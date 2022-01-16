Ученые предупреждают о появлении новых штаммов COVID-19: "Омикрон" – не последний
По мнению ученых из США, стремительное распространение штамма "Омикрон" практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, с которой столкнется мир. Они уверены, что новые варианты COVID-19 будут появляться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Чем быстрее распространяется "Омикрон", тем больше возможностей для мутаций, которые потенциально приводят к большему количеству вариантов", - пояснил Леонардо Мартинес, эпидемиолог инфекционных заболеваний Бостонского университета.
Эксперты заявляют, что каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать, и "Омикрон" по сравнению со своими предшественниками распространяется гораздо быстрее.
"Легкость, с которой он распространяется, увеличивает вероятность, что вирус сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций", - отмечают ученые.
Специалисты отмечают необходимость продолжения мероприятий общественного здравоохранения.
В частности, речь идет о вакцинации, ношение масок для сдерживания появления новых штаммов.
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Цей інтелект перевершив свого творця і пішов далі, не засмучуючись, що його намагаються зупинити.
Біологічна зброя не хоче перемовин. Вона безжалістна, і ніякі кордони її не зупиняють.
Другими словами, вас обманули.
Вакцины - не ключ к прежней свободной жизни. Это мираж. Коммунизм на горизонте. Они делают хуже, а не лучше.
Другие исследования, проведенные независимо друг от друга, показали то же самое: чем больше вы вакцинируетесь, тем хуже становится.
https://popularrationalism.substack.com/p/in-the-united-states-vaccination Расчет Лайонса-Вейлера
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8481107/ Гарвардское исследование
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf Датское исследование
https://dailyexpose.uk/2022/01/02/german-gov-data-suggests-fully-vaccinated-developing-ade/ Официальные данные правительства Германии предрекают, что к концу января 2022 года у полностью вакцинированных может развиться синдром приобретенного иммунодефицита.
"Датское исследование" https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf
RESULTS
By December 12, 2021, there were 5,767 identified Omicron cases in Denmark with a median age
of 28 years (93% <60 years). Among those who had most recently completed primary vaccination,
VE against Omicron was 55.2% (95% confidence interval: 23.5 to 73.7%) and 36.7% (-69.9 to
76.4%) for the BNT162b2 and mRNA-1273 vaccines, respectively, but with evidence of rapid
waning over the course of five months. By comparison, VE against Delta was significantly higher
and better preserved over the same period (see Figure and Table).
VE among those who had received a booster dose 14 to 44 days earlier was 54.6% (30.4 to
70.4%) using those with only primary vaccination as comparison (analysis restricted to 60+ yearolds).
Свиноросские ******** теперь кидают ссылки на исследования и пишут тупо левый бред....
Так это же один из классичесих приёмов пропаганды ложных убеждений. Ещё один крайне популярный метод это взять ряд достоверных, всем известных фактов и среди них аккуратно вставить нужный ложный. Кацапская пропаганда овладела всеми этими методами в совершенстве.
В Украине платные , от 350гр.
В Испании если в больнице делаешь, то тесты бесплатные .
В аптеке покупала в декабре для сына , стоил от 6,50 до 8 €.
С 15 января говорят вышел закон , что тест не должен превышать 3 €.
Завтра пойду узнаю цену . 😊🤔
Ну да. А если не вакцинируешся вылетишь з работы, а может и из Австрии.
Та нивапрос. Несколько сот померших каждый день это круче, бп. Сколько уже такой уровень смертности держится? Месяца два минимум. Калькулятора дать или сам подсчитаешь сколько людей умерло за эти месяцы, пока ты тут весёлые скобочки рисуешь?
Да-да, прям все во всём мире во всех странах взяли в один момент договорились рисовать статистику.
> По твоим словам деградирующего идиота уже должны были все умереть от ковида
Шта?... Можно цитату моих слов, где я такое утверждаю? Или ты, в лучших традициях кацапопропаганды, отвечаешь не на тот вопрос, который был задан, а на тот, который тебе хочется? От ковида умирает примерно полтора процента (это с учётом существующей терапии и при условии отсутствия вакццинации). При условии, что переболеют все, полтора процента превращаются в огромную цифру.
> даже странах с нулевой вакцинацией нормальная ситуация
Несколько сот жмуров день - "нормальная ситуация" для кацапа.
В інтерв'ю «Доброго ранку, Америка» вона наполягала на тому, що смерті 75 % повністю вакцинованих людей є смертями людей, які мали принаймні чотири супутні захворювання. І самі ці "супутні захворювання", за її словами, є справжніми винуватцями смертей тих людей.
А коли казали у 2020 році (в час всесвітньої істерії та нагнітання страху щодо ковіду), що смерті ковідних хворих спричинені їхніми хронічними та супутніми хворобами, кричали: "Ні! Тільки ковід!" Тоді всі інші хвороби зникли, залишився тільки ковід. І люди помирали тільки від ковіду.
А зараз пані Валенські каже, що вакциновані "були нездорові від самого початку". Тобто вакцинація до їхніх смертей не має жодного відношення, винні їхні супутні захворювання.
Тепер вони змінюють свою позицію. Оскільки багато смертей відбувається серед людей, які робили уколи, такі валенські хочуть, щоб ми вірили, що вакцини абсолютно безпечні для всіх. Винні супутні захворювання.
Через два дні після своєї останньої появи у програмі «Доброго ранку, Америка» Валенскі з'явилася на Fox News, де ухилилася від питання про стан здоров'я тих, хто помер, бувши вакцинованим, і тих, хто був невакцинованим.
Коли її запитали конкретно про розбивку більш ніж 835 тисяч смертей у Сполучених Штатах, у яких звинувачували «ковід», і скільки їх мали супутні захворювання, Валенскі просто не відповіла, а почала говорити про Омікрон.
"З Omicron ми дуже уважно стежимо за цим", - таку безглузду відповідь дала пані Валенскі на запитання.
Ще одне виправдання, яке Валенскі представила, щоб пояснити полчища повністю вакцинованих людей, які зараз заповнюють лікарні, полягає в тому, що нібито ці пацієнти мають щось інше, крім ковіда.
https://vaccines.news/2022-01-13-walensky-blames-comorbidities-widespread-death-fully-vaccinated.html
"Про проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)"
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-31122021--2972-pro-provedennja-klinichnogo-viprobuvannja-likarskogo-zasobu-priznachenogo-dlja-zdijsnennja-zahodiv-sprjamovanih-na-zapobigannja-viniknennju-ta-poshirennju-lokalizaciju-ta-likvidaciju
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3379071-na-belgijskij-arkticnij-stancii-covid19-viavili-v-bilsosti-spivrobitnikiv.html