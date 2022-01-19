Зеленский обратился к украинцам с призывом не паниковать (обновлено). ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с призывом не паниковать из-за наращивания Россией сил.
Видео опубликовано на страницах президента в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент упрекнул соотечественников в том, что они могут "в секунду прийти к категорическому выводу, верить слухам, а не официальным источникам. Не чувствовать, когда играют нашими эмоциями. Не понимать, когда манипулируют нашими мыслями".
Он подчеркнул, что сейчас все информационное пространство полно сообщений о возможной войне с РФ.
"А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение не началось в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги", - сказал Зеленский.
Он считает, что единственная цель такого нагнетания – ослабить Украину и принудить ее к уступкам.
"Украина не хочет войны, но Украина должна всегда быть готовой к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, бежать некуда. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая ко всему армия, и это не новость... Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя, не потому, что у нас нет поддержки, а потому, что у нас есть достоинство и гордость, и именно поэтому у нас есть партнеры. И уровень их поддержки и международной коалиции высок, как никогда. И это не новость. Мы ко всему готовы, но делаем все, чтобы нам это не понадобилось. Делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для наступления мира в Украине", - сказал Зеленский.
"Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день. И они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное ощущение тревоги. А также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса. Ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что сейчас "единственный повод для паники - если после восьми лет войны украинцы до сих пор будут подвергаться этой панике".
"Всем нашим гражданам, особенно преклонных лет, нужно это понять. Нужно выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками... Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии в нашей Украине. Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, неэмоционально! Головой, не сердцем", - подчеркнул он.
Глава государства также призвал СМИ "быть как раз средствами массовой информации, а не массовой истерии".
"В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война может быть завтра... Это точно ее не остановит", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский закончил обращение рассказом о том, что ждет Украину в 2022 году - от празднования Дня соборности и до Нового года.
"Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине.
Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально!
Не думать тревожно и постоянно "Что будет завтра, что же будет в будущем". А знать. Рассказываю.
22 января мы отметим День Соборности Украины.
Откроем Запорожский мост. Через год – построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска.
Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты и танки.
Вакцинируем подавляющее большинство населения.
В апреле – отметим Пасху.
В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и конечно – День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбы. А дальше осень. Где надеюсь – мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.
И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы, ну я же говорил! Вы молодцы. Мы не паниковали, не поддавались на провокации, мы были спокойными, сильными и встречаем следующий новый год без паники, без страха. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю – без войны. Слава Украине!" - подытожил он
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"Для сравнения - в Харьковской наступательной операции советских войск в мае-июле 1942 г. участвовало 760 тыс. военнослужащих, в Киевской наступательной операции в ноябре 1943 г. - 671 тыс. Для понимания того, какая численность войск была на самом деле необходима для захвата не только крупных городов, но и для занятия значительных площадей на том же театре военных действий, то есть на тех же украинских землях, например, в ходе Второй мировой войны, следует отметить, что, например, в Чернигово-Полтавской наступательной операции в августе-сентябре 1943 г. участвовало 1,6 млн. военных, в Нижнеднепровской стратегической наступательной операции в сентябре-декабре 1943 г. - 1,5 млн., в Днепровско-Карпатской наступательной операции в конце 1943 г. - начале 1944 г. - 2,1 млн. солдат и офицеров."
- для оккупации Южной Украины - свыше полумиллиона солдат;
- для оккупации Левобережной Украины - свыше миллиона солдат;
- для оккупации Южной и Левобережной Украины - почти полтора миллиона солдат;
- для оккупации Северной Таврии - примерно 235 тыс. солдат.
В том случае, если Украина увеличит свои вооруженные силы за счет резервистов, ветеранов АТО, подразделений территориальной обороны, а также повысит их качество с помощью обучения и тренировок, то численность российских войск, необходимая для операций против Украины, должна быть соответственно увеличена.
Численность вооруженных сил России "около Украины" в настоящее время оценивается в 122 тыс. военных. Эта величина по прогнозам может быть увеличена https://www.washingtonpost.com/national-security/russia-ukraine-invasion/2021/12/03/98a3760e-546b-11ec-8769-2f4ecdf7a2ad_story.html до 175 тыс.чел . Число участников российско-беларусских маневров "Запад-2021" достигало 200 тыс.чел. Очевидно, что при необходимости численность группировки, угрожающей Украине, может быть относительно быстро увеличена до 300 тыс.чел.
Тем не менее даже такой численности вооруженных сил России будет недостаточно для проведения стратегических операций по оккупации Южной Украины или Левобережной Украины или Южной и Левобережной Украины одновременно, не говоря уже о форсировании Днепра или захвате Киева.
В то же время для проведения таких локальных операций, как, например, оккупация Северной Таврии, захват Мариуполя, Одессы или Харькова, группировки российских вооруженных сил в несколько сот тысяч человек может оказаться достаточно.
Учитывая все сказанное, можно предположить, что до тех пор, пока российская (российско-беларусская, российско-ОДКБ-шная) группировка "около Украины" не достигнет величины, измеряемой, как минимум, полумиллионом военнослужащих, стратегические операции против Украины с целью оккупации ее крупных территорий, являются маловероятными. Джерело:
Не спускайте життя в чорний унітаз "планів Путіна"
...Колись на моїх очах у такий спосіб було паралізовано ціле покоління інтеліґенції - покоління моїх батьків, оте, котре починаємо називати "Задушеним Відродженням" - і я знаю, наскільки для нас досі - досі! - "невидимими" й незначними здаються ці форми психологічної війни, хоча в КГБ ними займались цілі департаменти: досі "Арештовану Коляду" ми бачимо - обшук-арешт-тюрма, це "понятно", а неможливість, десятиліттями, для десятків тисяч людей займатись улюбленою працею - це вже "не так понятно", і ніби й "не так страшно" - не повісили ж, як Івасюка, не зарубали, як Горську, не "залікували" в тюрмі до смерти, як Марченка й Снєгірьова!-- ну а вже коли людина роками тільки тим і зайнята, що "грає в шахи" з КГБ, навіть на прогулянці з рідною дитиною обдумуючи стратегії захисту й нападу, то така людина просто зникає з усіх радарів, навіть в очах своїх близьких:
- Що ти кажеш, татку?
- Нічого, нічого, доцю, це я думаю, як я з одним дядьом буду розмовляти...
І так дівчинка звикає, що татко завжди зайнятий. Іноді, коли під час прогулянки його внутрішній монолог проривається уривчастим бурмотінням, вона перепитує:
- Це ти думаєш, як з одним дядьом будеш розмовляти?..
- Так, так...
І тільки через пів століття, вирісши, дівчинка розуміє, що її теж тоді було окрадено: вона теж жертва психологічної війни - андроповські технології "непомітно" відгризли і в неї колосальний шмат ресурсу, якого вона недоотримала через те, що її батьки в цей час мусили готуватись до наступного допиту і, замість спогадів, писати скарги в ЦК КПРС - тодішній еквівалент "кол-центру"...
Коли людина роками тільки тим і зайнята, що "грає в шахи" з КГБ, навіть на прогулянці з рідною дитиною обдумуючи стратегії захисту й нападу, то така людина просто зникає з усіх радарів, навіть в очах своїх близьких.
А сьогодні Путін - продукт "андроповської школи" - застосовує цю технологію вже в масштабі цілих країн. І всі ведуться.
Цілий тиждень повторюю на Захід на різні лади, телефоном і на письмі: люди, не годуйте вампіра! Готуйтесь проткнути його кілком, але, ради всього святого, не панікуйте, - не розмовляйте (подумки) з Путіним, розмовляйте з своїми дітьми! https://gazeta.ua/blog/56420/lyudi-ne-godujte-vampira-ne-spuskajte-zhittya-v-chornij-unitaz-planiv-putina
Гроші з Приватбанку треба забирати, немає довіри. Якщо він говорить то треба сПриймати його сПич донавПаки. Їм добре у них грші у ОФШОРАХ.
Беня вважає за щастя щоби Україна оголосила дефолт - а значиить маріонетки це виконають - а куди Подінуться !! Смикне за ниточку..........і .оПа. Що буде далі їх не цікавить. Вітати з новим роком вони не Планують.
У Московії Планують легалізувати загарбані території України , а в Україні у офіційних документах вже визнали ЛуганДонію ресПубліками, і ніхто інший а Прокуратура України.
Жах стає веселішим.
Блінкен Приїхав , Почув і сказав Привіт!!!!........ Жах.
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю. Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры. - Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы. Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно: - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат! - Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту. - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства. - Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит. - Мама!... пискнуло население и начало копать землянки. Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура! - Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
Що воно мені нагадує?
Ось це:
Сталин И.В.
Сообщение ТАСС
13 июня 1941 года
ТАСС заявляет, что:
1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий….
2) по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении…
І далі по тексту(
Але природа інша - Зеленський просто хотів дестабілізувати українців після їх перемоги в печерному суді
Щойно від надійного джерела отримав інформацію, що привезена днями британська протитанкова зброя, яку так потребує українська армія опинилась на митних складах і досі ніхто навіть не займався її розмитненням і передачею Збройним Силам України.
Борислав Береза:
Посмотрел выступление президента. Пошёл покупать гречку и спички. И решил деньги снять со счета. Хотя до его выступления не планировал все это делать. Но он смог меня мотивировать...
Зелені чоловічки:
Шикарне звернення Зеленського. З нього виходить, що:
різні там Байдени і Джонсони, авторитетні міжнародні видання, експерти і розвідка союзників брешуть щодо російської загрози, щоб баба Галя з Коростеня скупила всі сірники і гречку.
у Держсекретаря США Ентоні Блінкена не було інших підстав для візиту, крім суду Порошенка.
Зеленський не лише подивився фільм "Don't look up", а використовує його як навчальний посібник.
Феєричний зебhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%BB #л навіть не зрозумів, що знову обгидився!