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Новини
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Україна має бути єдиною у такі складні часи, - Блінкен

Україна має бути єдиною у такі складні часи, - Блінкен

Будь-яка реакція на агресію РФ потребує єдності серед партнерів і союзників України..

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сила нашої дипломатії полягає у стримуванні, і будь-яка реакція на агресію Москви потребує єдності серед партнерів, і союзників, і України також. На цьому ми наголосили саме сьогодні, під час нашої зустрічі з президентом Зеленським і міністром закордонних справ. Україна має бути єдиною в такі складні часи", - сказав Блінкен.

В оприлюдненій у середу заяві Держдепу зазначається, що Блінкен і Зеленський "обговорювали допомогу США і міжнародної спільноти Україні у сферах безпеки та економіки; держсекретар висловив захоплення у зв'язку з закликами України до дипломатичного вирішення проблем, наголосив на необхідності української єдності у світлі російської загрози".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київ - найбільш популярний пункт призначення у всьому світі на даний момент", - Блінкен

Автор: 

агресія (1194) Держдепартамент США (1639) росія (65394) США (23065) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+18
Бубочке дали волшебного пенделя. Дойдет ли это послание до главного адресата - до Бени - посмотрим.
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19.01.2022 17:30
+7
Не все. Еще внукам немного не хватает. Без слов о приоритетах

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19.01.2022 17:38
+7
Граждане Украины да! А вот Власть ублюдочная лживая воровитая живет в другой .параллельной Украине!!!
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19.01.2022 17:46
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патриоты возлюбят ватников а зебилы порохоботов. тогда никакой враг не страшен
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19.01.2022 18:00 Відповісти
Бубочке дали волшебного пенделя. Дойдет ли это послание до главного адресата - до Бени - посмотрим.
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19.01.2022 17:30 Відповісти
У Бени задача - спасти свою шкуру от тюремной камеры. Это он может сделать только превратив Украину в такую себе Венесуэлу с помощью своей ручной зеленой мартышки. Любая следующая патриотичная власть выдаст Беню США, Великобритании или даже Израэлю - на выбор. Ну,а гнусавому будет турма, если сбежать не успеет, бо оно наделало делов на несколько тюремных сроков.
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19.01.2022 18:12 Відповісти
А что есть официальный запрос от США , Британии и Израиля на выдачу Коломойского ?
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19.01.2022 19:50 Відповісти
Сьогодні ми це довели!
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19.01.2022 17:30 Відповісти
300-та еврейцев вмести с Беней уже положили в карман рубашки свой еврейцев паспорт, на всяк случай ! Все ровно деньги все в офшорах...
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19.01.2022 17:31 Відповісти
Не все. Еще внукам немного не хватает. Без слов о приоритетах

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19.01.2022 17:38 Відповісти
Сегодня он убедился насколько Украина едина в столь сложные времена.
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19.01.2022 17:34 Відповісти
Граждане Украины да! А вот Власть ублюдочная лживая воровитая живет в другой .параллельной Украине!!!
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19.01.2022 17:46 Відповісти
Быть единными?Тяжелый вопрос,когда у власти предатель.
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19.01.2022 17:50 Відповісти
Украина, к сожалению, НИКОГДА не была единой, даже в моменты опасности, что и приводило к печальным последствиям. Это наша традиционная черта : у кого-то "хата з краю", где-то Гетманы выясняют отношения аж перья летят во все стороны, а у холопов чубы трещат, кто-то сваливает из страны, у кого-то вечная "скубрия по 8 гривен за килограмм" на Сейшелах, кто-то "вопросы решает" и выносит последнее, кто-то ждёт пенсии и зарплаты как в Рашке, а потом жиденько обсирается, как в Лугандоне. Поэтому фокус на малом количестве действительно патриотов, энтузиастов и просто вменяемых, а не тупом стаде баранов, которым пожрать-посрать-посмотреть видосики
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19.01.2022 17:52 Відповісти
☝️💪✊
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19.01.2022 18:00 Відповісти
Посыл был такой - не бей своих. Чужие не боятся..
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19.01.2022 18:06 Відповісти
Да, кстати.. Оно что- нибудь пернет какой - нибудь комментарий по поводу решения суда? Или надо день другой обсохнуть..
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19.01.2022 18:10 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483782107596005376 3 ч

«Доказательства» вины Свинарчуков - презентация в Powerpoint. Где дело, суд? Нет.

Презентация по делу Шеремета с участием Зеленского. «Железные» улики! Обвинение разваливается.

Теперь 1001-е дело на Порошенко. «Доказательство» - схема на сайте ДБР! «Конец немного предсказуем».
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19.01.2022 18:16 Відповісти
Україна Україною може не бути...
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19.01.2022 19:17 Відповісти
 
 