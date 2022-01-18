Нежить, головний біль, втома: В МОЗ назвали основні симптоми штаму "Омікрон"
Штам коронавірусу "Омікрон" може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
"Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на "Омікрон" найчастіше спостерігають:
- нежить (73%)
- головний біль (67,5%)
- втому (63,5)
- чхання (60%)
- біль у горлі (59,6%)", - йдеться в повідомленні.
Водночас, зазначили в МОЗ, не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні.
У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.
"Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", - наголосили в міністерстві.
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но у нашего семейного врача талонов на прием до 1 февраля нет (электронная запись)
по электронке направление не выдает (она права, а вдруг действительно только сопли и взвинченное самовнушение)))) - это как бы пример (просто моя хотела попасть на прием, что получить направление к узкому специалисту - ЛОРу... будет терпеть 2 недели?)