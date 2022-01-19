Украина должна быть единой в такие сложные времена, - Блинкен
Любая реакция на агрессию РФ требует единства среди партнеров и союзников Украины.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сила нашей дипломатии заключается в сдерживании, и любая реакция на агрессию Москвы нуждается в единстве среди партнеров, и союзников, и Украины также. Это мы отметили именно сегодня, во время нашей встречи с президентом Зеленским и министром иностранных дел. Украина должна быть единой в такие сложные времена", - сказал Блинкен.
В обнародованном в среду заявлении Госдепа отмечается, что Блинкен и Зеленский "обсуждали помощь США и международного сообщества Украине в сферах безопасности и экономики; госсекретарь выразил восхищение в связи с призывами Украины к дипломатическому решению проблем, отметил необходимость украинского единства в свете российской угрозы".
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