Арестович пішов з ОП й ТКГ, причини - "особисті"
Олексій Арестович пішов з посад позаштатного радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака та речника делегації України в Тристоронній контактній групі.
Про це він заявив в коментарі "4 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, звільнився за власним бажанням, а на наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу його вже не буде.
Арестович наголосив, що "інформація поки неофіційна", і пішов він через "особисті причини".
Раніше, 14 січня, в інтерв’ю блогеру Юрію Романенку Арестович звинуватив президента Володимира Зеленського та його оточення в порушенні обіцянок та заявив, що нинішня влада надто "забюрократизувалася".
"На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити – "забюрократитися". Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?" - сказав тоді Арестович.
Нагадаємо, Арестович займав посаду позаштатного радника голови Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони від 1 грудня 2020 року. Від 28 жовтня 2020 року був спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу.
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Чого не скажеш про ЗЕ та його політику поцифізма на тлі збільшення військової загрози зі сходу
А тому (крім відвертих покидьків) всім треба давати шанс.
Хоч і не всім довіряти на 100%
раніше Арестович ніс заспокоюючу дичину на фоні розгортання військ у наших кордонів, при чому ніс майже як офіційний представник влади - це мене напрягало.
Зараз він пішов з будь-якої причини (хоч сам хоч погнали) - а тому шкода від нього тепер мінімальна. Об'єднуватись із мордвинами він напряму як Мураєв чи Шевченко він не закликав - а тому і претензії до нього, повторюсь, мінімальні.
А ось пересратись один з одним - це найгірше що можна зробити за 5 хвилин до іноземного вторгнення
А тому я схиляюсь більше до думки що він або на нашому боці або займає нейтральну позицію.
Тому я не поділяю думку що його обов'язково треба змішати з лайном як того ж Ківу чи Мураєва
але і довіряти йому я б не радив.
Якось так
Почитайте что, оно еще недавно о Бубе говорило:
Арестович О Зеленском: Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея,
что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
Мало-мальски грамотный не то, что по-политик - таксист, никогда не дал бы втянуть себя в шоу Авакова.
И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».
Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.
Особенно в игре таксистов против министров МВД.
Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
Представим, что Зеленский поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.
Солнцем всего человечества.
Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.
А учеба… ведь можно и плохому научиться.
Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:
«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Козломрді щось зашевелились, а залі головне за 3 роки виконати завдання беніне проти Пороха щось найти…. А країна оточена та грабована московітами…
Що воно, дурнувате, робить…на 8 році Особливого періоду в Україні ???
Арестович ушел из ОП и ТКГ, причины - "личные"
Бывшая глава крымской оккупационной прокуратуры Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде. По ее словам, это связано с "личными обстоятельствами".
Совпадение? Не думаю!