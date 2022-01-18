Варіант відключення Росії від SWIFT продовжує розглядатись, - Reuters
Рада національної безпеки США не підтвердила Reuters інформацію низки ЗМІ що країни Заходу виключили можливість тиску на Росію шляхом від'єднання її від системи SWIFT.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жодного варіанту не відкинуто з розгляду. Ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо суворих наслідків для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - зазначається в повідомленні з посиланням на речника Ради нацбезпеки США.
Раніше видання Handelsblatt поширило інформацію з посиланням на урядовців ФРН, нібито в Європі вже не розглядають можливість від’єднання Росії від системи SWIFT задля примусу Кремля до деескалації.
Агентство Reuters звернулося до власних джерел в уряді Німеччини, де зауважили, що "не можуть підтвердити" цієї інформації, оскільки рішення ще не прийнято.
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Поэтому его применят, пусть и в самом жестком варианте развития событий.
рашка это понимает, и - боится.
Потому что банально полгода - и расея вернется в 19 век.
Никакой Китай не поможет - потому что легко отслеживается все.
Да и нафик это Китаю - они заработать хотят и распад расеи им на руку.
Ну а интернет Запад НЕ собирается отключать.. а вот сама расея - хотела бы, да не может..
Технически это нереально, нет контроля над сетью.
Путіншлюхєни відстоюють власне право спонсорувати міжнародного терориста, постачаючи йому валюту в обмін на газ та нафту.
Для вывода капитала потребуется время и для замены российских нефти и газа так же потребуется время.
При этом санкции можно наложить на экспортные сектора, на военный сектор, на банки и так далее.
местным всёпропальщикам стоило бы помнить, что выгребная яма ведёт активную пропаганду, где "немецкие политики" разного толка и размера занимают ведущую роль!!! поэтому мнения, завяления, предостережения "немецких политиков" не стоит обсуждения