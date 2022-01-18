У Росії падає ринок акцій через очікування нових санкцій

На російських фондових біржах стався різкий обвал акцій через очікування нового пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, індекси МосБіржі та РТС впали нижче 3 400 і 1 400 пунктів, оновивши мінімуми з лютого-березня минулого року. Повідомляється, що це сталося на негативному геополітичному тлі після безрезультатних переговорів зі США та НАТО.

Падіння індексу МосБіржі з рівня історичних максимумів у вівторок уже перевищило 20%, підрахували аналітики. Це важливий рубіж для багатьох трейдерів, оскільки вважається, що він відокремлює ринок акцій від переходу у "ведмежу" фазу (різке падіння), зазначають експерти.

Падіння посилилося після закінчення переговорів глави МЗС Росії Сергія Лаврова та глави МЗС ФРН Анналени Бербок. Російські індекси продовжили зниження, оскільки інвестори продовжували розпродувати папери, не отримавши хороших геополітичних новин.

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На думку експертів, для того, щоб цей емоційний розпродаж завершився або хоча б припинився, потрібні сигнали про нормалізацію відносин РФ із Заходом. Однак поки що дипломати з обох боків зберігають мовчання, а інвестори на фондовому ринку Росії рятуються від ризиків втечею з активів.