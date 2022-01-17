Арестович ушел из ОП и ТКГ, причины - "личные"
Алексей Арестович ушел с должностей внештатного советника главы офиса президента Андрея Ермака и представителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.
Об этом он заявил в комментарии "4 каналу", сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.
Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальна", и ушел он по "личным причинам".
Ранее 14 января в интервью блогеру Юрию Романенко Арестович обвинил президента Владимира Зеленского и его окружение в нарушении обещаний и заявил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".
"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Больший удар себе по яйцам нельзя было нанести. Это же самое худшее, что с нами можно было сделать - "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" – сказал тогда Арестович.
Напомним, Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.
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Чого не скажеш про ЗЕ та його політику поцифізма на тлі збільшення військової загрози зі сходу
А тому (крім відвертих покидьків) всім треба давати шанс.
Хоч і не всім довіряти на 100%
раніше Арестович ніс заспокоюючу дичину на фоні розгортання військ у наших кордонів, при чому ніс майже як офіційний представник влади - це мене напрягало.
Зараз він пішов з будь-якої причини (хоч сам хоч погнали) - а тому шкода від нього тепер мінімальна. Об'єднуватись із мордвинами він напряму як Мураєв чи Шевченко він не закликав - а тому і претензії до нього, повторюсь, мінімальні.
А ось пересратись один з одним - це найгірше що можна зробити за 5 хвилин до іноземного вторгнення
А тому я схиляюсь більше до думки що він або на нашому боці або займає нейтральну позицію.
Тому я не поділяю думку що його обов'язково треба змішати з лайном як того ж Ківу чи Мураєва
але і довіряти йому я б не радив.
Якось так
Почитайте что, оно еще недавно о Бубе говорило:
Арестович О Зеленском: Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея,
что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
Мало-мальски грамотный не то, что по-политик - таксист, никогда не дал бы втянуть себя в шоу Авакова.
И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».
Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.
Особенно в игре таксистов против министров МВД.
Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
Представим, что Зеленский поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.
Солнцем всего человечества.
Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.
А учеба… ведь можно и плохому научиться.
Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:
«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Козломрді щось зашевелились, а залі головне за 3 роки виконати завдання беніне проти Пороха щось найти…. А країна оточена та грабована московітами…
Що воно, дурнувате, робить…на 8 році Особливого періоду в Україні ???
Арестович ушел из ОП и ТКГ, причины - "личные"
Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде. По ее словам, это связано с "личными обстоятельствами".
Совпадение? Не думаю!