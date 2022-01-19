Чешская певица умерла после того, как умышленно заболела COVID-19
Вокалистка фолк-группы Asonance Гана Горка намеренно заразилась ковидом, чтобы после болезни получить возможность посещать общественные заведения. Делать прививку она не хотела.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС News Украина.
Сын певицы Ян Рек рассказал, что она намеренно заразилась коронавирусом, когда он и отец подхватили вирус. Оба мужчины полностью вакцинированы, но все равно заболели в конце декабря.
Горка не была вакцинирована, но оставалась рядом с родными. "Она должна была изолироваться на неделю после нашего положительного диагноза, но она от нас не отходила", - сказал Рек.
После выздоровления певица планировала получить ковидный пропуск, необходимый в Чехии для входа в некоторые заведения, включая кино, бары и кафе. За два дня до смерти Горка написала, что поправляется.
"Теперь можно будет пойти в театр, сауну или на концерт", - добавила она.
Утром в воскресенье, в день своей смерти, певица сказала близким, что чувствует себя лучше и оделась для прогулки. Но вдруг у нее заболела спина, и она прилегла в спальне. "Через десять минут все кончилось. Она задохнулась", - рассказывает ее сын.
Ян Рек подчеркивает, что, хотя его мама и не была вакцинирована, она не верила в конспирологические теории о возникновении вируса или о вакцинах.
"Философия заключалась в том, что она больше предпочитала то, чтобы заразиться ковидом, чем вакцинироваться. Ни о каких микрочипах или чем-то подобном она не говорила", - объясняет сын.
Пытаться убедить ее привиться было бесполезно, потому что на подобные разговоры Гана реагировала очень эмоционально, добавил Ян Рек.
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P.S. Ковід побочку дає? Дає! Так які ще питання?
І це не прихована форма в них була, бо пізніше все-таки заразились від інших.
Моя знакомая год назад заразилась ковидом на работе, заразила детей , внуков.
А муж её бегал кабанчиком и здоровый .
Пять раз тест сдавал , так и не заразился !🤪
Но на карантине просидел две недели как положено …
по-батькові Валеріївна)
Неисповедимы пути Его и не ведом Его Замысел !!!
Але, раджу тобі не розслаблятись, патаму что ето нє точно
Не треба тут іржати над хворобою, яка вже забрала під сотню тисяч життів українців.
https://www.youtube.com/watch?v=k_KvVHa4ooE&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5 https://www.youtube.com/watch?v=k_KvVHa4ooE&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
2019, 2020, 2021 - полёт нормальный, а в 2022 дома от мужа заразилась.
Может, муж всё-таки двинул чугунной сковородкой по хребту ?
оо! пан умеет ставить диагнозы по новостям на цензоре! браво
Водород с лишним электроном?? Может водород с лишним нейтроном? Если вы заглянёте в таблицу Менделеева, то увидите, что у водорода в принципе не может быть больше одного электрона.
Всегда интересовало почему люди верят, что это говно помогает здоровью, но в то же время не верят, что здоровью помогают прививки
мій хресний тато помер минулого вересня через два тижні після другої дози файзера...
але про це в новинах звичайно ж не напишуть....
Давайте, Ляшко, Кузин и Педалик, уничтожайте хомячков, шиншилл, кроликов, а также кошечек и собачек, разве у вас дела обстоят лучше, чем в Китае? Разве в вас не такая же трызда в экономике?
Разве у вас нет веерных (иными словами "плановых") отключений электричества?
Коммуняки во всем мире одинаковыт, они убивают тех, кто за себя постоять не может.
Давай, Ляшко, прокончи всех шиншилл.
"Pets the latest sacrifice in China's attempt to hold fortress COVID-zero
The staff joked that one rabbit said it could be a model, but it had "no intention of stealing the spotlight". A chinchilla was caught looking at its reflection. "Look in the mirror, dress up," the photo was captioned.
By Wednesday the photos of the animals were followed by a three-lettered message on Instagram - "RIP"."
https://www.smh.com.au/world/asia/pets-the-latest-sacrifice-in-china-s-attempt-to-hold-fortress-covid-zero-20220119-p59pg2.html
Из-за ковидлы, потому как ковидле, оказывается как-то наср*ть на то, что про-китайская сявка, Премьер штата Виктория, Эндрюс, отрапортовал аж 95% вакцинированных.
Таким образом Австралия будет страной "амазонок", то есть баб без сисек. Согласно легендам амазонки одну сиську себе удаляли, чтобы из лука срелять удобнее было, а у австралийских баб сиськи из-за рака сами по себе отгниют. И будут австралийские мужики жить с бабами с отгнившими сиськами, и австралиских мужиков это устраивает, потому как ни один мужик ни одной бабы, больной раком, не сказал Премеру штата Виктория, Эндрюсу, что если тот не возобновит операции раковых больных, то он, как настоящий мужик отстрелит коммуняцкому премьеру бейцы - и без всякой анестезии.
І тут антивакцерна агітація! Наче б то хоч один виробник вакцини дає 100% надійність вакцин з своїх фабрик. А між тим в нашій міській лікарні (місто на 60000 мешканців) ні одного дня на стаціонарі і в реанімації не було менше 93% невакцинованих. Вакциновані теж хворіють в якійсь кількості, але їхня кількість незрівнянно менша порівняно з невакцинованими. І перебіг хвороби легший.
Люди пишуть, знадобилось 30 років, щоб виховати з українців 25 % патріотів.
Отже на решту 75 % має піти 90 років. А от тоді вже заживемо