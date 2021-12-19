У Росії заявляють, що "виживуть" у разі відключення від SWIFT
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Відключення Росії від SWIFT - сценарій малоймовірний, але якщо це станеться, то країна це переживе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "ТАСС", таку думку висловив глава другого за величиною російського банку "ВТБ" Андрій Костін відреагував на можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі нової агресії щодо України.
За словами Костіна, відключення Росії від SWIFT буде серйозним кроком з боку Заходу.
"Звісно, виживемо, безумовно. Але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній - це мало сказати", - сказав він.
SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До цієї системи підключені найбільші організації майже у всіх країнах світу.
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Вот это будет да! да они сами путина сгрызут с тапочками, и еще из крыма и донбасса уберутся!
То б було дуже добре, але Захід (Європа)на це не піде - дуже багато тих, хто не хоче злізти з годівниці.
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Якось так...
Єдине що хочу додати: "птн-ПНХ", і звісно: СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Всіх УКРАЇНЦІВ вітаю зі Святом Миколая!!!
или меня за что??
Международные расчёты - либо через китайский аналог, либо пусть подключаются к российской (уж если хотят торговать с РФ)
SWIFT при цене за 1 000 М3 газа
$ 1 200 долларов USA
на Немецком терминале -
им не нужен ни свит , ни Северный поток - 2.
Япония, Китай и ,Южная Корея закупает на вновь построенном газовом терминале
Ямал в неограниченном количестве за йены и юани ..