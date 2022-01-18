Канада відправила в Україну елітну групу спецпризначенців, - джерела Global News

Канада перекинула в Україну елітну групу спецпризначенців (CSOR) на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні й між відносинами НАТО та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Global News з посиланням на джерела.

Присутність канадських спецпризначенців є частиною спроби союзників по НАТО стримати російську агресію в Україні і визначити способи надання допомоги українському уряду.

За словами джерел, завдання підрозділу полягає також у допомозі евакуації канадських дипломатів на випадок вторгнення.

Ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтвердили присутність сил спеціального призначення в Україні у коментарі журналістам, за виключенням того, що ці спецпризначенці брали участь у ширшій допомозі Канади.

Як зазначила речниця командування Ембер Біно, канадські підрозділи проводять навчання, а також "діляться досвідом" з українськими колегами з 2020 року. Хоча виданню повідомили про нову відправку силовиків.

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Глава МЗС Канади Мелані Жолі під час візиту до Києва підтримала підтримку Оттавою суверенітету України: "Зосередження російських військ і техніки в Україні і довкола неї ставить під загрозу безпеку у всьому регіоні".

"Ці агресивні дії необхідно стримувати. Канада буде працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоби підтримати міжнародний порядок і захищати права людини й гідність українців", - заявляла вона.

Канада послідовно підтримує Київ у її відносинах з Росією з моменту окупації РФ Криму та Донбасу. З 2014 року країна виділила 750 мільйонів доларів підтримки, включаючи військове обладнання і відправку військ щопівроку на навчання українських силовиків.

На тлі можливого нападу Росії Москва забирає своїх дипломатів з України, пише NYT. Водночас Лондон відправить Україні деяку зброю для самозахисту від російської агресії.

Олександр Лукашенко 17 січня анонсував масштабні військові навчання з Росією на кордоні з Україною у лютому. Саме тоді, за даними розвідок, РФ може спробувати вторгнутися.