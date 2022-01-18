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Новини
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Літаки через негоду перенаправляють з "Жулян" до Львова

Літаки через негоду перенаправляють з

Пасажири вирушають до Києва на автобусах.

Про це повідомляє Міжнародний аеропорт "Львів", інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що аеропорт "Львів" став через негоду запасним для київського аеропорту "Жуляни".

Він прийняв уже п’ять рейсів - з Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса та Рима.

"Усі пасажири, які прибули до Львова пересіли у автобуси та вирушили до Києва", - додали в аеропорті.

Автор: 

аеропорт (1852) Жуляни (188) Львів (3079) негода (758)


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Топ коментарі
+11
Звичайно-це ж зовсім поряд...
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18.01.2022 15:41
+4
(посмотрел за окно) ашо нетак с погодой то?
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18.01.2022 15:52
+4
А в Киеве солнце светит.
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18.01.2022 16:05
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Звичайно-це ж зовсім поряд...
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18.01.2022 15:41 Відповісти
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18.01.2022 15:46 Відповісти
Блище до кордону. .Подивляться Україну
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18.01.2022 15:45 Відповісти
ви б мову вивчили, жiночко... позорище
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18.01.2022 16:02 Відповісти
Моя хата з краю (схід) першим ворога стріляю! (казацьке прислів'я).
Не чипай Дніпро - перлину України.
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18.01.2022 16:28 Відповісти
"позорище" це русизм
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18.01.2022 17:39 Відповісти
який дебіл статі пише на цензорі?

Літаки через негоду перенаправляють з

"Жулян" до Львова

Пасажири вирушають до Києва на автобусах. Джерело:
може всеж автобуси з пасажирами вирушають до Львова ?
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18.01.2022 15:46 Відповісти
Да в непогоду на автобусах по 500км ехать намного безопасней
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18.01.2022 16:28 Відповісти
(посмотрел за окно) ашо нетак с погодой то?
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18.01.2022 15:52 Відповісти
Несказанно повезло вчерашнему возвращенцу.!!Судьба благоволит...
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18.01.2022 15:52 Відповісти
Просто у этой зеленой власти во всём - позднее зажигание.
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18.01.2022 15:55 Відповісти
Очень оперативная новость я уже поспать успел
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18.01.2022 15:52 Відповісти
А в Киеве солнце светит.
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18.01.2022 16:05 Відповісти
А может погода это офиц причина, а на самом деле либо снова заминировали, либо другие важные самолеты прилетают с нужными подарками.
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18.01.2022 16:16 Відповісти
Сивочёлый уже прилетел, что вы творите.
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18.01.2022 16:26 Відповісти
 
 