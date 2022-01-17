Нацкомиссия по транспорту не может подчиняться президенту – Ляпина

Правительственный законопроект, предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия. Об этом заявила экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

По ее словам, в предложенном правительством варианте создания Нацкомиссии по регулированию в сфере транспорта не обеспечивается независимость регулятора, как предусмотрено законодательством. Ведь членов НКРТ, согласно проекту, должен назначать президент, и сама комиссия будет ему подчинена.

"Я думаю, что на это обратят внимание все, и Конституционный суд. Потому что у него же общий вывод о полномочиях президента по тем решениям, по которым пришлось пересматривать способ формирования и НКРЭКУ, и комиссии по ценным бумагам. Поэтому если это независимый регулятор, то понятно, что придется менять способ его формирования. Не может его формировать одна персона, это не президентские полномочия", - пояснила Ляпина.

Она подчеркнула: регулятор должен быть независимым институтом, чтобы проводить объективную и взвешенную тарифную политику в сфере транспортных перевозок.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте", предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Законопроект предусматривает, что НКРТ будет подчинена президенту Украины. По словам экспертов, это нарушает европейские договоренности, согласно которым НКРТ должно быть независимым в своих решениях.