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Чеська співачка померла після того, як навмисне захворіла на COVID-19

Чеська співачка померла після того, як навмисне захворіла на COVID-19

Вокалістка фолк-групи Asonance Гана Горка навмисне заразилась ковідом, щоб після хвороби отримати можливість відвідувати громадські заклади. Робити щеплення вона не хотіла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС News Україна.

Син співачки Ян Рек розповів, що вона навмисне заразилась коронавірусом, коли він та батько підхопили вірус. Обоє чоловіків повністю вакциновані, але однаково захворіли наприкінці грудня.

Горка не була вакцинована, але залишалась поряд із рідними. "Вона мала ізолюватись на тиждень після нашого позитивного діагнозу, але вона від нас не відходила", - сказав Рек.

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Після одужання співачка планувала отримати ковідну перепустку, необхідну в Чехії для входу в деякі заклади, в тому числі кіно, бари і кафе. За два дні до смерті Горка написала, що одужує.

"Тепер можна буде піти в театр, сауну чи на концерт", - додала вона.

Вранці в неділю, в день своєї смерті, співачка сказала близьким, що відчуває себе краще та одягнулась для прогулянки. Але раптом у неї заболіла спина, і вона прилягла у спальні. "Через десять хвилин все скінчилось. Вона задихнулась", - розповідає її син.

Дивіться: Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. ФОТОрепортаж

Ян Рек підкреслює, що хоч його мама і не була вакцинована, вона не вірила у конспірологічні теорії про виникнення вірусу чи про вакцини.

"Філософія полягала в тому, що вона більше надавала перевагу тому, щоб заразитись ковідом, ніж вакцинуватись. Ні про які мікрочипи чи щось подібне вона не казала", - пояснює син.

Намагатись переконати її зробити щеплення було марно, бо на подібні розмови Гана реагувала дуже емоційно, додав Ян Рек.

Автор: 

вакцина (4419) смерть (6759) Чехія (1639) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
Ну, в нас такого народу вистачає.
Вакцини боїться, а ковіду ні... Капець.
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19.01.2022 22:09
+19
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19.01.2022 22:15
+17
Це можна записати як смерть від суіциду
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19.01.2022 22:03
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Буває, особливо коли зламана
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20.01.2022 00:58 Відповісти
Більше на якийсь інфаркт схоже.
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19.01.2022 22:37 Відповісти
Ну якби таке сталося після прививки, то ви б 100% сказали, що це через вакцину...
P.S. Ковід побочку дає? Дає! Так які ще питання?
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19.01.2022 22:59 Відповісти
Навіть після цього випадку антиваксери торочать своє...
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19.01.2022 22:31 Відповісти
То что прививка не панацея от вируса ето факт. После прививки так же можно заразиться. Но то что привитые болеют в легкой форме, а не в тяжелой и со смертельными последствиями как непривитые, тоже факт.
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19.01.2022 22:31 Відповісти
А раньше антиваксеры утверждали: "Если человек генетически предрасположен умереть от вируса оспы - то ему никакая вакцина не поможет." Но просчитались.
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19.01.2022 22:43 Відповісти
Странная конечно логика, у нее заболел муж и сын, так что она должна была их бросить и убегать из дома. Обычно в семьях так и происходит, если в доме заболел один то и переболеют все, никто не убегает. А тут из женщины прям как сумасшедшую какую делают СМИ.
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19.01.2022 22:34 Відповісти
ой нє надо ля-ля, сусід хворів, сидів в кімнаті, хату провітрювали і ніхто більше з сім'ї не заразився.
І це не прихована форма в них була, бо пізніше все-таки заразились від інших.
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19.01.2022 23:04 Відповісти
Не всегда болеют все.
Моя знакомая год назад заразилась ковидом на работе, заразила детей , внуков.
А муж её бегал кабанчиком и здоровый .
Пять раз тест сдавал , так и не заразился !🤪
Но на карантине просидел две недели как положено …
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20.01.2022 09:24 Відповісти
Вот дура...у моей подруги осенью мама умерла в реанимации -всей семьёй колоться не хотели до этого...
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19.01.2022 22:38 Відповісти
Почему сразу дура. Большинство переболело не в больницах а дома и за ними ухаживали их родные.
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19.01.2022 22:42 Відповісти
У моей сестры в роддоме,в Киеве, тоже много "умных" рожали с ковидом,не вакцинированных...а потом мужья :"может вы ошиблись и это не моя Таня умерла'..."Может мозги пора на место ставить и побеспокоиться о себе...
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19.01.2022 23:03 Відповісти
Нет)а что?
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19.01.2022 23:07 Відповісти
значить тезка)
по-батькові Валеріївна)
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19.01.2022 23:09 Відповісти
НЕт)яИгоревна
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19.01.2022 23:11 Відповісти
ясно)
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19.01.2022 23:13 Відповісти
Поставил лайк такой дуре....посмертно....
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19.01.2022 22:44 Відповісти
За два дня до смерти Горка написала, что поправляется. "Теперь можно будет пойти в театр, сауну или на концерт", - добавила она.
Неисповедимы пути Его и не ведом Его Замысел !!!
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19.01.2022 22:47 Відповісти
Тепер у антиваксерів з кінця січня з"явилася можливість їздити на роботу лондонським метро. Звісно, якщо та робота в Лондоні.
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19.01.2022 23:04 Відповісти
Премия Дарвина нашла очередную хероиню...мне лично таких не жаль - это их осознанный выбор и их право! Вот только бесит когда заклятые антиваксеры заболевают,а их родственники стучатся к тебе в дверь с мольбой дать денег на лечение.
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19.01.2022 22:52 Відповісти
Прям капец филантроп! А если будут стучатся те кто 8 уколов себе упорол, то тогда дашь денег?
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20.01.2022 01:04 Відповісти
Amen
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19.01.2022 22:56 Відповісти
Премію Дарвіна. Посмертно.
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19.01.2022 22:58 Відповісти
главная беда короны не сам вирус, а его концентрация, когда он в первый раз попадает в организм здорового неболевшего им человека. В магазине, в транспорте, где все в масках, ну попадет на слизистые несколько вирусин, иммунитет справится. Поэтому самые тяжелые случаи это когда например компания 4-6 человек в тесной комнате общается/бухает целый вечер, а один из них является бессимптомным разносчиком
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19.01.2022 22:59 Відповісти
Безсимптомним вакцинованим розповсюджувачем
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19.01.2022 23:15 Відповісти
возможно, что и вакцинированным разносчиком. Но то, что вся невакцинированная компания отправится в лучшем случае на пару недель под кислород в реанимацию, а в худшем на цвинтар - гарантировано
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19.01.2022 23:48 Відповісти
Схоже ви належите до категорії розумово обмежених осіб, які вважають вакцинутих безсмертними
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20.01.2022 00:05 Відповісти
То ти, схоже, розумово необмежений
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20.01.2022 01:05 Відповісти
Існує гіпотеза, згідно якої, укушені перетворюються в розумних істот лише після пятого бустера.
Але, раджу тобі не розслаблятись, патаму что ето нє точно
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20.01.2022 01:21 Відповісти
Ага! Прямо под кислород? Я переболел - 2 вечера температура 37,4 и нос 5 дней не работал. Кислород курва
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20.01.2022 01:08 Відповісти
А я 3 тижні під киснем була, тато 2.5 тижні. А маму і брата не врятували! 😢😢😢Будемо і далі соплями мірятись?
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20.01.2022 08:25 Відповісти
Я не знаю ни одного кто бы лежал с кислородом, ни друзей, ни знакомых, ни знакомых знакомых...
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20.01.2022 11:36 Відповісти
Дурень. Тобі просто пощастило. Цього разу..
Не треба тут іржати над хворобою, яка вже забрала під сотню тисяч життів українців.
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20.01.2022 09:58 Відповісти
Сама ты дура! Ерунду писать не нужно - "что вся невакцинированная компания отправится в лучшем случае на пару недель под кислород в реанимацию, а в худшем на цвинтар - гарантировано". Вот тогда и выйдем на приемлемый уровень разговора.
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20.01.2022 11:38 Відповісти
красава
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19.01.2022 23:02 Відповісти
Новости из Европы
https://www.youtube.com/watch?v=k_KvVHa4ooE&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5 https://www.youtube.com/watch?v=k_KvVHa4ooE&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5

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19.01.2022 23:04 Відповісти
В метро, в автобусе, в магазине, в лифте у неё был иммунитет.
2019, 2020, 2021 - полёт нормальный, а в 2022 дома от мужа заразилась.
Может, муж всё-таки двинул чугунной сковородкой по хребту ?
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19.01.2022 23:08 Відповісти
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19.01.2022 23:14 Відповісти
Жоден дебіл з коментаторів не подумав, що в світі не зафіксовано ані одного випадку моментальної смерті від ковіду і швидше за все мова йде про інфаркт (біль в спині/під лопаткою як додаткова ознака) та дебіла-сина.
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19.01.2022 23:36 Відповісти
"мова йде про інфаркт"

оо! пан умеет ставить диагнозы по новостям на цензоре! браво
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20.01.2022 00:33 Відповісти
Он тебе не дебил
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20.01.2022 01:27 Відповісти
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20.01.2022 01:29 Відповісти
вже діти в дитячому садочку знають - від простого грипу, від SARS, від MERS, від КВ-19 люди не вмирають. Вмирають від ускладнень, що спричиняє атака вірусів. З діабетом людина може жити до глибокої старості. І раптом приходить кв-19, і людина помирає. Дуже важка логічна задача від чого померла людина. Хоча медики чітко заносять в статистику "від ковіду", і ЗАВЖДИ так було і при смертях від простого грипу. Можна сказати, що від чуми люди також не вмирали, а від наслідків дії бактерій чуми на органи. Ковід, до речі, крім основного ураження легень(найбільше випадків) смертельно небезпечний і для сердечників.
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20.01.2022 01:57 Відповісти
може її чимось отруїли, виглядає на те
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19.01.2022 23:41 Відповісти
Її отруїли таємні агенти "фарма-медичної системи охорони здоров'я". Саме ті, що винайшли ковід (якого насправді немає), щоб продавати нам маски, вакцини та ліки)))
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20.01.2022 00:41 Відповісти
Истина проста - если не болел, вакцинируйся. Если уже переболел - смысла вакцинироваться нет, только как пропуск в свободный мир.
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19.01.2022 23:44 Відповісти
Є інша система охорони здоров'я відмінна від фарма-медичної і вона не потребує ні масок, ні щеплення; людина просто ходе здорова і не хворіє на інфекційні захворювання, і це по-суті елементарно просто. РЕКОМЕНДУЮ!
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19.01.2022 23:59 Відповісти
Курто. А чё надо? Бухать? Или пирамидку ё-шинцу?
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20.01.2022 00:32 Відповісти
Є два основні види охорони здоров'я: фарма-медицина і емпірична медицина (лазерна терапія, біорезонансна терапія, інформаційна терапія, рефлексотерапія та ін.). Я надаю перевагу емпіричний медицині. Основа мого підходу - а я вже понад 10 років не хворію навіть на нежить і навіть після сильного тривалго переохолодження і промокання - полягає в тому, що я практикую йогівські вправи вже декілька десятиріч. З йоги найкраще - це дихальні вправи з затримкою дихання, а з ******** наукових розробок - це мінеральна добавка ГідридFortis http://hydridfortis.simdif.com Тобто, це питана вода з воднем який містить зайвий елекртрон (це і є гідрид). Питна вода з гідридом - це така ж вода, що і в середині клітини організму - там має бути надлишок вільних протонів і електронів. Тобто, вода з гідридом посилює клітинний імунітет, а це забезпечує максимальний захист організму від будь-якого джерела зовнішньої інфекції.
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20.01.2022 00:56 Відповісти
А ще колись сечу вважали панацеєю...
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20.01.2022 01:10 Відповісти
О! Лазерная треапия! Всё! Я вас вспомнил .

Водород с лишним электроном?? Может водород с лишним нейтроном? Если вы заглянёте в таблицу Менделеева, то увидите, что у водорода в принципе не может быть больше одного электрона.
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20.01.2022 01:33 Відповісти
Ох ты ж блин, оказывается есть такая штука! Если атом водорода поставить раком при высоких температурах, то ему можно вкорячить ещё один электрон .
Всегда интересовало почему люди верят, что это говно помогает здоровью, но в то же время не верят, что здоровью помогают прививки
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20.01.2022 01:45 Відповісти
Водород с лишним электроном для людей с лишней хромосомой.
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21.01.2022 19:47 Відповісти
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20.01.2022 00:28 Відповісти
йо-пере-се-те...
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20.01.2022 00:58 Відповісти
Українські хамидла ! Ви зайдіть на ютюб та послухайте як небіжчиця співала. Може заради тієї краси хоч на пів-дюйма свої хліборізки прикриєте.
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20.01.2022 01:27 Відповісти
Не не прикроем. И тебя, моралист сраный, в сторону моря пошлём.
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20.01.2022 01:46 Відповісти
І Кобзон співав, і хор Александрова.
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20.01.2022 08:38 Відповісти
Премия Дарвина!
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20.01.2022 01:29 Відповісти
Яке прикре самогубство!)
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20.01.2022 03:31 Відповісти
1.''Померла після того як заразилася ковідом'' ніяк не означає що ковід став причиною смерті. При важкій формі ковіду гинуть від пневмонії, або диссемінованого мікротромбозу.Така смерть не є несподіваною. Наїмовірніше, стався серцевий напад, ковід тут ні при чому. 2. Розумники які пишуть тут про Дарвіна і т.д. Коли людина вмирає в межах тижня після Пфайзера вашого чудового, вакцинатори твердять що вакцинка ні при чім. Хоча смерть як правило від тромбозу, міокардиту, серцевої недостатності - усіх наслідків циркуляції токсичного спайк протеїна. Але то таке, не звертайте уваги на факти та інші дрібниці, усі на бустер бігом. Пан Бурла хоче дігнати Безоса...а часу мало, ''пандемія'' сама по собі закінчується...
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20.01.2022 04:16 Відповісти
ну померла... ну з ким не буває....
мій хресний тато помер минулого вересня через два тижні після другої дози файзера...
але про це в новинах звичайно ж не напишуть....
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20.01.2022 06:04 Відповісти
Ляшко, Педалик - присоединяйтесь к китайским коммунякам, которые в Гонконге начали убивать домашних животных, потому что в магазине, продающим домашних животных "нашли следы ковидлы".
Давайте, Ляшко, Кузин и Педалик, уничтожайте хомячков, шиншилл, кроликов, а также кошечек и собачек, разве у вас дела обстоят лучше, чем в Китае? Разве в вас не такая же трызда в экономике?
Разве у вас нет веерных (иными словами "плановых") отключений электричества?

Коммуняки во всем мире одинаковыт, они убивают тех, кто за себя постоять не может.
Давай, Ляшко, прокончи всех шиншилл.

"Pets the latest sacrifice in China's attempt to hold fortress COVID-zero
The staff joked that one rabbit said it could be a model, but it had "no intention of stealing the spotlight". A chinchilla was caught looking at its reflection. "Look in the mirror, dress up," the photo was captioned.
By Wednesday the photos of the animals were followed by a three-lettered message on Instagram - "RIP"."
https://www.smh.com.au/world/asia/pets-the-latest-sacrifice-in-china-s-attempt-to-hold-fortress-covid-zero-20220119-p59pg2.html
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20.01.2022 06:28 Відповісти
А между тем в штате Виктория, Австралия, отменены ВСЕ плановые операции, включая раковые.
Из-за ковидлы, потому как ковидле, оказывается как-то наср*ть на то, что про-китайская сявка, Премьер штата Виктория, Эндрюс, отрапортовал аж 95% вакцинированных.

Таким образом Австралия будет страной "амазонок", то есть баб без сисек. Согласно легендам амазонки одну сиську себе удаляли, чтобы из лука срелять удобнее было, а у австралийских баб сиськи из-за рака сами по себе отгниют. И будут австралийские мужики жить с бабами с отгнившими сиськами, и австралиских мужиков это устраивает, потому как ни один мужик ни одной бабы, больной раком, не сказал Премеру штата Виктория, Эндрюсу, что если тот не возобновит операции раковых больных, то он, как настоящий мужик отстрелит коммуняцкому премьеру бейцы - и без всякой анестезии.
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20.01.2022 06:40 Відповісти
Сын её сказал антиваксерам, что они отбросы, мусор.
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20.01.2022 07:07 Відповісти
Тобто своїй мамі... І попел висипав do popelnice.
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20.01.2022 07:47 Відповісти
Получается, что так.
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20.01.2022 18:40 Відповісти
Никто из комментирующих не является гением вирусологии, но даже гении не дают ответов и на половину вопросов и сомнений по поводу ковида. Если взять умерших от ковида в Украине и к примеру в Италии( диагноз от побочек везде ставят одинаково- через 3 недели инфаркт фиксируют как инфаркт) то соотношение всех умерших от ковида ( за время пандемии) к колличеству населения - то в Украине 0,2% , в Италии и Испании больше. В странах где гораздо больше вакцинаций ,строже карантин , гораздо более сильная медицина процент при мерно одинаков. В Африканских странах процент вакцинации 5 % - их даже нет в статистике. В Израиле собираются после 5ти прививок собираются вакцинировать грудных детей - бешеная заражаемость , да , меньше смертность - но если все таки последствия будут катастрофическими- Израиль вымрет. ......Никто сегодня не может дать четкого и адекватного ответа. Правых и виноватых - нет. Давайте будем корректными и не оскорблять друг друга.
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20.01.2022 08:04 Відповісти
Обоє чоловіків повністю вакциновані, але однаково захворіли наприкінці грудня. Джерело:
І тут антивакцерна агітація! Наче б то хоч один виробник вакцини дає 100% надійність вакцин з своїх фабрик. А між тим в нашій міській лікарні (місто на 60000 мешканців) ні одного дня на стаціонарі і в реанімації не було менше 93% невакцинованих. Вакциновані теж хворіють в якійсь кількості, але їхня кількість незрівнянно менша порівняно з невакцинованими. І перебіг хвороби легший.
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20.01.2022 08:23 Відповісти
Вы все врете. Вас купил Билл Гейтс. Природный иммунитет! Прекратите колоть шмурдяк! Это вациногеноцид...сын моей подруги переболел на ногах без всякой вакцинации, ко-ко-ко
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21.01.2022 19:56 Відповісти
А ви помітили, що навіть цей кричущий випадок не переконав антиваксерів що вони таки ідіоти ?
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20.01.2022 09:25 Відповісти
невиліковні - це теж пандемія без щеплень...
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20.01.2022 09:28 Відповісти
О да...совок ще та хвороба..
Люди пишуть, знадобилось 30 років, щоб виховати з українців 25 % патріотів.
Отже на решту 75 % має піти 90 років. А от тоді вже заживемо
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20.01.2022 09:53 Відповісти
Процесс не линеен.
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21.01.2022 19:58 Відповісти
Шоколад від 5го і сміх від 6го продовжують життя.
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20.01.2022 09:49 Відповісти
То не той сміх. Здається, він вкрав у нас десятиліття майбутнього.
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20.01.2022 09:55 Відповісти
5й чи 6й?
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20.01.2022 09:59 Відповісти
А хто в нас клоун ?
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20.01.2022 10:04 Відповісти
Умер от испанки ! - да вы что ! Ага , она его задушила шнуром от утюга
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20.01.2022 12:57 Відповісти
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