Американські вчені виявили антитіло, яке здатне нейтралізувати COVID-19, - дослідження
Вчені Вашингтонського університету в Сіетлі і співробітники біотехнологічної компанії Humabs Biomed SA виявили антитіло, яке може використовуватися для ефективного лікування сімейства вірусів, серед яких - коронавірус SARS-CoV-2 і його варіанти. В експериментах на сирійських хом'яках вдалося повністю придушити реплікацію вірусу в легенях.
Про експеримент науковців пише Medical Xpress, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Антитіло нейтралізує SARS-CoV-2, варіанти SARS-CoV-2 та інші сарбековіруси в лабораторії, захищає від інфекції в дослідженнях на тваринах і, мабуть, здатне перешкоджати спробам вірусу уникнути його шляхом мутації", - пише видання.
Як стало відомо, антитіло S2K146 було виділено з В-клітин людини, яка одужала від COVID-19. Як і моноклональні антитіла, що використовуються при лікуванні, S2K146 націлений на вірусний спайковий білок.
У публікації наголошується, що в експериментах на сирійських хом'яках за допомогою S2K146 в певних концентраціях вдалося повністю придушити реплікацію вірусу в легенях.
Вчені встановили, що це антитіло націлене на область білка-шипа, яка майже ідентична області, що розпізнає рецептор ACE2, через який відбувається зараження. S2K146 імітує молекулярні контакти, утворені з рецептором ACE2, зв'язуючись саме там, де "шип" повинен прикріпитися до клітини.
В результаті будь-яка зміна вірусного сплеску, яка знижує здатність антитіла зв'язуватися з ним, також, мабуть, знижує здатність вірусу зв'язуватися з ACE2 і заражати клітини.
Під час експериментів вчені виявили тільки один варіант SARS-CoV-2, який міг врятуватися від досліджуваного антитіла, але його здатність зв'язуватися з ACE2 була дуже слабкою.
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Омикрон по миру разнес кто? Правильно, только вакцинированные могли путешествовать
Бо ця "вакцина" як би моделює одну частину вірусу, а людина, яка перехворіла - отримала увесь комплекс імунного захисту.
Це якщо взяти на віру, що вакцина щось допомагає, то може бути, але не точно.
Цілком згоден
Какой был уровень антител перед вторым заражением?
Какой временный розрыв между 1м и 2м заражжением?
Генеральний директор Pfizer: «Дві дози вакцини дають дуже обмежений захист, якщо взагалі якийсь. Три дози з бустером забезпечують помірковпний захист від госпіталізації та смерті. Менший захист від інфекції».
Аферисты Века! Мир такого ещё не знал. Но, самое интересное нас всех ждёт впереди... (с)
Знатоки-биологи.Тьфу