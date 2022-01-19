Чеська співачка померла після того, як навмисне захворіла на COVID-19
Вокалістка фолк-групи Asonance Гана Горка навмисне заразилась ковідом, щоб після хвороби отримати можливість відвідувати громадські заклади. Робити щеплення вона не хотіла.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС News Україна.
Син співачки Ян Рек розповів, що вона навмисне заразилась коронавірусом, коли він та батько підхопили вірус. Обоє чоловіків повністю вакциновані, але однаково захворіли наприкінці грудня.
Горка не була вакцинована, але залишалась поряд із рідними. "Вона мала ізолюватись на тиждень після нашого позитивного діагнозу, але вона від нас не відходила", - сказав Рек.
Після одужання співачка планувала отримати ковідну перепустку, необхідну в Чехії для входу в деякі заклади, в тому числі кіно, бари і кафе. За два дні до смерті Горка написала, що одужує.
"Тепер можна буде піти в театр, сауну чи на концерт", - додала вона.
Вранці в неділю, в день своєї смерті, співачка сказала близьким, що відчуває себе краще та одягнулась для прогулянки. Але раптом у неї заболіла спина, і вона прилягла у спальні. "Через десять хвилин все скінчилось. Вона задихнулась", - розповідає її син.
Ян Рек підкреслює, що хоч його мама і не була вакцинована, вона не вірила у конспірологічні теорії про виникнення вірусу чи про вакцини.
"Філософія полягала в тому, що вона більше надавала перевагу тому, щоб заразитись ковідом, ніж вакцинуватись. Ні про які мікрочипи чи щось подібне вона не казала", - пояснює син.
Намагатись переконати її зробити щеплення було марно, бо на подібні розмови Гана реагувала дуже емоційно, додав Ян Рек.
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P.S. Ковід побочку дає? Дає! Так які ще питання?
І це не прихована форма в них була, бо пізніше все-таки заразились від інших.
Моя знакомая год назад заразилась ковидом на работе, заразила детей , внуков.
А муж её бегал кабанчиком и здоровый .
Пять раз тест сдавал , так и не заразился !🤪
Но на карантине просидел две недели как положено …
по-батькові Валеріївна)
Неисповедимы пути Его и не ведом Его Замысел !!!
Але, раджу тобі не розслаблятись, патаму что ето нє точно
Не треба тут іржати над хворобою, яка вже забрала під сотню тисяч життів українців.
https://www.youtube.com/watch?v=k_KvVHa4ooE&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5 https://www.youtube.com/watch?v=k_KvVHa4ooE&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
2019, 2020, 2021 - полёт нормальный, а в 2022 дома от мужа заразилась.
Может, муж всё-таки двинул чугунной сковородкой по хребту ?
оо! пан умеет ставить диагнозы по новостям на цензоре! браво
Водород с лишним электроном?? Может водород с лишним нейтроном? Если вы заглянёте в таблицу Менделеева, то увидите, что у водорода в принципе не может быть больше одного электрона.
Всегда интересовало почему люди верят, что это говно помогает здоровью, но в то же время не верят, что здоровью помогают прививки
мій хресний тато помер минулого вересня через два тижні після другої дози файзера...
але про це в новинах звичайно ж не напишуть....
Давайте, Ляшко, Кузин и Педалик, уничтожайте хомячков, шиншилл, кроликов, а также кошечек и собачек, разве у вас дела обстоят лучше, чем в Китае? Разве в вас не такая же трызда в экономике?
Разве у вас нет веерных (иными словами "плановых") отключений электричества?
Коммуняки во всем мире одинаковыт, они убивают тех, кто за себя постоять не может.
Давай, Ляшко, прокончи всех шиншилл.
"Pets the latest sacrifice in China's attempt to hold fortress COVID-zero
The staff joked that one rabbit said it could be a model, but it had "no intention of stealing the spotlight". A chinchilla was caught looking at its reflection. "Look in the mirror, dress up," the photo was captioned.
By Wednesday the photos of the animals were followed by a three-lettered message on Instagram - "RIP"."
https://www.smh.com.au/world/asia/pets-the-latest-sacrifice-in-china-s-attempt-to-hold-fortress-covid-zero-20220119-p59pg2.html
Из-за ковидлы, потому как ковидле, оказывается как-то наср*ть на то, что про-китайская сявка, Премьер штата Виктория, Эндрюс, отрапортовал аж 95% вакцинированных.
Таким образом Австралия будет страной "амазонок", то есть баб без сисек. Согласно легендам амазонки одну сиську себе удаляли, чтобы из лука срелять удобнее было, а у австралийских баб сиськи из-за рака сами по себе отгниют. И будут австралийские мужики жить с бабами с отгнившими сиськами, и австралиских мужиков это устраивает, потому как ни один мужик ни одной бабы, больной раком, не сказал Премеру штата Виктория, Эндрюсу, что если тот не возобновит операции раковых больных, то он, как настоящий мужик отстрелит коммуняцкому премьеру бейцы - и без всякой анестезии.
І тут антивакцерна агітація! Наче б то хоч один виробник вакцини дає 100% надійність вакцин з своїх фабрик. А між тим в нашій міській лікарні (місто на 60000 мешканців) ні одного дня на стаціонарі і в реанімації не було менше 93% невакцинованих. Вакциновані теж хворіють в якійсь кількості, але їхня кількість незрівнянно менша порівняно з невакцинованими. І перебіг хвороби легший.
Люди пишуть, знадобилось 30 років, щоб виховати з українців 25 % патріотів.
Отже на решту 75 % має піти 90 років. А от тоді вже заживемо