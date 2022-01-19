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Новини Коронавірус і карантин
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Штам "Омікрон" виявили на Івано-Франківщині

Штам

У Закарпатській області виявили штам "Омікрон" у 13 зразках.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку головного санітарного лікаря області Руслана Савчука.

"Щойно із "Центру громадського здоров’я МОЗ України" отримали результати тестування носоглоткових змивів, які ми направляли для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2. В результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень в 30-ти направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом Delta, у 13-ти зразках виявлено штам Omicron", – пише Руслан Савчук.

"Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", - наголосив лікар.

Нагадаємо про основні симптоми штаму Омікрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені попереджають про появу нових штамів COVID-19: "Омікрон" - не останній

Івано-Франківська область (952) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Omicron (10)


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Топ коментарі
+2
Всеукраїнський локдаун буде миттєво проголошений в той час, коли люди масово вийдуть на вулиці з протестами проти влади.
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19.01.2022 20:01
+1
Я не здивуюся, якщо він давно вже в усіх областях є. Зараз вони поокремо кожний день будуть нові області оголошувати. А от кордон із дірою і нарасєєю закрити, щоб хоча б звідти не розтаскували цю заразу не можна. То для *********** святе.
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19.01.2022 19:56
+1
Смотрити, что происходит в соседнем (европейском прежде всего) развитом мире, где выполняют анализ на секвентирование генома вируса, - Румынии, Польше, Чехии, итд. Там омикрон вытесняет\ уже вытеснил все остальное.

А в Украине, - да, всего три лаборатории способны определить штамм.
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19.01.2022 20:52
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Трясця, Івано-Франківщина для України це як Китай для світу у пошуках хвороб.
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19.01.2022 19:46 Відповісти
Я не здивуюся, якщо він давно вже в усіх областях є. Зараз вони поокремо кожний день будуть нові області оголошувати. А от кордон із дірою і нарасєєю закрити, щоб хоча б звідти не розтаскували цю заразу не можна. То для *********** святе.
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19.01.2022 19:56 Відповісти
Всеукраїнський локдаун буде миттєво проголошений в той час, коли люди масово вийдуть на вулиці з протестами проти влади.
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19.01.2022 20:01 Відповісти
Коли то станеться ніякий лохдаун не допоможе.
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19.01.2022 20:08 Відповісти
Как они поняли что то Oмикрон? Сейчас делают тесты а что за штамм не говорят, вот и вопрос...
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19.01.2022 20:27 Відповісти
Смотрити, что происходит в соседнем (европейском прежде всего) развитом мире, где выполняют анализ на секвентирование генома вируса, - Румынии, Польше, Чехии, итд. Там омикрон вытесняет\ уже вытеснил все остальное.

А в Украине, - да, всего три лаборатории способны определить штамм.
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19.01.2022 20:52 Відповісти
Початок новини мав звучати так: "У Івано-Франківській області виявили штам "Омікрон" у 13 зразках." А не на Закарпатті.
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19.01.2022 20:36 Відповісти
В Польше сегодня 30 586 новых случаев.
В Чехии 28459 новых случаев
В Румынии 16610 новых случаев.

по Украине:
В больницах за неделю выросло число пациентов на 11%
15973 ( +1638 )
Рост суточных госпитализаций составил +22%
Особенно активно пошло заполнение за 4 последних дня.
В лидерах все теже области, но постепенно к росту переходят и другие .
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19.01.2022 20:47 Відповісти
Де можна здати аналізи хоча б на відомі в доковідні часи коронавіруси?
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19.01.2022 21:27 Відповісти
судя по сильному росту заболевших и малому росту смертности омикрон уже давно гуляет вовсю
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19.01.2022 23:12 Відповісти
Євромікрон
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19.01.2022 23:37 Відповісти
 
 