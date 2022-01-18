РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11431 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
16 746 65

В России обвалился рынок акций из-за ожиданий новых санкций

В России обвалился рынок акций из-за ожиданий новых санкций

На российских фондовых биржах произошел резкий обвал акций из-за ожиданий нового пакета санкций против РФ.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, что индексы МосБиржи и РТС упали ниже 3 400 и 1 400 пунктов, обновив минимумы с февраля-марта прошлого года. Отмечается, что это произошло на негативном геополитическом фоне после безрезультатных переговоров с США и НАТО.

В России обвалился рынок акций из-за ожиданий новых санкций 01

Падение индекса МосБиржи с уровня исторических максимумов во вторник уже превысило 20%, подсчитали аналитики. Это важный рубеж для многих трейдеров, так как считается, что он отделяет рынок акций от перехода в "медвежью" фазу (резкое падение), отмечаютэксперты.

Падение усилилось после окончания переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Российские индексы продолжили снижение, так как инвесторы продолжали распродавать бумаги, не получив обнадеживающих геополитических новостей.

Как считают эскперты, для того, чтобы эти эмоциональные распродажи завершились или хотя бы приостановились, нужны сигналы о нормализации отношений с Западом, говорит старший трейдер "Альфа-Капитала" Владислав Силаев. Однако пока дипломаты с обеих сторон хранят молчание, а инвесторы на фондовом рынке спасаются от рисков бегством из активов.

Автор: 

россия (95687) санкции (11317) фондовый рынок (59)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
навальня 2.0 вчора не прокатіла, от шо

показать весь комментарий
18.01.2022 19:01
+37
Сльози заважають навіть писати...
показать весь комментарий
18.01.2022 18:44
+32
показать весь комментарий
18.01.2022 18:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сльози заважають навіть писати...
показать весь комментарий
18.01.2022 18:44 Ответить
) пеши исчо!
показать весь комментарий
18.01.2022 19:40 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 20:32 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 18:44 Ответить
Какое горе !!!
показать весь комментарий
18.01.2022 18:47 Ответить
А шо сталось ? Видно Порошенко повернувся в Україну ?
показать весь комментарий
18.01.2022 18:48 Ответить
навальня 2.0 вчора не прокатіла, от шо

показать весь комментарий
18.01.2022 19:01 Ответить
Это настоящее предательсто - назвать ЛНР и ДНР террористическими организациями. Слезы, слезы на глазах.
показать весь комментарий
18.01.2022 19:56 Ответить
Обратись в МИД ЛуГандонии с жалобой
показать весь комментарий
18.01.2022 20:50 Ответить
Сашок, мені цікаво було чути та бачити, коли в 2014-му твоя свята свиня та їх прислуга з телевізору заявляли: "Рашка фсьо!", коли там підняли ставку по кредитах з 7 до 11%, в той час, як в Україні тоді вже було 33% і до кінця царювання твоєї святої свині ця ставка в банках стала складати 42-49,5%.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:08 Ответить
Простите, ваша "свята свиня" - вернулась вместе с Портновым в 2019. Каломойшей зовут
показать весь комментарий
18.01.2022 21:00 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 00:31 Ответить
пукін всєх пєрєіграл)))
показать весь комментарий
18.01.2022 18:48 Ответить
а5
показать весь комментарий
18.01.2022 19:53 Ответить
Радощі та зубожіння@RDVLx

https://mobile.twitter.com/RDVLx/status/1483161634134757376 21 ч



Там это, нам песда, корочє
Потому что внезапно дохтур Комаровский начал защищать Порошенко
Шо блд происходит
показать весь комментарий
18.01.2022 18:51 Ответить
Це дуже добре , що фашистська Росія несе втрати . Але санкцій потрібно більше і різних . Вони сприяють занепаду фашистського режиму в Москві .
показать весь комментарий
18.01.2022 18:53 Ответить
Для рф это не имеет серьёзного значения. Главное что нефть растёт.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:55 Ответить
Нафта росте, а рубль падає.
показать весь комментарий
18.01.2022 19:14 Ответить
Это правда, в России нефть важнее. В США вон NASDAQ упал today - 2.2%., а за последние 2 месяца - 8.5% . Тоже санкции?
показать весь комментарий
18.01.2022 20:06 Ответить
думаю скоро в рабсеї знову будуть крутити Лебедіноє озеро... по карлику
показать весь комментарий
18.01.2022 19:00 Ответить
Американские бумаги падают на 1,5 процента, московские на 6,5..логично в принципе
показать весь комментарий
18.01.2022 19:02 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 19:11 Ответить
А у нас хыба краще?! Доляр за 2 неділі виріс на півтори гривні! БРАВО!
показать весь комментарий
18.01.2022 19:14 Ответить
ета Парашенка прієхал і сразу стал на вайнє наживацца!
показать весь комментарий
18.01.2022 19:16 Ответить
Я еще утром об этом на Цензоре говорил.. Чуваки,хватит спать..
показать весь комментарий
18.01.2022 19:14 Ответить
И по делом...
а в этот момент Германия закрывает воздушное пространство для пролёта самолётов Из Британии для Украины....
меркель-аннаЛене бербок =*****‼️
показать весь комментарий
18.01.2022 19:14 Ответить
Не закрывала. Так как её не спрашивали. Просто облетели молча
показать весь комментарий
18.01.2022 19:17 Ответить
https://m.censor.net/ru/news/3310624/germaniya_ne_zakryvala_aviaprostranstvo_dlya_samoletov_britanii_dostavlyavshih_protivotankovoe_orujie
показать весь комментарий
18.01.2022 19:19 Ответить
Всем всё понятно ... уже давно...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:22 Ответить
мосбіржа, торгівля акціями, ***** на раші торгують акціями, ржака, що за ідіоти, ну крім кацапів можуть там щось типу купувати-продавати. індекси якісь навіть
показать весь комментарий
18.01.2022 19:15 Ответить
Фондовый рынок РАБссии обвалился на 7,3 %...,а это значит что Гопники Путлера летят в Трубу...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:16 Ответить
Коммунист из Норвежской рабочей партии Столтенберг.... Все что ты напишешь в ответе НАТО для РФ будет использовано против тебя, даже то, что там не написано.... Московиты договора не читают, они только рассказывают, что в них написано. по их же собственной больной фантазии... Лавров ведь цитировал тот же Будапештский меморандум не из текста. а исключительно из бреда своих лошадиных мозгов....
показать весь комментарий
18.01.2022 19:18 Ответить
как в Бєлароссіі?
показать весь комментарий
18.01.2022 19:21 Ответить
Спокійніше. А Казахстан коли підніме рівень життя своїх громадян?
показать весь комментарий
18.01.2022 19:35 Ответить
русский, а когда русня перестанет жить по уши в дерьме?
показать весь комментарий
18.01.2022 19:49 Ответить
Не по адресу .Спроси у них .
показать весь комментарий
19.01.2022 02:10 Ответить
Польша оштрафовала ГрязьПром на 8 ми ллиардов долларов...но РАБссия не сдаецца..подала Аппеляцию в Стокгольмский Арбитраж...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:20 Ответить
Крысы Мавзолейные пожайте еще в Судд Гааги что вас Порошенко обосрал с Новороссией...стадо баранов...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:22 Ответить
Дави козломордих!
показать весь комментарий
18.01.2022 19:24 Ответить
Хз,что там ***** светит в Украине,а вот Россию он точно угробит.Да и быстрей бы
показать весь комментарий
18.01.2022 19:25 Ответить
Польша отказалась покупать РАБссиянскую нефть...,перешла на нефть Саудитов...предатели...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:28 Ответить
Что характерно, санкции бьют по россии, а попадают по Украине даже больше. Украинские евробонды вообще за два месяца в два раза снизили свою стоимость.
показать весь комментарий
18.01.2022 19:32 Ответить
То щоби ви не купували)
показать весь комментарий
18.01.2022 19:36 Ответить
пан знається на тонкощах фондового ринку)
показать весь комментарий
18.01.2022 19:57 Ответить
Пан еще и расточитель. Бесплатно учит местных форумчан думать.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:10 Ответить
О, то пан ще трохи "кручений". Не факт, що форумчани у більшості своїй використовують фінансовий бізнес у своїй діяльності
показать весь комментарий
18.01.2022 20:42 Ответить
Я уверен, что западные друзья, так и делают. А Украина в потерях.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:11 Ответить
А в Украине вообще нет фондового рынка. Нечему ни расти ни падать.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:36 Ответить
С падением РАБссии не потеряна Мацковия,так кажись казав Михайло Кутузов...в 1812 году...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:34 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 19:35 Ответить
Странный факт в Мировой истории сталица РАБссии Санут-питерьбюргер,а Наполеон поперся в дяревню Мацковия...будто там полно Гуталину кота Матроскина и хлеба завались...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:43 Ответить
Хотелось бы радоваться но это не придел как говорит наш новоиспечённый и очень даже правильный Гражданин/Побратим Аркадий Бабченко таких бы санкций и обвалов лет 10-ть подряд а потом на апбрамсе на красную и ножки «буша»...от седых бендеровцев в перемешку с техасцами...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:48 Ответить
Ножки Буша и Тушонка Рузвенльта отменяются...сказал Байден...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:51 Ответить
10 февраля на РАБссии праздник...ровно 30 лет назад 10 февраля 1992 года в небо Америки поднялись одновременно 120 самолетов военно-транспортной авиации США с первыми Ножками Буша...для голодающей РАБссии...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:54 Ответить
Конгресс США назвал ту операцию по доствке мяса братанам моцкалям "Подари Надежду"...Видео в Ютьюбе...
показать весь комментарий
18.01.2022 19:56 Ответить
вались, биржа, большая и маленькая!
показать весь комментарий
18.01.2022 20:00 Ответить
Санкції на стільки "палєзниє", що діють навіть ще до їхнього введення!)
показать весь комментарий
18.01.2022 20:26 Ответить
Да РФ это сейчас не очем) Игра идет повыше и на встречных курсах...))
показать весь комментарий
18.01.2022 21:48 Ответить
Так і у нас гривня полетіла...
показать весь комментарий
18.01.2022 21:54 Ответить
Будь-який бізнес хоче спокій ! Там , де війна - йому незручно
Військові дії таки можливі ...
Тому бізнес виводить свої кошти з обох країн + напевно Білорусії - і вкладає туда - де може і меньший % прибутку , але спокійно

Джон Рокфеллер · Чому гроші ******* спокій і тишу? ·
показать весь комментарий
18.01.2022 22:57 Ответить
Сбербанк минус 10%. Повоевали с НАТО называется. Больше 25% за неделю обвал.
показать весь комментарий
19.01.2022 10:11 Ответить
 
 