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Новини Війна
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До нового вторгнення РФ в Україну готується весь світ, окрім самої України, - екскомандир "Азову" Жорін

До нового вторгнення РФ в Україну готується весь світ, окрім самої України, - екскомандир

Увесь світ готується до можливого повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а влада Зеленського ігнорує ці сигнали і лише прагне переговорів із Путіним.

Про це в ефірі "4 каналу" заявив екскомандир полку "Азов" і керівникштабу Нацкорпусу Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Це може відбутися абсолютно кожного дня, але найгірше те, що Україна до цього не готується. Є чітке відчуття, що до вторгнення на територію України Російської Федерації готується увесь світ, окрім самої України. Є величезна кількість сигналів і тривожних дзвіночків. Ми спостерігаємо за тим як вона (Російська Федерація – ред.) абсолютно спокійно, системно, планомірно робить підготовку на кордонах, готується інформаційно. І в цей же час наша сьогоднішня влада веде неадекватну риторику з розмовами про примирення та зустріч з Путіним. Тільки їм воно не потрібне, - про примирення мріє, здається, тільки Зеленський. А Російська Федерація вже навіть готує виводити сім’ї дипломатів з території України", - повідомив начштабу Нацкорпусу.

Про серйозність оцінки намірів Кремля, за словами політика, свідчать і рішення наших західних партнерів: "Сполучені Штати так само готували для вивезення з території України родини дипломатів. І навіть той факт, що сюди перекинули спецназ Канади, він насправді говорить не про те, що Канада збирається робити якісь спецоперації на території України. Єдине, для чого він тут знаходиться, - організувати евакуацію громадян", - запевняє Максим Жорін.

Нагадаємо, Росія з минулого року стягує до кордонів з Україною війська, на сьогодні сукупна кількість цього угруповання сягає 100 тисяч бійців. Також у соцмережах постійно публікують дані про переміщення військової техніки.

Автор: 

Азов (779) Національний корпус (390) Жорін Максим (48)


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Топ коментарі
+36
Как это не готовиться? За Порошенко вон ганяются,троли подолякские восхваляют найвеличнейшого,семейка бубы уже на сейшелах,Кива кацапам удачи желает и многое другое.
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19.01.2022 18:49
+24
Даже Люся дистанцировалась от этой ситуации,но Организм занят Евробаскетом-2025.
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19.01.2022 18:49
+21
Воевать под командованием предателей это обречь страну на неудачу.
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19.01.2022 18:48
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Сторінка 2 з 2
Вся фракция уродов,во главе с зебобой,слушает байки дерьмака про то,что его кацапские источники ему клятвственно обещали -нападения не будет,а Запад спецом нагнетает...спасибо,зебилам ,и их поддержавшим,за главнокомандующего тупого наркомана
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19.01.2022 19:13 Відповісти
Одразу після того як ти запитаєш у свого зебіла про цемаха, вагнерівців, чому за 3роки не звільнено жодного кілометра української земліі, чому за 3роки не ліквідовано жодного із ватажків терористів?
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19.01.2022 19:49 Відповісти
зеля даже сопротивляться не будет "чтобы наши мальчики не гибли". куйло легко проедет колонной к киеву и его никто не тронет без приказа г-но командующего, и зеля побежит к нему на переговоры...
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19.01.2022 19:14 Відповісти
Кто-то точно погибнет. Потому что русский Иван уже срет в штаны, когда думает что он приедет к страшным бандерам, а те его убьют.
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19.01.2022 19:16 Відповісти
как не готовится! вова гимн раиси разучивает
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19.01.2022 19:15 Відповісти
73% недавно поДДДтвердили...."какая разница"! Пока рейтинг Зе-идиЁта будет выше 12% этот народ заслуживает того что происходит!!!
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19.01.2022 19:17 Відповісти
Весь этот шум отвлекает нашего батюшку царя всея плебеев и черни от катания на лыжах и посещения саун,в коих он изволит пребывать под сладостными грезами о встрече с путиным.
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19.01.2022 19:18 Відповісти
сравнивать клоуна с "батюшкой царем" ну ты ва-а-ще
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19.01.2022 19:27 Відповісти
Еее.....

Потрібно з "матушкой"??
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19.01.2022 19:31 Відповісти
Нє. З скумбрією по вісім.
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19.01.2022 19:41 Відповісти
с территории беларуси заедет колонна, что разве погранцы её остановят
через 4 часа они в киеве, за это время зелю даже найти не смогут
захватывают жуляны, и прибывают транспортники с войсками
что зеля начнет боевые действия в черте города? засцыт, как и люля в свое время на совещании рнбо верещала что погибнут мирные
куйло без единого выстрела заставляет зелю принять все что захочет
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19.01.2022 19:21 Відповісти
Только не надо путать всю Украину с зе-гнилью. Беда что у нас во власти стадо негодяев, но так уже было в 2014 году.
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19.01.2022 19:25 Відповісти
А кого ты хочешь в президенты?
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19.01.2022 19:34 Відповісти
Меню покаж, человек. Выбирать буду
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19.01.2022 19:39 Відповісти
Так ты по фото выбираешь? У нас уже выбрали по кино,и тебе не нравится.
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19.01.2022 19:42 Відповісти
Отвали дурень, высеры чмоушника мне по ...
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19.01.2022 20:58 Відповісти
Да хватит нагнетать,надоело уже,каждый день одно и тоже.Одни страшилки на ночь.Никакого вторжения не будет.Пуйло хоть и диктатор,но с башкой дружит.Он прекрасно понимает свои потери и последствия.Все это игра на нервах.
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19.01.2022 19:26 Відповісти
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19.01.2022 19:36 Відповісти

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19.01.2022 19:38 Відповісти
Заберите у неЛоха белый порошок...
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19.01.2022 19:27 Відповісти
Vot kak ponimmaju budet koe chto i ot Latviji, no zeljona shmarlja toljko glazki strojet
https://www.delfi.lv/news/national/politics/palidziba-ukrainai-un-latvijas-industrializacija-sa-gada-planus-ieskice-pabriks.d?id=53967825

"Zinām, ko dosim https://www.delfi.lv/temas/ukraina Ukrainai , bet precīzāk pateiksim, kad šīs lidmašīnas nolaidīsies Ukrainas lidostā," sacīja Pabriks, paredzot, ka tur būs gan Latvijas ražojumi, gan lietas, kas ir noliktavās un kas Ukrainas aizsardzībai var būt ļoti svarīgas. "Esam gatavi piegādāt gan neletālas, gan letālas lietas," pavēstīja ministrs.

"Mēs, protams, neesam vienīgie [kas sniegs palīdzību Ukrainai], bet es nožēloju, ka ir atsevišķas https://www.delfi.lv/temas/eiropa-0 Eiropas valstis, kas nav gatavas to darīt," atzina Pabriks.
Perevod s google
«Ми знаємо, що дамо Україні, але скажімо точніше, коли ці літаки приземляться в українському аеропорту», ​​- сказав Пабрикс, передбачаючи, що в наявності будуть і латвійські продукти, і речі, які можуть бути дуже важливими для Оборона України. "Ми готові доставити як нелетальні, так і летальні речі", - сказав міністр.

«Звичайно, ми не єдині [які будемо допомагати Україні], але мені шкода, що є деякі європейські країни, які не готові до цього», - сказав Пабрикс.
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19.01.2022 19:34 Відповісти
У зеленського часу немає готуватись до війни з москалями. Він почав війну з Порохами, і це надовго. А країна спитаєте ви? Країна почекає, і ...йло також!!!???
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19.01.2022 19:34 Відповісти
А як треба? Можно по пунктах?
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19.01.2022 19:58 Відповісти
Так воно тобі пункт з методички і зачитало. )))
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19.01.2022 20:07 Відповісти
А їм це й не потрібно - їх головне завдання заср...ти голови примітивом.
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19.01.2022 20:15 Відповісти
это отработка ничтожного Членограя , обещанного в Омане - устранить реального лидера сопротивления , террористу путлеру и его своре головорезов - Порошенко !
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19.01.2022 20:54 Відповісти
Нацкорпус, а Ви покидайте рожевих свинок, пардон зелених.
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19.01.2022 19:35 Відповісти
Вони за армянским движением, а там что-то пока тихо. Что-то явно с Юлей мутят.
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19.01.2022 20:01 Відповісти
хватит ныть! вспомните как тут все бились в истерике, в соплях и слёзах, когда хотели часть женщин привлеч для помощи Армии! вот и сейчас, диванные "патриоты" улюлюкают и бьют себя копытом в грудь. до первого выстрела...
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19.01.2022 19:35 Відповісти
Як це не готуються? Говнокомандувач з дружиною на сейшелах мабуть гралися в генерала і солдата в ліжку. 😆
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19.01.2022 19:38 Відповісти
А його двійник з Блінкеним у Київі зустрічався.
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19.01.2022 19:50 Відповісти
Чому двійник, то ж уже повернулися всі з відпусток...
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19.01.2022 20:16 Відповісти
А.....ааа......шо вы хатите ...ат Кривого Рога???.....ребе Зеле просто с пианина.....не видна.
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19.01.2022 19:39 Відповісти
Ну да, а ти такий спритний - весь цей кордон ніженьками пройшов і тепер доповідаєш про це?
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19.01.2022 20:01 Відповісти
Вторжение уже есть, лахтинская ты паскуда!
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19.01.2022 19:55 Відповісти
На! иди, тварь!
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19.01.2022 20:18 Відповісти
Все, зрозумів, гаразд
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19.01.2022 20:23 Відповісти
Харків на кордоні з свинолупими, замість бомбосховищ ялинки та зоопарк за мильони . Де зброю взяти? Чи прийдеться купувати самотужки? Кожен воюватиме сам по собі?
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19.01.2022 19:48 Відповісти
В Харькове в каждом отделении полиции на телефонах копов играет музыка "вставай страна огромная та день победы", СБУ и прокуратура ликвидировали всех кто имел оружие и посадили за патриотизм. Так что Харьков даже бомбить не будут. Заедет лично Путин на белом мерседесе, а вся перечисленная братия с мером встретят с хлебом и с солью. А в зоопарке по случаю заколбасят на шашлык медведя или кабанчика.
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19.01.2022 20:06 Відповісти
Наша головна проблема на сьогодні - не ***** з усіма його божевільними прибічниками, бо вони передбачувані в тому сенсі, що нічого хорошого від них ми не дочекаємося і жодним їх словам віри немає. Головна наша проблема у тотальній недовірі нинішній нашій владі на чолі із зеленським. Ми не знаємо чи ці люди організують спротив ворогу чи капітулюють. Народ не капітулює, а в любому випадку спротив чинитиме. Армія спротив чинитиме. Мова лише про "п'яту колону", яка бачить в очах путіна мир. Значить зрадників треба фізично знищити в першу чергу до того, як вони піднімуть білий прапор, і продовжувати боротьбу. Зробити це мають патріоти, які мають зброю в руках. Але зверніть увагу, наші союзники щоденно спілкуються саме з нашими формальними лідерами, а не з кимось іншим і не критикують нашу владу за бездіяльність. Зеленському все ж наші союзники довіряють. Якби вони були переконані, що із дарованим ними для нас озброєннями стане те саме, що влітку в Афганістані, то мабуть до Києва по сім транспортних літаків на добу зброю не везли б. Зневіра і саботаж рішень нашої влади - то якраз мрія нашого ворога. Тому за нинішніх обставин нам краше нашій владі довіряти, хоч і все ретельно перевіряти. А формальним лідерам потрібно пам'ятати про долю Чаушеску і Каддафі, бо в житті трапляється по-всякому.
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19.01.2022 19:53 Відповісти
А хто може організувати?
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19.01.2022 19:57 Відповісти
Шо - ніхто???!!!!
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19.01.2022 20:03 Відповісти
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19.01.2022 19:54 Відповісти
Типу нинішнє керівництво Азову не критикує? Вже і до Білецького навіть дійшло...
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19.01.2022 20:18 Відповісти
Слава Богу в Украине есть Президент, который не визжит, а работает!
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19.01.2022 20:07 Відповісти
На Сейшелах работает?🤣🤣🤣
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19.01.2022 20:19 Відповісти
Абсолютно.Сколько раз за два года зеленский был в отпуске?🤣🤣🤣
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19.01.2022 20:34 Відповісти
Чего удрал?🤣🤣🤣
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19.01.2022 20:44 Відповісти
"Есть огромное количество сигналов и тревожных колокольчиков" - колокольчиков? Да тут уже весь мир в колокола бьет в набат!!!
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19.01.2022 20:26 Відповісти
Як констатують російські військові експерти з видання «Свободная пресса», − дійсно, на усю величезну Росію… − «Від Курил і Камчатки до Калінінграда, від Кавказу до Крайньої Півночі. З огляду на загальну протяжність російських кордонів, яка становить 60 932 км, ледь виходить по чотири солдатики на кілометр безкрайніх «неспокійних отєчественних рубежів… Ворогові потрібно дуже добре шукати, щоб хоч просто взяти їх у полон».

https://svpressa.ru/war21/article/289104/

Усвідомлюючи такий стан справ із чисельністю власної армії, президент Росії Путін ще 1 липня 2017 року видав указ, згідно з яким загальна чисельність збройних сил має збільшитись аж до 1,9 млн осіб. Зокрема, у Сухопутних військах повинно бути 1 млн 13 тис. 628 солдатів, сержантів і офіцерів. Але де їх узяти російським військкоматам і вербувальникам? За рахунок кого Москва має збільшити свою армію… аж на мільйон (!!!) осіб, якщо і нинішній рівень в 900 тис. дуже важко втримати?

Російське «баби нарожают» тут зовсім не діятиме. The National Interest посилається на дані ООН і згідно з ними до 2025 року з суттєвих причин демографічного характеру чисельність молодих чоловіків у Росії неминуче зменшиться ще на 20 % − майже на три млн осіб (до 11,55 млн). А до 2030 року російських чоловіків 20-34 років стане ще менше − всього 11,23 млн. Американські експерти констатують, що це «справжня катастрофа» для армії РФ. Про які майже 2 млн мріє Путін?
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19.01.2022 21:08 Відповісти
Чим цей Жорін дивиться? Де у нього очі? Чи не підсолоджений для таких заяв?

Сьогодні прилетіло декілька літаків зі зброєю з Британії, США виділила 200 млн допомоги цього року і ще дасть 300 додатково. Прибуло 2 кораблі для охорони і ще прибуде 6...Франція будує гвинтокрили.

Жорін вимагає чергову партію бойових автобусів Богдан?
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19.01.2022 20:29 Відповісти
купи свинку ,, ідіоте!
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19.01.2022 20:51 Відповісти
Впродовж десятиліть, ми живемо в постійній брехні влад і політиків. Кожні під себе. Брешуть і крадуть... брешуть і крадуть.
Брехня теперішньої влади являється продовженням брехні минулих влад.

І це не дивно. Бо наші політики корінням з комуняцької номенклатури СССР, які нам брехали, що вони ведуть нас "к коммунизьму".

Нажаль, в брехню включились і багато з тих, хто називає себе націоналістами. Теж брешуть по-своєму. В наш час на брехні держави не будують.
Можливо, джерелом брехні у них є агентура олігархів, яка в них напевно є.
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19.01.2022 21:12 Відповісти
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20.01.2022 01:05 Відповісти
Україна не готується до вторгнення, бо ВОНА ВЖЕ ЖИВЕ ЗІ ВТОРГНЕННЯМ З 2014-ОГО РОКУ, ДЕБІЛИ!!
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20.01.2022 06:12 Відповісти
Пустой трандежь.
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20.01.2022 07:54 Відповісти
Я так дивлюся по комментам, треба в папмперси інвестувати...Ходовий товар
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31.01.2022 23:41 Відповісти
привет из Февраля гребанного 2022 !!! прав оказался, мудилы только деньги направляли на Крадийництво что б дороги мокшанам построить
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27.02.2022 14:26 Відповісти
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