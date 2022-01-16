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Защитников Донецкого аэропорта официально чествуют 20 января

В Украине официально чествуют защитников Донецкого аэропорта 20 января, в день завершения обороны объекта. 16 января как день памяти защитников ДАП не является исторически достоверным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform.

Героическое противостояние сил АТО российским оккупантам и наемникам в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года и длилось 242 дня. Оборона ДАП стала символом мужества, несгибаемости и боевого духа украинских воинов.

"Через год, в 2016 году, при поддержке Благотворительного фонда участников боевых действий "Единство побратимов" и общественной организации "Украинская ассоциация инвалидов АТО" впервые был проведен вечер памяти ветеранов – защитников Донецкого аэропорта "Легендарные герои-киборги". Мероприятие организовали 16 января семьи погибших героев.

Впрочем, стоит заметить, что 16 января как день памяти защитников Донецкого аэропорта не является исторически достоверным", - отмечается в сообщении.

Защитников Донецкого аэропорта официально чествуют 20 января 01

Кратко и хронологически:

В ночь с 16 на 17 января 2015 года к новому терминалу Донецкого аэропорта прибывает подкрепление от 90-го отдельного аэромобильного батальона в составе 15 человек, которые сразу вступают в бой. 17 января "киборги" отбили у боевиков часть территории аэропорта, нанеся им потери, эвакуировали 23 раненых украинских бойцов и вывезли тела троих погибших.

20 января 2015 года боевики взорвали колонны, державшие перекрытие аэропорта.

Именно 20 января зафиксированы наибольшие потери среди украинских защитников во время обороны ДАП – погиб 41 военнослужащий Вооруженных сил Украины.

20 января 2015 года завершилась оборона аэродрома. Поэтому этот день считается завершением героической обороны аэропорта.

Уже 21 января 2015 года силы АТО начали выход из ДАП из-за разрушения объекта.

Защитников Донецкого аэропорта официально чествуют 20 января 02

Учитывая хронологию событий тех дней, руководством Вооруженных сил Украины инициировано проведение Дня памяти защитников Донецкого аэропорта ежегодно именно 20 января – в день, когда завершилась оборона, а Украина одновременно потеряла в ДАП наибольшее количество своих сыновей.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня, 16 января, в своем фейсбуке опубликовал текст ко Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

Автор: 

память (1496) донецкий аэропорт (540)


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Топ комментарии
+31
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16.01.2022 19:13
+26
В это самое время те, кто в 2019 проголосуют за Переворотько, ржали над шуточкой Нелоха про то, как никакой войны нет, просто рААссеюшка отодвигает свои границы.....
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16.01.2022 19:31
+25
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16.01.2022 19:40
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Правила форума Совет форумчан
Це мій вирок і вибір: я не покину борт;
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть, роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.

Роман Семисал
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16.01.2022 19:09 Ответить
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16.01.2022 19:13 Ответить
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16.01.2022 20:12 Ответить
244. Пожарну частину обороняли ще дві доби.
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16.01.2022 22:12 Ответить
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16.01.2022 22:23 Ответить
Герої не вмирають...
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16.01.2022 19:14 Ответить
Еслсли один ДАП держали 242 дня то Даунецк враг никогда не взял бы если бы его обороняли
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16.01.2022 19:16 Ответить
Если бы
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16.01.2022 19:20 Ответить
Враг, как вирус, глисты поганые, был УЖЕ ТАМ. А вот наших как раз был мало...
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16.01.2022 19:43 Ответить
Даунецк сдали врагу сами даунецкие рашофилы.
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16.01.2022 19:45 Ответить
але їм трохи допомогли...

Муженко нас злив і зрадив, - Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047
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16.01.2022 19:49 Ответить
https://www.president.gov.ua/documents/5662014-17420 Про призначення В.Муженка начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України

Призначити МУЖЕНКА Віктора Миколайовича начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

З липня 2014 року
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16.01.2022 19:52 Ответить
Это третье, тогда была очередь в 250 кандидатов и время лет 5 всех их рассмотреть. Где был ты, рашотроллик?
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16.01.2022 20:08 Ответить
Лайкав висери Дубінскава та Шмарія.
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16.01.2022 21:09 Ответить
Тоді пропонували генерал-полковника Воробьйова, який яскраво проявив себе під Дебальцево і тільки завдяки його особистого втручання у котел не потрапило 2500 наших воінів.
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16.01.2022 22:15 Ответить


але їм трохи допомогли...

Муженко нас злив і зрадив, - Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047 https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyans
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16.01.2022 22:13 Ответить
не на часі. ти троль?
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17.01.2022 00:19 Ответить
На часі. Як раз на часі. Зраду николи не можно ні забути ні вибачити, бо згідно заповітам Бога, зрадництво, це Гріх, який ніколи не пробачається.

Ні, я не троль, бо мені це не потрібно.
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17.01.2022 12:36 Ответить
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16.01.2022 19:21 Ответить
Зєбанат все кинув, щоб хоч якось стримати людей і ті не добралися в Жуляни. І це тільки приліт Пороха.
Уявіть який в нього понос буде, коли почнеться справжній двіж. Одне видно, ці його потуги в хйух негодяться тому що виробляв Кучма, а потім Яник. Страху тупо ноль
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16.01.2022 19:28 Ответить
В кого страху нуль?
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16.01.2022 21:13 Ответить
А як що літак впаде? На завтра дають прогноз на сільний вітер...

Треба було потягом їхати.
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16.01.2022 22:17 Ответить
Пороха направят в Днипро?
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16.01.2022 19:34 Ответить
Ну як в Дніпрі то нам і їхать до Київа не треба буде .
Зустрінемо Олексійовича з хлібом-сіллю
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16.01.2022 19:36 Ответить
NO PASARAN! Слава Украiнi!
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16.01.2022 20:31 Ответить
Героям слава!
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16.01.2022 21:24 Ответить
І на Київ?
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16.01.2022 21:09 Ответить
Можно і в Житомир, тут в нас добрий слідчий ізолятор.
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16.01.2022 22:18 Ответить
В Днепре заминировали аэропорт: требуют два миллиона евро

Рубрика: https://dv-gazeta.info/dneprnews НОВОСТИ ДНЕПРА > https://dv-gazeta.info/proishestvija Происшествия . 16.01.2022. г.

Минирования продолжаются: в воскресенье, 16 января, на электронную почту полиции пришло письмо. В нем аноним сообщил, что он заминировал аэропорт «Днепр».

Об этом сообщает https://dp.informator.ua/2022/01/16/trebuyut-dva-milliona-evro-v-dnepre-zaminirovali-aeroport/?utm_source=telegram&utm_medium=cpc&utm_campaign=informator Информатор

Также сообщается, что в список минера попали киевские аэропорты «Жуляны» и «Борисполь».

https://dv-gazeta.info/wp-content/uploads/2021/11/ae`roport.jpg

«Минер» потребовал перечислить ему по одному миллиону евро на два банковских счета, чтобы «избежать большого количества смертей». Также он оставил свои контакты для связи.

Ранее https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-ugrozhali-vzorvat-rechport-i-trebovali-vyikup-v-rossiyskih-rublyah.html "Днепр вечерний" сообщал о том, что в Днепре угрожали взорвать речпорт и требовали выкуп в российских рублях
Метки: https://dv-gazeta.info/tag/aeroport аэропорт , https://dv-gazeta.info/tag/minirovanie минирование
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16.01.2022 20:28 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWavpRY45JE4-4-cvJcCG10s9VL-RIWR9katC3qCFysbp_9qIkNn6i_3Vz0qDMQrgz3UDTj7YxlrfKvfhduSm9ykflwq0XU9Q9SFal9QVzuJZHNxCIcZodMGYYZyI-DoWr_SGcyWiprOqJPoavt2FEgVehHUVJQPS3IWlFt8ML94g&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/511783240134155/?__cft__[0]=AZWavpRY45JE4-4-cvJcCG10s9VL-RIWR9katC3qCFysbp_9qIkNn6i_3Vz0qDMQrgz3UDTj7YxlrfKvfhduSm9ykflwq0XU9Q9SFal9QVzuJZHNxCIcZodMGYYZyI-DoWr_SGcyWiprOqJPoavt2FEgVehHUVJQPS3IWlFt8ML94g&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Хочу подякувати Володимиру Зеленському за те, що він дав привід тисячам людям надіслати мені смс та через соціальні мережі слова підтримки, зробити заяви навіть від тих, від кого я не очікував підтримки. І вони підтримували не тільки і не стільки Порошенка, вони підтримували демократію в Україні. Вони підтримували європейський вибір. Вони підтримували те, щоби Україна не повернулася назад, не була відкинута в Малоросію часів Януковича, в руйнацію демократії, в політичну розправу над лідером опозиції. І ці тисячі повідомлень для мене є твердою гарантією, що нічого в них не вийде.

Об'єднана Україна сьогодні - це є моя мета. І ми точно дамо відсіч. Відсіч Путіну і відсіч тим, хто хоче перетворити Україну в авторитарну країну.
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16.01.2022 21:02 Ответить
Запоріжжя поруч. Там аеропорт новий.
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16.01.2022 21:15 Ответить
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16.01.2022 21:05 Ответить
Емм, угадайте з трьох разів, де закупили вугілля і електроенергію цієї зими? То закон один для всіх, чи як?
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16.01.2022 23:01 Ответить
про "Свинарчуков" поподробнее, пожалуйста
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17.01.2022 03:46 Ответить
Они просто защищали свою Родину.
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16.01.2022 19:21 Ответить
Печальный конец. А в это время бомонд Киева и Львова гулял и веселился. Мажоры тусисли...
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16.01.2022 19:24 Ответить
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16.01.2022 19:28 Ответить
В это самое время те, кто в 2019 проголосуют за Переворотько, ржали над шуточкой Нелоха про то, как никакой войны нет, просто рААссеюшка отодвигает свои границы.....
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16.01.2022 19:31 Ответить
Гурт "Еней" присвятив пісню "Біля тополі" українським військовим які загинули за Україну

https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
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16.01.2022 19:33 Ответить
Актуальная песня и сегодня -
https://youtu.be/HJQAR3gGeG0 Там, Під Львівським Замком
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16.01.2022 19:44 Ответить
відео недоступне ((
але я знайшов інше
https://www.youtube.com/watch?v=hsg3G_Q6HRs
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16.01.2022 20:00 Ответить
https://youtu.be/-Gb_ILobzTM Зеник у Маріуполі
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16.01.2022 20:08 Ответить
ЗЫ... москаля ми били, будем бити знов.
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16.01.2022 20:11 Ответить
41 воин погибли за один день.

Украинские посольства должны знакомить мир с этим героизмом .

ч
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16.01.2022 19:34 Ответить
После ДАП русня ужала планы по расширению новососси с пол-Украины до 2 неполных областей. "Киборги" позволили многим сохранить свой прежний образ жизни, возможно к сожалению.
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16.01.2022 19:39 Ответить
Вони поклали навіть самий елітний підрозділ ФСБ - "Вимпел", який до цього не мав таких втрат у особовому складі!!!
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16.01.2022 22:21 Ответить
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16.01.2022 19:40 Ответить
ОДИН аэропорт продержался дольше, чем ВЕСЬ "город русской славы" в минувшую войну...
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16.01.2022 19:45 Ответить
В темі оборони ДАПу замовчується та ігнорується роль сивочолого гетьмана... Який цинічно може попіаритись на кіборгах разом з ручними порохоболтами-псевдопатріотами: "Кіборги витримали - не витримав бетон"
Тяжко протистояти сильному ворогу, якщо твій "гетьман" воює на стороні ворога.
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16.01.2022 19:46 Ответить
Действительно. Трудно воевать, когда то, которое бездарно играет роль президента, продает свою говнопродукцию на главных пропагандонских каналах страны-помойки.
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16.01.2022 19:58 Ответить
Шо, сукі-порохоботи, правда очі ріже?! Тому неугодні коментарі в спам відпрвляєте?!
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16.01.2022 20:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo А вот видосик, который записал во время обороны ДАПа один патриот. Только вот какой страны оно патриот?
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16.01.2022 20:15 Ответить
судячи по всьому правда вам вирізала не тільки очі а щей й вуха, зоставивши язика телітпатися...
бо так перекидувати зраду з "перестать стрелять и заглянуть в очко путину и увидеть там мир" забувши про вагнергейт і щурів біля преЗЕнелоха, працюючих на суку-рашку і всі останні зашквари можеть тільки дуже примітивно мислячий і психічно накручений або неврівноважений зе-бобік...
чому не прозвучало з ваших вус правдолюба ім"я *****, основного винного в агресії проти України?
не булоб агресії рашки - не було б і війни і смертельних втрат наших...та де ж до такого допетрати???
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16.01.2022 20:18 Ответить
Мені пох** на Зєлєбобіка... Він заслуговує висіти на одному стовбі поруч з Порохом... Тому ці аргументи виколупані своїм язиком з шоколадної дупи можете одне одному пред'являти.
В агресіі рашки - так, винен *****...
Але не бачити, як сивочолий "гетьман" 5 років ***** підігрував (Іловайськ, колона Гіркіна, Мінські капітуляції, Дебальцеве, ДАП, Медведчук, Ахмєтов, торгівля вугіллям....) можуть тільки тупі порохоботи.
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16.01.2022 20:34 Ответить
Конкретно, шо вы предлогашь?
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16.01.2022 20:51 Ответить
жЮлю він пропонує.
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16.01.2022 21:12 Ответить
А чого зразу Юлю?! Є нормальні кандидатури, такі поважні законослухняні громадяни, як Бойко, Медведчук, Ахмєтов, наприклад. Чому б і ні... Тим більше, що це колеги, однопартійці, однодумці, бізнеспартнери того ж Порошенка: по партії регіонів, СДПУо, по роботі в уряді Януковича. Бойко он по українськи говорить, Ахмєтов - "попутчік" революції, Медведчук - полонених звільняв та з ОП Порошенка все одно майже не вилазив... Криміналу за ними нема - інакше ж Порошенко з кумом Луценком їх би точно посадили б за 5 років каденції.
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16.01.2022 21:27 Ответить
Ого, як тебе попердолило.
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16.01.2022 21:30 Ответить
Я так розумію, що і за Єфремовим і Портновим так само криміналу немає? Одного випустили при Зе, проти іншого справи позакривали...
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16.01.2022 23:03 Ответить
дуже привабливо і самозаспокійливо так казати - що пох на обох!
та так не виходить...
аби не ***** то не булоб і 244 дні оборони ДАП, аби не "зелёный коридор под честное слово руцкого офицера" на було б і Іловайська, аби не було б агрессій і розкраденої і знищеної януковочем української Армії, яка на той час не в змозі була воювати проти натренованого у Кавказських війнах суки-рашкі вояк (згадайте, якщо є чим, волонтерські каски, броніки і ботіки, іжу і ліки для нашої голої-босої армії)...і таке інше...
Пороху дісталася розкрадена януковочем країна, яка окрім сєпарів і рашкі мала щей протистояння всередені між патріотами і ідіотами...
тоє якшо вам пох на обох, то майте совість і не валіть все в одну купу...
маючи злість на Пороха (можливо у вас щось особисте) ви підігруєте зраді брехливої шмарклі...
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16.01.2022 20:56 Ответить
Коли януковощ знищував армію - де був Порошенко?! Часом не в його уряді працював міністром?!
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16.01.2022 21:18 Ответить
а де були всі інші можновладні? чого претензія тільки до Порошенко?
(точно у вас щось обобисте)
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16.01.2022 21:27 Ответить
Тому що у вас "патріот" - лише виключно Порошенко, а в коментарях виключно порохоботи... добре, якщо гроші хоч за це отримуєте, а не безкоштовно виконуєте роль корисних ідіотів.
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16.01.2022 21:30 Ответить
знову за рибу (скумбрію) гроші )))) де ж мої заблукали ? )))
ніде не вказував що лише Порошенко - патріот...
але ЗЕлену сучку патріотом не назву, навіть якщо воно закриє тільцев амбразуру...
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16.01.2022 21:42 Ответить
Искусство политика заключается в том, чтобы все увидели, как он бросается на амбразуру, но никто не заметил, что пулемета там нет ...
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16.01.2022 21:51 Ответить
та да! политика....или артиста ))) отработавшего кадр ))))
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16.01.2022 22:28 Ответить
Міністром. З питань євроінтеграції України. Від опозиції.
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16.01.2022 21:31 Ответить
...міністром економічного розвитку і торгівлі.
від якої опозиції?!
плаваєш в матеріалі.
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16.01.2022 21:36 Ответить
Від звичайної. І на, лови, дарую.
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16.01.2022 21:41 Ответить
Ну і...?! До чого ця заготовка? Даже готові матеріали не в тему постиш )...
Янукович став президентом у 2010 році.
Призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі в 2012 році.
Погугли трохи, підучи матеріал, що б свою тупість меньше демонструвати.
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16.01.2022 21:52 Ответить
Схиляю голову………
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16.01.2022 19:48 Ответить
Кто в курсе в какой день кацапы чествуют защитников Севастополя?
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16.01.2022 20:11 Ответить
https://youtu.be/39ovTdwlKBk Это должен знать каждый. Мотаем на ус, не дадим кацапам шанс выжить у нас.
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16.01.2022 20:25 Ответить
так все же... 16 или 20 января????
может установить официальную дату, посоветовавшись с выжившими и прошедшими тот ад в ДАП?
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16.01.2022 20:30 Ответить
Слава "кіборгам"
Пам'ять загиблим
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16.01.2022 20:40 Ответить
Киборги в основном - кировоградцы?
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16.01.2022 20:54 Ответить
Кировоградский спецназ. Почти всех на фото нет в живых, они погибли защищая нашу Родину. Вечная память Героям!
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16.01.2022 21:02 Ответить
3-й полк СпН. Герої не вмирають, поки ми про них пам'ятаємо!!!
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16.01.2022 22:07 Ответить
Ні, там багато десантури було та Правий сектор, а ще мотострелкові бригади. Там було багато ротацій, звичайно рідко коли було більш 50 воїнів за раз.
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16.01.2022 22:10 Ответить
Згадайте Ігоря Брановицького-Героя "Кіборга" Після підриву терміналу потрапив в полон до російських окупантів, вони його катували, після того як тіло Ігоря перетворилося у криваву масу його застрелив "Моторола"
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16.01.2022 20:54 Ответить
Кремлівські пенсіонери вже ніколи не зрозуміють, що українці середнього віку, виховані у СРСР на гаслах "Мир во всем мире" та "Самая миролюбивая политика во всем мире", ніколи не пробачать їм за ..... цю ВЕЛИКУ радянську БРЕХНЮ та за відверте знищення цих радянських ідеалів своїми тремтячими ж руками.
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16.01.2022 20:58 Ответить
Ольга Рев@Olha_Rev



В день вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту згадую історію з фільмом.
Ахтем Сеітаблаєв, як на мене, тоді не просто чудовий фільм зняв. Він зірвав російську інформаційну спецоперацію, головним виконавцем якої був С.Лойко. Першим дзвіночком для мене була надто активна увага рос.і підруснявих ЗМІ до цієї теми. Це на фоні абсолютної байдужості до боїв за Луганський аеропорт.
Потім раптом Лойко став писати книгу. Потім навіть Голівуд планували залучити до зйомок. Можна тільки уявити, що було б у тому лойковому фільмі. Але точно було б те, що Лойко напхав в свою книгу: міфи про громадянську війну і обманутих, але таких хороших в душі бойовиків, і все таке.
Фільм Сеітаблаєва поламав всю гру. Ось чому Лойко закатав істерику з "плагіатом". Думаю, Лойко планував отримати велику суму за тонку інформаційну спецоперацію з переписування історії боїв за ДАП. Зважайте на те, що навіть планувалась співпраця з Голівудом. Але з виходом нашого фільму проєкт закрили, що й спричинило ганебну істерику Лойко.
Від імені всієї знімальної команди хочу сказати, що права на історію про кіборгів однозначно належать усій країні ,тому не правильно привласнювати її жодній людині.
Дякую нашим захисникам, дякую Ахтему Сеітаблаєву.
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16.01.2022 21:59 Ответить
і після всіх цих страждань .....проголосувати за блазня рашківського,НАРОД УКРАЇНИ, повстань і прожени нечисть
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16.01.2022 22:07 Ответить
А те, що Порох здав ДАП Путіну в мінських угодах- то нічого?! А кіборги просто заважали Пороху впровадити підписані домовленості. Він не міг дочекатися, коли ж цих кіборгів нарешті знищать, та всіляко цьому сприяв (не надавав потрібної допомоги, артпідтримки, заборона використання авіації та тяжкого озброєння, постійні перемир'я, під час останнього й було сепаратистами (військовими РФ) заміновано та взірвано залишки ДАПу)... І ви все одно підтримуєте цього недогетьмана, "патріоти".
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16.01.2022 22:22 Ответить
Мудак ты обосцанный и к тому тупой что Швабра на РАБссии вонючке...
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17.01.2022 00:26 Ответить
Порошенко нужно судить сначала за Минск-2 и "котлы" на Донбассе, а не за "угольные дела" с Медведчуком, - Романенкоhttps://hvylya.net/news/245484-poroshenko-nuzhno-sudit-snachala-za-minsk-2-i-kotly-na-donbasse-a-ne-za-ugolnye-dela-s-medvedchukom-romanenko
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17.01.2022 08:25 Ответить
 
 