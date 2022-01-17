Арестович ушел из ОП и ТКГ, причины - "личные"

Алексей Арестович ушел с должностей внештатного советника главы офиса президента Андрея Ермака и представителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Об этом он заявил в комментарии "4 каналу", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальна", и ушел он по "личным причинам".

Ранее 14 января в интервью блогеру Юрию Романенко Арестович обвинил президента Владимира Зеленского и его окружение в нарушении обещаний и заявил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".

"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Больший удар себе по яйцам нельзя было нанести. Это же самое худшее, что с нами можно было сделать - "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" – сказал тогда Арестович.

Напомним, Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны от 1 декабря 2020 года. С 28 октября 2020 года был спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу.