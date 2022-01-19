Нові штами зможуть оминати дію вакцин, - ООН

Глава Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахід повідомляє, що нові штами коронавірусної інфекції, особливо майбутні мутації, несуть загрозу досягнутому прогресу вакцинації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на засідання Генасамблеї ООН.

Повідомляється, що наразі вакцина ефективна проти наявних штамів коронавірусу. Вона зменшує ризик захворіти на Covid-19 та захищає від тяжкого перебігу хвороби в її сучасних проявах. Однак стурбованість ООН щодо нових небезпечних штамів коронавірусу зростає.

"Нові варіанти будуть з'являтися, деякі з них можуть бути більш смертельними або здатними обходити дію вакцин. Це загрожує звести нанівець весь прогрес, якого ми досягли за минулі два роки", - припустив глава Генасамблеї ООН.

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