Новые штаммы смогут обходить действие вакцин, - ООН
Глава Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид сообщает, что новые штаммы коронавирусной инфекции, особенно будущие мутации, несут угрозу достигнутому прогрессу вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание Генассамблеи ООН.
Сообщается, что в настоящее время вакцина эффективна против имеющихся штаммов коронавируса. Она уменьшает риск заболеть Covid-19 и защищает от тяжелого течения болезни в ее современных проявлениях. Однако обеспокоенность ООН по поводу новых опасных штаммов коронавируса растет.
"Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это грозит свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года", – предположил глава Генассамблеи ООН.
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AP
У 2022 році об'єму продажів антиковідних вакцин виробництва фармакологічних компаній Pfizer та Moderna виростуть майже вдвічі. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на аналітичний прогноз компанії Airfinity.
Згідно з цим прогнозом, у 2022 році компанії Pfizer та Moderna контролюватимуть три чверті не китайського ринку вакцин проти COVID-19. За прогнозами Airfinity, дохід компаній BioNTech/Pfizer та Moderna у 2022 році виростуть до 93.2 млрд доларів. З них 54.5 млрд доларів прибутку отримає компанія Pfizer, 38.7 млрд - компанія Moderna. Ці прогнози означають, що прибуток фармакологічних компаній виросте майже вдвічі у порівнянні з 2021 роком
Тем не менее, доказано статистически, что несколько прививок даже текущими мРНК-вакцинами многократно усиливает защиту от госпитализаций с омикроном, тяжелого заболевания, реанимации и смерти:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1048395/technical-briefing-34-14-january-2022.pdf
бульдога с носорогомомикрона с дельтой
Це ж треба тестити або на якихось близнюках, або на общині, яка довгий час живе на одному місці і суттєво однорідна.
Всегда думала, что употребление наркотиков - запрещено…….видимо - не тот случай…….☹️
Не знаю как в Украине с этими «прививками», НО знаю лично как минимум 7 человек=>полностью привиты+Booster через пару дней -Corona. Двое лежат в интенсивке…….
Я, муж и дети - не привиты. В школах три раза в неделю - тесты. На работе, кто не привит и не выздоровевший - каждый день тесты.
Этим хочу сказать, кто НЕ привит - соблюдает все(!) правила, а те кто привит - на расслаблен, так как посыл - вы «защищены»…..
Майте гарний вечір !
З 20.12. чергова рекомендація про обов'язкову роботу на відстані для тих, чиї обов'язки дозволяють. Але потім хочуть теж зробити, щоб мусили здавати тести, перш ніж приїхати. Правда, кажуть, що порозсилають додому (експрес-тести).
А вколоті нічого не здають. І приходять. Причому, моя колега сказала, що заразилася на роботі. Вона саме вийшла з відпустки, то був перший день, їхала своїм автом, а всю відпустку (новорічні свята і канікули в школі) просиділа вдома.
Постійно міняються правила щодо ізоляції - 5, 10 днів, вколоті / невколоті, з симптомами / без симптомів.
З аусвайсами теж дурдом. В понеділок (враховуючи абсолютне несприйняття і нескінченну критику) зняли комендантську годину, яку встановили 31.12.
Про обов'язкову уколізацію теж два тижні жити не давали, але анонсування податку для "ізгоїв" стало такою бомбою, що затихли.
На днях услышала в новостях, что самый строгий Lockdown в Австралии (если не ошибаюсь - больше года)….., а вот самы строгий и бессмысленный(!!!) - Германия….
Бажаю приємного дня та гарного настрою !
1-го була стихійна, 8-го велика і має бути 22.01.
Третій тиждень холод стоїть, не просто.
21 ч. ·
Во Франции сообщила о 464 тыс новых случаев.
Продолжается серьезный рост заполнения больниц.
Но больницы заполняют в основном непривитые граждане.
Уровень госпитализаций в реанимацию
- непривитые 190 на 1 млн
- вакцинированные 13 на 1 млн
разница в 15 раз !!!! То есть на одного вакцинированного в реанимации 15 невакцинированных лежит
Тем более, по поводу шоу ботов и антиваксов )
Серед нонваксів більшість наших та постсовкових заробітчан. Тому ці дармоїди дуже дорого обходяться, а лікують безкоштовно та надають медичну допомогу усім, навіть біженцям без будь яких прав. Тому в Італії так все строго, що стосується карантину, бо держава мусить рятувати цих тупорилих антиваксів.
Я Вам нічого не пишу, бо в нас щодня щось нове і просто за цим потоком змін, непорозумінь, маячні не виходить навіть викласти нормально ситуацію. Я ж іще пильно стежила за австралійським =правосуддям= щодо Джоковича.
Сспробую тезисно: (частину і пані Інґрід написала вище)
- два тижні нарешті "борців" смачно критикують
- населення стомлене і знервоване, підтримка і правлячої партєйки ("борець" навіть не соромиться казати, що рішення приймає одноосібно) та sanitary measures впала разюче
- політика покарання "ізгоїв" продовжується, бо ВСЕ, куди можна було піти з аусвайсом ("привілеї" ж) - зачинене, тому шукають, що ще можна придумати
- вирішили не пускати невколотих в алкогольні магазини (вони - державні, то найняли 150 security agents) та за маріхуаною. Я не коментую "логіку" - Ви самі все розумієте
- також не пускати в промислові (і Walmart and Costco теж, хоча у них і аптеки, і
продукти), зокрема, книгарні та hardware stores, площа яких 1500 кв.м. та більше.
- консерватори закликали зняти всі обмеження та повернутися до нормального життя (тут теж вибори в провінційний парламент восени, але консерватори з самого початку цей дурдом не підтримували). То сьогодні того лідера товчуть тільки так. Бо в Квебеку їхні позиції, на жаль, слабкі.
- податок для "ізгоїв". О ! Це було щось ! Вашінгтон пост зразу повідомив. Та й взагалі по світу пішло. Даний ресурс теж викладав. Прикиньте, навіть Трюдо прифигів ))). Отже, персонажі відмінусували дітей і кажуть, що йдеться про 500 000 невколотих. Дістав так, що його примусили прийти в парламент - ніби 1-го лютого. Бо опозиція ще раніше писала лист і просила скликати позачергове засідання - "борець" відмовив, на рекомендації експертів (які вони вже є) з охорони здоров'я плює і сам визначає, коли колоти 3тю дозу. Жодної прозорості вже 2 роки з автоматичним продовженням надзв. сан.стану від березня 2020. Ні обговорення, ні голосування - лише укази п-м та уряду.
- механізму податку нема + юристи, викладачі права, політики та ін. категорично проти такої дискримінації, невиправданої нічим і не пов'язаної з "охороною здоров'я" та "турботою про населення", до того ж такою, яка порушує принцип універсальності канадської системи охорони здоров'я, яка є для всіх. Персонаж сказав, що уряд "зайде" до кожного з 500 тисяч в мед.файл і тоді випише податок до сплати (ніхто не знає, чи це фіксована сума мала б бути, чи % від доходу). Його ведучий питає: а чи уряд має право заходити в мед. історію громадян ? Відповідь: юристи розглядають.
- магазини готові подавати і в суд. Спочатку одна мережа книгарень написала, щоб на них не поширювався аусвайс, потім решта, сьогодні - інші додаються. Не підтримують.
- ресторатори закликають до цивільної непокори. По соцмережах іде рух, що вони беруть і відкриваються 30.01. Не всі, звичайно, але ... Окремі ніби кажуть, що прийматимуть людей без аусвайсу.
- НХЛ плюнула і сказала, що вже не тестуватиме безсимптомних
Поки ніби так.
З Вашого боку змін нема ? Маю на увазі - на краще ?
Уже й так скільки виїхало за цей час (додому поверталися, по інших провінціях), а зараз найпопулярніше - еміграція в Штати.
Є ціла група на фб, обмінюються досвідом. Просто кажуть (це - місцеві, не імігранти): не вернемося, набридло відчинили / зачинили, неможливо жити, ростити дітей, такого концтабору ніде на континеті нема, а за к-тю смертей все одно сумно перші.
Невже дзвоники не лунають ніяк ? Виглядає, що ні, бо продовжують знищувати економіку.
Владельцы этих заведений, в основном магазины, начали подавать в суд и выигрывают. Вчера например в Баварии…..
К сожалению я не могу здесь подробно отвечать (здесь за правду полагается немедленный бан).
ПриходИте на politforums.net ; там на форуме "Слава Украине" можно общаться на украинском языке.
Спробую.
У нас тут такі події ... прямо майдан. Тому увага прикута до цього. За стільки років, що тут живу, нічого подібного не було.
Пошукайте в неті Freedom Convoy 2022 і якщо Ви є на фб (хоча сторінка в них відкрита, може, й так доступно) - там багато деталей.
За ці 8-9 днів люди вже зібрали для дальнобійників більше двох з половиною мільйонів доларів. І збірка триває. Захід призначено на суботу, 29.01. на 12:00 в Оттаві. Люди вже виїхали з західних провінцій. Є відео, як їх зустрічають.
Але влада обізвала тракерів терористами, звернулася до тієї платформи, на якій іде збірка - заблокувати гроші, а donation їм кваліфікували як терористичний акт.
Там також коменти є, на платформі. Дуже красномовні.
До зустрічі !
Трошки пишу Вам тут. Була в суботу в Оттаві.
Не знаю, наскільки коротко вийде, бо багато інформації і вражень. В неті є чимало матеріалів (оф.змі сприймати не потрібно, а дивитися і слухати очевидців).
Отже, перші траки зібралися ще в п'ятницю. Якраз напроти парламенту стоїть здоровенний один з надписом f*** трюдо (і прапори такі були, і таблички, і вертоліт + скандували). Колонам влада намагалася перешкоджати: десь зупиняли і повертали в об*їзд, в Оттаві закрили 2 мости з 4-ьох. Ще вимикали камери на віадуках, щоб люди не бачили проходження машин і як їх зустрічають. Але мінтранспорту сказало, що це для того, щоб не було можливості ідентифікувати учасників.
З Монреаля (Мтл) народ їхав теж колоною + багато людей добиралися самі, окремо. Як і з інших міст.
Квебек і Онтаріо в районі Оттави розділяє річка. То припаркувалися в Ґатіно і йшли через міст Alexandra в столицю.
Вночі в Оттаві було -35, вдень потепліло до -14 з відчуттям на -20 (вологість + вітер).
Центральна вулиця (де парламент) називається Велінгтон. От траки стоять на трьох смугах, а четверту залишили вільною для швидких-пожежних-поліції - це було домовлено і так правильно.
Знайомі кажуть, що в них цілий вечір гул клаксонів у вухах стояв. Людей - море. Одні писали, що поліція рапортувала про 1,4 млн учасників (в Оттаві щось 800 тис населення), інші повідомляють про 2,3 млн. І від 50-ти до 100 тис траків. Сьогодні ще доїжджали, бо були заблоковані на під"їзді.
Фури і пікапи скрізь. На паралельних вулицях і далі. Атмосфера нереальна. Клаксони такі, що у вухах бринять барабанні перетинки. Тракери віталися з нами кулаками (як зараз прийнято). Багато хто роздрукував Хартію прав і свобод, на яку уряд наплював. Поклали на лобове скло чи на приклеїли на кабіну.
Хтось перевертає канадський прапор (як і в Україні). Аналогії з Майданом - величезні.
Ще сьогодні, коли сказали, що церкви надають притулок і їжу тракерам - капець.
До того ж одне з гасел - єдність, від заходу до сходу (нічого не нагадує ?).
Якщо вже квебекуа побрали канадські прапори - це все. Вони ж себе канадцями не вважають. З іншого боку, решта Канади їх не любить і вважає расистами, теплих стосунків нема. Але вчора все було інакше. Нас по тому мосту йшло дуже багато, цілий потік. З двома прапорами - для більшості. І ота решта була вдячна. До мене підійшов один чоловік і сказав thanks for coming, хлопець на траку (не бачила, з якої провінції) попросив квебекський прапорець. Ще інші, скандуючи f*** трюдо, побачивши нас казали: о, Квебек, f*** леґо too (наш пм).
Я до цих пір не можу усвідомити, що в Канаді люди вимагають СВОБОДИ ! We stand for freedom ! В Канаді !!! Тракерам всі вдячні. Вони ж пообіцяли ще приїхати звільняти Квебек, бо такого сказу, як в нас, більше ніде нема. До речі, уже в інших країнах пішли аналогічні акції (і в Австралії). Готуються. Тільки газетки мовчать.
В понеділок парламент вертається з канікул. І от побачимо.
Очень рад что Квебек присоединился к Майдану. Я знаю что в Канаде последовательно проводится политика по дальнейшему объединению страны (включая "языковую" проблему); так что это действительно громадное достижение. (К Квебеку у меня очень тёплое отношение - за великих деятелей культуры: Жермена Готье, Люка Плямондона, Брюно Пельте и многих других).
Я надеюсь что Майдан победит, и все участники коронабесной афёры будут жесточайшим образом наказаны за всё зло которое они причинили.
https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/272929126_10224553275712937_7443626426173228109_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qNvOOMtUdAoAX_-gLx4&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&oh=00_AT-cTdPvCnmrzW56X6ucgVJVXeuNt2vVw4KsAMBaiFu8Dw&oe=61FBFB74
https://www.youtube.com/watch?v=nFBGlhS4xBY&t=4s&ab_channel=The4KGuy-Fire%26Police
Це ще п'ятниця, мало людей і машин.
Були індіанці, грали-співали, шотландці грали на волинках, індус палив гілку якогось дерева і то було щось на кшталт священного ...
Люди ділилися своїми обігрівачами (для рук і ніг), посміхалися, десь вмикали музику і народ танцював, є великий трак з лісом-кругляком, і сіно привезли в тюках ...
Запускали фейєрверки. Поліція була чемною. Одні навіть махали нам руками.
Підтримали протест консерватори. Один депутат каву наливав маніфестантам.
Уряд і ручні газетки всіляко намагаються очорнити захід та його учасників і симпатиків.
Той, хто сховався, назвав їх купкою маргіналів з неприйнятними поглядами (a fringe minority with unacceptable views), які не висловлюють думку канадців. То на плакатах люди писали, що пишаються належати до цієї купки. І ще писали: трюдо, тепер ти нас чуєш ? (бо клаксони - голосні).
Поки так.
На все Вам добре !
Так переможемо !
Була в бані (дозволили тільки лайки з цього акаунту).
Одна дописувачка питала мене, чи люди підтримують тракерів. Я їй написала трохи, бо знову була в Оттаві. Думаю, що Вам цікаво, бо, типу, змі не розказують правду, тому дозволю собі і Вам подати мій виклад.
Події змінюються щодня, дуже багато новин (була вчергове забанена).
Люди неймовірно підтримують тракерів ! Несуть їсти нескінченним потоком (ми - теж ), пити, дітки печиво роблять з мамами, сердечка малюють, один дальнобійник не зміг стримати сльози. І цієї суботи ми вже бачили, що вони наклеюють на кабіни малюнки діток. Тому окремі водії казали: дуже дякую, але в мене все є. Долучилися фермери, заїхали колоною (от вони були голодні з дороги).
Народ переказує, що й поліція їм теж носить гарячу їжу, підтримує, але поліцейський шеф категорично заперечував.
Дискотеки (колонки на траках) в різних місцях у супроводі клаксонів. Коли ми так класно танцювали (музика добре підібрана, ритмічна, не було холодно в -20), то біля нас опинилися двоє поліцейських і почали знімати дійство на свої телефони. Я одному кажу: давайте, танцюйте. Але похитав головою, що не може.
Правда, наскільки ми зрозуміли, бо побачили, що є вільні місця з тих трьох смуг (як я писала), що окремі фури виїхали, але на їхнє місце поліцаї вже не пустили інших. І коли ми йшли (бо виходили багато, у різних напрямках), то бачили бетонні блоки і в мене є фотка та відео - здоровенний трак хотів повернути в центр, а його заблокувала поліцейська машина. Так він і стоїть з вивернутою кабіною.
Проте народ на тих =голих= місцях поставив дитячі майданчики і дітлашня бігає-грається.
Поліції цього разу було значно більше. ??? Люди поводилися коректно, жодних ексцесів не було. Знайомі залишалися на ніч, то казали, що поліцаїв нагнали ще і вони були скрізь. Це все підмога з інших міст, бо я питала в одних дорогу, а вони сказали, що не з Оттави і не знають, де це.
Забула сказати: дітки просять посигналити, водії беруть їх в кабіну і вони відриваються. Також бачили жінку, яка цілувала дальнобійника, залізши на підніжку. Потискали нам руки, як колись - без рукавичок.
Зустріли двох дальнобійників-українців. Поспілкувалися.
На f*** трюдо хтось круто піднявся - налагоджений цілий бізнес і народ масово замовляє через амазон і прапори, і кепки, і куртки якісь. А його нема і ніхто не знає, де він. То народ з табличками ходить: джастін, ти де ?
Поліція Оттави звернулася до армії, але військові їм швиденько відповіли, що армія не втручатиметься. (Ми всі видихнули).
Атмосфера неймовірна. Я цього разу пронизливіше відчула, як навіть мені, глибокому інтраверту, бракує ЖИВОГО людського спілкування, ЖИВИХ посмішок (ми ж живемо, як у в*язниці - люди з інших провінцій бачать нас з прапорами і співчувають, жаліють: о, Квебек). Бо онлайн - то не справжнє і не життя.
Наш провінційний "борець" ще у вівторок (а Конвой почався з п'ятниці 28.01.) скасував податок для "ізгоїв" ! Ми зраділи - перша перемога. Але провякало, що аусвайс залишиться (подивимося). Натомість вже дві провінції скасували їх як відповідь на вимоги протестувальників: Саскачеван і Альберта.
На жаль, GoFundMe прогнулися (Маск їх уже назвав злодіями) і заблокували 10 млн, які зібрано на цей час. Написали, що вернуть гроші: побачу, скільки це візьме в них часу.
То збирають на інших платформах (знайома сказала, що на одній з них за два дні вже мільйон) + е-трансфери. Ті платформи і банк пообіцяли не заморожувати кошти.
Влада тепер називає це осадою міста і сьогодні мер Оттави оголосив надзвичайний стан (тому народ побоюється, що під цією муткою вони спробують знову ж таки втягнути армію). Ніби-то =громадяни= Оттави подали колективний позов на Конвой на 9,8 млн доларів. І поліція від сьогодні вже почала блокувати доставку дальнобійникам бензину. Також написали, що будь-яка допомога їм загрожує людині арештом. ??? Народ ніби пише, що люди сказали, що носитимуть бензин в рюкзаках у 2-літрових пляшках, щоб не було видно.
Справа в тому, що вони не розраховували ("вумні" є сильно), що це виллється у подібне. Думали, що народ приїхав за тисячі і сотні км, постоїть день-два поклаксонить і поїде. Тому пустили в місто. А тепер бачать, що ніхто нікуди їхати не збирається і тисячі людей приходять їх підтримати.
Конвої вже й в інших містах: Квебек-сіті, Торонто, Ванкувер, Вініпеґ. Там влада поблокувала трохи вулиці, щоб вони не змогли добратися до центру міст.
А ще в неділю у 30-ти містах Канади українці проводили мітинги о 2-й годині на підтримку України Stand with Ukraine.
Ось такі події. Стежимо далі. Гарного дня !
Тут вищали-вищали, але таки сказали:
https://www.journaldemontreal.com/2022/01/18/qui-sont-les-victimes-de-la-5e-vague-au-******?fbclid=******************-jIJnJv6pT4hBcoqtsEYMJT4r6zV02Xhc5o_BlOO44o
Of the 318 deaths recorded last week, 73.6% of those involved elderly people in homes, often 80 and older.
Semaine du 9 janvier - 318 décès Тиждень 9 січня
Ressources intermédiaires: 9 décès (28%) - центри проживання напів-автономних людей
Domicile et inconnu: 234 décès (73,6%) - вдома та невідомо
Résidences privées pour aînés: 35 décès (11%) - приватні резиденції для літніх людей
CHSLD: 40 décès (12,6%) - державні госпітальні центри тривалого догляду
І надалі високий % захворювань у ткаих закладах, хоча вони всі 2 та 3 вколоті.
+ Умертвили весною 2020 більше 4 тисяч (знизили цифру, раніше писали про 7).
Дайте нових антиваксів! Ці вже протухли та смердять лаптями на весь Цензор.
Несчасні емігранти з Канадії, Німеччини та Австралії, нам начхати на ваше життя там, можете не засмічувати нам форум своїми откровєніями. Повертайтеся на історичну батьківщину, тут все класно, особливо влада, не те шо в Канадії. Поки ви там болтаєте єрундой, тут війна йде вісім років, ціни зросли так, шо вам зарплатні на труси та шкарпетки не вистачить, після того, як заплатите комуналку.