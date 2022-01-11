Американские ученые обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать COVID-19
Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения семейства вирусов, которое включает коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты. В экспериментах на сирийских хомяках удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.
Об эксперименте ученых пишет Medical Xpress, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Антитело нейтрализует SARS-CoV-2, варианты SARS-CoV-2 и другие сарбековирусы в лаборатории, защищает от инфекции в исследованиях на животных и, по-видимому, способно препятствовать попыткам вируса избежать его путем мутации", - пишет издание.
Как стало известно, антитело S2K146 было выделено из В-клеток выздоровевшего от COVID-19 пациента. Как и используемые при лечении моноклональные антитела, S2K146 нацелен на вирусный спайковый белок.
В публикации отмечается, что в экспериментах на сирийских хомяках с помощью S2K146 в определенных концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.
Ученые установили, что это антитело нацелено на область белка-шипа, которая почти идентична области, распознающей рецептор ACE2, через который происходит заражение. S2K146 имитирует молекулярные контакты, образованные с рецептором ACE2, связываясь именно там, где "шип" должен прикрепиться к клетке.
В результате любое изменение вирусного всплеска, которое снижает способность антитела связываться с ним, также, по-видимому, снижает способность вируса связываться с ACE2 и заражать клетки.
В ходе экспериментов ученые выявили только один вариант SARS-CoV-2, который мог спастись от исследуемого антитела, но его способность связываться с ACE2 была очень слабой.
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Омикрон по миру разнес кто? Правильно, только вакцинированные могли путешествовать
Бо ця "вакцина" як би моделює одну частину вірусу, а людина, яка перехворіла - отримала увесь комплекс імунного захисту.
Це якщо взяти на віру, що вакцина щось допомагає, то може бути, але не точно.
Цілком згоден
Какой был уровень антител перед вторым заражением?
Какой временный розрыв между 1м и 2м заражжением?
Генеральний директор Pfizer: «Дві дози вакцини дають дуже обмежений захист, якщо взагалі якийсь. Три дози з бустером забезпечують помірковпний захист від госпіталізації та смерті. Менший захист від інфекції».
Аферисты Века! Мир такого ещё не знал. Но, самое интересное нас всех ждёт впереди... (с)
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