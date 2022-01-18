Самолеты из-за непогоды перенаправляют из "Жулян" во Львов

Пассажиры отправляются в Киев на автобусах.

Об этом сообщает Международный аэропорт "Львов", информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что аэропорт "Львов" стал из-за непогоды запасным для киевского аэропорта "Жуляны".

Он принял уже пять рейсов – из Вроцлава, Варшавы, Пардубицы, Вильнюса и Рима.

"Все пассажиры, прибывшие во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев", - добавили в аэропорту.