Три мільйони швидких COVID-тестів доставлять в Україну, - Ляшко

На цьому тижні в Україну доставлять 2 млн швидких тестів для виявлення COVID-19, ще 1 млн тестів очікується наступного тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тестування у людей, які мають симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, відбувається безоплатно для цих людей. Є матеріали для забору і лабораторії, укомплектовані для проведення ПЛР-досліджень, є швидкі тести. Наприкінці минулого року закупівля відбулася на 150 млн грн, зараз у нас поставка на цьому тижні 2 млн швидких тестів і 1 млн на наступному тижні. Тому всім сімейним лікарям усіх лікарень будуть роздані тести. При появі симптомів звертайтеся до лікаря", - сказав Ляшко.

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