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Арестович ушел из ОП и ТКГ, причины - "личные"

Арестович ушел из ОП и ТКГ, причины -

Алексей Арестович ушел с должностей внештатного советника главы офиса президента Андрея Ермака и представителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Об этом он заявил в комментарии "4 каналу", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальна", и ушел он по "личным причинам".

Ранее 14 января в интервью блогеру Юрию Романенко Арестович обвинил президента Владимира Зеленского и его окружение в нарушении обещаний и заявил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".

"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Больший удар себе по яйцам нельзя было нанести. Это же самое худшее, что с нами можно было сделать - "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" – сказал тогда Арестович.

Напомним, Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Автор: 

увольнение (2679) Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1799) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+83
знає коли тікати
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17.01.2022 20:57
+73
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17.01.2022 20:59
+71
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17.01.2022 20:59
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Страница 3 из 3
Заведомо зная что лжет по вопросу провала спецоперации вводил в оману всю Украину,свидомо прикрывая предателей в высшем эшелоне власти. Этого мало?
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18.01.2022 10:06 Ответить
Или предлагаете наградить надцатым наградным оружием отмазывателя предателей Украины? Да и его весьма тошнотворное облизывание ставленника олигархов весьма дурно пахло... Или нет по вашему?
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18.01.2022 10:12 Ответить
ну він виказував свою точку зору - міг і помилятись. Офіційним лицем ОПи він не був - так що претензії до нього мінімальні.
Чого не скажеш про ЗЕ та його політику поцифізма на тлі збільшення військової загрози зі сходу
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19.01.2022 12:20 Ответить
Люся перелогинься
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19.01.2022 16:29 Ответить
що не так? У передчас війни у громадянах країни та за її кордонами треба шукати що нас об'єднує а не роз'єднує.
А тому (крім відвертих покидьків) всім треба давати шанс.
Хоч і не всім довіряти на 100%
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19.01.2022 17:07 Ответить
Поясню ще в один спосіб:
раніше Арестович ніс заспокоюючу дичину на фоні розгортання військ у наших кордонів, при чому ніс майже як офіційний представник влади - це мене напрягало.
Зараз він пішов з будь-якої причини (хоч сам хоч погнали) - а тому шкода від нього тепер мінімальна. Об'єднуватись із мордвинами він напряму як Мураєв чи Шевченко він не закликав - а тому і претензії до нього, повторюсь, мінімальні.

А ось пересратись один з одним - це найгірше що можна зробити за 5 хвилин до іноземного вторгнення
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19.01.2022 17:12 Ответить
,,при чому ніс майже як офіційний представник влади - це мене напрягало.,,--чому це,,майже,,? Не воно саме в кожному iнтерв*ю с гордiстю наполягало та нагадувало,що воно представник команди дермака та його радник?
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19.01.2022 17:23 Ответить
Я вважаю його відвертим покидьком. I надалi нехочу мати нiяких справ з цим лайном.
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19.01.2022 17:32 Ответить
Щось маю таке враження,що при наступній владі ми дізнаємося ДУУУУЖЕ БАГАТО ЦІКАВОГО,про тих,хто зараз у владі. І по арестовичу також
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19.01.2022 18:02 Ответить
Арестович, без сумніву, мутний тип і може працювати як на росію так і на сша чи нашу розвідку або КГБ БССР. Не виключено, що може бути і простим аферистом але він у своїх відео у популярній формі розповідав про способи роботи спецслужб і його прогнози щодо готовності військ РФ на кінець січня цього року вочевидь вірні.
А тому я схиляюсь більше до думки що він або на нашому боці або займає нейтральну позицію.
Тому я не поділяю думку що його обов'язково треба змішати з лайном як того ж Ківу чи Мураєва
але і довіряти йому я б не радив.
Якось так
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19.01.2022 20:28 Ответить
Яка довіра? Він іїї просрав самотужки свідомим мін**тірованіем зеленої плісняви за грощі.
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19.01.2022 21:47 Ответить
Да кто ж спорит, человек то он умный - врет только много
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17.01.2022 22:48 Ответить
Один слизняк берет интервью у другого слизняка.
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17.01.2022 23:11 Ответить
А через деякий час "Люся" з'явиться на опозиційних каналах і буде розповідати, що він там був для того, щоб розвалювати ЗЕлену мафію корупційну ззовні, як Фаріон в 1989 році кумпартію, коли туди вступила.
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17.01.2022 22:46 Ответить
Даже нет никаких сомнений в нечистоплотности этой продажной твари. Будет отмазывать свою сраку с неподдельной увлеченностью. Ему ли сложно в очередной раз традиционно для него переобуться?
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18.01.2022 10:15 Ответить
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17.01.2022 23:07 Ответить
А от чего его надо защищать,от правды которая ему не понравится? От того,что осознанно врал за деньги и привелегии? Или от того что отмыться так легко не получится? Кто же его так обидел,что требуется защита--его наглость,продажность или бравурное бахвальство и показное пренебрежение к окружающим и уверенность что вокруг одни тупые лохи развесившие уши для сказок? Приберегите сопли для чуствительных сердечных домохозяек,переживающих вместе с актерами дешевых сериалов.Оно шло к своему ,,успеху,, по головам,плюя окружающим в лица. Пусть пожинает плоды того что сеял.
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17.01.2022 23:26 Ответить
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17.01.2022 23:09 Ответить
Арестович, Корчинский, Дугин. Дугин это рашинский фашизм. Короче мне влом подробно объяснять. Кто интересуется тот поймет - все они кремлевская сволочь.
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17.01.2022 23:11 Ответить
Люсик никак себе места не нагреет . Фигаро здесь - фигаро там.
Почитайте что, оно еще недавно о Бубе говорило:

Арестович О Зеленском: Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».

https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019

Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.
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17.01.2022 23:25 Ответить
Продолжение: Люсик)

В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.

Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.

У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея,

что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
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17.01.2022 23:26 Ответить
Люсик:

Мало-мальски грамотный не то, что по-политик - таксист, никогда не дал бы втянуть себя в шоу Авакова.

И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».

Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.

Особенно в игре таксистов против министров МВД.

Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
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17.01.2022 23:41 Ответить
Люсик:

Представим, что Зеленский поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.

Солнцем всего человечества.

Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.

А учеба… ведь можно и плохому научиться.

Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:

«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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17.01.2022 23:43 Ответить
Шершавый язык Люсьен оказался слишком жесткий для (ж) ОПЫ препыздента.
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17.01.2022 23:59 Ответить
йому кокс пеерстали видавати і воно в печаль ушло ?
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18.01.2022 04:53 Ответить
Завжди знав, що жінкам притаманне почуття самозбереження.
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18.01.2022 05:13 Ответить
люся плохо лизала. ермаку не понравилось. а вот сирожа молодец
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18.01.2022 05:37 Ответить
Так уже есть скачёк цен и инфляции для следующего скачка! Всё сделали как вы хотели!
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18.01.2022 06:18 Ответить
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18.01.2022 08:18 Ответить
Сім'ї московитів з України, а арестович та інші з ОПУ з'їжджають….
Козломрді щось зашевелились, а залі головне за 3 роки виконати завдання беніне проти Пороха щось найти…. А країна оточена та грабована московітами…
Що воно, дурнувате, робить…на 8 році Особливого періоду в Україні ???
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18.01.2022 08:48 Ответить
Пострибунчiк.
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18.01.2022 08:56 Ответить
І нащо було йому з Зебілами зв'язуватися? Нічого не отримав, а репутацію підмочив. Скільки він з ними протусував? Здається і року немає. Воістину краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти. Хоча треба визнати, злився грамотно.
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18.01.2022 12:09 Ответить
"
Арестович ушел из ОП и ТКГ, причины - "личные"

Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде. По ее словам, это связано с "личными обстоятельствами".

Совпадение? Не думаю!
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19.01.2022 12:53 Ответить
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