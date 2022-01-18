Літаки через негоду перенаправляють з "Жулян" до Львова

Пасажири вирушають до Києва на автобусах.

Про це повідомляє Міжнародний аеропорт "Львів", інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що аеропорт "Львів" став через негоду запасним для київського аеропорту "Жуляни".

Він прийняв уже п’ять рейсів - з Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса та Рима.

"Усі пасажири, які прибули до Львова пересіли у автобуси та вирушили до Києва", - додали в аеропорті.