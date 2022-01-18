Росія забирає своїх дипломатів та їхні родини з України, - NYT

Росія почала евакуацію людей зі своїх дипломатичних установ на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише американська газета The New Yourk Times.

За даними журналістів, 5 січня Україну на автобусах покинули 18 осіб - в основному це діти та дружини російських дипломатів. Їх вивезли на автобусах до Москви, повідомили газеті джерела в СБУ. За їхніми відомостями, найближчими днями очікується від'їзд ще 30 осіб з посольства у Києві та львівського консульства. Дипломатам РФ в інших українських містах нібито наказано готуватися до від'їзду. Про ці дії відомо і Вашингтону.

Серед можливих причин газета виділяє три: пропаганду, підготовку до можливого вторгнення або ж такий трюк.

Як кажуть офіційні особи у Вашингтоні, Путін ще не ухвалив остаточного рішення про нове вторгнення в Україну.

Після провал на переговорах з США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилася прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "змушена" залишити свої війська біля України, тому що "не може миритися з вторгненням НАТО".

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Крім того, в МЗС РФ почали шантажувати ЄС "важким сценарієм" для України. Заступник Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, тому що навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилася в листопаді 2021 року. Західні та українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менше 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед настанням Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоб мати привід ввести війська.