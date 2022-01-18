Россия вывозит своих дипломатов и их семьи из Украины, - NYT

Россия начала эвакуацию людей из своих дипломатических учреждений на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет американская газета The New Yourk Times.

По данным журналистов, 5 января Украину на автобусах покинули 18 человек - в основном это дети и жены российских дипломатов. Их вывезли на автобусах в Москву, сообщили газете источники в СБУ. По их сведениям, в ближайшие дни ожидается отъезд еще 30 человек из посольства в Киеве и львовского консульства. Дипломатам РФ в других украинских городах якобы приказано готовиться к отъезду. Об этих действиях известно и Вашингтону.

Среди возможных причин газета выделяет три: пропаганду, подготовку к возможному вторжению либо же уловку.

Как говорят официальные лица в Вашингтоне, Путин еще не принял окончательного решения о новом вторжении в Украину.

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Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытаться провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.