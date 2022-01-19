Три мільйони швидких COVID-тестів доставлять в Україну, - Ляшко
На цьому тижні в Україну доставлять 2 млн швидких тестів для виявлення COVID-19, ще 1 млн тестів очікується наступного тижня.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тестування у людей, які мають симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, відбувається безоплатно для цих людей. Є матеріали для забору і лабораторії, укомплектовані для проведення ПЛР-досліджень, є швидкі тести. Наприкінці минулого року закупівля відбулася на 150 млн грн, зараз у нас поставка на цьому тижні 2 млн швидких тестів і 1 млн на наступному тижні. Тому всім сімейним лікарям усіх лікарень будуть роздані тести. При появі симптомів звертайтеся до лікаря", - сказав Ляшко.
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Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.timesofisrael.com/mass-distribution-of-free-rapid-covid-tests-to-begin-next-week/ Times of Israel .
Согласно официальному заявлению властей, от 25 до 30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях будут бесплатно распространены по всему Израилю.
а наши ипланы рапортуют о 2млн, которые попытаються впарить стаду за нехилые бабки.