Захисників Донецького аеропорту офіційно вшановують 20 січня

В Україні офіційно вшановують захисників Донецького аеропорту 20-го січня, у день завершення оборони об’єкта. 16 січня як день пам’яті захисників ДАПу не є історично достовірним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяInform".

Героїчне протистояння сил АТО російським окупантам та їхніми найманцям в Донецькому аеропорту ім. Прокоф’єва почалося в травні 2014 року і тривало 242 дні. Оборона летовища стала символом мужності, незламності та бойового духу українських воїнів.

"За рік, у 2016 році за підтримки Благодійного фонду учасників бойових дій "Єдність побратимів" та громадської організації "Українська асоціація інвалідів АТО" вперше було проведено вечір пам’яті ветеранів – захисників Донецького аеропорту "Легендарні герої-кіборги". Захід організували 16 січня родини загиблих героїв.

Утім, варто зауважити, що 16 січня як день пам’яті захисників ДАПу не є історично достовірним", - зазначається у повідомленні.

Коротко і хронологічно:

У ніч з 16 на 17 січня 2015 року до нового терміналу ДАП прибуває підкріплення від 90-го окремого аеромобільного батальйону у складі 15 осіб, які одразу вступають у бій. 17 січня кіборги відбили в бойовиків частину території аеропорту, завдавши їм втрат, евакуйовано 23 поранених українських бійців та вивезено тіла трьох загиблих.

20 січня 2015 року бойовики підірвали колони, які тримали перекриття аеропорту.

Саме 20-го січня зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників під час оборони ДАП – загинув 41 військовослужбовець Збройних Сил України.

Власне, 20 січня 2015 року завершилася оборона летовища. А тому цей день вважається завершенням героїчної оборони аеропорту.

Уже 21 січня 2015 року сили АТО почали вихід з ДАП через руйнування об’єкта.

З огляду на хронологію подій тих днів, керівництвом Збройних Сил України ініційовано відзначення Дня вшанування захисників Донецького аеропорту щороку саме 20-го січня – у день, коли завершилася оборона, а Україна водночас втратила у ДАП найбільше своїх синів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 січня у своєму фейсбуці опублікував текст до Дня пам’яті захисників Донецького аеропорту.