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Арестович пішов з ОП й ТКГ, причини - "особисті"

Арестович пішов з ОП й ТКГ, причини -

Олексій Арестович пішов з посад позаштатного радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака та речника делегації України в Тристоронній контактній групі.

Про це він заявив в коментарі "4 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, звільнився за власним бажанням, а на наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу його вже не буде.

Арестович наголосив, що "інформація поки неофіційна", і пішов він через "особисті причини".

Читайте: От у них новий міністр оборони, був віце-прем'єром, такий собі Арестович, - Лавров про нові кадри в українській політиці. ВIДЕО

Раніше, 14 січня, в інтерв’ю блогеру Юрію Романенку Арестович звинуватив президента Володимира Зеленського та його оточення в порушенні обіцянок та заявив, що нинішня влада надто "забюрократизувалася".

"На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити – "забюрократитися". Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?" - сказав тоді Арестович.

Дивіться: Радник Єрмака Арестович і проросійський політик Мураєв обіймаються під час рекламної паузи на одному з політичних ток-шоу. ВIДЕО

Нагадаємо, Арестович займав посаду позаштатного радника голови Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони від 1 грудня 2020 року. Від 28 жовтня 2020 року був спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу.

Автор: 

звільнення (2677) Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (2025) Арестович Олексій (380)


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Топ коментарі
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знає коли тікати
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17.01.2022 20:57
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17.01.2022 20:59
+71
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17.01.2022 20:59
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Заведомо зная что лжет по вопросу провала спецоперации вводил в оману всю Украину,свидомо прикрывая предателей в высшем эшелоне власти. Этого мало?
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18.01.2022 10:06 Відповісти
Или предлагаете наградить надцатым наградным оружием отмазывателя предателей Украины? Да и его весьма тошнотворное облизывание ставленника олигархов весьма дурно пахло... Или нет по вашему?
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18.01.2022 10:12 Відповісти
ну він виказував свою точку зору - міг і помилятись. Офіційним лицем ОПи він не був - так що претензії до нього мінімальні.
Чого не скажеш про ЗЕ та його політику поцифізма на тлі збільшення військової загрози зі сходу
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19.01.2022 12:20 Відповісти
Люся перелогинься
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19.01.2022 16:29 Відповісти
що не так? У передчас війни у громадянах країни та за її кордонами треба шукати що нас об'єднує а не роз'єднує.
А тому (крім відвертих покидьків) всім треба давати шанс.
Хоч і не всім довіряти на 100%
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19.01.2022 17:07 Відповісти
Поясню ще в один спосіб:
раніше Арестович ніс заспокоюючу дичину на фоні розгортання військ у наших кордонів, при чому ніс майже як офіційний представник влади - це мене напрягало.
Зараз він пішов з будь-якої причини (хоч сам хоч погнали) - а тому шкода від нього тепер мінімальна. Об'єднуватись із мордвинами він напряму як Мураєв чи Шевченко він не закликав - а тому і претензії до нього, повторюсь, мінімальні.

А ось пересратись один з одним - це найгірше що можна зробити за 5 хвилин до іноземного вторгнення
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19.01.2022 17:12 Відповісти
,,при чому ніс майже як офіційний представник влади - це мене напрягало.,,--чому це,,майже,,? Не воно саме в кожному iнтерв*ю с гордiстю наполягало та нагадувало,що воно представник команди дермака та його радник?
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19.01.2022 17:23 Відповісти
Я вважаю його відвертим покидьком. I надалi нехочу мати нiяких справ з цим лайном.
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19.01.2022 17:32 Відповісти
Щось маю таке враження,що при наступній владі ми дізнаємося ДУУУУЖЕ БАГАТО ЦІКАВОГО,про тих,хто зараз у владі. І по арестовичу також
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19.01.2022 18:02 Відповісти
Арестович, без сумніву, мутний тип і може працювати як на росію так і на сша чи нашу розвідку або КГБ БССР. Не виключено, що може бути і простим аферистом але він у своїх відео у популярній формі розповідав про способи роботи спецслужб і його прогнози щодо готовності військ РФ на кінець січня цього року вочевидь вірні.
А тому я схиляюсь більше до думки що він або на нашому боці або займає нейтральну позицію.
Тому я не поділяю думку що його обов'язково треба змішати з лайном як того ж Ківу чи Мураєва
але і довіряти йому я б не радив.
Якось так
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19.01.2022 20:28 Відповісти
Яка довіра? Він іїї просрав самотужки свідомим мін**тірованіем зеленої плісняви за грощі.
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19.01.2022 21:47 Відповісти
Да кто ж спорит, человек то он умный - врет только много
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17.01.2022 22:48 Відповісти
Один слизняк берет интервью у другого слизняка.
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17.01.2022 23:11 Відповісти
А через деякий час "Люся" з'явиться на опозиційних каналах і буде розповідати, що він там був для того, щоб розвалювати ЗЕлену мафію корупційну ззовні, як Фаріон в 1989 році кумпартію, коли туди вступила.
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17.01.2022 22:46 Відповісти
Даже нет никаких сомнений в нечистоплотности этой продажной твари. Будет отмазывать свою сраку с неподдельной увлеченностью. Ему ли сложно в очередной раз традиционно для него переобуться?
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18.01.2022 10:15 Відповісти
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17.01.2022 23:07 Відповісти
А от чего его надо защищать,от правды которая ему не понравится? От того,что осознанно врал за деньги и привелегии? Или от того что отмыться так легко не получится? Кто же его так обидел,что требуется защита--его наглость,продажность или бравурное бахвальство и показное пренебрежение к окружающим и уверенность что вокруг одни тупые лохи развесившие уши для сказок? Приберегите сопли для чуствительных сердечных домохозяек,переживающих вместе с актерами дешевых сериалов.Оно шло к своему ,,успеху,, по головам,плюя окружающим в лица. Пусть пожинает плоды того что сеял.
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17.01.2022 23:26 Відповісти
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17.01.2022 23:09 Відповісти
Арестович, Корчинский, Дугин. Дугин это рашинский фашизм. Короче мне влом подробно объяснять. Кто интересуется тот поймет - все они кремлевская сволочь.
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17.01.2022 23:11 Відповісти
Люсик никак себе места не нагреет . Фигаро здесь - фигаро там.
Почитайте что, оно еще недавно о Бубе говорило:

Арестович О Зеленском: Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».

https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019

Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.
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17.01.2022 23:25 Відповісти
Продолжение: Люсик)

В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.

Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.

У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея,

что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
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17.01.2022 23:26 Відповісти
Люсик:

Мало-мальски грамотный не то, что по-политик - таксист, никогда не дал бы втянуть себя в шоу Авакова.

И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».

Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.

Особенно в игре таксистов против министров МВД.

Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
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17.01.2022 23:41 Відповісти
Люсик:

Представим, что Зеленский поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.

Солнцем всего человечества.

Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.

А учеба… ведь можно и плохому научиться.

Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:

«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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17.01.2022 23:43 Відповісти
Шершавый язык Люсьен оказался слишком жесткий для (ж) ОПЫ препыздента.
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17.01.2022 23:59 Відповісти
йому кокс пеерстали видавати і воно в печаль ушло ?
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18.01.2022 04:53 Відповісти
Завжди знав, що жінкам притаманне почуття самозбереження.
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18.01.2022 05:13 Відповісти
люся плохо лизала. ермаку не понравилось. а вот сирожа молодец
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18.01.2022 05:37 Відповісти
Так уже есть скачёк цен и инфляции для следующего скачка! Всё сделали как вы хотели!
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18.01.2022 06:18 Відповісти
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18.01.2022 08:18 Відповісти
Сім'ї московитів з України, а арестович та інші з ОПУ з'їжджають….
Козломрді щось зашевелились, а залі головне за 3 роки виконати завдання беніне проти Пороха щось найти…. А країна оточена та грабована московітами…
Що воно, дурнувате, робить…на 8 році Особливого періоду в Україні ???
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18.01.2022 08:48 Відповісти
Пострибунчiк.
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18.01.2022 08:56 Відповісти
І нащо було йому з Зебілами зв'язуватися? Нічого не отримав, а репутацію підмочив. Скільки він з ними протусував? Здається і року немає. Воістину краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти. Хоча треба визнати, злився грамотно.
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18.01.2022 12:09 Відповісти
"
Арестович ушел из ОП и ТКГ, причины - "личные"

Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде. По ее словам, это связано с "личными обстоятельствами".

Совпадение? Не думаю!
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19.01.2022 12:53 Відповісти
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