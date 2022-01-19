К новому вторжению РФ в Украину готовится весь мир, кроме самой Украины - экс-командир "Азова" Жорин
Весь мир готовится к возможному полномасштабному вторжению РФ в Украину, а власти Зеленского игнорируют эти сигналы и только стремятся к переговорам с Путиным.
Об этом в эфире "4 канала" заявил экс-командир полка "Азов" и руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
"Это может произойти абсолютно каждый день, но хуже всего то, что Украина к этому не готовится. Есть четкое ощущение, что к вторжению на территорию Украины Российской Федерации готовится весь мир, кроме самой Украины. Есть огромное количество сигналов и тревожных колокольчиков. Мы наблюдаем за тем как она (Российская Федерация – ред.) абсолютно спокойно, системно, планомерно делает подготовку на границах, готовится информационно. И в это же время наша сегодняшняя власть ведет неадекватную риторику с разговорами о примирении и встрече с Путиным. Только им оно не нужно - о примирении мечтает, кажется, только Зеленский. А Российская Федерация уже даже готовит выводить семьи дипломатов с территории Украины", – сообщил начштаба Нацкорпуса.
О серьезности оценки намерений Кремля, по словам политика, свидетельствуют и решения наших западных партнеров: "Соединенные Штаты также готовили для вывоза с территории Украины семьи дипломатов. И даже тот факт, что сюда перебросили спецназ Канады, он на самом деле говорит не о том, что Канада собирается делать какие-то спецоперации на территории Украины. Единственное, для чего он здесь находится - организовать эвакуацию граждан", - уверяет Максим Жорин.
Напомним, Россия с прошлого года стягивает к границам с Украиной войска, на сегодняшний день совокупное количество этой группировки достигает 100 тысяч бойцов. Также в соцсетях постоянно публикуют данные о перемещении военной техники.
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Потрібно з "матушкой"??
через 4 часа они в киеве, за это время зелю даже найти не смогут
захватывают жуляны, и прибывают транспортники с войсками
что зеля начнет боевые действия в черте города? засцыт, как и люля в свое время на совещании рнбо верещала что погибнут мирные
куйло без единого выстрела заставляет зелю принять все что захочет
https://www.delfi.lv/news/national/politics/palidziba-ukrainai-un-latvijas-industrializacija-sa-gada-planus-ieskice-pabriks.d?id=53967825
"Zinām, ko dosim https://www.delfi.lv/temas/ukraina Ukrainai , bet precīzāk pateiksim, kad šīs lidmašīnas nolaidīsies Ukrainas lidostā," sacīja Pabriks, paredzot, ka tur būs gan Latvijas ražojumi, gan lietas, kas ir noliktavās un kas Ukrainas aizsardzībai var būt ļoti svarīgas. "Esam gatavi piegādāt gan neletālas, gan letālas lietas," pavēstīja ministrs.
"Mēs, protams, neesam vienīgie [kas sniegs palīdzību Ukrainai], bet es nožēloju, ka ir atsevišķas https://www.delfi.lv/temas/eiropa-0 Eiropas valstis, kas nav gatavas to darīt," atzina Pabriks.
Perevod s google
«Ми знаємо, що дамо Україні, але скажімо точніше, коли ці літаки приземляться в українському аеропорту», - сказав Пабрикс, передбачаючи, що в наявності будуть і латвійські продукти, і речі, які можуть бути дуже важливими для Оборона України. "Ми готові доставити як нелетальні, так і летальні речі", - сказав міністр.
«Звичайно, ми не єдині [які будемо допомагати Україні], але мені шкода, що є деякі європейські країни, які не готові до цього», - сказав Пабрикс.
https://svpressa.ru/war21/article/289104/
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Жорін вимагає чергову партію бойових автобусів Богдан?
Брехня теперішньої влади являється продовженням брехні минулих влад.
І це не дивно. Бо наші політики корінням з комуняцької номенклатури СССР, які нам брехали, що вони ведуть нас "к коммунизьму".
Нажаль, в брехню включились і багато з тих, хто називає себе націоналістами. Теж брешуть по-своєму. В наш час на брехні держави не будують.
Можливо, джерелом брехні у них є агентура олігархів, яка в них напевно є.