Три миллиона быстрых COVID-тестов доставят в Украину, - Ляшко
На этой неделе в Украину доставят 2 млн быстрых тестов для обнаружения COVID-19, еще 1 млн тестов ожидается на следующей неделе.
Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Тестирование у людей, имеющих симптомы острой респираторной вирусной инфекции, происходит бесплатно для этих людей. Есть материалы для забора и лаборатории, укомплектованные для проведения ПЦР-исследований, есть быстрые тесты. В конце прошлого года закупка состоялась на 150 млн грн, сейчас у нас поставка на этой неделе 2 млн быстрых тестов и 1 млн на следующей неделе. Поэтому всем семейным врачам всех больниц будут разданы тесты. При появлении симптомов обращайтесь к врачу", - сказал Ляшко.
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Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.timesofisrael.com/mass-distribution-of-free-rapid-covid-tests-to-begin-next-week/ Times of Israel .
Согласно официальному заявлению властей, от 25 до 30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях будут бесплатно распространены по всему Израилю.
а наши ипланы рапортуют о 2млн, которые попытаються впарить стаду за нехилые бабки.