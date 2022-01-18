Варіант відключення Росії від SWIFT продовжує розглядатись, - Reuters

Рада національної безпеки США не підтвердила Reuters інформацію низки ЗМІ що країни Заходу виключили можливість тиску на Росію шляхом від'єднання її від системи SWIFT.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодного варіанту не відкинуто з розгляду. Ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо суворих наслідків для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - зазначається в повідомленні з посиланням на речника Ради нацбезпеки США.

Раніше видання Handelsblatt поширило інформацію з посиланням на урядовців ФРН, нібито в Європі вже не розглядають можливість від’єднання Росії від системи SWIFT задля примусу Кремля до деескалації.

Агентство Reuters звернулося до власних джерел в уряді Німеччини, де зауважили, що "не можуть підтвердити" цієї інформації, оскільки рішення ще не прийнято.

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