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МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації від COVID-19

МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19.

Про це йдеться у наказі № 64 від 13.01.2022, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0 800 60 20 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо розглянути COVID-вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня, - Кузін

Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Для вакцинованих від COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.

Водночас вчасне проведення обов’язкових рутинних щеплень, передбачених Національним календарем, залишається важливим, адже захищає дитину від 10 небезпечних інфекційних хвороб.

Також читайте: Майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, - МОЗ

До 12 років (включно) діти в Україні мають отримати щеплення:

  • від гепатиту В (три дози, завершений курс вакцинації);
  • туберкульозу (1 доза, завершений курс);
  • кору, паротиту, краснухи (2 дози, завершений курс);
  • дифтерії, правця (5 доз);
  • кашлюка (4 дози, завершений курс);
  • поліомієліту (5 доз);
  • хіб-інфекція (3 дози, завершений курс).

У 14 років потрібно завершити курс вакцинації від поліомієліту (6 доза), а у 16 – зробити щеплення від дифтерії та правця, яке буде потрібно повторювати кожні 10 років.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року МОЗ рекомендувало щепити дітей від 12 років від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень.

Вакцина Comirnaty пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років, які довели її ефективність та безпечність. Виробник вніс в інструкцію до вакцини зміни, якими дозволено використовувати цю вакцину дітям від 12 років.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вакцина Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо.

вакцина (4419) діти (5089) МОЗ (5398) щеплення (174)


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Топ коментарі
+6
Круто,хотя в таком восрасте осложнений от ковида не больше,чем от простуды

Только дебилы не поняли еще сути вакцинации
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17.01.2022 18:21
+3
"спростило доступ"? Типу всі прямо "пихтять і товпляться" в очікуванні вашої "вождєлєнної" вакцини...) так і кажіть, що "затвердили план примусової вакцинації дітей"!!!
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17.01.2022 18:51
+3
Еще одно вылезло.
Вакцина не защищает от вируса.
Дети тяжело коронавирус переносят?
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17.01.2022 20:29
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Круто,хотя в таком восрасте осложнений от ковида не больше,чем от простуды

Только дебилы не поняли еще сути вакцинации
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17.01.2022 18:21 Відповісти
ну да, место Жукова в тюрьме, а вот Блохина ватники обожают - ты, я так понял, тоже любишь Блохина(расстрелял около, неважно, 20000 совков)?
или что ты хотел спросить то?
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17.01.2022 18:48 Відповісти
Вакцина Comirnaty пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років Джерело: \\\\\\\

ну да, а где там Ковишит и прочие модерны?

ааааа

За https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7042e1.htm?s_cid=mm7042e1_w даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вакцина Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо. Джерело: \\\\\\\\\

А "Омикрон":
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17.01.2022 18:25 Відповісти
"спростило доступ"? Типу всі прямо "пихтять і товпляться" в очікуванні вашої "вождєлєнної" вакцини...) так і кажіть, що "затвердили план примусової вакцинації дітей"!!!
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17.01.2022 18:51 Відповісти
Головне вколоти експериментальну вакцину і проводити (і надалі) досліди на людях-(дітях) без доведення цієї інформації і отримання документальної згоди. Про щось це говорить .......?
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17.01.2022 18:53 Відповісти
Аби грошi - грiха не буде!
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17.01.2022 20:27 Відповісти
Ти диви, як воно... Електрики, двірники і бомжі стали Старшими Спеціалістами по вірусах.
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17.01.2022 19:32 Відповісти
Ждём от Минздрава упрощения процедуры усыпления детей от 5 лет или сдачи их на органы по устной просьбе бабушки или опекуна. А также постановления Кабмина о медосмотрах для детей только в случае их смерти.
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17.01.2022 19:33 Відповісти
..ще раз ВИКОНАВЦІ .. задумайтесь .... ВБИВЦІ будуть ПОКАРАНІ...
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17.01.2022 19:52 Відповісти
ну, колы, так, значит и алкоголь с пывом надобно продавать малятам, начиная с 12 рокив
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17.01.2022 20:11 Відповісти
Розумне рішення . Діти теж мають право на захист від пандемії . Вже багато країн давно це зробили .
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17.01.2022 20:13 Відповісти
Еще одно вылезло.
Вакцина не защищает от вируса.
Дети тяжело коронавирус переносят?
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17.01.2022 20:29 Відповісти
А от насморка вакцина есть?
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17.01.2022 20:29 Відповісти
В Израиле установили: прививка четвертой дозой не спасает от "Омикрона"
https://www.vesty.co.il/main/article/rkbtfeqpf#autoplay
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18.01.2022 01:10 Відповісти
 
 