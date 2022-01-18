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Новини Санкції проти Росії
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Варіант відключення Росії від SWIFT продовжує розглядатись, - Reuters

Варіант відключення Росії від SWIFT продовжує розглядатись, - Reuters

Рада національної безпеки США не підтвердила Reuters інформацію низки ЗМІ що країни Заходу виключили можливість тиску на Росію шляхом від'єднання її від системи SWIFT.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодного варіанту не відкинуто з розгляду. Ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо суворих наслідків для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - зазначається в повідомленні з посиланням на речника Ради нацбезпеки США.

Раніше видання Handelsblatt поширило інформацію з посиланням на урядовців ФРН, нібито в Європі вже не розглядають можливість від’єднання Росії від системи SWIFT задля примусу Кремля до деескалації.

Агентство Reuters звернулося до власних джерел в уряді Німеччини, де зауважили, що "не можуть підтвердити" цієї інформації, оскільки рішення ще не прийнято.

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Автор: 

росія (65360) санкції (11876) США (23043) SWIFT (158)


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Топ коментарі
+6
SWIFT это не способ, это и есть контроль над экономикой расеи.
Поэтому его применят, пусть и в самом жестком варианте развития событий.
рашка это понимает, и - боится.
Потому что банально полгода - и расея вернется в 19 век.
Никакой Китай не поможет - потому что легко отслеживается все.

Да и нафик это Китаю - они заработать хотят и распад расеи им на руку.
Ну а интернет Запад НЕ собирается отключать.. а вот сама расея - хотела бы, да не может..
Технически это нереально, нет контроля над сетью.
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18.01.2022 00:33
+5
SWIFT это способ контроля всех торговых операций рф. Ни его, ни интернет кацапам не отключат даже в случае начала ядерной войны.
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18.01.2022 00:15
+2
"Переговори між європейцями та США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоб можна було оплачувати імпорт газу та нафти із Росії".

Путіншлюхєни відстоюють власне право спонсорувати міжнародного терориста, постачаючи йому валюту в обмін на газ та нафту.
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18.01.2022 00:34
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SWIFT это способ контроля всех торговых операций рф. Ни его, ни интернет кацапам не отключат даже в случае начала ядерной войны.
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18.01.2022 00:15 Відповісти
SWIFT это не способ, это и есть контроль над экономикой расеи.
Поэтому его применят, пусть и в самом жестком варианте развития событий.
рашка это понимает, и - боится.
Потому что банально полгода - и расея вернется в 19 век.
Никакой Китай не поможет - потому что легко отслеживается все.

Да и нафик это Китаю - они заработать хотят и распад расеи им на руку.
Ну а интернет Запад НЕ собирается отключать.. а вот сама расея - хотела бы, да не может..
Технически это нереально, нет контроля над сетью.
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18.01.2022 00:33 Відповісти
Никаких особых проблем торговать без SWIFT нет. Торговали до него и будут торговать после того как об этой системе забудут. Также как и Интернет, SWIFT сейчас способ контроля (в смысле разведки). Поэтому на 100% уверен его москалям не отключат.
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18.01.2022 00:39 Відповісти
отключат легко и непринуждённо, точно так же как это было с Ираном
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18.01.2022 02:01 Відповісти
Пример Ирана и показал, что это не работает.
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18.01.2022 07:18 Відповісти
да, так "не работает", что Иран как-то больше не раззевает пасть на Кувейт!
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18.01.2022 07:35 Відповісти
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18.01.2022 08:06 Відповісти
Включение режима "велёлый кретин" не работает.
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18.01.2022 10:05 Відповісти
Он не кретин, просто молодой наверное. Путает Иран с Ираком.
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18.01.2022 12:07 Відповісти
у тебя ещё и проблемы с русским - путаешь первое лицо с третьим.
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18.01.2022 12:12 Відповісти
чумаданами деньги возить?
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18.01.2022 09:26 Відповісти
Котик , опять тупишь ! Москва очень хочет узнать все подробности возможньіх санкций , чтобьі максимально подготовится к ним . Но такого подарка не будет , врагу всегда готовят сюрпризьі , а не "меню" с ценниками , как он желает. 😃
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18.01.2022 06:51 Відповісти
"Переговори між європейцями та США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоб можна було оплачувати імпорт газу та нафти із Росії".

Путіншлюхєни відстоюють власне право спонсорувати міжнародного терориста, постачаючи йому валюту в обмін на газ та нафту.
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18.01.2022 00:34 Відповісти
При отключении свифта возникнут проблемы с выводом капитала в ЕС и проблемы с оплатой за российские нефть и газ.
Для вывода капитала потребуется время и для замены российских нефти и газа так же потребуется время.
При этом санкции можно наложить на экспортные сектора, на военный сектор, на банки и так далее.
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18.01.2022 00:36 Відповісти
Svet Kul - шарит что такое свифт...
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18.01.2022 01:17 Відповісти
Подивіться обсяг німецьких і французьких інвестицій в парашу і ви будете шарити.
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18.01.2022 01:24 Відповісти
А урядовці ФРН ніколи й не розглядали відключення параші від SWIFT.
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18.01.2022 01:22 Відповісти
Та ви.просто пом'якшуєте своє всирання перед пуйлом. Ми вже наїлись за 8 років вашої демагогії задньопривідної..
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18.01.2022 02:04 Відповісти
выгребная яма будет отключена от свифта, на первом этапе в виде блока обработки операций для нескольких банков! если этого будет недостаточно - вся полностью! в этом случае, отключение от свифта будет сопровождаться эмбарго на газ и нефть выгребной ямы!
местным всёпропальщикам стоило бы помнить, что выгребная яма ведёт активную пропаганду, где "немецкие политики" разного толка и размера занимают ведущую роль!!! поэтому мнения, завяления, предостережения "немецких политиков" не стоит обсуждения
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18.01.2022 02:07 Відповісти
Можливо, розгойдують пуйла...
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18.01.2022 02:09 Відповісти
Так збираються відключати чи ніт? Бо новини якісь взаємовиключні
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18.01.2022 03:57 Відповісти
В информационной войне с Москвой , Запад готовит врагу много "сюрпризов" , SWIFT просто один из них . 😃
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18.01.2022 06:53 Відповісти
Сколько можно, я уже не могу смеяться!!😂😂
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18.01.2022 09:04 Відповісти
блаблабла.... задолбали....
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18.01.2022 09:47 Відповісти
 
 