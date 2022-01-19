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Новости Коронавирус и карантин
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Три миллиона быстрых COVID-тестов доставят в Украину, - Ляшко

Три миллиона быстрых COVID-тестов доставят в Украину, - Ляшко

На этой неделе в Украину доставят 2 млн быстрых тестов для обнаружения COVID-19, еще 1 млн тестов ожидается на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тестирование у людей, имеющих симптомы острой респираторной вирусной инфекции, происходит бесплатно для этих людей. Есть материалы для забора и лаборатории, укомплектованные для проведения ПЦР-исследований, есть быстрые тесты. В конце прошлого года закупка состоялась на 150 млн грн, сейчас у нас поставка на этой неделе 2 млн быстрых тестов и 1 млн на следующей неделе. Поэтому всем семейным врачам всех больниц будут разданы тесты. При появлении симптомов обращайтесь к врачу", - сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина обеспечена тест-системами на COVID-19 на три месяца вперед, - Кузин

карантин (16729) тестирование (496) Ляшко Виктор (1364) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
ждем в аптеках страны
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19.01.2022 16:11
+1
Таки так. І не заперечиш.
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19.01.2022 16:13
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это из тех, шо кокаколу с соком яблучным обзывают ковидом?
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19.01.2022 16:10 Ответить
Это почему еще? Ну положим кокакола это "ко-", а как все остальное вяжется?
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19.01.2022 16:12 Ответить
https://youtu.be/377gIFNZMBg
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19.01.2022 16:15 Ответить
ждем в аптеках страны
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19.01.2022 16:11 Ответить
Швидкі гроші.
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19.01.2022 16:11 Ответить
Таки так. І не заперечиш.
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19.01.2022 16:13 Ответить
Писать правду против политики власти и Ляшка по Ковиду невозможно. Сразу же комментатор блокируется. То есть цензура на Цензор нет свирепствует. Ни одного слова критики не допускается, ужас ужасный что творят. Поэтому читать тут информацию по короне бесполезно, пишут в основном платные боты.
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19.01.2022 18:00 Ответить
Жителям https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/izraile-zafiksirovali-pervyy-sluchay-miokardita-1641788713.html Израиля начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус со следующей недели. Об этом заявили чиновники здравоохранения и премьер-министр страны Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.timesofisrael.com/mass-distribution-of-free-rapid-covid-tests-to-begin-next-week/ Times of Israel .

Согласно официальному заявлению властей, от 25 до 30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях будут бесплатно распространены по всему Израилю.

а наши ипланы рапортуют о 2млн, которые попытаються впарить стаду за нехилые бабки.
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19.01.2022 16:14 Ответить
Они неточные. Это распил.
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19.01.2022 17:21 Ответить
Ой, то есть правильно - гешефт.
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19.01.2022 17:21 Ответить
Вони не працюють!! Перевірено! Повна хня!!!
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19.01.2022 16:21 Ответить
Мої друзі хворіють-тести показують негатив. Я вже місяць-негатив. Не купуйте і не тратьте гроші!!!
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19.01.2022 16:22 Ответить
Один единственный вопрос (по этому поводу) к этому мудаку: Нах...?
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19.01.2022 17:40 Ответить
Свіжа партія хибнопозитивних тестів для заляканих хомячків?
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19.01.2022 18:15 Ответить
 
 