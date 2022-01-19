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Новини Коронавірус і карантин
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Три мільйони швидких COVID-тестів доставлять в Україну, - Ляшко

Три мільйони швидких COVID-тестів доставлять в Україну, - Ляшко

На цьому тижні в Україну доставлять 2 млн швидких тестів для виявлення COVID-19, ще 1 млн тестів очікується наступного тижня.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тестування у людей, які мають симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, відбувається безоплатно для цих людей. Є матеріали для забору і лабораторії, укомплектовані для проведення ПЛР-досліджень, є швидкі тести. Наприкінці минулого року закупівля відбулася на 150 млн грн, зараз у нас поставка на цьому тижні 2 млн швидких тестів і 1 млн на наступному тижні. Тому всім сімейним лікарям усіх лікарень будуть роздані тести. При появі симптомів звертайтеся до лікаря", - сказав Ляшко.

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Автор: 

карантин (18172) тестування (457) Ляшко Віктор (1515) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
ждем в аптеках страны
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19.01.2022 16:11
+1
Таки так. І не заперечиш.
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19.01.2022 16:13
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это из тех, шо кокаколу с соком яблучным обзывают ковидом?
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19.01.2022 16:10 Відповісти
Это почему еще? Ну положим кокакола это "ко-", а как все остальное вяжется?
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19.01.2022 16:12 Відповісти
https://youtu.be/377gIFNZMBg
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19.01.2022 16:15 Відповісти
ждем в аптеках страны
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19.01.2022 16:11 Відповісти
Швидкі гроші.
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19.01.2022 16:11 Відповісти
Таки так. І не заперечиш.
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19.01.2022 16:13 Відповісти
Писать правду против политики власти и Ляшка по Ковиду невозможно. Сразу же комментатор блокируется. То есть цензура на Цензор нет свирепствует. Ни одного слова критики не допускается, ужас ужасный что творят. Поэтому читать тут информацию по короне бесполезно, пишут в основном платные боты.
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19.01.2022 18:00 Відповісти
Жителям https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/izraile-zafiksirovali-pervyy-sluchay-miokardita-1641788713.html Израиля начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус со следующей недели. Об этом заявили чиновники здравоохранения и премьер-министр страны Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на https://www.timesofisrael.com/mass-distribution-of-free-rapid-covid-tests-to-begin-next-week/ Times of Israel .

Согласно официальному заявлению властей, от 25 до 30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях будут бесплатно распространены по всему Израилю.

а наши ипланы рапортуют о 2млн, которые попытаються впарить стаду за нехилые бабки.
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19.01.2022 16:14 Відповісти
Они неточные. Это распил.
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19.01.2022 17:21 Відповісти
Ой, то есть правильно - гешефт.
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19.01.2022 17:21 Відповісти
Вони не працюють!! Перевірено! Повна хня!!!
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19.01.2022 16:21 Відповісти
Мої друзі хворіють-тести показують негатив. Я вже місяць-негатив. Не купуйте і не тратьте гроші!!!
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19.01.2022 16:22 Відповісти
Один единственный вопрос (по этому поводу) к этому мудаку: Нах...?
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19.01.2022 17:40 Відповісти
Свіжа партія хибнопозитивних тестів для заляканих хомячків?
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19.01.2022 18:15 Відповісти
 
 