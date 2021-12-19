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В России заявляют, что "выживут" при отключении от SWIFT
Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом
Отключение России от SWIFT – сценарий маловероятный, но если это произойдет, то страна это переживет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "ТАСС", такое мнение высказал глава второго по величине российского банка "ВТБ" Андрей Костин, отреагировав на возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины.
Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать", - подчеркнул он.
SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.
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+50 Иван Иван 31509c93
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Вот это будет да! да они сами путина сгрызут с тапочками, и еще из крыма и донбасса уберутся!
То б було дуже добре, але Захід (Європа)на це не піде - дуже багато тих, хто не хоче злізти з годівниці.
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Якось так...
Єдине що хочу додати: "птн-ПНХ", і звісно: СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Всіх УКРАЇНЦІВ вітаю зі Святом Миколая!!!
или меня за что??
Международные расчёты - либо через китайский аналог, либо пусть подключаются к российской (уж если хотят торговать с РФ)
SWIFT при цене за 1 000 М3 газа
$ 1 200 долларов USA
на Немецком терминале -
им не нужен ни свит , ни Северный поток - 2.
Япония, Китай и ,Южная Корея закупает на вновь построенном газовом терминале
Ямал в неограниченном количестве за йены и юани ..