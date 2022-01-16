Защитников Донецкого аэропорта официально чествуют 20 января

В Украине официально чествуют защитников Донецкого аэропорта 20 января, в день завершения обороны объекта. 16 января как день памяти защитников ДАП не является исторически достоверным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform.

Героическое противостояние сил АТО российским оккупантам и наемникам в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года и длилось 242 дня. Оборона ДАП стала символом мужества, несгибаемости и боевого духа украинских воинов.

"Через год, в 2016 году, при поддержке Благотворительного фонда участников боевых действий "Единство побратимов" и общественной организации "Украинская ассоциация инвалидов АТО" впервые был проведен вечер памяти ветеранов – защитников Донецкого аэропорта "Легендарные герои-киборги". Мероприятие организовали 16 января семьи погибших героев.

Впрочем, стоит заметить, что 16 января как день памяти защитников Донецкого аэропорта не является исторически достоверным", - отмечается в сообщении.

Кратко и хронологически:

В ночь с 16 на 17 января 2015 года к новому терминалу Донецкого аэропорта прибывает подкрепление от 90-го отдельного аэромобильного батальона в составе 15 человек, которые сразу вступают в бой. 17 января "киборги" отбили у боевиков часть территории аэропорта, нанеся им потери, эвакуировали 23 раненых украинских бойцов и вывезли тела троих погибших.

20 января 2015 года боевики взорвали колонны, державшие перекрытие аэропорта.

Именно 20 января зафиксированы наибольшие потери среди украинских защитников во время обороны ДАП – погиб 41 военнослужащий Вооруженных сил Украины.

20 января 2015 года завершилась оборона аэродрома. Поэтому этот день считается завершением героической обороны аэропорта.

Уже 21 января 2015 года силы АТО начали выход из ДАП из-за разрушения объекта.

Учитывая хронологию событий тех дней, руководством Вооруженных сил Украины инициировано проведение Дня памяти защитников Донецкого аэропорта ежегодно именно 20 января – в день, когда завершилась оборона, а Украина одновременно потеряла в ДАП наибольшее количество своих сыновей.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня, 16 января, в своем фейсбуке опубликовал текст ко Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.