До нового вторгнення РФ в Україну готується весь світ, окрім самої України, - екскомандир "Азову" Жорін
Увесь світ готується до можливого повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а влада Зеленського ігнорує ці сигнали і лише прагне переговорів із Путіним.
Про це в ефірі "4 каналу" заявив екскомандир полку "Азов" і керівникштабу Нацкорпусу Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.
"Це може відбутися абсолютно кожного дня, але найгірше те, що Україна до цього не готується. Є чітке відчуття, що до вторгнення на територію України Російської Федерації готується увесь світ, окрім самої України. Є величезна кількість сигналів і тривожних дзвіночків. Ми спостерігаємо за тим як вона (Російська Федерація – ред.) абсолютно спокійно, системно, планомірно робить підготовку на кордонах, готується інформаційно. І в цей же час наша сьогоднішня влада веде неадекватну риторику з розмовами про примирення та зустріч з Путіним. Тільки їм воно не потрібне, - про примирення мріє, здається, тільки Зеленський. А Російська Федерація вже навіть готує виводити сім’ї дипломатів з території України", - повідомив начштабу Нацкорпусу.
Про серйозність оцінки намірів Кремля, за словами політика, свідчать і рішення наших західних партнерів: "Сполучені Штати так само готували для вивезення з території України родини дипломатів. І навіть той факт, що сюди перекинули спецназ Канади, він насправді говорить не про те, що Канада збирається робити якісь спецоперації на території України. Єдине, для чого він тут знаходиться, - організувати евакуацію громадян", - запевняє Максим Жорін.
Нагадаємо, Росія з минулого року стягує до кордонів з Україною війська, на сьогодні сукупна кількість цього угруповання сягає 100 тисяч бійців. Також у соцмережах постійно публікують дані про переміщення військової техніки.
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Потрібно з "матушкой"??
через 4 часа они в киеве, за это время зелю даже найти не смогут
захватывают жуляны, и прибывают транспортники с войсками
что зеля начнет боевые действия в черте города? засцыт, как и люля в свое время на совещании рнбо верещала что погибнут мирные
куйло без единого выстрела заставляет зелю принять все что захочет
https://www.delfi.lv/news/national/politics/palidziba-ukrainai-un-latvijas-industrializacija-sa-gada-planus-ieskice-pabriks.d?id=53967825
"Zinām, ko dosim https://www.delfi.lv/temas/ukraina Ukrainai , bet precīzāk pateiksim, kad šīs lidmašīnas nolaidīsies Ukrainas lidostā," sacīja Pabriks, paredzot, ka tur būs gan Latvijas ražojumi, gan lietas, kas ir noliktavās un kas Ukrainas aizsardzībai var būt ļoti svarīgas. "Esam gatavi piegādāt gan neletālas, gan letālas lietas," pavēstīja ministrs.
"Mēs, protams, neesam vienīgie [kas sniegs palīdzību Ukrainai], bet es nožēloju, ka ir atsevišķas https://www.delfi.lv/temas/eiropa-0 Eiropas valstis, kas nav gatavas to darīt," atzina Pabriks.
Perevod s google
«Ми знаємо, що дамо Україні, але скажімо точніше, коли ці літаки приземляться в українському аеропорту», - сказав Пабрикс, передбачаючи, що в наявності будуть і латвійські продукти, і речі, які можуть бути дуже важливими для Оборона України. "Ми готові доставити як нелетальні, так і летальні речі", - сказав міністр.
«Звичайно, ми не єдині [які будемо допомагати Україні], але мені шкода, що є деякі європейські країни, які не готові до цього», - сказав Пабрикс.
https://svpressa.ru/war21/article/289104/
Усвідомлюючи такий стан справ із чисельністю власної армії, президент Росії Путін ще 1 липня 2017 року видав указ, згідно з яким загальна чисельність збройних сил має збільшитись аж до 1,9 млн осіб. Зокрема, у Сухопутних військах повинно бути 1 млн 13 тис. 628 солдатів, сержантів і офіцерів. Але де їх узяти російським військкоматам і вербувальникам? За рахунок кого Москва має збільшити свою армію… аж на мільйон (!!!) осіб, якщо і нинішній рівень в 900 тис. дуже важко втримати?
Російське «баби нарожают» тут зовсім не діятиме. The National Interest посилається на дані ООН і згідно з ними до 2025 року з суттєвих причин демографічного характеру чисельність молодих чоловіків у Росії неминуче зменшиться ще на 20 % − майже на три млн осіб (до 11,55 млн). А до 2030 року російських чоловіків 20-34 років стане ще менше − всього 11,23 млн. Американські експерти констатують, що це «справжня катастрофа» для армії РФ. Про які майже 2 млн мріє Путін?
Сьогодні прилетіло декілька літаків зі зброєю з Британії, США виділила 200 млн допомоги цього року і ще дасть 300 додатково. Прибуло 2 кораблі для охорони і ще прибуде 6...Франція будує гвинтокрили.
Жорін вимагає чергову партію бойових автобусів Богдан?
Брехня теперішньої влади являється продовженням брехні минулих влад.
І це не дивно. Бо наші політики корінням з комуняцької номенклатури СССР, які нам брехали, що вони ведуть нас "к коммунизьму".
Нажаль, в брехню включились і багато з тих, хто називає себе націоналістами. Теж брешуть по-своєму. В наш час на брехні держави не будують.
Можливо, джерелом брехні у них є агентура олігархів, яка в них напевно є.