Канада отправила в Украину элитную группу спецназовцев, - источники Global News

Канада перебросила в Украину элитную группу спецназовцев (CSOR) на фоне роста напряженности на российско-украинском пограничном и между отношениями НАТО и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Global News со ссылкой на источники.

Присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

По словам источников, задача подразделения состоит также в помощи эвакуации канадских дипломатов на случай вторжения.

Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтвердили присутствие сил специального назначения в Украине в комментарии журналистам, за исключением того, что эти спецназовцы принимали участие в более широкой помощи Канады.

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Как отметила пресс-секретарь командования Эмбер Бино, канадские подразделения проводят учения, а также "делятся опытом" с украинскими коллегами с 2020 года. Хотя изданию сообщили о новой отправке силовиков.

Глава МИД Канады Мелани Жоли во время визита в Киев поддержала поддержку Оттавой суверенитета Украины: "Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе".

"Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддержать международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев", - заявляла она.

Канада последовательно поддерживает Киев в ее отношениях с Россией с момента оккупации РФ Крыма и Донбасса. С 2014 года страна выделила 750 миллионов долларов поддержки, включая военное оборудование и отправку войск в полгода на обучение украинских силовиков.

На фоне возможного нападения России Москва эвакуирует своих дипломатов из Украины, пишет NYT. Одновременно Лондон отправит Украине некоторое оружие для самозащиты от российской агрессии.

Александр Лукашенко 17 января анонсировал масштабные военные учения с Россией на границе с Украиной в феврале. Именно тогда, по данным разведок, РФ может попытаться вторгнуться.