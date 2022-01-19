РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13003 посетителя онлайн
Новости
3 471 21

Украина должна быть единой в такие сложные времена, - Блинкен

Украина должна быть единой в такие сложные времена, - Блинкен

Любая реакция на агрессию РФ требует единства среди партнеров и союзников Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сила нашей дипломатии заключается в сдерживании, и любая реакция на агрессию Москвы нуждается в единстве среди партнеров, и союзников, и Украины также. Это мы отметили именно сегодня, во время нашей встречи с президентом Зеленским и министром иностранных дел. Украина должна быть единой в такие сложные времена", - сказал Блинкен.

В обнародованном в среду заявлении Госдепа отмечается, что Блинкен и Зеленский "обсуждали помощь США и международного сообщества Украине в сферах безопасности и экономики; госсекретарь выразил восхищение в связи с призывами Украины к дипломатическому решению проблем, отметил необходимость украинского единства в свете российской угрозы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Требования России заводят переговоры в тупик, - Блинкен

агрессия (1704) Госдепартамент США (1842) россия (95702) США (26877) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Бубочке дали волшебного пенделя. Дойдет ли это послание до главного адресата - до Бени - посмотрим.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:30
+7
Не все. Еще внукам немного не хватает. Без слов о приоритетах

показать весь комментарий
19.01.2022 17:38
+7
Граждане Украины да! А вот Власть ублюдочная лживая воровитая живет в другой .параллельной Украине!!!
показать весь комментарий
19.01.2022 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
патриоты возлюбят ватников а зебилы порохоботов. тогда никакой враг не страшен
показать весь комментарий
19.01.2022 18:00 Ответить
Бубочке дали волшебного пенделя. Дойдет ли это послание до главного адресата - до Бени - посмотрим.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:30 Ответить
У Бени задача - спасти свою шкуру от тюремной камеры. Это он может сделать только превратив Украину в такую себе Венесуэлу с помощью своей ручной зеленой мартышки. Любая следующая патриотичная власть выдаст Беню США, Великобритании или даже Израэлю - на выбор. Ну,а гнусавому будет турма, если сбежать не успеет, бо оно наделало делов на несколько тюремных сроков.
показать весь комментарий
19.01.2022 18:12 Ответить
А что есть официальный запрос от США , Британии и Израиля на выдачу Коломойского ?
показать весь комментарий
19.01.2022 19:50 Ответить
Сьогодні ми це довели!
показать весь комментарий
19.01.2022 17:30 Ответить
300-та еврейцев вмести с Беней уже положили в карман рубашки свой еврейцев паспорт, на всяк случай ! Все ровно деньги все в офшорах...
показать весь комментарий
19.01.2022 17:31 Ответить
Не все. Еще внукам немного не хватает. Без слов о приоритетах

показать весь комментарий
19.01.2022 17:38 Ответить
Сегодня он убедился насколько Украина едина в столь сложные времена.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:34 Ответить
Граждане Украины да! А вот Власть ублюдочная лживая воровитая живет в другой .параллельной Украине!!!
показать весь комментарий
19.01.2022 17:46 Ответить
Быть единными?Тяжелый вопрос,когда у власти предатель.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:50 Ответить
Украина, к сожалению, НИКОГДА не была единой, даже в моменты опасности, что и приводило к печальным последствиям. Это наша традиционная черта : у кого-то "хата з краю", где-то Гетманы выясняют отношения аж перья летят во все стороны, а у холопов чубы трещат, кто-то сваливает из страны, у кого-то вечная "скубрия по 8 гривен за килограмм" на Сейшелах, кто-то "вопросы решает" и выносит последнее, кто-то ждёт пенсии и зарплаты как в Рашке, а потом жиденько обсирается, как в Лугандоне. Поэтому фокус на малом количестве действительно патриотов, энтузиастов и просто вменяемых, а не тупом стаде баранов, которым пожрать-посрать-посмотреть видосики
показать весь комментарий
19.01.2022 17:52 Ответить
☝️💪✊
показать весь комментарий
19.01.2022 18:00 Ответить
Посыл был такой - не бей своих. Чужие не боятся..
показать весь комментарий
19.01.2022 18:06 Ответить
Да, кстати.. Оно что- нибудь пернет какой - нибудь комментарий по поводу решения суда? Или надо день другой обсохнуть..
показать весь комментарий
19.01.2022 18:10 Ответить
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483782107596005376 3 ч

«Доказательства» вины Свинарчуков - презентация в Powerpoint. Где дело, суд? Нет.

Презентация по делу Шеремета с участием Зеленского. «Железные» улики! Обвинение разваливается.

Теперь 1001-е дело на Порошенко. «Доказательство» - схема на сайте ДБР! «Конец немного предсказуем».
показать весь комментарий
19.01.2022 18:16 Ответить
Україна Україною може не бути...
показать весь комментарий
19.01.2022 19:17 Ответить
 
 