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Новини Коронавірус і карантин
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Івано-Франківщина на порозі "червоної" зони, - Ляшко

Івано-Франківщина на порозі

Івано-Франківська область наблизилася до впровадження червоного рівня епіднебезпеки COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, окрім Івано-Франківської області, в помаранчевій зоні вже перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.

"Рівненська, Сумська та Чернівецька області потрапили до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки через великий відсоток виявлених інфікованих серед усіх протестованих на COVID-19", - сказав він.

Водночас в Івано-Франківській області до показника тестування додалося і перевищення індикаторного показника за рівнем госпіталізації та динамікою госпіталізацій.

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"Ці показники свідчать про зростання темпів госпіталізації у сфері пацієнтів, яким поставлено діагноз COVID-19", - сказав він

Автор: 

карантин (18172) Івано-Франківська область (952) Ляшко Віктор (1515) коронавірус (19923)


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А Вася "Вареник з сиром" виїхав в Києв, чи мучиться на тому порозі "чорвоної" зони?
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19.01.2022 13:52 Відповісти
Все там будут...максимум через месяц...
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19.01.2022 13:54 Відповісти
Дуже багато хворіє дітей та вчителів, на онлайн переходять класами, нема кому заміняти вчителів, які хворіють навіть після двох прививок. Треба вже зараз переводити дітей на дистанційну освіту, щоб збити нову хвилю. Пізніше буде важче зупинити хворобу.
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19.01.2022 14:03 Відповісти
все в Буковель в очередь на подъемник!
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19.01.2022 14:07 Відповісти
Отдохнувший 3 недели на Сейшелах страшный и хитрый "коронавирус" вернулся Как он так умеет- пропасть на день Независимости, на все Новогодние праздники, на Пасху. Может у него мозг есть или вернее мозговой центр?
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19.01.2022 14:29 Відповісти
Шляшко іди в жопу нам зара не до тебе.
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19.01.2022 16:00 Відповісти
А в Сумській області Буковелі немає... Ігор Васечкін, ви хоча б лижі бачили?
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19.01.2022 16:55 Відповісти
 
 