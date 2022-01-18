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Новини Коронавірус і карантин
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Нежить, головний біль, втома: В МОЗ назвали основні симптоми штаму "Омікрон"

Нежить, головний біль, втома: В МОЗ назвали основні симптоми штаму

Штам коронавірусу "Омікрон" може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

​​"Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на "Омікрон" найчастіше спостерігають:

- нежить (73%)
- головний біль (67,5%)
втому (63,5)
чхання (60%)
біль у горлі (59,6%)", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили в МОЗ, не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні.

У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

"Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", - наголосили в міністерстві.

Також читайте: МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації від COVID-19

Автор: 

МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Втома, нежить ,чхання .. В мене омікрон з дєтства.
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18.01.2022 10:18
+7
80% симптомов подходит под штамм "зеленский".
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18.01.2022 10:25
+7
Моз пора ізолювати в концтабір для психічно хворих расом з зесранню!
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18.01.2022 10:26
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Втома, нежить ,чхання .. В мене омікрон з дєтства.
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18.01.2022 10:18 Відповісти
А в мене зазвичай після зміни на роботі.
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18.01.2022 11:45 Відповісти
Все то же что и при обычном гриппе
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18.01.2022 10:18 Відповісти
80% симптомов подходит под штамм "зеленский".
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18.01.2022 10:25 Відповісти
Моз пора ізолювати в концтабір для психічно хворих расом з зесранню!
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18.01.2022 10:26 Відповісти
Короче СкреПОНОС...
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18.01.2022 10:37 Відповісти
а вот если бы было доступно тестирование (бесплатное), чтобы понять омикрон или таки простуда..
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18.01.2022 10:38 Відповісти
Так оно доступное. Идёшь к своему семейному - он направляет на бесплатный тест.
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18.01.2022 10:42 Відповісти
Все правильно, идешь к семейному врачу, там заражаешься в очереди всем подряд и заражаешь других, потом можно и на тест
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18.01.2022 10:45 Відповісти
Не ходи. Оно тебе не надо. Антиваксы не болеют.
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18.01.2022 10:53 Відповісти
да...это есть...
но у нашего семейного врача талонов на прием до 1 февраля нет (электронная запись)
по электронке направление не выдает (она права, а вдруг действительно только сопли и взвинченное самовнушение)))) - это как бы пример (просто моя хотела попасть на прием, что получить направление к узкому специалисту - ЛОРу... будет терпеть 2 недели?)
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18.01.2022 10:48 Відповісти
Да, есть такое. С этой грёбаной медреформой - полная лажа.
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18.01.2022 10:54 Відповісти
У цивілізованих країнах можна зробити тест в аптеці, але за €15, антивакси через день роблять ці тести, щоб потрапити на роботу, або каву попити.
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18.01.2022 12:16 Відповісти
Нарешті! Антиковідники вже можуть називати омікрон «звичайним грипом» ходити хворими на роботу та з відкритим забралом у супермаркети. Тільки ж не переплутайте омікрон з дельтою, бо від дельти ж антивакси трошки дохнуть.
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18.01.2022 12:13 Відповісти
Ой, а я спостерігаю протилежне- тільки вакциновані так роблять, бо вони безсмертні....
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18.01.2022 12:51 Відповісти
Основные симптомы штамма "Омикрон": 1) Гнилая власть; 2) Моральные уроды в Минздраве; 3) Повальное обнищание; 4) Повышение налогов, штрафов, тарифов; 5) Нестерпимо "чешутся руки" (главный).
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19.01.2022 08:04 Відповісти
 
 