Зеленський звернувся до українців із закликом не панікувати (оновлено). ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із закликом не панікувати через нарощування Росією сил.

Відео опубліковане на сторінках президента у соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент дорікнув співвітчизникам, що вони можуть "за секунду дійти до категоричного висновку, вірити чуткам, а не офіційним джерелам. Не відчувати, коли грають нашими емоціями. Не розуміти, коли маніпулюють нашими думками".

Він наголосив, що зараз весь інформаційний простір сповнений повідомлень про можливу війну з РФ.

"А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже 8 років? Хіба вторгнення не почалося у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилась тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж довкола них. І зараз активно нападають не нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги", - сказав Зеленський.

Він вважає, що єдина мета такого нагнітання - послабити Україну та примусити її до поступок.

"Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю. Не здасться, бо це наша земля, тікати нікуди. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова до всього армія, і це не новина... Ми розраховуємо передусім тільки самі на себе, не тому, що у нас немає підтримки, а тому, що у нас є гідність і є гордість. І саме через це у нас є партнери. І рівень їхньої підтримки і міжнародної коаліції високий, як ніколи. І це не новина. Ми до всього готові, але робимо все, аби нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання миру в Україні", - сказав Зеленський.

"Хіба загроза масштабної війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. А також емоції інвесторів та кон'юнктура для бізнесу. Послабити Україну, щоб примусити до поступок, створити такий фон, щоб наше "ні" звучало слабше", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що зараз "єдиний привід для паніки – якщо після восьми років війни українці досі піддаватимуться цій паніці".

"Усім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути. Заспокоїтися. Не бігти по гречку і сірники... Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії у нашій Україні. Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, неемоційно! Головою, не серцем", - наголосив він.

Глава держави також закликав ЗМІ "бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії".

"У гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра... Це точно її не зупинить", - наголосив Зеленський.

Зеленський закінчив звернення розповіддю про те, що чекає на Україну 2022-го року - від святкування Дня соборності і аж до Нового року.

"Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні.

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!

Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік – збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди – сонце, вихідні, шашлики, і звісно – День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь – ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці, ну я ж говорив! Ви молодці. Ми не панікували, не піддавались на провокації, ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний новий рік без паніки, без страху. Сподіваюсь, без вірусів. І щиро вірю - без війни". Слава Україні!" - підсумував він.