Самолеты из-за непогоды перенаправляют из "Жулян" во Львов
Пассажиры отправляются в Киев на автобусах.
Об этом сообщает Международный аэропорт "Львов", информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечено, что аэропорт "Львов" стал из-за непогоды запасным для киевского аэропорта "Жуляны".
Он принял уже пять рейсов – из Вроцлава, Варшавы, Пардубицы, Вильнюса и Рима.
"Все пассажиры, прибывшие во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев", - добавили в аэропорту.
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+11 Александр Чуднивец #474549
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+4 Eugen Mk
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Літаки через негоду перенаправляють з
"Жулян" до Львова
Пасажири вирушають до Києва на автобусах. Джерело:
може всеж автобуси з пасажирами вирушають до Львова ?