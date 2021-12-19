УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12917 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаЗа кордоном
43 052 133
SWIFT (93) ВТБ Банк (18) Костін (188)

У Росії заявляють, що "виживуть" у разі відключення від SWIFT

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

У Росії заявляють, що

Відключення Росії від SWIFT - сценарій малоймовірний, але якщо це станеться, то країна це переживе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "ТАСС", таку думку висловив глава другого за величиною російського банку "ВТБ" Андрій Костін відреагував на можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі нової агресії щодо України.

За словами Костіна, відключення Росії від SWIFT буде серйозним кроком з боку Заходу.

"Звісно, виживемо, безумовно. Але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній - це мало сказати", - сказав він.

SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До цієї системи підключені найбільші організації майже у всіх країнах світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть відключити Росію від SWIFT у разі посилення агресії проти України, - CNN

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
только на пользу пойдет)
показати весь коментар
19.12.2021 18:59
+42
так никто и не добивается смерти расиян .хотят смерти *********** режима.а там пока новый режим вырастит-можно спокойно пожить,нефть в обмен на продовольствие
показати весь коментар
19.12.2021 19:02
+39
показати весь коментар
19.12.2021 19:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зверніть увагу: вони не кажуть щось на кшталт - "До цього не дійде", або "Не дамо приводу до таких заходів". Вони кажуть : "Нехай, переживемо". І це не лише SWIFTа стосується... Тобто, вони там всі морально готові до світової ізоляції і налаштовані діяти агресивно.
показати весь коментар
19.12.2021 20:46 Відповісти
Ну, удачи!!!!
показати весь коментар
19.12.2021 20:46 Відповісти
я считаю что тот свифт - то полная фигня. Реально что подействует - заблокировать выезд кацапам в США и страны европы. И санкции на их недвижимость и обучение.
Вот это будет да! да они сами путина сгрызут с тапочками, и еще из крыма и донбасса уберутся!
показати весь коментар
19.12.2021 20:56 Відповісти
Без SWIFT Путін не зможе перераховувати долари своїм "прихильнникам" по всьому світу - угорцям, німцям, італійцям, в Іран, Африку. Південну Америку... за підтримку власних "хотєлок". Тільки у валізах з дип.поштою доляри возити. Підтримка Путіна без грошових вливань різко впаде. І Европу розЇєднати не зможе,і НАТО не буде між собою сперечатися і т.д.
То б було дуже добре, але Захід (Європа)на це не піде - дуже багато тих, хто не хоче злізти з годівниці.
показати весь коментар
20.01.2022 23:42 Відповісти
Нехай виживають,животіють,й на карачках повзають,утирки...
показати весь коментар
19.12.2021 20:59 Відповісти
Армагедець,звільнить поневолені людожерами народи. Імперія покидьків немає існувати!!!
показати весь коментар
19.12.2021 21:02 Відповісти
Как говорит Козьма Прутков, Зри в корень. В мире далеко не всем повезло родиться в бензоколонке. Только в России есть такая лафа, сидеть на углеводородах и ничего не делать. Пусть, узкоглазые делают микросхемы, а Европейцы машины, а мы будем в потолок плевать и ничего не делать. Это и есть тайная государственная доктрина. Ну то есть. как ничего не делать. Охранять надо национальное богатство, потому, что всем хочется такой халявы. И многие и тайно и явно косо смотрят на такую несправедливость. Все хотят отобрать нефть и газ. Но если надёжно охранять свои недра, то соседи по планете, сами приползут со своими денежными средствами и попросят отлить углеводородов. Поэтому граждан такое положение вещей устраивает, поэтому и нестрашны эти бухгалтерские заморочки в виде какого то там СВИФТа.
показати весь коментар
19.12.2021 21:02 Відповісти
дело не в СВИФТе а в том что паРашу виталкивают из цивилизованного мира, куда ее преждевременно и незаслуженно впустили, на помойку, где ей собственно говоря и место.
показати весь коментар
19.12.2021 21:46 Відповісти
Выживите - в говне.
показати весь коментар
19.12.2021 21:09 Відповісти
показати весь коментар
19.12.2021 21:16 Відповісти
Отправляют в ОРДЛО ихтамнетом ?
показати весь коментар
19.12.2021 21:30 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 00:19 Відповісти
В цьому і суть,що ви не живете,а виживаєте,ще і іншим не даєте.
показати весь коментар
19.12.2021 21:18 Відповісти
МОХ смачний кацапська мавпа?
показати весь коментар
19.12.2021 21:43 Відповісти
Уявляю міжнародні платежі і переводи валюти , з кацапстану в Європу наприклад , у разі відключення того -свіфту .
. .
показати весь коментар
19.12.2021 22:25 Відповісти
Скоро весна, а там кропива піде, інші корисні та поживні рослини. Знову ж таки, березовий сік... "И родина щедраааа паила миня бирьозавьім сокаам, бірьозавьім сокаааам".
Якось так...
показати весь коментар
19.12.2021 22:42 Відповісти
Они уже на юане сидят
показати весь коментар
19.12.2021 22:56 Відповісти
Языком пиз....деть, не мешки ворочать" - кацапская народная "мудрость"
Єдине що хочу додати: "птн-ПНХ", і звісно: СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Всіх УКРАЇНЦІВ вітаю зі Святом Миколая!!!
показати весь коментар
19.12.2021 23:00 Відповісти
дело не в СВИФТе ,Откуда вы такие ?а в том что паРашу выталкивают из цивилизованного мира,.А Вы готовы жить и работать в цивилизованном мире?И платить налоги?
или меня за что??
показати весь коментар
20.12.2021 00:08 Відповісти
Ну раз выживут, то можно отключать прямо сейчас
показати весь коментар
20.12.2021 00:10 Відповісти
Не выживите.Банки сразу накроются медным тазом а народ штурмом их брать будет и буквально через 2-3 дня когда дойдёт что это крах то вынесут всех в Кремле и будет бойня самой в рашке.
показати весь коментар
20.12.2021 01:07 Відповісти
Банки автоматом перейдут на российский аналог. Он разработан и готов к подключению ещё с 15 года.
Международные расчёты - либо через китайский аналог, либо пусть подключаются к российской (уж если хотят торговать с РФ)
показати весь коментар
20.12.2021 19:03 Відповісти
СССР тоже жил без СВИФТ, другое дело, как и сколько?
показати весь коментар
20.12.2021 01:13 Відповісти
Північна корея давно без Свіфту живе. Без повного локдауну і виведення західного капіталу вони і далі вважатимуть себе наддержавою. Алкогольні галюцинації вони такі, суворі. А для доступності водяри свіфт не потрібен. Вони хотіли совок 2.0? Мають отримати 90-ті 2.0.
показати весь коментар
20.12.2021 06:28 Відповісти
"Це буде серйозний недружній крок". А новий напад на Україну - це по їхньому дружній крок. Зашквар мордорської моралі
показати весь коментар
20.12.2021 07:18 Відповісти
Пол Рашки распорошились по всему миру. Как они деньги на родину своим роителям будут перечислять?
показати весь коментар
20.12.2021 09:08 Відповісти
От отключения от Свифт роисие вреда мало, а пользы много. Вэвэпэ удвоится за год, её сборная по футболу выиграет чемпионат мира, а космонавты высадятся на Солнце. Короче, повторят достижения северонедокорейцев, у которых тоже нет СВИФТа.
показати весь коментар
20.12.2021 11:06 Відповісти
Да все в курсе, что в России не живут, а выживают.
показати весь коментар
20.12.2021 14:04 Відповісти
Конечно "переживет"-только ЗАЧЕМ? Стоит ли московский кровавый узурпатор и поджигатель войны таких страданий миллионов людей в РФ?
показати весь коментар
20.12.2021 21:58 Відповісти
SWIFT...... трезвость и реальности жизни против пропаганды!

SWIFT при цене за 1 000 М3 газа
$ 1 200 долларов USA
на Немецком терминале -
им не нужен ни свит , ни Северный поток - 2.

Япония, Китай и ,Южная Корея закупает на вновь построенном газовом терминале
Ямал в неограниченном количестве за йены и юани ..
показати весь коментар
20.12.2021 22:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 