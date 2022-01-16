Захисників Донецького аеропорту офіційно вшановують 20 січня
В Україні офіційно вшановують захисників Донецького аеропорту 20-го січня, у день завершення оборони об’єкта. 16 січня як день пам’яті захисників ДАПу не є історично достовірним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяInform".
Героїчне протистояння сил АТО російським окупантам та їхніми найманцям в Донецькому аеропорту ім. Прокоф’єва почалося в травні 2014 року і тривало 242 дні. Оборона летовища стала символом мужності, незламності та бойового духу українських воїнів.
"За рік, у 2016 році за підтримки Благодійного фонду учасників бойових дій "Єдність побратимів" та громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО" вперше було проведено вечір пам’яті ветеранів – захисників Донецького аеропорту "Легендарні герої-кіборги". Захід організували 16 січня родини загиблих героїв.
Утім, варто зауважити, що 16 січня як день пам’яті захисників ДАПу не є історично достовірним", - зазначається у повідомленні.
Коротко і хронологічно:
У ніч з 16 на 17 січня 2015 року до нового терміналу ДАП прибуває підкріплення від 90-го окремого аеромобільного батальйону у складі 15 осіб, які одразу вступають у бій. 17 січня кіборги відбили в бойовиків частину території аеропорту, завдавши їм втрат, евакуйовано 23 поранених українських бійців та вивезено тіла трьох загиблих.
20 січня 2015 року бойовики підірвали колони, які тримали перекриття аеропорту.
Саме 20-го січня зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників під час оборони ДАП – загинув 41 військовослужбовець Збройних Сил України.
Власне, 20 січня 2015 року завершилася оборона летовища. А тому цей день вважається завершенням героїчної оборони аеропорту.
Уже 21 січня 2015 року сили АТО почали вихід з ДАП через руйнування об’єкта.
З огляду на хронологію подій тих днів, керівництвом Збройних Сил України ініційовано відзначення Дня вшанування захисників Донецького аеропорту щороку саме 20-го січня – у день, коли завершилася оборона, а Україна водночас втратила у ДАП найбільше своїх синів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 січня у своєму фейсбуці опублікував текст до Дня пам’яті захисників Донецького аеропорту.
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я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть, роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.
Роман Семисал
Муженко нас злив і зрадив, - Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047
Призначити МУЖЕНКА Віктора Миколайовича начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
З липня 2014 року
але їм трохи допомогли...
Муженко нас злив і зрадив, - Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047 https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyans
Ні, я не троль, бо мені це не потрібно.
Уявіть який в нього понос буде, коли почнеться справжній двіж. Одне видно, ці його потуги в хйух негодяться тому що виробляв Кучма, а потім Яник. Страху тупо ноль
Треба було потягом їхати.
Зустрінемо Олексійовича з хлібом-сіллю
Рубрика: https://dv-gazeta.info/dneprnews НОВОСТИ ДНЕПРА > https://dv-gazeta.info/proishestvija Происшествия . 16.01.2022. г.
Минирования продолжаются: в воскресенье, 16 января, на электронную почту полиции пришло письмо. В нем аноним сообщил, что он заминировал аэропорт «Днепр».
Об этом сообщает https://dp.informator.ua/2022/01/16/trebuyut-dva-milliona-evro-v-dnepre-zaminirovali-aeroport/?utm_source=telegram&utm_medium=cpc&utm_campaign=informator Информатор
Также сообщается, что в список минера попали киевские аэропорты «Жуляны» и «Борисполь».
https://dv-gazeta.info/wp-content/uploads/2021/11/ae`roport.jpg
«Минер» потребовал перечислить ему по одному миллиону евро на два банковских счета, чтобы «избежать большого количества смертей». Также он оставил свои контакты для связи.
Ранее https://dv-gazeta.info/dneprnews/v-dnepre-ugrozhali-vzorvat-rechport-i-trebovali-vyikup-v-rossiyskih-rublyah.html "Днепр вечерний" сообщал о том, что в Днепре угрожали взорвать речпорт и требовали выкуп в российских рублях
Метки: https://dv-gazeta.info/tag/aeroport аэропорт , https://dv-gazeta.info/tag/minirovanie минирование
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/511783240134155/?__cft__[0]=AZWavpRY45JE4-4-cvJcCG10s9VL-RIWR9katC3qCFysbp_9qIkNn6i_3Vz0qDMQrgz3UDTj7YxlrfKvfhduSm9ykflwq0XU9Q9SFal9QVzuJZHNxCIcZodMGYYZyI-DoWr_SGcyWiprOqJPoavt2FEgVehHUVJQPS3IWlFt8ML94g&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Хочу подякувати Володимиру Зеленському за те, що він дав привід тисячам людям надіслати мені смс та через соціальні мережі слова підтримки, зробити заяви навіть від тих, від кого я не очікував підтримки. І вони підтримували не тільки і не стільки Порошенка, вони підтримували демократію в Україні. Вони підтримували європейський вибір. Вони підтримували те, щоби Україна не повернулася назад, не була відкинута в Малоросію часів Януковича, в руйнацію демократії, в політичну розправу над лідером опозиції. І ці тисячі повідомлень для мене є твердою гарантією, що нічого в них не вийде.
Об'єднана Україна сьогодні - це є моя мета. І ми точно дамо відсіч. Відсіч Путіну і відсіч тим, хто хоче перетворити Україну в авторитарну країну.
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
https://youtu.be/HJQAR3gGeG0 Там, Під Львівським Замком
але я знайшов інше
https://www.youtube.com/watch?v=hsg3G_Q6HRs
Украинские посольства должны знакомить мир с этим героизмом .
ч
Тяжко протистояти сильному ворогу, якщо твій "гетьман" воює на стороні ворога.
бо так перекидувати зраду з "перестать стрелять и заглянуть в очко путину и увидеть там мир" забувши про вагнергейт і щурів біля преЗЕнелоха, працюючих на суку-рашку і всі останні зашквари можеть тільки дуже примітивно мислячий і психічно накручений або неврівноважений зе-бобік...
чому не прозвучало з ваших вус правдолюба ім"я *****, основного винного в агресії проти України?
не булоб агресії рашки - не було б і війни і смертельних втрат наших...та де ж до такого допетрати???
В агресіі рашки - так, винен *****...
Але не бачити, як сивочолий "гетьман" 5 років ***** підігрував (Іловайськ, колона Гіркіна, Мінські капітуляції, Дебальцеве, ДАП, Медведчук, Ахмєтов, торгівля вугіллям....) можуть тільки тупі порохоботи.
та так не виходить...
аби не ***** то не булоб і 244 дні оборони ДАП, аби не "зелёный коридор под честное слово руцкого офицера" на було б і Іловайська, аби не було б агрессій і розкраденої і знищеної януковочем української Армії, яка на той час не в змозі була воювати проти натренованого у Кавказських війнах суки-рашкі вояк (згадайте, якщо є чим, волонтерські каски, броніки і ботіки, іжу і ліки для нашої голої-босої армії)...і таке інше...
Пороху дісталася розкрадена януковочем країна, яка окрім сєпарів і рашкі мала щей протистояння всередені між патріотами і ідіотами...
тоє якшо вам пох на обох, то майте совість і не валіть все в одну купу...
маючи злість на Пороха (можливо у вас щось особисте) ви підігруєте зраді брехливої шмарклі...
(точно у вас щось обобисте)
ніде не вказував що лише Порошенко - патріот...
але ЗЕлену сучку патріотом не назву, навіть якщо воно закриє тільцев амбразуру...
від якої опозиції?!
плаваєш в матеріалі.
Янукович став президентом у 2010 році.
Призначив Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі в 2012 році.
Погугли трохи, підучи матеріал, що б свою тупість меньше демонструвати.
может установить официальную дату, посоветовавшись с выжившими и прошедшими тот ад в ДАП?
Пам'ять загиблим
В день вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту згадую історію з фільмом.
Ахтем Сеітаблаєв, як на мене, тоді не просто чудовий фільм зняв. Він зірвав російську інформаційну спецоперацію, головним виконавцем якої був С.Лойко. Першим дзвіночком для мене була надто активна увага рос.і підруснявих ЗМІ до цієї теми. Це на фоні абсолютної байдужості до боїв за Луганський аеропорт.
Потім раптом Лойко став писати книгу. Потім навіть Голівуд планували залучити до зйомок. Можна тільки уявити, що було б у тому лойковому фільмі. Але точно було б те, що Лойко напхав в свою книгу: міфи про громадянську війну і обманутих, але таких хороших в душі бойовиків, і все таке.
Фільм Сеітаблаєва поламав всю гру. Ось чому Лойко закатав істерику з "плагіатом". Думаю, Лойко планував отримати велику суму за тонку інформаційну спецоперацію з переписування історії боїв за ДАП. Зважайте на те, що навіть планувалась співпраця з Голівудом. Але з виходом нашого фільму проєкт закрили, що й спричинило ганебну істерику Лойко.
Від імені всієї знімальної команди хочу сказати, що права на історію про кіборгів однозначно належать усій країні ,тому не правильно привласнювати її жодній людині.
Дякую нашим захисникам, дякую Ахтему Сеітаблаєву.