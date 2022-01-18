Нежить, головний біль, втома: В МОЗ назвали основні симптоми штаму "Омікрон"

Штам коронавірусу "Омікрон" може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

​​"Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на "Омікрон" найчастіше спостерігають:



- нежить (73%)

- головний біль (67,5%)

- втому (63,5)

- чхання (60%)

- біль у горлі (59,6%)", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили в МОЗ, не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який наразі домінує в Україні.

У разі зараження на цей штам, разом із вказаними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

"Попри те що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19", - наголосили в міністерстві.

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