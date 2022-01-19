Чешская певица умерла после того, как умышленно заболела COVID-19

Вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка намеренно заразилась ковидом, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения. Делать прививку она не хотела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС News Украина.

Сын певицы Ян Рек рассказал, что она намеренно заразилась коронавирусом, когда он и отец подхватили вирус. Оба мужчины полностью вакцинированы, но все равно заболели в конце декабря.

Горка не была вакцинирована, но оставалась рядом с родными. "Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила", - сказал Рек.

После выздоровления певица планировала получить ковидный пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, включая кино, бары и кафе. За два дня до смерти Горка написала, что поправляется.

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"Теперь можно будет пойти в театр, сауну или на концерт", - добавила она.

Утром в воскресенье, в день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но вдруг у нее заболела спина, и она прилегла в спальне. "Через десять минут все кончилось. Она задохнулась", - рассказывает ее сын.

Ян Рек подчеркивает, что, хотя его мама и не была вакцинирована, она не верила в конспирологические теории о возникновении вируса или о вакцинах.

"Философия заключалась в том, что она больше предпочитала то, чтобы заразиться ковидом, чем вакцинироваться. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила", - объясняет сын.

Пытаться убедить ее привиться было бесполезно, потому что на подобные разговоры Гана реагировала очень эмоционально, добавил Ян Рек.