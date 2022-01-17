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Нацкомиссия по транспорту не может подчиняться президенту – Ляпина

Нацкомиссия по транспорту не может подчиняться президенту – Ляпина

Правительственный законопроект, предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия. Об этом заявила экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

По ее словам, в предложенном правительством варианте создания Нацкомиссии по регулированию в сфере транспорта не обеспечивается независимость регулятора, как предусмотрено законодательством. Ведь членов НКРТ, согласно проекту, должен назначать президент, и сама комиссия будет ему подчинена.

"Я думаю, что на это обратят внимание все, и Конституционный суд. Потому что у него же общий вывод о полномочиях президента по тем решениям, по которым пришлось пересматривать способ формирования и НКРЭКУ, и комиссии по ценным бумагам. Поэтому если это независимый регулятор, то понятно, что придется менять способ его формирования. Не может его формировать одна персона, это не президентские полномочия", - пояснила Ляпина.

Она подчеркнула: регулятор должен быть независимым институтом, чтобы проводить объективную и взвешенную тарифную политику в сфере транспортных перевозок.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте", предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Законопроект предусматривает, что НКРТ будет подчинена президенту Украины. По словам экспертов, это нарушает европейские договоренности, согласно которым НКРТ должно быть независимым в своих решениях.

Ляпина Ксения (319) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+6
люся плечевая бежитс протухшего найвеличнишого горшка
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17.01.2022 16:32
+4
Ляпіна ну ти ляпнула-канстітуція,та кому вона потрібна в оп...
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17.01.2022 16:23
+3
"Царь, очень пріятно, царь" (с) Думаєте, це про Зєлєнского? А от і ні!😁 Це по Самого! Про Єрмака!
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17.01.2022 16:32
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17.01.2022 16:23 Ответить
люся плечевая бежитс протухшего найвеличнишого горшка
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17.01.2022 16:32 Ответить
Умный человек-- найдет способных и обучаемых и распределит на них тактические задачи- а сам будет заниматься стратегией- а дебил Зеленский сам же признает что он не занимается ни со тратегией, ни тактикой-- но хочет по скудоумию своему управлять и повелевать всем и сразу -а выходит какафония в государстве, экономике и так далее... он как маланец как ничтожество как малоросс кретин и мразюко со всего просто видит бабло. А жажда наживы неуемная...поиметь свой интерес с хоть Г-а (идиома) ковида дорог военных и прочее- затмевает остатки даже улиточного гумуса..... что плескается иногда у него в бошке...
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17.01.2022 17:00 Ответить
Ув. вольво ,я отлично понял ваше желание и мысли , Но не понимаю. почему у вас жирный шрифт
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17.01.2022 17:02 Ответить
Ляпіна ну ти ляпнула-канстітуція,та кому вона потрібна в оп...
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17.01.2022 16:23 Ответить
та какая разніца, зЄ прогундосив (наказ єрмака чи бєні), васали побігли виконувати, а порушувати закон для них це норма
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17.01.2022 16:27 Ответить
"Царь, очень пріятно, царь" (с) Думаєте, це про Зєлєнского? А от і ні!😁 Це по Самого! Про Єрмака!
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17.01.2022 16:32 Ответить
той що з того?
Так хоче Бєня і крапка
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17.01.2022 16:33 Ответить
Беня уже и сюда свои щупальца запускает
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17.01.2022 16:34 Ответить
Цікаво а яку функцію у державі виконує Нацкомісія по транспорту?Якщо,мені підпиємцю, потрібно перевезти 100 кг вантажу на 1 км по державним розцінкам то скільки із оплати піде ца цю срану нацкомісію по транспорту як що у них нема ні транспорту ні запчастин на цей транспорт а ні топлива.Але відсоток на тих дармоїдів відрахують.
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17.01.2022 16:34 Ответить
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17.01.2022 16:46 Ответить

позволю себе дополнить вас
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17.01.2022 17:04 Ответить
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17.01.2022 16:48 Ответить
 
 