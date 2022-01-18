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Новости Агрессия России против Украины Война
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Канада отправила в Украину элитную группу спецназовцев, - источники Global News

Канада отправила в Украину элитную группу спецназовцев, - источники Global News

Канада перебросила в Украину элитную группу спецназовцев (CSOR) на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничном и между отношениями НАТО и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Global News со ссылкой на источники.

Присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

По словам источников, задача подразделения состоит также в помощи эвакуации канадских дипломатов на случай вторжения.

Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтвердили присутствие сил специального назначения в Украине в комментарии журналистам, за исключением того, что эти спецназовцы принимали участие в более широкой помощи Канады.

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Как отметила пресс-секретарь командования Эмбер Бино, канадские подразделения проводят учения, а также "делятся опытом" с украинскими коллегами с 2020 года. Хотя изданию сообщили о новой отправке силовиков.

Глава МИД Канады Мелани Жоли во время визита в Киев поддержала поддержку Оттавой суверенитета Украины: "Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе".

"Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддержать международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев", - заявляла она.

Канада последовательно поддерживает Киев в ее отношениях с Россией с момента оккупации РФ Крыма и Донбасса. С 2014 года страна выделила 750 миллионов долларов поддержки, включая военное оборудование и отправку войск в полгода на обучение украинских силовиков.

На фоне возможного нападения России Москва эвакуирует своих дипломатов из Украины, пишет NYT. Одновременно Лондон отправит Украине некоторое оружие для самозащиты от российской агрессии.

Александр Лукашенко 17 января анонсировал масштабные военные учения с Россией на границе с Украиной в феврале. Именно тогда, по данным разведок, РФ может попытаться вторгнуться.

Автор: 

Канада (2089) россия (95671) спецназ (617)


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Топ комментарии
+13
Ты хотел, что бы канадцы тебя лично защищать прилетели?
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18.01.2022 08:44
+13
Тем временем Boeing RC-135W Rivet Joint на подлете, Boeing C-40C вчера залетал, Antonov An-124-100M Ruslan летит из Хантсвилля
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18.01.2022 09:05
+9
А ты хотел, чтобы для тебя в паблик писали всё как есть?
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18.01.2022 08:40
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Правила форума Совет форумчан
ну в целом понятно, в Украине есть канадская дипмиссия...
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18.01.2022 08:27 Ответить
За словами джерел, завдання підрозділу полягає також у допомозі евакуації канадських дипломатів на випадок вторгнення.--- вот и все что нужно было знать о бравых воинах и целях партнеров...
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18.01.2022 08:34 Ответить
А ты хотел, чтобы для тебя в паблик писали всё как есть?
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18.01.2022 08:40 Ответить
Хай там що, але навіть таке повідомлення одним додає впевнености, а иншим сумнівів
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18.01.2022 08:40 Ответить
Ты хотел, что бы канадцы тебя лично защищать прилетели?
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18.01.2022 08:44 Ответить
Ну да, пока слуги шмаркли бухать, нюхать и плясать будут по ночным клубам.
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18.01.2022 08:58 Ответить
А ти думав, що канадці перекинуть бригаду і будуть воювати за тебе? Чи може ти записався в тероборону, а канадці тобі патрони підносить будуть? Головне що Канада окреслила свою присутність в Україні і не дай Боже, хоч подряпина буде від кулі кацапа, ось тоді буде інша розмова. А захищати свою землю повинні ми, українці, а малороси будуть сидіти і чекати руцького миру. Так що вибирай сам хто ти, а канадцям скажи, ДЯКУЮ за допомогу!!
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18.01.2022 11:27 Ответить
Коли в Україні відмовляться від цієї кальки з кацапської: "спецпризначенці" ? У них воно звучить: "спєцназ". А наша калька недолуга. Чи не пора перейти на свій термін (у козаків були пластуни та характерники) або на загальносвітовий: "командос"?
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18.01.2022 08:39 Ответить
***
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18.01.2022 10:35 Ответить
Група спецназу повинна бути великою, бо і загроза велика. А що чекають інші країни, вони збираються захищати своїх дипломатів і своїх громадян на Україні? Бо загроза дуже велика, 100 тис мордоровців на кордоні і 900 тис на підході. Ви ж нашого наркомана знаєте - просере все!
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18.01.2022 08:51 Ответить
дядя, ты бредишь!
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18.01.2022 08:54 Ответить
Це про те, що вовочка просере все? Є сумніви? Ви оптиміст!
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18.01.2022 09:14 Ответить
Рагуліна, чому хтось повинен захищати твою дупу?
Порохоскот їбучій
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18.01.2022 09:55 Ответить
Отак всі країни нато б по 500 спеців прислали б з і своєю зброєю.
Надіюсь хоч авіація натівська працювати буде
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18.01.2022 08:52 Ответить
"Як зазначила речниця командування Ембер Біно, канадські підрозділи проводять навчання, а також "діляться досвідом" з українськими колегами з 2020 року." -діляться досвідом якого у них не було ніколи, а може вони припепрли вивчити досвід українських військових на долбасі?
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18.01.2022 08:55 Ответить
Тем временем Boeing RC-135W Rivet Joint на подлете, Boeing C-40C вчера залетал, Antonov An-124-100M Ruslan летит из Хантсвилля
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18.01.2022 09:05 Ответить
Boeing C-17A Globemaster III и Boeing C-40C вылетели из Киева
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18.01.2022 09:28 Ответить
И какой то кипишь (может погода), самолеты перенаправлены с Киева на Львов
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18.01.2022 09:37 Ответить
Airbus A318-112(CJ) Elite щойно приземлився в Жулянах. Не сідають і розвертаються лише літаки Wizz Air. Незрозуміло - якщо погода, то їх могли б направити на Одесу - в нас наразі нормальна погода.
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18.01.2022 10:03 Ответить
ДА! Венгерские завернули
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18.01.2022 10:10 Ответить
Зато Boeing RC-135W Rivet Joint зараз підлітає до Донбасу!
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18.01.2022 10:24 Ответить
Такие события должны быть засекречены, а не публичны. Почему в Украине всё нараспашку, весь Мир знает какого цвета, извиняюсь, фигурально выражаясь, у неё трусы.
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18.01.2022 09:10 Ответить
Все засекречено. Эта информация поступила только на Цензор.нет, чтобы долбоебы смогли на нее опираться в стратегическом планировании запасов макарон, консерв и туалетной бумаги.
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18.01.2022 10:44 Ответить
Судя по тому шоу которое вчера устроил Зеленский со своими собаками, то можно уверенно сказать, что говнокомандующему насрать на страну. А если внимательно оценить то, сколько пришло вчера отстоять справедливость и дело не в Порошенко - это второй вопрос, просто видно что всем все по..х..ю. Можно уверенно сказать, треть части и того меньше опять пойдут отдавать свои жизни и их потом назовут "нациками", как у нас это принято, только евреи и го@ики у нас под защитой; 30% побегут, как с Донбасса и Крыма беженцами, но теперь со всей Украины в Европу к ним еще 30% нелегалов и нацменьшинств; 50% останется сепаров; и 10 я часть останется мародеров, грабителей, барыг, насильников-убийц, которые будут долбить вместе с агрессором эти 50% сепаров. Так что, не сложно подсчитать сколько мы продержимся, кто реально будет защищать страну и насколько можно растянуть ее и уничтожить агрессора при условии поставок оружия и патронов. Только вот Европе наплевать. Но они получат 60% беженцев с сепарами и войну во всей Европе. А вообще с Германии и Франции нужно спросить за подписи в 90-х и за 8 летнюю войну потому что Украина начала воевать из-за Евросоюза.
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18.01.2022 09:11 Ответить
Ключевые слова - "для помощи в эвакуации"
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18.01.2022 09:29 Ответить
Ну конечно, поди порадуй *****)))
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18.01.2022 10:00 Ответить
"задача подразделения состоит также в помощи эвакуации канадских дипломатов на случай вторжения", не передергивай текст.
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18.01.2022 10:41 Ответить
Британия и США тоже пришлют спецназ...для "помощи в эвакуации"... если уже не прислали с месяц назад к примеру...
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18.01.2022 10:41 Ответить
Чувствую что спецназ может случайно заблудится и ошибочно попасть в Москву, и эвакуировать ***** в гости к Кобзону.
Такое бывает, когда GPS сбоит
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18.01.2022 15:10 Ответить
 
 