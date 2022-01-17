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США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, – Handelsblatt

США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT, – Handelsblatt

США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины. Вместо этого они готовят другие санкции.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Отключение России от системы SWIFT является очень деликатным для участников переговоров. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад не будет больше доминировать в среднесрочной перспективе", - пишет издание.

Газета отмечает, что готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.

Читайте также: В случае вторжения РФ в Украину США введут санкции против Путина, - The Washington Post

"Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России", - говорится в публикации.

Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России заявляют, что "выживут" при отключении от SWIFT

Автор: 

россия (95660) санкции (11314) США (26835) Евросоюз (17145) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+58
Достаточно выразить "ОБЕСПОКОЕННОСТЬ"
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17.01.2022 19:04
+54
Мда.Полная потеря яиц дорого обойдется выделятелям озабоченности
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17.01.2022 19:06
+49
Цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід більше не домінуватиме у середньостроковій перспективі", - пише видання. Джерело:

ну то подождите предложений свежих искандеров и восстановления ГДР
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17.01.2022 19:06
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Страница 3 из 3
Ну Мордвин из меня так себе. Я не знаю, что тебе в них не нравится. Мне хотя бы довелось в Саранске побывать, и люди там по своей ментальности хорошие. Вообще то все мои предки из Сумской области. Ну то такое... Так, кто из нас живёт в альтернативной реальности? Допустим, ты не информирован, что мировая денежная единица, является ещё и национальной в одной из стран. И не знаешь, где находится тот печатный станок к которому так стремятся все лучшие умы планеты и все те, у кого золотые руки. И не знаешь отчего негры в той стране поколениями нигде не работают и живут на социальные пособия. Не знаешь отчего врачи и учителя, военные и плотники и пожарные и железнодорожники получают такую большую зарплату. При таких дотациях у них не возникает социального взрыва и нет никаких революций. Но ты наверное, слышал, про рост ВВП у других стран, про то, что основной объём производимой продукции уже в других странах производится и ежегодно наращивается? А как известно, доллар, он же обеспечен не золотом, а именно товаром тех стран, где он используется. Следовательно, он не может обесцениваться путём печатания зелёных вашингтонов для себя любимых. А вот тебе цифра в гривнах внешнего долга той страны- 902 400 000 000 000. (девятсот два триллиона) Это грабёж, эксплуатация, рабовладение планетарного масштаба. Сколько лет Украине можно было бы беззаботно скакать на 902 триллиона?
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19.01.2022 14:09 Ответить
***Забыл совсем. Одна моя бабушка родом из Чернигова. Нечаянно чуть не обманул тебя.
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19.01.2022 14:14 Ответить
Те, що твоя бабця чи то з Чернігова чи то з Сумської області повинно якось заперечити твій мордовський металітет?
Чи ти вважаєш, що раз пожежник в Нью-Йорку отримує більше ніж пожежник в твоєму Саранську, то це достатній привід для зникнення долара як засоба для міжнародних розрахунків?
У вас у самих - зарплатня пожежника в Москві та Зачухрайскє буде відрізнятись - то може це привід для зникнення рубля як засоба для розрахунків на території мордви?
Ти над цим не замислювався? Певен що ні - у вас там думки одні для всіх і розповсюджуються через башти по промиттю мізків.
🤣
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19.01.2022 17:05 Ответить
Я знаю этот метод. Когда нет ответов, и не хочется выглядеть упрямым пустоголовым человеком, то включают технику забалтывания. Перескакивают на другие темы с целью уйти от настоящего ответа на вопрос. Или переходят на личности или оскорбления. Какое отношение имеет пожарный Зачухрайска к мировой финансовой системе? Разве, что Зачухрайские пожарные, так же как и их Украинские или Молдавские или Гондурасские коллеги, тоже платят дань международному гегемону? По крайней мере Зачухрайские пожарные и ветеринары и кочегары и кондукторы вместе с пекарями и парикмахерами и даже зубные техники по одёжке протягивают ножки, и не обдирают тебя как липку с помощью свежих зелёных Вашингтонов (да собственно, они уже и Вашингтонов не печатают, только ноли с единичками в своём компьютере двигают). Давай на пальцах, покажи мне, что я не прав. Про 900 триллионов скажи что ни будь. А я тебе тоже на пальцах пример ограбления приведу.
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19.01.2022 19:57 Ответить
Так вот. Пример: Допустим захотели Монгольские скотоводы покушать бананов. Присмотрели в Бурундии хорошего производителя и решили купить два вагона этих плодов. Нормальный такой вариант. Но в Бурундии Монгольские тугрики как то не очень популярны. Они доллары хотят за свои бананы. И тогда Монголы открывают кредитную линию в США. Заказывают им миллион долларов, те радостно соглашаются и под маленький процент или вообще без процента, печатают им эти доллары (детали пр ФРС отбросим пока в сторону). Всё срослось купили они те бананы их съели и даже шкурки верблюдам скормили. Но за доллары отправили в США например вагон своей меди. А чё, нормально так, да медь же нужна штатам, да. Так, нет? Ну и покажи мне где там прячется подвох? Почему Монгольские металлурги вынуждены копать и плавить ту медь за свои тугрики, а свой труд уходит в далёкую Америку? И тема про зерно аналогичная. Ты там тоже забалтыванием занимаешься, только там про географию. Так, что б два раза не напрягаться Я на той ветке про экспорт зерновых не буду отвечать, давай в одно место писать.
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19.01.2022 20:16 Ответить
Ну особисто тобі відкрию правду:
Справа у тому, що США виступають у ролі арбітра між монголами та бурунді і є гарантами того, що монголи заплатять, а бурундійці доставлять банани.
Крапка.
Саме тому долар котується у всьому світі.
Навіть не зважаючи на те що американці залишають собі відсоток за кожну проведену операцію.
Давай тепер розкажи як всі перейдуть на дерев'яний, бо не зможуть жити без кидал з кремля
А ми всім світом поржом 🤣🤣🤣
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19.01.2022 20:35 Ответить
То есть ты хочешь сказать, что за какие то сомнительные гарантии оплаты, стоимость товара произведённого во всём мире и оплаченная долларом, должна быть отдана стране которая даже бумагу и зелёную краску для печатания портретов ихних президентов покупает за те самые бумажки? Вот поэтому то одинаковая табуретка оплачивается в десять раз меньше Украинскому или Афганскому столяру по сравнению с Американским. Что касательно ржублей, то мне бы не хотелось, что бы и на них замкнулся круг. Да и юани тоже. Ведь стоимость любой валюты, это всего лишь степень доверия банкирам, у которых всегда есть соблазн напечатать новых купюр и побольше, побольше. Надо на войну, и на оборону, и на пандемию, на подарки от деда мороза. Давай напечатаем? Сам понимаешь, никто же не захочет торговать ненадёжными деньгами. В этой связи, ответь мне про 902 триллиона гривен? Как ты считаешь, можно доверять такой валюте, количество которой всё время увеличивается, причём в геометрической прогрессии? Ты думаешь почему биткойн прижился в этом мире? Хм. Бурундийцы доставят бананы.... А может и не доставят. Какая им разница с помошью какой валюты жульничать при желании?
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19.01.2022 21:06 Ответить
щодо зачухрайських пожежних.....
я тобі спробував навести аналогію світової фінансової системи на прикладі рідної тобі мордвинської, яка поки що є частиною світової.
Але, здається, метод аналогії для тебе занадто складний, а спускатись ще нижче буде вже небезпечно для мого особистого психічного здоров'я.
Сподіваюсь, все ж таки ти щось зрозумієш, бо простіше розкласти факти по полицях я не зможу
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19.01.2022 20:47 Ответить
Какие у Вас организмы слабые !
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19.01.2022 21:07 Ответить
Да уж. Мозги у тебя чистые, Оксфордами, Гарвардами не запятнаны. А вас в школе хотя бы есть такой предмет как политэкономия? Кажется мне что и про Бреттон-вудскую валютную систему ты даже не слышал? И про пароходы де Голя с долларами тебе никто не рассказывал? И про мировой финансовый переворот в 1971м ничего не знаешь?
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20.01.2022 07:51 Ответить
а я ні разу не здивований!
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17.01.2022 21:56 Ответить
зрада скасовується...

Не відкидаємо жодного з варіантів: у США спростували інформацію про відмову від'єднувати РФ від SWIFT

https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/ne-viklyuchaemo-zhodnogo-z-variantiv-u-ssha-sprostuvali-informatsiyu-pro-vidmovu-vidklyuchati-rf-vid-swift.htm
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17.01.2022 22:21 Ответить
Спасибо Украину не отключают. Благодетели, мать вашу...
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17.01.2022 22:21 Ответить
Буде велика стурбовність та не менше занепокоєння, більшого й не очікуємо.
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17.01.2022 22:50 Ответить
конечно дестабилизации финансовых рынков
Европа предпочтёт войну разрушения и смерть...
ибо их так в гарвардах учили,
дебиля , мля
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17.01.2022 22:54 Ответить
ЩУРИ!!!! Самі справжні каналазіційні щури! Смердючі та гидкі!
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17.01.2022 23:09 Ответить
$20 завжди $20
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17.01.2022 23:39 Ответить
это было ясно с самого начала.
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18.01.2022 00:11 Ответить
А что были какие то надежды что Запад действительно когда то введет реальные санкции против Балалайни? Даже если Ху@ло сюда на танках заедет- максимум что будет от запада это глубочайшая озабоченность и призыв к деэскалации
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18.01.2022 00:34 Ответить
А УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ ГРУППЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АГРЕССИВНЫХ РОССИЯН ВО ВСЕМ МИРЕ !)
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18.01.2022 01:02 Ответить
этими полумерами, они поощряют шизофреника кабаева продолжить военную агрессию в Украине ..
Когда бомбанет, бомбанет по всей Европе..
поэтому, дешевле будет отключить Свифт рашистам, чем последствия третьей мировой... если кабаев совсем слетит с катушек, то может и ядерную бомбу бросить ..
надо, сейчас, забрать у кабаева заточку, которой оно размахалось перед Европой.. Украина это передний фланг Европы, который защищает Европу от Мордора..
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18.01.2022 01:24 Ответить
Посмотрите как ,,прогрессивная,, Европа давит на Израиль и потокает арабцам( за бабло арабских шейхов), Вы думаете что Украина будет исключение ?
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18.01.2022 06:08 Ответить
Мы б врага бы на рога бы,
Только шкура дорога.
Да рога нынче тожи не дешевы...

«Муха-Цокотуха»
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18.01.2022 07:26 Ответить
ну вот, оказалось, что это всё хотелка немецких бизнесманнов
я на днях ещё раз смотрел фильм "За двома зайцями" - и обратил внимание, как чётко выписан образ немца, который давал деньги Голохвостому - удавится за свой процент с гешефта
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18.01.2022 07:31 Ответить
Короче слились и слили.
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18.01.2022 09:15 Ответить
Еще не появилось ощущение, что Украину "сливают" ?
Остался вопрос, "кому сливают". ***** не хотят, к себе не берут.
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18.01.2022 09:20 Ответить
Тянут доступные ресурсы за денежные знаки, которые сами и печатают. Аборигены - бусы. Калссика!
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18.01.2022 09:46 Ответить
России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины. Источник:

Т. е старая агрессия закончилась (когда и чем?), ждем новую агрессию, будут санкции!!!
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18.01.2022 16:06 Ответить
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