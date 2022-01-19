Штам "Омікрон" виявили на Івано-Франківщині
У Закарпатській області виявили штам "Омікрон" у 13 зразках.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку головного санітарного лікаря області Руслана Савчука.
"Щойно із "Центру громадського здоров’я МОЗ України" отримали результати тестування носоглоткових змивів, які ми направляли для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2. В результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень в 30-ти направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом Delta, у 13-ти зразках виявлено штам Omicron", – пише Руслан Савчук.
"Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", - наголосив лікар.
Нагадаємо про основні симптоми штаму Омікрон.
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А в Украине, - да, всего три лаборатории способны определить штамм.
В Чехии 28459 новых случаев
В Румынии 16610 новых случаев.
по Украине:
В больницах за неделю выросло число пациентов на 11%
15973 ( +1638 )
Рост суточных госпитализаций составил +22%
Особенно активно пошло заполнение за 4 последних дня.
В лидерах все теже области, но постепенно к росту переходят и другие .