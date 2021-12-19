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SWIFT (85) ВТБ Банк (15) Костин (122)

В России заявляют, что "выживут" при отключении от SWIFT

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

В России заявляют, что

Отключение России от SWIFT – сценарий маловероятный, но если это произойдет, то страна это переживет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство "ТАСС", такое мнение высказал глава второго по величине российского банка "ВТБ" Андрей Костин, отреагировав на возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины.

Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать", - подчеркнул он.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.

Читайте также: В случае нападения на Украину Россию отключат от SWIFT, а "Северный поток-2" будет заморожен, - резолюция Европарламента
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Топ комментарии
+50
только на пользу пойдет)
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19.12.2021 18:59
+42
так никто и не добивается смерти расиян .хотят смерти *********** режима.а там пока новый режим вырастит-можно спокойно пожить,нефть в обмен на продовольствие
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19.12.2021 19:02
+39
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19.12.2021 19:00
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Зверніть увагу: вони не кажуть щось на кшталт - "До цього не дійде", або "Не дамо приводу до таких заходів". Вони кажуть : "Нехай, переживемо". І це не лише SWIFTа стосується... Тобто, вони там всі морально готові до світової ізоляції і налаштовані діяти агресивно.
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19.12.2021 20:46 Ответить
Ну, удачи!!!!
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19.12.2021 20:46 Ответить
я считаю что тот свифт - то полная фигня. Реально что подействует - заблокировать выезд кацапам в США и страны европы. И санкции на их недвижимость и обучение.
Вот это будет да! да они сами путина сгрызут с тапочками, и еще из крыма и донбасса уберутся!
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19.12.2021 20:56 Ответить
Без SWIFT Путін не зможе перераховувати долари своїм "прихильнникам" по всьому світу - угорцям, німцям, італійцям, в Іран, Африку. Південну Америку... за підтримку власних "хотєлок". Тільки у валізах з дип.поштою доляри возити. Підтримка Путіна без грошових вливань різко впаде. І Европу розЇєднати не зможе,і НАТО не буде між собою сперечатися і т.д.
То б було дуже добре, але Захід (Європа)на це не піде - дуже багато тих, хто не хоче злізти з годівниці.
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20.01.2022 23:42 Ответить
Нехай виживають,животіють,й на карачках повзають,утирки...
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19.12.2021 20:59 Ответить
Армагедець,звільнить поневолені людожерами народи. Імперія покидьків немає існувати!!!
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19.12.2021 21:02 Ответить
Как говорит Козьма Прутков, Зри в корень. В мире далеко не всем повезло родиться в бензоколонке. Только в России есть такая лафа, сидеть на углеводородах и ничего не делать. Пусть, узкоглазые делают микросхемы, а Европейцы машины, а мы будем в потолок плевать и ничего не делать. Это и есть тайная государственная доктрина. Ну то есть. как ничего не делать. Охранять надо национальное богатство, потому, что всем хочется такой халявы. И многие и тайно и явно косо смотрят на такую несправедливость. Все хотят отобрать нефть и газ. Но если надёжно охранять свои недра, то соседи по планете, сами приползут со своими денежными средствами и попросят отлить углеводородов. Поэтому граждан такое положение вещей устраивает, поэтому и нестрашны эти бухгалтерские заморочки в виде какого то там СВИФТа.
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19.12.2021 21:02 Ответить
дело не в СВИФТе а в том что паРашу виталкивают из цивилизованного мира, куда ее преждевременно и незаслуженно впустили, на помойку, где ей собственно говоря и место.
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19.12.2021 21:46 Ответить
Выживите - в говне.
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19.12.2021 21:09 Ответить
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19.12.2021 21:16 Ответить
Отправляют в ОРДЛО ихтамнетом ?
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19.12.2021 21:30 Ответить
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20.12.2021 00:19 Ответить
В цьому і суть,що ви не живете,а виживаєте,ще і іншим не даєте.
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19.12.2021 21:18 Ответить
МОХ смачний кацапська мавпа?
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19.12.2021 21:43 Ответить
Уявляю міжнародні платежі і переводи валюти , з кацапстану в Європу наприклад , у разі відключення того -свіфту .
. .
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19.12.2021 22:25 Ответить
Скоро весна, а там кропива піде, інші корисні та поживні рослини. Знову ж таки, березовий сік... "И родина щедраааа паила миня бирьозавьім сокаам, бірьозавьім сокаааам".
Якось так...
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19.12.2021 22:42 Ответить
Они уже на юане сидят
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19.12.2021 22:56 Ответить
Языком пиз....деть, не мешки ворочать" - кацапская народная "мудрость"
Єдине що хочу додати: "птн-ПНХ", і звісно: СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Всіх УКРАЇНЦІВ вітаю зі Святом Миколая!!!
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19.12.2021 23:00 Ответить
дело не в СВИФТе ,Откуда вы такие ?а в том что паРашу выталкивают из цивилизованного мира,.А Вы готовы жить и работать в цивилизованном мире?И платить налоги?
или меня за что??
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20.12.2021 00:08 Ответить
Ну раз выживут, то можно отключать прямо сейчас
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20.12.2021 00:10 Ответить
Не выживите.Банки сразу накроются медным тазом а народ штурмом их брать будет и буквально через 2-3 дня когда дойдёт что это крах то вынесут всех в Кремле и будет бойня самой в рашке.
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20.12.2021 01:07 Ответить
Банки автоматом перейдут на российский аналог. Он разработан и готов к подключению ещё с 15 года.
Международные расчёты - либо через китайский аналог, либо пусть подключаются к российской (уж если хотят торговать с РФ)
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20.12.2021 19:03 Ответить
СССР тоже жил без СВИФТ, другое дело, как и сколько?
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20.12.2021 01:13 Ответить
Північна корея давно без Свіфту живе. Без повного локдауну і виведення західного капіталу вони і далі вважатимуть себе наддержавою. Алкогольні галюцинації вони такі, суворі. А для доступності водяри свіфт не потрібен. Вони хотіли совок 2.0? Мають отримати 90-ті 2.0.
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20.12.2021 06:28 Ответить
"Це буде серйозний недружній крок". А новий напад на Україну - це по їхньому дружній крок. Зашквар мордорської моралі
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20.12.2021 07:18 Ответить
Пол Рашки распорошились по всему миру. Как они деньги на родину своим роителям будут перечислять?
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20.12.2021 09:08 Ответить
От отключения от Свифт роисие вреда мало, а пользы много. Вэвэпэ удвоится за год, её сборная по футболу выиграет чемпионат мира, а космонавты высадятся на Солнце. Короче, повторят достижения северонедокорейцев, у которых тоже нет СВИФТа.
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20.12.2021 11:06 Ответить
Да все в курсе, что в России не живут, а выживают.
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20.12.2021 14:04 Ответить
Конечно "переживет"-только ЗАЧЕМ? Стоит ли московский кровавый узурпатор и поджигатель войны таких страданий миллионов людей в РФ?
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20.12.2021 21:58 Ответить
SWIFT...... трезвость и реальности жизни против пропаганды!

SWIFT при цене за 1 000 М3 газа
$ 1 200 долларов USA
на Немецком терминале -
им не нужен ни свит , ни Северный поток - 2.

Япония, Китай и ,Южная Корея закупает на вновь построенном газовом терминале
Ямал в неограниченном количестве за йены и юани ..
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20.12.2021 22:19 Ответить
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