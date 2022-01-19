Три миллиона быстрых COVID-тестов доставят в Украину, - Ляшко

На этой неделе в Украину доставят 2 млн быстрых тестов для обнаружения COVID-19, еще 1 млн тестов ожидается на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тестирование у людей, имеющих симптомы острой респираторной вирусной инфекции, происходит бесплатно для этих людей. Есть материалы для забора и лаборатории, укомплектованные для проведения ПЦР-исследований, есть быстрые тесты. В конце прошлого года закупка состоялась на 150 млн грн, сейчас у нас поставка на этой неделе 2 млн быстрых тестов и 1 млн на следующей неделе. Поэтому всем семейным врачам всех больниц будут разданы тесты. При появлении симптомов обращайтесь к врачу", - сказал Ляшко.

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