памяти ветеранов – защитников Донецкого аэропорта "Легендарные герои-киборги". Мероприятие организовали 16 января семьи погибших героев.
Впрочем, стоит заметить, что 16 января как день памяти защитников Донецкого аэропорта не является исторически достоверным", - отмечается в сообщении.
Кратко и хронологически:
В ночь с 16 на 17 января 2015 года к новому терминалу Донецкого аэропорта прибывает подкрепление от 90-го отдельного аэромобильного батальона в составе 15 человек, которые сразу вступают в бой. 17 января "киборги" отбили у боевиков часть территории аэропорта, нанеся им потери, эвакуировали 23 раненых украинских бойцов и вывезли тела троих погибших.
20 января 2015 года боевики взорвали колонны, державшие перекрытие аэропорта.
Именно 20 января зафиксированы наибольшие потери среди украинских защитников во время обороны ДАП – погиб 41 военнослужащий Вооруженных сил Украины.
20 января 2015 года завершилась оборона аэродрома. Поэтому этот день считается завершением героической обороны аэропорта.
Уже 21 января 2015 года силы АТО начали выход из ДАП из-за разрушения объекта.
Учитывая хронологию событий тех дней, руководством Вооруженных сил Украины инициировано проведение Дня памяти защитников Донецкого аэропорта ежегодно именно 20 января – в день, когда завершилась оборона, а Украина одновременно потеряла в ДАП наибольшее количество своих сыновей.
Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня, 16 января, в своем фейсбуке опубликовал текст ко Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.
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я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть, роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.
Роман Семисал
Муженко нас злив і зрадив, - Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047
Призначити МУЖЕНКА Віктора Миколайовича начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
З липня 2014 року
але їм трохи допомогли...
Муженко нас злив і зрадив, - Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047 https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyans
Ні, я не троль, бо мені це не потрібно.
Уявіть який в нього понос буде, коли почнеться справжній двіж. Одне видно, ці його потуги в хйух негодяться тому що виробляв Кучма, а потім Яник. Страху тупо ноль
Треба було потягом їхати.
Зустрінемо Олексійовича з хлібом-сіллю
Рубрика: https://dv-gazeta.info/dneprnews НОВОСТИ ДНЕПРА > https://dv-gazeta.info/proishestvija Происшествия . 16.01.2022. г.
Минирования продолжаются: в воскресенье, 16 января, на электронную почту полиции пришло письмо. В нем аноним сообщил, что он заминировал аэропорт «Днепр».
Об этом сообщает https://dp.informator.ua/2022/01/16/trebuyut-dva-milliona-evro-v-dnepre-zaminirovali-aeroport/?utm_source=telegram&utm_medium=cpc&utm_campaign=informator Информатор
Также сообщается, что в список минера попали киевские аэропорты «Жуляны» и «Борисполь».
https://dv-gazeta.info/wp-content/uploads/2021/11/ae`roport.jpg
«Минер» потребовал перечислить ему по одному миллиону евро на два банковских счета, чтобы «избежать большого количества смертей». Также он оставил свои контакты для связи.
Ранее https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-ugrozhali-vzorvat-rechport-i-trebovali-vyikup-v-rossiyskih-rublyah.html "Днепр вечерний" сообщал о том, что в Днепре угрожали взорвать речпорт и требовали выкуп в российских рублях
Метки: https://dv-gazeta.info/tag/aeroport аэропорт , https://dv-gazeta.info/tag/minirovanie минирование
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/511783240134155/?__cft__[0]=AZWavpRY45JE4-4-cvJcCG10s9VL-RIWR9katC3qCFysbp_9qIkNn6i_3Vz0qDMQrgz3UDTj7YxlrfKvfhduSm9ykflwq0XU9Q9SFal9QVzuJZHNxCIcZodMGYYZyI-DoWr_SGcyWiprOqJPoavt2FEgVehHUVJQPS3IWlFt8ML94g&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Хочу подякувати Володимиру Зеленському за те, що він дав привід тисячам людям надіслати мені смс та через соціальні мережі слова підтримки, зробити заяви навіть від тих, від кого я не очікував підтримки. І вони підтримували не тільки і не стільки Порошенка, вони підтримували демократію в Україні. Вони підтримували європейський вибір. Вони підтримували те, щоби Україна не повернулася назад, не була відкинута в Малоросію часів Януковича, в руйнацію демократії, в політичну розправу над лідером опозиції. І ці тисячі повідомлень для мене є твердою гарантією, що нічого в них не вийде.
Об'єднана Україна сьогодні - це є моя мета. І ми точно дамо відсіч. Відсіч Путіну і відсіч тим, хто хоче перетворити Україну в авторитарну країну.
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
https://youtu.be/HJQAR3gGeG0 Там, Під Львівським Замком
але я знайшов інше
https://www.youtube.com/watch?v=hsg3G_Q6HRs
Украинские посольства должны знакомить мир с этим героизмом .
ч
Тяжко протистояти сильному ворогу, якщо твій "гетьман" воює на стороні ворога.
бо так перекидувати зраду з "перестать стрелять и заглянуть в очко путину и увидеть там мир" забувши про вагнергейт і щурів біля преЗЕнелоха, працюючих на суку-рашку і всі останні зашквари можеть тільки дуже примітивно мислячий і психічно накручений або неврівноважений зе-бобік...
чому не прозвучало з ваших вус правдолюба ім"я *****, основного винного в агресії проти України?
не булоб агресії рашки - не було б і війни і смертельних втрат наших...та де ж до такого допетрати???
В агресіі рашки - так, винен *****...
Але не бачити, як сивочолий "гетьман" 5 років ***** підігрував (Іловайськ, колона Гіркіна, Мінські капітуляції, Дебальцеве, ДАП, Медведчук, Ахмєтов, торгівля вугіллям....) можуть тільки тупі порохоботи.
та так не виходить...
аби не ***** то не булоб і 244 дні оборони ДАП, аби не "зелёный коридор под честное слово руцкого офицера" на було б і Іловайська, аби не було б агрессій і розкраденої і знищеної януковочем української Армії, яка на той час не в змозі була воювати проти натренованого у Кавказських війнах суки-рашкі вояк (згадайте, якщо є чим, волонтерські каски, броніки і ботіки, іжу і ліки для нашої голої-босої армії)...і таке інше...
Пороху дісталася розкрадена януковочем країна, яка окрім сєпарів і рашкі мала щей протистояння всередені між патріотами і ідіотами...
тоє якшо вам пох на обох, то майте совість і не валіть все в одну купу...
маючи злість на Пороха (можливо у вас щось особисте) ви підігруєте зраді брехливої шмарклі...
(точно у вас щось обобисте)
ніде не вказував що лише Порошенко - патріот...
але ЗЕлену сучку патріотом не назву, навіть якщо воно закриє тільцев амбразуру...
від якої опозиції?!
плаваєш в матеріалі.
Янукович став президентом у 2010 році.
Призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі в 2012 році.
Погугли трохи, підучи матеріал, що б свою тупість меньше демонструвати.
может установить официальную дату, посоветовавшись с выжившими и прошедшими тот ад в ДАП?
Пам'ять загиблим
В день вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту згадую історію з фільмом.
Ахтем Сеітаблаєв, як на мене, тоді не просто чудовий фільм зняв. Він зірвав російську інформаційну спецоперацію, головним виконавцем якої був С.Лойко. Першим дзвіночком для мене була надто активна увага рос.і підруснявих ЗМІ до цієї теми. Це на фоні абсолютної байдужості до боїв за Луганський аеропорт.
Потім раптом Лойко став писати книгу. Потім навіть Голівуд планували залучити до зйомок. Можна тільки уявити, що було б у тому лойковому фільмі. Але точно було б те, що Лойко напхав в свою книгу: міфи про громадянську війну і обманутих, але таких хороших в душі бойовиків, і все таке.
Фільм Сеітаблаєва поламав всю гру. Ось чому Лойко закатав істерику з "плагіатом". Думаю, Лойко планував отримати велику суму за тонку інформаційну спецоперацію з переписування історії боїв за ДАП. Зважайте на те, що навіть планувалась співпраця з Голівудом. Але з виходом нашого фільму проєкт закрили, що й спричинило ганебну істерику Лойко.
Від імені всієї знімальної команди хочу сказати, що права на історію про кіборгів однозначно належать усій країні ,тому не правильно привласнювати її жодній людині.
Дякую нашим захисникам, дякую Ахтему Сеітаблаєву.