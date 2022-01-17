Арестович пішов з ОП й ТКГ, причини - "особисті"

Олексій Арестович пішов з посад позаштатного радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака та речника делегації України в Тристоронній контактній групі.

Про це він заявив в коментарі "4 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, звільнився за власним бажанням, а на наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу його вже не буде.

Арестович наголосив, що "інформація поки неофіційна", і пішов він через "особисті причини".

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Раніше, 14 січня, в інтерв’ю блогеру Юрію Романенку Арестович звинуватив президента Володимира Зеленського та його оточення в порушенні обіцянок та заявив, що нинішня влада надто "забюрократизувалася".

"На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити – "забюрократитися". Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?" - сказав тоді Арестович.

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Нагадаємо, Арестович займав посаду позаштатного радника голови Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони від 1 грудня 2020 року. Від 28 жовтня 2020 року був спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу.