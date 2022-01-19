Україна має бути єдиною у такі складні часи, - Блінкен

Будь-яка реакція на агресію РФ потребує єдності серед партнерів і союзників України..

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сила нашої дипломатії полягає у стримуванні, і будь-яка реакція на агресію Москви потребує єдності серед партнерів, і союзників, і України також. На цьому ми наголосили саме сьогодні, під час нашої зустрічі з президентом Зеленським і міністром закордонних справ. Україна має бути єдиною в такі складні часи", - сказав Блінкен.

В оприлюдненій у середу заяві Держдепу зазначається, що Блінкен і Зеленський "обговорювали допомогу США і міжнародної спільноти Україні у сферах безпеки та економіки; держсекретар висловив захоплення у зв'язку з закликами України до дипломатичного вирішення проблем, наголосив на необхідності української єдності у світлі російської загрози".

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