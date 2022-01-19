Штам "Омікрон" виявили на Івано-Франківщині

У Закарпатській області виявили штам "Омікрон" у 13 зразках.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку головного санітарного лікаря області Руслана Савчука.

"Щойно із "Центру громадського здоров’я МОЗ України" отримали результати тестування носоглоткових змивів, які ми направляли для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2. В результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень в 30-ти направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом Delta, у 13-ти зразках виявлено штам Omicron", – пише Руслан Савчук.

"Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", - наголосив лікар.

Нагадаємо про основні симптоми штаму Омікрон.

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