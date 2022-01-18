В России обвалился рынок акций из-за ожиданий новых санкций
На российских фондовых биржах произошел резкий обвал акций из-за ожиданий нового пакета санкций против РФ.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, что индексы МосБиржи и РТС упали ниже 3 400 и 1 400 пунктов, обновив минимумы с февраля-марта прошлого года. Отмечается, что это произошло на негативном геополитическом фоне после безрезультатных переговоров с США и НАТО.
Падение индекса МосБиржи с уровня исторических максимумов во вторник уже превысило 20%, подсчитали аналитики. Это важный рубеж для многих трейдеров, так как считается, что он отделяет рынок акций от перехода в "медвежью" фазу (резкое падение), отмечаютэксперты.
Падение усилилось после окончания переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Российские индексы продолжили снижение, так как инвесторы продолжали распродавать бумаги, не получив обнадеживающих геополитических новостей.
Как считают эскперты, для того, чтобы эти эмоциональные распродажи завершились или хотя бы приостановились, нужны сигналы о нормализации отношений с Западом, говорит старший трейдер "Альфа-Капитала" Владислав Силаев. Однако пока дипломаты с обеих сторон хранят молчание, а инвесторы на фондовом рынке спасаются от рисков бегством из активов.
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https://mobile.twitter.com/RDVLx/status/1483161634134757376 21 ч
Там это, нам песда, корочє
Потому что внезапно дохтур Комаровский начал защищать Порошенко
Шо блд происходит
а в этот момент Германия закрывает воздушное пространство для пролёта самолётов Из Британии для Украины....
меркель-аннаЛене бербок =*****‼️
Військові дії таки можливі ...
Тому бізнес виводить свої кошти з обох країн + напевно Білорусії - і вкладає туда - де може і меньший % прибутку , але спокійно
Джон Рокфеллер · Чому гроші ******* спокій і тишу? ·