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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Росії падає ринок акцій через очікування нових санкцій

У Росії падає ринок акцій через очікування нових санкцій

На російських фондових біржах стався різкий обвал акцій через очікування нового пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, індекси МосБіржі та РТС впали нижче 3 400 і 1 400 пунктів, оновивши мінімуми з лютого-березня минулого року. Повідомляється, що це сталося на негативному геополітичному тлі після безрезультатних переговорів зі США та НАТО.

У Росії падає ринок акцій через очікування нових санкцій 01

Падіння індексу МосБіржі з рівня історичних максимумів у вівторок уже перевищило 20%, підрахували аналітики. Це важливий рубіж для багатьох трейдерів, оскільки вважається, що він відокремлює ринок акцій від переходу у "ведмежу" фазу (різке падіння), зазначають експерти.

Падіння посилилося після закінчення переговорів глави МЗС Росії Сергія Лаврова та глави МЗС ФРН Анналени Бербок. Російські індекси продовжили зниження, оскільки інвестори продовжували розпродувати папери, не отримавши хороших геополітичних новин. 

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На думку експертів, для того, щоб цей емоційний розпродаж завершився або хоча б припинився, потрібні сигнали про нормалізацію відносин РФ із Заходом. Однак поки що дипломати з обох боків зберігають мовчання, а інвестори на фондовому ринку Росії рятуються від ризиків втечею з активів.

Автор: 

росія (65394) санкції (11880) фондовий ринок (293)


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Топ коментарі
+40
навальня 2.0 вчора не прокатіла, от шо

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18.01.2022 19:01
+37
Сльози заважають навіть писати...
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18.01.2022 18:44
+32
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18.01.2022 18:44
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Сльози заважають навіть писати...
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18.01.2022 18:44 Відповісти
) пеши исчо!
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18.01.2022 19:40 Відповісти
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18.01.2022 20:32 Відповісти
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18.01.2022 18:44 Відповісти
Какое горе !!!
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18.01.2022 18:47 Відповісти
А шо сталось ? Видно Порошенко повернувся в Україну ?
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18.01.2022 18:48 Відповісти
навальня 2.0 вчора не прокатіла, от шо

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18.01.2022 19:01 Відповісти
Это настоящее предательсто - назвать ЛНР и ДНР террористическими организациями. Слезы, слезы на глазах.
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18.01.2022 19:56 Відповісти
Обратись в МИД ЛуГандонии с жалобой
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18.01.2022 20:50 Відповісти
Сашок, мені цікаво було чути та бачити, коли в 2014-му твоя свята свиня та їх прислуга з телевізору заявляли: "Рашка фсьо!", коли там підняли ставку по кредитах з 7 до 11%, в той час, як в Україні тоді вже було 33% і до кінця царювання твоєї святої свині ця ставка в банках стала складати 42-49,5%.
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18.01.2022 20:08 Відповісти
Простите, ваша "свята свиня" - вернулась вместе с Портновым в 2019. Каломойшей зовут
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18.01.2022 21:00 Відповісти
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19.01.2022 00:31 Відповісти
пукін всєх пєрєіграл)))
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18.01.2022 18:48 Відповісти
а5
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18.01.2022 19:53 Відповісти
Радощі та зубожіння@RDVLx

https://mobile.twitter.com/RDVLx/status/1483161634134757376 21 ч



Там это, нам песда, корочє
Потому что внезапно дохтур Комаровский начал защищать Порошенко
Шо блд происходит
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18.01.2022 18:51 Відповісти
Це дуже добре , що фашистська Росія несе втрати . Але санкцій потрібно більше і різних . Вони сприяють занепаду фашистського режиму в Москві .
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18.01.2022 18:53 Відповісти
Для рф это не имеет серьёзного значения. Главное что нефть растёт.
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18.01.2022 18:55 Відповісти
Нафта росте, а рубль падає.
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18.01.2022 19:14 Відповісти
Это правда, в России нефть важнее. В США вон NASDAQ упал today - 2.2%., а за последние 2 месяца - 8.5% . Тоже санкции?
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18.01.2022 20:06 Відповісти
думаю скоро в рабсеї знову будуть крутити Лебедіноє озеро... по карлику
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18.01.2022 19:00 Відповісти
Американские бумаги падают на 1,5 процента, московские на 6,5..логично в принципе
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18.01.2022 19:02 Відповісти
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18.01.2022 19:11 Відповісти
А у нас хыба краще?! Доляр за 2 неділі виріс на півтори гривні! БРАВО!
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18.01.2022 19:14 Відповісти
ета Парашенка прієхал і сразу стал на вайнє наживацца!
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18.01.2022 19:16 Відповісти
Я еще утром об этом на Цензоре говорил.. Чуваки,хватит спать..
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18.01.2022 19:14 Відповісти
И по делом...
а в этот момент Германия закрывает воздушное пространство для пролёта самолётов Из Британии для Украины....
меркель-аннаЛене бербок =*****‼️
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18.01.2022 19:14 Відповісти
Не закрывала. Так как её не спрашивали. Просто облетели молча
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18.01.2022 19:17 Відповісти
https://m.censor.net/ru/news/3310624/germaniya_ne_zakryvala_aviaprostranstvo_dlya_samoletov_britanii_dostavlyavshih_protivotankovoe_orujie
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18.01.2022 19:19 Відповісти
Всем всё понятно ... уже давно...
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18.01.2022 19:22 Відповісти
мосбіржа, торгівля акціями, ***** на раші торгують акціями, ржака, що за ідіоти, ну крім кацапів можуть там щось типу купувати-продавати. індекси якісь навіть
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18.01.2022 19:15 Відповісти
Фондовый рынок РАБссии обвалился на 7,3 %...,а это значит что Гопники Путлера летят в Трубу...
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18.01.2022 19:16 Відповісти
Коммунист из Норвежской рабочей партии Столтенберг.... Все что ты напишешь в ответе НАТО для РФ будет использовано против тебя, даже то, что там не написано.... Московиты договора не читают, они только рассказывают, что в них написано. по их же собственной больной фантазии... Лавров ведь цитировал тот же Будапештский меморандум не из текста. а исключительно из бреда своих лошадиных мозгов....
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18.01.2022 19:18 Відповісти
как в Бєлароссіі?
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18.01.2022 19:21 Відповісти
Спокійніше. А Казахстан коли підніме рівень життя своїх громадян?
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18.01.2022 19:35 Відповісти
русский, а когда русня перестанет жить по уши в дерьме?
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18.01.2022 19:49 Відповісти
Не по адресу .Спроси у них .
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19.01.2022 02:10 Відповісти
Польша оштрафовала ГрязьПром на 8 ми ллиардов долларов...но РАБссия не сдаецца..подала Аппеляцию в Стокгольмский Арбитраж...
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18.01.2022 19:20 Відповісти
Крысы Мавзолейные пожайте еще в Судд Гааги что вас Порошенко обосрал с Новороссией...стадо баранов...
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18.01.2022 19:22 Відповісти
Дави козломордих!
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18.01.2022 19:24 Відповісти
Хз,что там ***** светит в Украине,а вот Россию он точно угробит.Да и быстрей бы
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18.01.2022 19:25 Відповісти
Польша отказалась покупать РАБссиянскую нефть...,перешла на нефть Саудитов...предатели...
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18.01.2022 19:28 Відповісти
Что характерно, санкции бьют по россии, а попадают по Украине даже больше. Украинские евробонды вообще за два месяца в два раза снизили свою стоимость.
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18.01.2022 19:32 Відповісти
То щоби ви не купували)
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18.01.2022 19:36 Відповісти
пан знається на тонкощах фондового ринку)
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18.01.2022 19:57 Відповісти
Пан еще и расточитель. Бесплатно учит местных форумчан думать.
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18.01.2022 20:10 Відповісти
О, то пан ще трохи "кручений". Не факт, що форумчани у більшості своїй використовують фінансовий бізнес у своїй діяльності
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18.01.2022 20:42 Відповісти
Я уверен, что западные друзья, так и делают. А Украина в потерях.
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18.01.2022 20:11 Відповісти
А в Украине вообще нет фондового рынка. Нечему ни расти ни падать.
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18.01.2022 20:36 Відповісти
С падением РАБссии не потеряна Мацковия,так кажись казав Михайло Кутузов...в 1812 году...
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18.01.2022 19:34 Відповісти
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18.01.2022 19:35 Відповісти
Странный факт в Мировой истории сталица РАБссии Санут-питерьбюргер,а Наполеон поперся в дяревню Мацковия...будто там полно Гуталину кота Матроскина и хлеба завались...
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18.01.2022 19:43 Відповісти
Хотелось бы радоваться но это не придел как говорит наш новоиспечённый и очень даже правильный Гражданин/Побратим Аркадий Бабченко таких бы санкций и обвалов лет 10-ть подряд а потом на апбрамсе на красную и ножки «буша»...от седых бендеровцев в перемешку с техасцами...
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18.01.2022 19:48 Відповісти
Ножки Буша и Тушонка Рузвенльта отменяются...сказал Байден...
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18.01.2022 19:51 Відповісти
10 февраля на РАБссии праздник...ровно 30 лет назад 10 февраля 1992 года в небо Америки поднялись одновременно 120 самолетов военно-транспортной авиации США с первыми Ножками Буша...для голодающей РАБссии...
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18.01.2022 19:54 Відповісти
Конгресс США назвал ту операцию по доствке мяса братанам моцкалям "Подари Надежду"...Видео в Ютьюбе...
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18.01.2022 19:56 Відповісти
вались, биржа, большая и маленькая!
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18.01.2022 20:00 Відповісти
Санкції на стільки "палєзниє", що діють навіть ще до їхнього введення!)
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18.01.2022 20:26 Відповісти
Да РФ это сейчас не очем) Игра идет повыше и на встречных курсах...))
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18.01.2022 21:48 Відповісти
Так і у нас гривня полетіла...
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18.01.2022 21:54 Відповісти
Будь-який бізнес хоче спокій ! Там , де війна - йому незручно
Військові дії таки можливі ...
Тому бізнес виводить свої кошти з обох країн + напевно Білорусії - і вкладає туда - де може і меньший % прибутку , але спокійно

Джон Рокфеллер · Чому гроші ******* спокій і тишу? ·
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18.01.2022 22:57 Відповісти
Сбербанк минус 10%. Повоевали с НАТО называется. Больше 25% за неделю обвал.
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19.01.2022 10:11 Відповісти
 
 