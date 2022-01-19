К новому вторжению РФ в Украину готовится весь мир, кроме самой Украины - экс-командир "Азова" Жорин

Весь мир готовится к возможному полномасштабному вторжению РФ в Украину, а власти Зеленского игнорируют эти сигналы и только стремятся к переговорам с Путиным.

Об этом в эфире "4 канала" заявил экс-командир полка "Азов" и руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Это может произойти абсолютно каждый день, но хуже всего то, что Украина к этому не готовится. Есть четкое ощущение, что к вторжению на территорию Украины Российской Федерации готовится весь мир, кроме самой Украины. Есть огромное количество сигналов и тревожных колокольчиков. Мы наблюдаем за тем как она (Российская Федерация – ред.) абсолютно спокойно, системно, планомерно делает подготовку на границах, готовится информационно. И в это же время наша сегодняшняя власть ведет неадекватную риторику с разговорами о примирении и встрече с Путиным. Только им оно не нужно - о примирении мечтает, кажется, только Зеленский. А Российская Федерация уже даже готовит выводить семьи дипломатов с территории Украины", – сообщил начштаба Нацкорпуса.

О серьезности оценки намерений Кремля, по словам политика, свидетельствуют и решения наших западных партнеров: "Соединенные Штаты также готовили для вывоза с территории Украины семьи дипломатов. И даже тот факт, что сюда перебросили спецназ Канады, он на самом деле говорит не о том, что Канада собирается делать какие-то спецоперации на территории Украины. Единственное, для чего он здесь находится - организовать эвакуацию граждан", - уверяет Максим Жорин.

Напомним, Россия с прошлого года стягивает к границам с Украиной войска, на сегодняшний день совокупное количество этой группировки достигает 100 тысяч бойцов. Также в соцсетях постоянно публикуют данные о перемещении военной техники.