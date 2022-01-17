США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, – Handelsblatt

США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины. Вместо этого они готовят другие санкции.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Отключение России от системы SWIFT является очень деликатным для участников переговоров. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад не будет больше доминировать в среднесрочной перспективе", - пишет издание.

Газета отмечает, что готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.

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"Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России", - говорится в публикации.

Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

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