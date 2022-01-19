Новые штаммы смогут обходить действие вакцин, - ООН

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид сообщает, что новые штаммы коронавирусной инфекции, особенно будущие мутации, несут угрозу достигнутому прогрессу вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание Генассамблеи ООН.

Сообщается, что в настоящее время вакцина эффективна против имеющихся штаммов коронавируса. Она уменьшает риск заболеть Covid-19 и защищает от тяжелого течения болезни в ее современных проявлениях. Однако обеспокоенность ООН по поводу новых опасных штаммов коронавируса растет.

"Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это грозит свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года", – предположил глава Генассамблеи ООН.