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Канада відправила в Україну елітну групу спецпризначенців, - джерела Global News

Канада відправила в Україну елітну групу спецпризначенців, - джерела Global News

Канада перекинула в Україну елітну групу спецпризначенців (CSOR) на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні й між відносинами НАТО та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Global News з посиланням на джерела.

Присутність канадських спецпризначенців є частиною спроби союзників по НАТО стримати російську агресію в Україні і визначити способи надання допомоги українському уряду.

За словами джерел, завдання підрозділу полягає також у допомозі евакуації канадських дипломатів на випадок вторгнення.

Ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтвердили присутність сил спеціального призначення в Україні у коментарі журналістам, за виключенням того, що ці спецпризначенці брали участь у ширшій допомозі Канади.

Як зазначила речниця командування Ембер Біно, канадські підрозділи проводять навчання, а також "діляться досвідом" з українськими колегами з 2020 року. Хоча виданню повідомили про нову відправку силовиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада і Велика Британія продовжать роботу військових тренувальних місій в Україні, - віцепрем’єр Стефанішина

Глава МЗС Канади Мелані Жолі під час візиту до Києва підтримала підтримку Оттавою суверенітету України: "Зосередження російських військ і техніки в Україні і довкола неї ставить під загрозу безпеку у всьому регіоні".

"Ці агресивні дії необхідно стримувати. Канада буде працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоби підтримати міжнародний порядок і захищати права людини й гідність українців", - заявляла вона.

Канада послідовно підтримує Київ у її відносинах з Росією з моменту окупації РФ Криму та Донбасу. З 2014 року країна виділила 750 мільйонів доларів підтримки, включаючи військове обладнання і відправку військ щопівроку на навчання українських силовиків.

На тлі можливого нападу Росії Москва забирає своїх дипломатів з України, пише NYT. Водночас Лондон відправить Україні деяку зброю для самозахисту від російської агресії.

Олександр Лукашенко 17 січня анонсував масштабні військові навчання з Росією на кордоні з Україною у лютому. Саме тоді, за даними розвідок, РФ може спробувати вторгнутися.

Канада (2204) росія (65360) спецпризначенці (219)


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Топ коментарі
+13
Ты хотел, что бы канадцы тебя лично защищать прилетели?
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18.01.2022 08:44
+13
Тем временем Boeing RC-135W Rivet Joint на подлете, Boeing C-40C вчера залетал, Antonov An-124-100M Ruslan летит из Хантсвилля
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18.01.2022 09:05
+9
А ты хотел, чтобы для тебя в паблик писали всё как есть?
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18.01.2022 08:40
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ну в целом понятно, в Украине есть канадская дипмиссия...
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18.01.2022 08:27 Відповісти
За словами джерел, завдання підрозділу полягає також у допомозі евакуації канадських дипломатів на випадок вторгнення.--- вот и все что нужно было знать о бравых воинах и целях партнеров...
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18.01.2022 08:34 Відповісти
А ты хотел, чтобы для тебя в паблик писали всё как есть?
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18.01.2022 08:40 Відповісти
Хай там що, але навіть таке повідомлення одним додає впевнености, а иншим сумнівів
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18.01.2022 08:40 Відповісти
Ты хотел, что бы канадцы тебя лично защищать прилетели?
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18.01.2022 08:44 Відповісти
Ну да, пока слуги шмаркли бухать, нюхать и плясать будут по ночным клубам.
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18.01.2022 08:58 Відповісти
А ти думав, що канадці перекинуть бригаду і будуть воювати за тебе? Чи може ти записався в тероборону, а канадці тобі патрони підносить будуть? Головне що Канада окреслила свою присутність в Україні і не дай Боже, хоч подряпина буде від кулі кацапа, ось тоді буде інша розмова. А захищати свою землю повинні ми, українці, а малороси будуть сидіти і чекати руцького миру. Так що вибирай сам хто ти, а канадцям скажи, ДЯКУЮ за допомогу!!
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18.01.2022 11:27 Відповісти
Коли в Україні відмовляться від цієї кальки з кацапської: "спецпризначенці" ? У них воно звучить: "спєцназ". А наша калька недолуга. Чи не пора перейти на свій термін (у козаків були пластуни та характерники) або на загальносвітовий: "командос"?
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18.01.2022 08:39 Відповісти
***
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18.01.2022 10:35 Відповісти
Група спецназу повинна бути великою, бо і загроза велика. А що чекають інші країни, вони збираються захищати своїх дипломатів і своїх громадян на Україні? Бо загроза дуже велика, 100 тис мордоровців на кордоні і 900 тис на підході. Ви ж нашого наркомана знаєте - просере все!
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18.01.2022 08:51 Відповісти
дядя, ты бредишь!
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18.01.2022 08:54 Відповісти
Це про те, що вовочка просере все? Є сумніви? Ви оптиміст!
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18.01.2022 09:14 Відповісти
Рагуліна, чому хтось повинен захищати твою дупу?
Порохоскот їбучій
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18.01.2022 09:55 Відповісти
Отак всі країни нато б по 500 спеців прислали б з і своєю зброєю.
Надіюсь хоч авіація натівська працювати буде
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18.01.2022 08:52 Відповісти
"Як зазначила речниця командування Ембер Біно, канадські підрозділи проводять навчання, а також "діляться досвідом" з українськими колегами з 2020 року." -діляться досвідом якого у них не було ніколи, а може вони припепрли вивчити досвід українських військових на долбасі?
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18.01.2022 08:55 Відповісти
Тем временем Boeing RC-135W Rivet Joint на подлете, Boeing C-40C вчера залетал, Antonov An-124-100M Ruslan летит из Хантсвилля
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18.01.2022 09:05 Відповісти
Boeing C-17A Globemaster III и Boeing C-40C вылетели из Киева
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18.01.2022 09:28 Відповісти
И какой то кипишь (может погода), самолеты перенаправлены с Киева на Львов
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18.01.2022 09:37 Відповісти
Airbus A318-112(CJ) Elite щойно приземлився в Жулянах. Не сідають і розвертаються лише літаки Wizz Air. Незрозуміло - якщо погода, то їх могли б направити на Одесу - в нас наразі нормальна погода.
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18.01.2022 10:03 Відповісти
ДА! Венгерские завернули
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18.01.2022 10:10 Відповісти
Зато Boeing RC-135W Rivet Joint зараз підлітає до Донбасу!
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18.01.2022 10:24 Відповісти
Такие события должны быть засекречены, а не публичны. Почему в Украине всё нараспашку, весь Мир знает какого цвета, извиняюсь, фигурально выражаясь, у неё трусы.
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18.01.2022 09:10 Відповісти
Все засекречено. Эта информация поступила только на Цензор.нет, чтобы долбоебы смогли на нее опираться в стратегическом планировании запасов макарон, консерв и туалетной бумаги.
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18.01.2022 10:44 Відповісти
Судя по тому шоу которое вчера устроил Зеленский со своими собаками, то можно уверенно сказать, что говнокомандующему насрать на страну. А если внимательно оценить то, сколько пришло вчера отстоять справедливость и дело не в Порошенко - это второй вопрос, просто видно что всем все по..х..ю. Можно уверенно сказать, треть части и того меньше опять пойдут отдавать свои жизни и их потом назовут "нациками", как у нас это принято, только евреи и го@ики у нас под защитой; 30% побегут, как с Донбасса и Крыма беженцами, но теперь со всей Украины в Европу к ним еще 30% нелегалов и нацменьшинств; 50% останется сепаров; и 10 я часть останется мародеров, грабителей, барыг, насильников-убийц, которые будут долбить вместе с агрессором эти 50% сепаров. Так что, не сложно подсчитать сколько мы продержимся, кто реально будет защищать страну и насколько можно растянуть ее и уничтожить агрессора при условии поставок оружия и патронов. Только вот Европе наплевать. Но они получат 60% беженцев с сепарами и войну во всей Европе. А вообще с Германии и Франции нужно спросить за подписи в 90-х и за 8 летнюю войну потому что Украина начала воевать из-за Евросоюза.
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18.01.2022 09:11 Відповісти
Ключевые слова - "для помощи в эвакуации"
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18.01.2022 09:29 Відповісти
Ну конечно, поди порадуй *****)))
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18.01.2022 10:00 Відповісти
"задача подразделения состоит также в помощи эвакуации канадских дипломатов на случай вторжения", не передергивай текст.
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18.01.2022 10:41 Відповісти
Британия и США тоже пришлют спецназ...для "помощи в эвакуации"... если уже не прислали с месяц назад к примеру...
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18.01.2022 10:41 Відповісти
Чувствую что спецназ может случайно заблудится и ошибочно попасть в Москву, и эвакуировать ***** в гости к Кобзону.
Такое бывает, когда GPS сбоит
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18.01.2022 15:10 Відповісти
 
 