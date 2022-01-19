До нового вторгнення РФ в Україну готується весь світ, окрім самої України, - екскомандир "Азову" Жорін

Увесь світ готується до можливого повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а влада Зеленського ігнорує ці сигнали і лише прагне переговорів із Путіним.

Про це в ефірі "4 каналу" заявив екскомандир полку "Азов" і керівникштабу Нацкорпусу Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Це може відбутися абсолютно кожного дня, але найгірше те, що Україна до цього не готується. Є чітке відчуття, що до вторгнення на територію України Російської Федерації готується увесь світ, окрім самої України. Є величезна кількість сигналів і тривожних дзвіночків. Ми спостерігаємо за тим як вона (Російська Федерація – ред.) абсолютно спокійно, системно, планомірно робить підготовку на кордонах, готується інформаційно. І в цей же час наша сьогоднішня влада веде неадекватну риторику з розмовами про примирення та зустріч з Путіним. Тільки їм воно не потрібне, - про примирення мріє, здається, тільки Зеленський. А Російська Федерація вже навіть готує виводити сім’ї дипломатів з території України", - повідомив начштабу Нацкорпусу.

Про серйозність оцінки намірів Кремля, за словами політика, свідчать і рішення наших західних партнерів: "Сполучені Штати так само готували для вивезення з території України родини дипломатів. І навіть той факт, що сюди перекинули спецназ Канади, він насправді говорить не про те, що Канада збирається робити якісь спецоперації на території України. Єдине, для чого він тут знаходиться, - організувати евакуацію громадян", - запевняє Максим Жорін.

Нагадаємо, Росія з минулого року стягує до кордонів з Україною війська, на сьогодні сукупна кількість цього угруповання сягає 100 тисяч бійців. Також у соцмережах постійно публікують дані про переміщення військової техніки.