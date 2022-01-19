Зеленский обратился к украинцам с призывом не паниковать (обновлено). ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с призывом не паниковать из-за наращивания Россией сил.

Видео опубликовано на страницах президента в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент упрекнул соотечественников в том, что они могут "в секунду прийти к категорическому выводу, верить слухам, а не официальным источникам. Не чувствовать, когда играют нашими эмоциями. Не понимать, когда манипулируют нашими мыслями".

Он подчеркнул, что сейчас все информационное пространство полно сообщений о возможной войне с РФ.

"А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение не началось в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное чувство тревоги", - сказал Зеленский.

Он считает, что единственная цель такого нагнетания – ослабить Украину и принудить ее к уступкам.

"Украина не хочет войны, но Украина должна всегда быть готовой к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, бежать некуда. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая ко всему армия, и это не новость... Мы рассчитываем прежде всего только сами на себя, не потому, что у нас нет поддержки, а потому, что у нас есть достоинство и гордость, и именно поэтому у нас есть партнеры. И уровень их поддержки и международной коалиции высок, как никогда. И это не новость. Мы ко всему готовы, но делаем все, чтобы нам это не понадобилось. Делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для наступления мира в Украине", - сказал Зеленский.

"Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день. И они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы. Чтобы у вас было постоянное ощущение тревоги. А также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса. Ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас "единственный повод для паники - если после восьми лет войны украинцы до сих пор будут подвергаться этой панике".

"Всем нашим гражданам, особенно преклонных лет, нужно это понять. Нужно выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками... Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии в нашей Украине. Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, неэмоционально! Головой, не сердцем", - подчеркнул он.

Глава государства также призвал СМИ "быть как раз средствами массовой информации, а не массовой истерии".

"В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война может быть завтра... Это точно ее не остановит", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский закончил обращение рассказом о том, что ждет Украину в 2022 году - от празднования Дня соборности и до Нового года.

"Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине.

Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, а не эмоционально!

Не думать тревожно и постоянно "Что будет завтра, что же будет в будущем". А знать. Рассказываю.

22 января мы отметим День Соборности Украины.

Откроем Запорожский мост. Через год – построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска.

Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты и танки.

Вакцинируем подавляющее большинство населения.

В апреле – отметим Пасху.

В мае как обычно – солнце, выходные, шашлыки, и конечно – День Победы. А дальше лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться и гулять свадьбы. А дальше осень. Где надеюсь – мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима.

И будем готовиться к новогодним праздникам. Как обычно, 31 декабря всей семьей соберемся за столом. И я уверен, что в новогоднем обращении скажу: "Дорогие украинцы, ну я же говорил! Вы молодцы. Мы не паниковали, не поддавались на провокации, мы были спокойными, сильными и встречаем следующий новый год без паники, без страха. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю – без войны. Слава Украине!" - подытожил он