Івано-Франківщина на порозі "червоної" зони, - Ляшко

Івано-Франківська область наблизилася до впровадження червоного рівня епіднебезпеки COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, окрім Івано-Франківської області, в помаранчевій зоні вже перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.

"Рівненська, Сумська та Чернівецька області потрапили до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки через великий відсоток виявлених інфікованих серед усіх протестованих на COVID-19", - сказав він.

Водночас в Івано-Франківській області до показника тестування додалося і перевищення індикаторного показника за рівнем госпіталізації та динамікою госпіталізацій.

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"Ці показники свідчать про зростання темпів госпіталізації у сфері пацієнтів, яким поставлено діагноз COVID-19", - сказав він