Літаки через негоду перенаправляють з "Жулян" до Львова
Пасажири вирушають до Києва на автобусах.
Про це повідомляє Міжнародний аеропорт "Львів", інформує Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначено, що аеропорт "Львів" став через негоду запасним для київського аеропорту "Жуляни".
Він прийняв уже п’ять рейсів - з Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса та Рима.
"Усі пасажири, які прибули до Львова пересіли у автобуси та вирушили до Києва", - додали в аеропорті.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.01.2022 15:41
+4 Eugen Mk
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+4 Андрій Кравчук #437718
показати весь коментар18.01.2022 16:05
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Літаки через негоду перенаправляють з
"Жулян" до Львова
Пасажири вирушають до Києва на автобусах. Джерело:
може всеж автобуси з пасажирами вирушають до Львова ?