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Американские ученые обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать COVID-19

Американские ученые обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать COVID-19

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения семейства вирусов, которое включает коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты. В экспериментах на сирийских хомяках удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.

Об эксперименте ученых пишет Medical Xpress, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Антитело нейтрализует SARS-CoV-2, варианты SARS-CoV-2 и другие сарбековирусы в лаборатории, защищает от инфекции в исследованиях на животных и, по-видимому, способно препятствовать попыткам вируса избежать его путем мутации", - пишет издание.

Как стало известно, антитело S2K146 было выделено из В-клеток выздоровевшего от COVID-19 пациента. Как и используемые при лечении моноклональные антитела, S2K146 нацелен на вирусный спайковый белок.

В публикации отмечается, что в экспериментах на сирийских хомяках с помощью S2K146 в определенных концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.

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Ученые установили, что это антитело нацелено на область белка-шипа, которая почти идентична области, распознающей рецептор ACE2, через который происходит заражение. S2K146 имитирует молекулярные контакты, образованные с рецептором ACE2, связываясь именно там, где "шип" должен прикрепиться к клетке.

В результате любое изменение вирусного всплеска, которое снижает способность антитела связываться с ним, также, по-видимому, снижает способность вируса связываться с ACE2 и заражать клетки.

В ходе экспериментов ученые выявили только один вариант SARS-CoV-2, который мог спастись от исследуемого антитела, но его способность связываться с ACE2 была очень слабой.

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Топ комментарии
+15
Що вкотре доводить що щеплення у порівнянні з імунітетом перехворівшої людини - повна х""ня. Зате як на мої коментарі тут накидались вакцинатори. Я ще літом говорив що вас розводять як л"хів.
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11.01.2022 12:25
+10
Радует...что вы уже начинаете осознавать что вас таки развели..
Со временем до вас дойдет и на что и на сколько вас развели...
Всему свое время...
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11.01.2022 13:05
+8
Какой коллективный иммунитет? Господи, сколько вокруг вирусологов, иммунологов, генетиков и других профи появилось на сайте. Одни эксперты. Какой коллективный иммунитет? В Израиле5ю дозу колят! 5ю!!!
Омикрон по миру разнес кто? Правильно, только вакцинированные могли путешествовать
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11.01.2022 14:00
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Чудово
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11.01.2022 12:23 Ответить
лишнехромосомные, не радоваться, вам это не подойдет
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11.01.2022 12:38 Ответить
Вранье. Лечение короны было известно давно. Без этого корону бы не выпустили на людей. Она искусственно созданная.
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11.01.2022 13:22 Ответить
Я надеюсь " сирийские хомячки" (с) - это не метафора ?
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11.01.2022 12:24 Ответить
А вообще-то очень очень надеюсь , что это начало информационной подготовки для "сворачивания" темы Ковид.
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11.01.2022 12:32 Ответить
Ну, не зря же месяца два превуалируют заявления, шо в этом году ковид-19 будет гаплык.
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11.01.2022 13:01 Ответить
Точно. Будет ковид-22.
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11.01.2022 13:04 Ответить
Не могу понять антиваксу. Ей нравится то, как их невакцинированные родственники мрут , шо мухи?
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11.01.2022 13:11 Ответить
Да лучше бы это были мокшанские крысы.
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11.01.2022 12:35 Ответить
Що вкотре доводить що щеплення у порівнянні з імунітетом перехворівшої людини - повна х""ня. Зате як на мої коментарі тут накидались вакцинатори. Я ще літом говорив що вас розводять як л"хів.
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11.01.2022 12:25 Ответить
Нас розвели тільки на 2 години потраченого часу. Не велика втрата.
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11.01.2022 12:53 Ответить
Вас розвели на 2 роки економічної кризи. Втрата таки велика.
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11.01.2022 12:55 Ответить
Радует...что вы уже начинаете осознавать что вас таки развели..
Со временем до вас дойдет и на что и на сколько вас развели...
Всему свое время...
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11.01.2022 13:05 Ответить
Насправді ніхто мене не розвів, я вірю що вакцина захищає мене від коронавірусу на 40-90% і від важкого перебігу хвороби на 90%, тому тут немає ніякого розводу. Той хто вважає, що вакцина має захищати на 100% інакше це не вакцина, ну так чекайте ще 200 років, може за цей час придумають для вас такі вакцини, я ж користуюсь тим що є.
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11.01.2022 13:22 Ответить
Я перехворів 2 рази, і не розумію чому мені потрібно вакцинуватись. У цьому був мій посил.
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11.01.2022 13:56 Ответить
А ШОБЫ НЕ ПОДВЕРГАТЬ СЕБЯ РИСКУ И НЕ НАРВАТЬСЯ В ТРЕТИЙ РАЗ НА ФАТАЛЬНЫЙ ИСХОД.
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11.01.2022 20:44 Ответить
Передайте остальным дурбентиям, шо последние 2 года вакцинированием была предотвращена повальная смертность заболевших на ковид-19. Пришло время человечеству получить что-то более существенное и действенное. Не устану повторять, шо антиваксер - это хладнокровная пиявка-нахлебник на пути попыток обрести всем миром коллективного иммунитета. Не снимается ответственность с антиваксеров , по тупости они поступают так или в меркантильной надежде , за чужой счет пересидеть за спиной вакцинировавшихся.
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11.01.2022 13:08 Ответить
Це Ваші вигадки, а ось результат досліджень

Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизмом : научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(2014) выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-116 [116] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-117 [117] .
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11.01.2022 13:49 Ответить
Ну, да. До изобретения вакцин, люди, подхвативие ковид, замертво падали, нрямо на улицах... Трупы не успевали убирать... Да и некому убирать было... Мало было выживших и слабые они были...
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11.01.2022 13:50 Ответить
Какой коллективный иммунитет? Господи, сколько вокруг вирусологов, иммунологов, генетиков и других профи появилось на сайте. Одни эксперты. Какой коллективный иммунитет? В Израиле5ю дозу колят! 5ю!!!
Омикрон по миру разнес кто? Правильно, только вакцинированные могли путешествовать
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11.01.2022 14:00 Ответить
Блин, не устану объяснять твердолобым, а вы прочтете , расскажите остальным... Под коллективным иммунитетом подразумевается обретение не только иммунитета против коронавируса , но и период времени в течении которого произойдет перерождение самого ковид-вируса в в обычную простуду. Для чего нужна была вакцина от ковид, для того чтобы человек заболев, обретал иммунитет , но не умирал от самого ковида-19. И так делать до полнейшего перерождения самого ковида в неопасную форму... Не у стану повторять , шо АНТИВАКСЕРЫ -ЭТО НАХЛЕБНИКИ НА МАССАХ ВАКЦИНИРОВАВШИХСЯ, КОТОРЫЕ ОБРЕЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ ЧТОБЫ ВСЕ ЖЕ ПЕРЕЖИТЬ САМ КОРОНАВИРУС. Коллективный иммунитет - это не перестать болеть, а смочь пережить коронавирус. Как еще бовдурам ЭТО объяснить? ХТОЗНА.
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11.01.2022 17:15 Ответить
есть 2 категории: антиваксеры и вакциноскептики. Я отношусь ко второй. Хоть и имею косвенное медобразование (ветврач).
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11.01.2022 23:02 Ответить
100% ++++++++++++
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11.01.2022 21:27 Ответить
Приобретать иммунитет вакциной или в реанимации под ИВЛ + некислый шанс на инвалидность? Что же выбрать.
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11.01.2022 13:37 Ответить
Я приобрел иммунитет, я болел 2 раза, кроме потери нюха никаких последствий. Объясните зачем например мне вакцинироваться? Я ж не против, кто хочет пусть себе вакцинируется, но общая картина такая что эта вакцина неэффективная, смертность упала в странах где вакцинировано большинство коррелирует с теми где вакцинация не завершена даже на 20%. Вывод, люди умираю как с вакциной так и без неё.
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11.01.2022 13:48 Ответить
Вот отличный комментарий здравомыслящего человека. Люто + вам
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11.01.2022 14:01 Ответить
Не видел ни в одном сми сообщений о смерти людей с вакциной от короны, особенно если посмотреть на количество умерщих без нее. Или властискрывают? И если одним повезло переболеть легко 2 раза, другие в реанимации тяжело переносят. И даже сравнительно легкое течение не гарантирует отсутствие осложнений (мой дядька пюсильно потерял в слухе, а бабушка запахи до сих пор не чувствует)
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11.01.2022 14:08 Ответить
Мое личное мнение, что снижение смертности произошло от того что реально переболело уже процентов 60-80 населения и умерли те кому не повезло, а вакцина как раз появилась когда смертность начала снижаться, но погоды не сделала, это мнение подкреплено тем насколько бездарно боролись с пандемией когда она началась, и тем что у большинства людей ковид по симптомам не отличается от простуды. Но это мое аргументированное мнение, вам необязательно его принимать.
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11.01.2022 14:15 Ответить
ЧИТАЙТЕ МОЙ КОММЕНТ ВЫШЕ, ОТ 17:15
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11.01.2022 17:22 Ответить
А пока сирийскими хомячками являемся мы.
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11.01.2022 12:26 Ответить
Це було зрозуміло усім неупоротим особам з самого початку.
Бо ця "вакцина" як би моделює одну частину вірусу, а людина, яка перехворіла - отримала увесь комплекс імунного захисту.
Це якщо взяти на віру, що вакцина щось допомагає, то може бути, але не точно.
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11.01.2022 12:30 Ответить
Повний фейспалм ця вакцина, все одно перехворіють всі. А, що точно подвійний фейспалм це те, що замість того щоб витратити кошти на медицину загалом їх витратили на вакцинацію, як наслідок перевантаженість лікарень через ковід = відсутність нормальної медичної допомоги для "нековідних" = висока смертність від решти захворювань напряму та на фоні послаблення від ковіду. І не забувайте як безглуздо проводились т. зв. "обмежувальні заходи". Висновок: відсутність адекватної рецензії та популяризація інтернету, призвела до того що слухають не кращих а найбільш "розкручених", і так у всьому, кожна посередність у будь-якій сфері вважає що має право вчити чомусь інших і замість того щоб всі сили витрачати на на підвищення кваліфікації, - витрачають його на комерціалізацію. Результат: купа "експертів", які ними не являються і купа їх прихильників, для яких конкретний персонаж це істина, усі решта це сміття. Ласкаво просимо у світ цифрового суспільства...
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11.01.2022 12:45 Ответить
Повний фейспалм ця вакцина, все одно перехворіють всі. А, що точно подвійний фейспалм це те, що замість того щоб витратити кошти на медицину загалом їх витратили на вакцинацію, як наслідок перевантаженість лікарень через ковід = відсутність нормальної медичної допомоги для "нековідних" = висока смертність від решти захворювань напряму та на фоні послаблення від ковіду. І не забувайте як безглуздо проводились т. зв. "обмежувальні заходи". Висновок: відсутність адекватної рецензії та популяризація інтернету, призвела до того що слухають не кращих а найбільш "розкручених", і так у всьому, кожна посередність у будь-якій сфері вважає що має право вчити чомусь інших і замість того щоб всі сили витрачати на на підвищення кваліфікації, - витрачають його на комерціалізацію. Результат: купа "експертів", які ними не являються і купа їх прихильників, для яких конкретний персонаж це істина, усі решта це сміття. Ласкаво просимо у світ цифрового суспільства...

Цілком згоден
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11.01.2022 13:05 Ответить
БЛИН, вакцина при заболевании помогает легче переболеть, но самое главное не умереть. ПОЧЕМУ АНТИВАКСЫ никак не могут это если не понять, то услышать?
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11.01.2022 17:25 Ответить
Я не антивакс, не надо всех под одну гребенку.
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11.01.2022 17:37 Ответить
у меня у знакомой в 47 лет мать ушла после 2й прививки. Сразу. 2 дня кома и все. Если вас не затронуло, то это очень хорошо
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11.01.2022 23:05 Ответить
За Вашою логікою, ті, хто вколов Сіновак або Короновак отримали весь комплекс імунного захисту.
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11.01.2022 12:47 Ответить
Не в логіці діло. А у тому що усі ці вакцини просто не могли за такий короткий термін пройти адекватні випробування і те що говорять може суттєво відрізнятися від реального результату.
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11.01.2022 12:51 Ответить
По Вашей логике заблокированный в горящем доме человек не должен принимать помощи от радом оказавшихся прохожих в спасении пока на приедет штатная пожарная машина с полностью экипированными пожарными?
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11.01.2022 13:05 Ответить
Ок, ну скажыть як ви виконували т. зв. "обмежувані заходи", я чомусь впевнений що не сиділи і не сидите вдома, виходячи лише за потреби.
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11.01.2022 13:51 Ответить
Привился двумя Пфайзерами и соблюдаю масочный режим в общественных местах. Всего делов.
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11.01.2022 13:55 Ответить
Перехворів 2 рази, масочний режим підтримував і підтримую, навідміну від 60% людей в громадському транспорті. Чому я досі не маю таких самих прав як вакциновані?
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11.01.2022 14:00 Ответить
Перехворів 2 рази... Это только в ВР депутаты такой бред лепят. Вам надо третий раз переболеть чтобы понять что игра в гусарскую рулетку крайне опасна для жизни? Причем не только Вашей, а и окружающих?
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11.01.2022 14:05 Ответить
Так вакцинированные тоже играют в рулетку. Хм, словом у меня своя позиция у вас своя. Угрозы я не вижу для себя, так как когда заболел второй раз температура была 1 день, дальше спокойно работал на самоизоляции из дома. На этом закончим. Со временем поймем кто был прав.
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11.01.2022 14:07 Ответить
Ок.
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11.01.2022 14:08 Ответить
Вопрос соратника.
Какой был уровень антител перед вторым заражением?
Какой временный розрыв между 1м и 2м заражжением?
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11.01.2022 15:58 Ответить
Заболев без вакцины, вы имели риск умереть.
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11.01.2022 17:29 Ответить
жизнь вообще ВСЕГДА заканчивается смертью
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11.01.2022 23:06 Ответить
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11.01.2022 17:27 Ответить
Выявите лучше антитело способное нейтрализовать Ху*ла. Весь мир сейчас именно от кремлевского Ковида в опасности
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11.01.2022 12:33 Ответить
...і, відповідно, усі зусилля потрібно направити на лікування хвороби, а не тільки на вакцинацію. Але ж там огого скільки потрібно роботи і грошей.
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11.01.2022 12:34 Ответить
Ви поцікавтеся скільки коштує курс лікування моноклональними антитілами. І чому навіть частина людей, у яких лікують онкологічні захворювання, переривають лікування ними.
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11.01.2022 12:45 Ответить
Джунгарские хомяки лучше, но этих тоже жалко.
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11.01.2022 12:36 Ответить
Украинский Астролог Влад Росс оказался прав.К лету 2022 года Мир забудет что такое Ковид от слова совсем...
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11.01.2022 13:00 Ответить
Может ты и в рептилоидов веришь с масонским заговором?
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11.01.2022 13:38 Ответить
я имею противопоказания против прививки,на бумаге с печатью. но сертификат мне не выдают и пользоваться общественным транспортом я не могу...месяца 3 назад написал письмо в Министерство здоровья,ответа нет ...
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11.01.2022 13:26 Ответить
Mодeрнa, которая получает выгоду от повторных проколов, в своих отчетах о доходах за 3 квартал сообщила: продажи на рынке усилителей!?! в США могут составить до 2млрд долларов в 2022 году.. Как думаете, сколько нам надо усилителей, по их мнению и сможем ли когда-либо "победить эту хворь"?!
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11.01.2022 13:43 Ответить
После "модерны" 1 миокардит на 3500 уколов. Т.е. шансы загнуться не маленькие
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11.01.2022 14:16 Ответить
кста.. Зайди в любую больницу и поинтересуйся - Все больницы-палаты-реанимации забиты после инсульта и инфаркта!!! Такого НИКОГДА не было - и ВСЕ вакцинированные... побочки ***..
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11.01.2022 14:23 Ответить
Это никто не исследует, главное уколоть, можно хоть в сортире ТРЦ
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11.01.2022 14:25 Ответить
Люди, чи ви досі не зрозуміли, що вас дурять?
Генеральний директор Pfizer: «Дві дози вакцини дають дуже обмежений захист, якщо взагалі якийсь. Три дози з бустером забезпечують помірковпний захист від госпіталізації та смерті. Менший захист від інфекції».
Аферисты Века! Мир такого ещё не знал. Но, самое интересное нас всех ждёт впереди... (с)
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11.01.2022 13:45 Ответить
На 2-3 месяца дают защиту и то не всем. Но главное - бабло Pfizer и другие получают на 100% миллиарды.
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11.01.2022 15:09 Ответить
Интересно что они запоют после пятой и шестой ширки?
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11.01.2022 14:11 Ответить
Скажут новая мутация и нужно снова колоться. Денег много не бывает.
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11.01.2022 15:11 Ответить
Якщо це правда то чудово.Може хтось з прихильників вакцинації пояснить сплеск захворювань на ковід у вакцинованій Європі.Моя сестра працює в Бельгії,і її подружка,бельгійка, разом з своїм чоловіком захворіли на ковід після двох доз вакцини,а мати цієї бельгійки померла від коронавірусу, після третьої дози вакцини.
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11.01.2022 15:27 Ответить
Вы уже ответили на свой вопрос. Европа - не какие-нить дремуче-тупиковые епеня. В Европе большущий пассажирооборот из разных стран. Мать подружки вашей дочери быстрее всего имела какие-нить хронические заболевания... Когда я заболел первый раз, а нас тогда в одночасье заболело 50 человек, были все вместе на самоизоляци. Дык, умер молодой парень 25 лет( у него был хронический сахарный диабет и он имел проблемы с кровяным давлением. Все тяжелые, около 6 человек - все были с каким-нить хроническим заболеванием и жесткой госпитализацией... Все остальные тяжело переболели , но выжили. Точно та же ситуация и с вакцинацией. Если имунная система человека - никакая, то в этом случае может лучше идти на риск и не вакцинироваться, надеясь , что не заболеешь на ковид.
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11.01.2022 17:39 Ответить
Знаю только одно: антивакеры дохнут как мухи. И как лохи ещё сертификаты покупают.
Знатоки-биологи.Тьфу
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12.01.2022 12:45 Ответить
 
 