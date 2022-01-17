США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, – Handelsblatt
США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины. Вместо этого они готовят другие санкции.
Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Отключение России от системы SWIFT является очень деликатным для участников переговоров. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад не будет больше доминировать в среднесрочной перспективе", - пишет издание.
Газета отмечает, что готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.
"Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России", - говорится в публикации.
Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.
Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.
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Чи ти вважаєш, що раз пожежник в Нью-Йорку отримує більше ніж пожежник в твоєму Саранську, то це достатній привід для зникнення долара як засоба для міжнародних розрахунків?
У вас у самих - зарплатня пожежника в Москві та Зачухрайскє буде відрізнятись - то може це привід для зникнення рубля як засоба для розрахунків на території мордви?
Ти над цим не замислювався? Певен що ні - у вас там думки одні для всіх і розповсюджуються через башти по промиттю мізків.
🤣
Справа у тому, що США виступають у ролі арбітра між монголами та бурунді і є гарантами того, що монголи заплатять, а бурундійці доставлять банани.
Крапка.
Саме тому долар котується у всьому світі.
Навіть не зважаючи на те що американці залишають собі відсоток за кожну проведену операцію.
Давай тепер розкажи як всі перейдуть на дерев'яний, бо не зможуть жити без кидал з кремля
А ми всім світом поржом 🤣🤣🤣
я тобі спробував навести аналогію світової фінансової системи на прикладі рідної тобі мордвинської, яка поки що є частиною світової.
Але, здається, метод аналогії для тебе занадто складний, а спускатись ще нижче буде вже небезпечно для мого особистого психічного здоров'я.
Сподіваюсь, все ж таки ти щось зрозумієш, бо простіше розкласти факти по полицях я не зможу
Не відкидаємо жодного з варіантів: у США спростували інформацію про відмову від'єднувати РФ від SWIFT
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/ne-viklyuchaemo-zhodnogo-z-variantiv-u-ssha-sprostuvali-informatsiyu-pro-vidmovu-vidklyuchati-rf-vid-swift.htm
Европа предпочтёт войну разрушения и смерть...
ибо их так в гарвардах учили,
дебиля , мля
Когда бомбанет, бомбанет по всей Европе..
поэтому, дешевле будет отключить Свифт рашистам, чем последствия третьей мировой... если кабаев совсем слетит с катушек, то может и ядерную бомбу бросить ..
надо, сейчас, забрать у кабаева заточку, которой оно размахалось перед Европой.. Украина это передний фланг Европы, который защищает Европу от Мордора..
Только шкура дорога.
Да рога нынче тожи не дешевы...
«Муха-Цокотуха»
я на днях ещё раз смотрел фильм "За двома зайцями" - и обратил внимание, как чётко выписан образ немца, который давал деньги Голохвостому - удавится за свой процент с гешефта
Остался вопрос, "кому сливают". ***** не хотят, к себе не берут.
Т. е старая агрессия закончилась (когда и чем?), ждем новую агрессию, будут санкции!!!