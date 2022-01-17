США і ЄС передумали відключати Росію від SWIFT, - Handelsblatt
США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України. Замість цього вони готують інші санкції.
Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Відключення Росії від системи SWIFT є дуже делікатним для учасників переговорів. Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід більше не домінуватиме у середньостроковій перспективі", - пише видання.
Газета зазначає, що натомість готуються адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.
"Переговори між європейцями та США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоб можна було оплачувати імпорт газу та нафти із Росії", - йдеться у публікації.
Нагадаємо, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.
Тим часом, майбутній лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц застеріг від потенційного відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі нової агресії проти України.
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Чи ти вважаєш, що раз пожежник в Нью-Йорку отримує більше ніж пожежник в твоєму Саранську, то це достатній привід для зникнення долара як засоба для міжнародних розрахунків?
У вас у самих - зарплатня пожежника в Москві та Зачухрайскє буде відрізнятись - то може це привід для зникнення рубля як засоба для розрахунків на території мордви?
Ти над цим не замислювався? Певен що ні - у вас там думки одні для всіх і розповсюджуються через башти по промиттю мізків.
🤣
Справа у тому, що США виступають у ролі арбітра між монголами та бурунді і є гарантами того, що монголи заплатять, а бурундійці доставлять банани.
Крапка.
Саме тому долар котується у всьому світі.
Навіть не зважаючи на те що американці залишають собі відсоток за кожну проведену операцію.
Давай тепер розкажи як всі перейдуть на дерев'яний, бо не зможуть жити без кидал з кремля
А ми всім світом поржом 🤣🤣🤣
я тобі спробував навести аналогію світової фінансової системи на прикладі рідної тобі мордвинської, яка поки що є частиною світової.
Але, здається, метод аналогії для тебе занадто складний, а спускатись ще нижче буде вже небезпечно для мого особистого психічного здоров'я.
Сподіваюсь, все ж таки ти щось зрозумієш, бо простіше розкласти факти по полицях я не зможу
Не відкидаємо жодного з варіантів: у США спростували інформацію про відмову від'єднувати РФ від SWIFT
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/ne-viklyuchaemo-zhodnogo-z-variantiv-u-ssha-sprostuvali-informatsiyu-pro-vidmovu-vidklyuchati-rf-vid-swift.htm
Европа предпочтёт войну разрушения и смерть...
ибо их так в гарвардах учили,
дебиля , мля
Когда бомбанет, бомбанет по всей Европе..
поэтому, дешевле будет отключить Свифт рашистам, чем последствия третьей мировой... если кабаев совсем слетит с катушек, то может и ядерную бомбу бросить ..
надо, сейчас, забрать у кабаева заточку, которой оно размахалось перед Европой.. Украина это передний фланг Европы, который защищает Европу от Мордора..
Только шкура дорога.
Да рога нынче тожи не дешевы...
«Муха-Цокотуха»
я на днях ещё раз смотрел фильм "За двома зайцями" - и обратил внимание, как чётко выписан образ немца, который давал деньги Голохвостому - удавится за свой процент с гешефта
Остался вопрос, "кому сливают". ***** не хотят, к себе не берут.
Т. е старая агрессия закончилась (когда и чем?), ждем новую агрессию, будут санкции!!!