Чеська співачка померла після того, як навмисне захворіла на COVID-19

Вокалістка фолк-групи Asonance Гана Горка навмисне заразилась ковідом, щоб після хвороби отримати можливість відвідувати громадські заклади. Робити щеплення вона не хотіла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС News Україна.

Син співачки Ян Рек розповів, що вона навмисне заразилась коронавірусом, коли він та батько підхопили вірус. Обоє чоловіків повністю вакциновані, але однаково захворіли наприкінці грудня.

Горка не була вакцинована, але залишалась поряд із рідними. "Вона мала ізолюватись на тиждень після нашого позитивного діагнозу, але вона від нас не відходила", - сказав Рек.

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Після одужання співачка планувала отримати ковідну перепустку, необхідну в Чехії для входу в деякі заклади, в тому числі кіно, бари і кафе. За два дні до смерті Горка написала, що одужує.

"Тепер можна буде піти в театр, сауну чи на концерт", - додала вона.

Вранці в неділю, в день своєї смерті, співачка сказала близьким, що відчуває себе краще та одягнулась для прогулянки. Але раптом у неї заболіла спина, і вона прилягла у спальні. "Через десять хвилин все скінчилось. Вона задихнулась", - розповідає її син.

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Ян Рек підкреслює, що хоч його мама і не була вакцинована, вона не вірила у конспірологічні теорії про виникнення вірусу чи про вакцини.

"Філософія полягала в тому, що вона більше надавала перевагу тому, щоб заразитись ковідом, ніж вакцинуватись. Ні про які мікрочипи чи щось подібне вона не казала", - пояснює син.

Намагатись переконати її зробити щеплення було марно, бо на подібні розмови Гана реагувала дуже емоційно, додав Ян Рек.