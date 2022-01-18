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Самолеты из-за непогоды перенаправляют из "Жулян" во Львов

Самолеты из-за непогоды перенаправляют из

Пассажиры отправляются в Киев на автобусах.

Об этом сообщает Международный аэропорт "Львов", информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что аэропорт "Львов" стал из-за непогоды запасным для киевского аэропорта "Жуляны".

Он принял уже пять рейсов – из Вроцлава, Варшавы, Пардубицы, Вильнюса и Рима.

"Все пассажиры, прибывшие во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев", - добавили в аэропорту.

аэропорт (1509) Жуляны (83) Львов (4589) непогода (817)


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Топ комментарии
+11
Звичайно-це ж зовсім поряд...
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18.01.2022 15:41
+4
(посмотрел за окно) ашо нетак с погодой то?
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18.01.2022 15:52
+4
А в Киеве солнце светит.
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18.01.2022 16:05
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Звичайно-це ж зовсім поряд...
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18.01.2022 15:41 Ответить
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18.01.2022 15:46 Ответить
Блище до кордону. .Подивляться Україну
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18.01.2022 15:45 Ответить
ви б мову вивчили, жiночко... позорище
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18.01.2022 16:02 Ответить
Моя хата з краю (схід) першим ворога стріляю! (казацьке прислів'я).
Не чипай Дніпро - перлину України.
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18.01.2022 16:28 Ответить
"позорище" це русизм
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18.01.2022 17:39 Ответить
який дебіл статі пише на цензорі?

Літаки через негоду перенаправляють з

"Жулян" до Львова

Пасажири вирушають до Києва на автобусах. Джерело:
може всеж автобуси з пасажирами вирушають до Львова ?
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18.01.2022 15:46 Ответить
Да в непогоду на автобусах по 500км ехать намного безопасней
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18.01.2022 16:28 Ответить
(посмотрел за окно) ашо нетак с погодой то?
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18.01.2022 15:52 Ответить
Несказанно повезло вчерашнему возвращенцу.!!Судьба благоволит...
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18.01.2022 15:52 Ответить
Просто у этой зеленой власти во всём - позднее зажигание.
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18.01.2022 15:55 Ответить
Очень оперативная новость я уже поспать успел
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18.01.2022 15:52 Ответить
А в Киеве солнце светит.
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18.01.2022 16:05 Ответить
А может погода это офиц причина, а на самом деле либо снова заминировали, либо другие важные самолеты прилетают с нужными подарками.
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18.01.2022 16:16 Ответить
Сивочёлый уже прилетел, что вы творите.
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18.01.2022 16:26 Ответить
 
 