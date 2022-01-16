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Новини Коронавірус і карантин
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Вчені попереджають про появу нових штамів COVID-19: "Омікрон" - не останній

Вчені попереджають про появу нових штамів COVID-19:

На думку вчених зі США, стрімке поширення штаму "Омікрон" практично гарантує, що це не остання версія коронавірусу, з якою зіткнеться світ. Вони впевнені, що нові варіанти COVID-19 продовжуватимуть з'являтись.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Чим швидше поширюється "Омікрон", тим більше можливостей для мутацій, які потенційно призводять до більшої кількості варіантів", - пояснив Леонардо Мартінес, епідеміолог інфекційних захворювань Бостонського університету.

Експерти заявляють, що кожна інфекція дає вірусу шанс мутувати, і "Омікрон", у порівнянні зі своїми попередниками, поширюється набагато швидше.

"Легкість, з якою він поширюється, збільшує ймовірність того, що вірус збережеться серед людей з ослабленою імунною системою, що дає йому більше часу для розвитку потужних мутацій", - зазначають вчені.

Фахівці наголошують на необхідності продовження заходів громадської охорони здоров'я.

Зокрема, мова йде про вакцинацію, носіння масок для стримування появи нових штамів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські вчені виявили антитіло, яке здатне нейтралізувати COVID-19, - дослідження

Автор: 

учені (180) коронавірус (19923) Omicron (10)


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Топ коментарі
+18
тобто будь який спротив примусовій вакцинації (експериментальними субстанціями) та пов'язані з нею порушення усіх можливих прав громадян, треба розглядати виключно як вплив кацапської пропаганди?
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16.01.2022 12:17
+18
Так може причина в рівні медицини? Думаю медицина Ізраїлю десь якраз в 28 разів краща від нашої
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16.01.2022 12:35
+12
Ну чего пытаешься донести до недоразвитых мозгов ? Напиши им ,что во Франции суд отказал в выплате страховки родственникам умершего от вакцинации с мотивировкой- вакцина является экспериментальной , с побочными последствиями был ознакомлен и поэтому это является самоубийством с юридической точки зрения . Отказ в выплате законен . Так они же начнут вопеть про путина и купленный им во Франции суд.
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16.01.2022 13:25
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Хтось дуже вишукано підійшов до винаходу цього триклятого вірусу, який має прикмети штучного інтелекту.
Цей інтелект перевершив свого творця і пішов далі, не засмучуючись, що його намагаються зупинити.
Біологічна зброя не хоче перемовин. Вона безжалістна, і ніякі кордони її не зупиняють.
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16.01.2022 13:26 Відповісти
Сопли - та ещё зброя. Изобретение
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16.01.2022 16:33 Відповісти
Теперь 50 лет будут омикроны??? Пока сидит М.П.
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16.01.2022 13:53 Відповісти
Еще одно https://www.researchgate.net/publication/356248984_Worldwide_Bayesian_Causal_Impact_Analysis_of_Vaccine_Administration_on_Deaths_and_Cases_Associated_with_COVID-19_A_BigData_Analysis_of_145_Countries исследование 145 стран показало, что вакцины COVID вызывают больше случаев заболевания COVID на миллион (+38% в США) и больше смертей на миллион, связанных с COVID (+31% в США).
Другими словами, вас обманули.
Вакцины - не ключ к прежней свободной жизни. Это мираж. Коммунизм на горизонте. Они делают хуже, а не лучше.
Другие исследования, проведенные независимо друг от друга, показали то же самое: чем больше вы вакцинируетесь, тем хуже становится.

https://popularrationalism.substack.com/p/in-the-united-states-vaccination Расчет Лайонса-Вейлера

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8481107/ Гарвардское исследование

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf Датское исследование

https://dailyexpose.uk/2022/01/02/german-gov-data-suggests-fully-vaccinated-developing-ade/ Официальные данные правительства Германии предрекают, что к концу января 2022 года у полностью вакцинированных может развиться синдром приобретенного иммунодефицита.
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16.01.2022 15:10 Відповісти
Там же такого даже близко не написано, чмо руснявое

"Датское исследование" https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf

RESULTS
By December 12, 2021, there were 5,767 identified Omicron cases in Denmark with a median age
of 28 years (93% <60 years). Among those who had most recently completed primary vaccination,
VE against Omicron was 55.2% (95% confidence interval: 23.5 to 73.7%) and 36.7% (-69.9 to
76.4%) for the BNT162b2 and mRNA-1273 vaccines, respectively, but with evidence of rapid
waning over the course of five months. By comparison, VE against Delta was significantly higher
and better preserved over the same period (see Figure and Table).
VE among those who had received a booster dose 14 to 44 days earlier was 54.6% (30.4 to
70.4%) using those with only primary vaccination as comparison (analysis restricted to 60+ yearolds).

Свиноросские ******** теперь кидают ссылки на исследования и пишут тупо левый бред....
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16.01.2022 15:19 Відповісти
Спорить с этими людьми, у которых в голове хлебушек... Сродни игре в шахматы с голубем или разговором с аквариумным карпом в ашане... Они сдохнут сами... Потомучто чем их больше... Тем их меньше
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16.01.2022 15:45 Відповісти
> Свиноросские ******** теперь кидают ссылки на исследования и пишут тупо левый бред....

Так это же один из классичесих приёмов пропаганды ложных убеждений. Ещё один крайне популярный метод это взять ряд достоверных, всем известных фактов и среди них аккуратно вставить нужный ложный. Кацапская пропаганда овладела всеми этими методами в совершенстве.
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16.01.2022 16:40 Відповісти
В Европе проходят массовые протесты против Ковидных ограничений. В Австрии вышло 30 тыс. Люди воэмущаются шо власти не дают им правдивую информацию о ситуации з инфицыроваными. Ну, тоесть шо ихняя статистика-обман.
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16.01.2022 15:13 Відповісти
Чел, я тут живу... Иникаких протестов нет... Так что пнх бот.... Ничего личного
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16.01.2022 15:46 Відповісти
Тут,это где?На ботоферме?
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16.01.2022 15:53 Відповісти
Да нет вот в Австрии под Веной... Работаю в веломагазине.. Каждый день делаем тесты, ходим в масках... Все привитые и за год тьфу тьфу никто не принес положительного теста... Хотя вот у сотрудника даже ребенок болел, естессно он не ходил в это время на работу, но сам сотрудник не заразился
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16.01.2022 16:10 Відповісти
Каждый день тесты? Нифига себе. А они там платные?
В Украине платные , от 350гр.
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16.01.2022 17:15 Відповісти
Кого ты слушаешь???Он завтра будет уже в Франции работать)
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16.01.2022 17:29 Відповісти
Ну, если тут есть такая функция, как просмотр моих сообщений то... Там можно посмотреть, что я стабильно пишу из австрии, NÖ Langenzersdorf
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16.01.2022 19:18 Відповісти
Что-то дорогие тесты в Украине …
В Испании если в больнице делаешь, то тесты бесплатные .
В аптеке покупала в декабре для сына , стоил от 6,50 до 8 €.
С 15 января говорят вышел закон , что тест не должен превышать 3 €.
Завтра пойду узнаю цену . 😊🤔
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16.01.2022 21:31 Відповісти
Нихрена се,вас там колололи,что и не берет уже)
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16.01.2022 17:30 Відповісти
2-3 дебила под иностранными флагами рвут жопу за вакцинацию)Мы все поняли,вакцина круто)
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16.01.2022 15:54 Відповісти
Я не заставляю вакцинироваться и не пишу гневных комментов о заговоре фармкомпаний... Мне чессказать пох на кукареки петухов... Каждый сам отвечает за свое здоровье... Я вакцинируюсь не для того, чтоб кому то угодить, это чисто мне нужно... Я не знаю кто где и когда создал вирус, но это просто новая реальность, с которой придется смириться рано или поздно... Вирус есть... Уже есть... И теперь, чтоб куда то поехать нужна справка... Чтоб зайти в кафе или магаз нужна справка... Можно сидеть дома и протестовать, а можно жить обычной жизнью... Я выбрал второй вариант...
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16.01.2022 16:15 Відповісти
"Я вакцинируюсь не для того, что бы кому то угодить..."
Ну да. А если не вакцинируешся вылетишь з работы, а может и из Австрии.
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16.01.2022 17:20 Відповісти
У нас серб один... Не вакцинируется... Ну и со второго февраля он будет платить налог... На невакцинацию... Ге то по 100-200евро в месяц... Типа штраф... И все законно... Вот так
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16.01.2022 19:21 Відповісти
> 2-3 дебила под иностранными флагами рвут жопу за вакцинацию)Мы все поняли,вакцина круто)

Та нивапрос. Несколько сот померших каждый день это круче, бп. Сколько уже такой уровень смертности держится? Месяца два минимум. Калькулятора дать или сам подсчитаешь сколько людей умерло за эти месяцы, пока ты тут весёлые скобочки рисуешь?
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16.01.2022 16:42 Відповісти
И что?Я те дурачку открою секрет.Статистика берется с потолка с целью посеять панику среди населения.Попадают в статистику люди умершие не от ковида,как то)По твоим словам деградирующего идиота уже должны были все умереть от ковида,но *** даже странах с нулевой вакцинацией нормальная ситуация
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16.01.2022 17:39 Відповісти
> Статистика берется с потолка с целью посеять панику среди населения.

Да-да, прям все во всём мире во всех странах взяли в один момент договорились рисовать статистику.

> По твоим словам деградирующего идиота уже должны были все умереть от ковида

Шта?... Можно цитату моих слов, где я такое утверждаю? Или ты, в лучших традициях кацапопропаганды, отвечаешь не на тот вопрос, который был задан, а на тот, который тебе хочется? От ковида умирает примерно полтора процента (это с учётом существующей терапии и при условии отсутствия вакццинации). При условии, что переболеют все, полтора процента превращаются в огромную цифру.

> даже странах с нулевой вакцинацией нормальная ситуация

Несколько сот жмуров день - "нормальная ситуация" для кацапа.
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16.01.2022 18:55 Відповісти
Голова CDC звинувачує «супутні захворювання» у масовій смертності серед вакцинованих.

В інтерв'ю «Доброго ранку, Америка» вона наполягала на тому, що смерті 75 % повністю вакцинованих людей є смертями людей, які мали принаймні чотири супутні захворювання. І самі ці "супутні захворювання", за її словами, є справжніми винуватцями смертей тих людей.
А коли казали у 2020 році (в час всесвітньої істерії та нагнітання страху щодо ковіду), що смерті ковідних хворих спричинені їхніми хронічними та супутніми хворобами, кричали: "Ні! Тільки ковід!" Тоді всі інші хвороби зникли, залишився тільки ковід. І люди помирали тільки від ковіду.
А зараз пані Валенські каже, що вакциновані "були нездорові від самого початку". Тобто вакцинація до їхніх смертей не має жодного відношення, винні їхні супутні захворювання.
Тепер вони змінюють свою позицію. Оскільки багато смертей відбувається серед людей, які робили уколи, такі валенські хочуть, щоб ми вірили, що вакцини абсолютно безпечні для всіх. Винні супутні захворювання.
Через два дні після своєї останньої появи у програмі «Доброго ранку, Америка» Валенскі з'явилася на Fox News, де ухилилася від питання про стан здоров'я тих, хто помер, бувши вакцинованим, і тих, хто був невакцинованим.
Коли її запитали конкретно про розбивку більш ніж 835 тисяч смертей у Сполучених Штатах, у яких звинувачували «ковід», і скільки їх мали супутні захворювання, Валенскі просто не відповіла, а почала говорити про Омікрон.
"З Omicron ми дуже уважно стежимо за цим", - таку безглузду відповідь дала пані Валенскі на запитання.
Ще одне виправдання, яке Валенскі представила, щоб пояснити полчища повністю вакцинованих людей, які зараз заповнюють лікарні, полягає в тому, що нібито ці пацієнти мають щось інше, крім ковіда.

https://vaccines.news/2022-01-13-walensky-blames-comorbidities-widespread-death-fully-vaccinated.html
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16.01.2022 22:00 Відповісти
Наказ МОЗ України від 31.12.2021 № 2972
"Про проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)"
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-31122021--2972-pro-provedennja-klinichnogo-viprobuvannja-likarskogo-zasobu-priznachenogo-dlja-zdijsnennja-zahodiv-sprjamovanih-na-zapobigannja-viniknennju-ta-poshirennju-lokalizaciju-ta-likvidaciju
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16.01.2022 15:16 Відповісти
Заразен человек или не заразен не зависит от того, вакинирован он или нет. Чиновники в сговоре и представляют дело так, что невакцинированный человек - враг общества. А все порой наоборот: все сильно индивидуально, конечно, но после 3-й и 4-й дозы иммунная система человека достаточно ослабевает, и тогда как раз они и заражаются новыми штаммами (см. ситуацию в Израиле и Дании). К слову, вакцины против Омикрона и Дельтакрона пока нет: Pfizer обещает, что вот-вот, но пока медицинский факт равен нулю. Мне все равно, вакцинирован ли человек или нет - важно знать , заразен он или нет. И вакцинация помогает не всем подряд....
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16.01.2022 15:47 Відповісти
а я за вакцинацію, давно вже вколов 2і дози пфайзера і шикарно себе відчуваю, батьки троха затянули то переболіли а мене не взяло)
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16.01.2022 16:02 Відповісти
Та без проблем якщо ти за. Від грипу хто за той щорічно колется і все ок. А як жити тим хто не має наміру вакцинуватись? Вони виходить люди другого сорту їх обмежують в праві на працю пересування і тд. і тп. при тому що вакциновані такі ж розповсюджувачі вірусу як і не вакциновані
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16.01.2022 20:06 Відповісти
У період з 14 грудня минулого року більше половини співробітників бельгійської арктичної станції «Принцеса Елізабет» отримали позитивні тести на коронавірус, при тому, що весь персонал цього віддаленого та ізольованого від зовнішнього світу дослідницького центру був повністю вакцинований.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3379071-na-belgijskij-arkticnij-stancii-covid19-viavili-v-bilsosti-spivrobitnikiv.html
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16.01.2022 20:10 Відповісти
Ни о чем...
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16.01.2022 23:52 Відповісти
Ковідна цензура не дрімає.
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18.01.2022 00:28 Відповісти
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