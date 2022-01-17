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Минздрав упростил доступ подростков к вакцинации от COVID-19

Минздрав упростил доступ подростков к вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19.

Об этом говорится в приказе № 64 от 13.01.2022, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки. Адреса и контакты центров и пунктов можно найти по адресу vaccination.covid19.gov.ua/list  или по тел. 0 800 60 20 19.

С собой нужно иметь свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

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Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Для вакцинированных COVID-19 также есть возможность генерации детского COVID-сертификата.

В то же время, своевременное проведение обязательных рутинных прививок, предусмотренных Национальным календарем, остается важным, ведь защищает ребенка от 10 опасных инфекционных болезней.

До 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки:

  • от гепатита В (три дозы, завершен курс вакцинации);
  • туберкулеза (1 доза, завершенный курс);
  • кори, паротита, краснухи (2 дозы, завершенный курс);
  • дифтерии, столбняка (5 доз);
  • коклюша (4 дозы, завершенный курс);
  • полиомиелита (5 доз);
  • хиб-инфекция (3 дозы, завершенный курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно повторять каждые 10 лет.

Напомним, 13 октября 2021 года Минздрав рекомендовал прививать детей от 12 лет от коронавирусной болезни вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech при условии наличия у них всех обязательных рутинных прививок.

Вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования для детей 12-17 лет, которые доказали ее эффективность и безопасность. Производитель внес в инструкцию в вакцину изменения, которыми разрешено использовать эту вакцину детям от 12 лет.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября 2021 года, вакцина Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech разрешена для использования для детей от 12 лет в большинстве стран, применяющих этот препарат, таких как США, Канада, Австралия, Япония, страны ЕС и т.д.

Автор: 

вакцина (3815) дети (6516) Минздрав (4901) прививка (191)


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Топ комментарии
+6
Круто,хотя в таком восрасте осложнений от ковида не больше,чем от простуды

Только дебилы не поняли еще сути вакцинации
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17.01.2022 18:21
+3
"спростило доступ"? Типу всі прямо "пихтять і товпляться" в очікуванні вашої "вождєлєнної" вакцини...) так і кажіть, що "затвердили план примусової вакцинації дітей"!!!
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17.01.2022 18:51
+3
Еще одно вылезло.
Вакцина не защищает от вируса.
Дети тяжело коронавирус переносят?
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17.01.2022 20:29
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Круто,хотя в таком восрасте осложнений от ковида не больше,чем от простуды

Только дебилы не поняли еще сути вакцинации
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17.01.2022 18:21 Ответить
ну да, место Жукова в тюрьме, а вот Блохина ватники обожают - ты, я так понял, тоже любишь Блохина(расстрелял около, неважно, 20000 совков)?
или что ты хотел спросить то?
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17.01.2022 18:48 Ответить
Вакцина Comirnaty пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років Джерело: \\\\\\\

ну да, а где там Ковишит и прочие модерны?

ааааа

За https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7042e1.htm?s_cid=mm7042e1_w даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вакцина Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо. Джерело: \\\\\\\\\

А "Омикрон":
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17.01.2022 18:25 Ответить
"спростило доступ"? Типу всі прямо "пихтять і товпляться" в очікуванні вашої "вождєлєнної" вакцини...) так і кажіть, що "затвердили план примусової вакцинації дітей"!!!
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17.01.2022 18:51 Ответить
Головне вколоти експериментальну вакцину і проводити (і надалі) досліди на людях-(дітях) без доведення цієї інформації і отримання документальної згоди. Про щось це говорить .......?
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17.01.2022 18:53 Ответить
Аби грошi - грiха не буде!
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17.01.2022 20:27 Ответить
Ти диви, як воно... Електрики, двірники і бомжі стали Старшими Спеціалістами по вірусах.
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17.01.2022 19:32 Ответить
Ждём от Минздрава упрощения процедуры усыпления детей от 5 лет или сдачи их на органы по устной просьбе бабушки или опекуна. А также постановления Кабмина о медосмотрах для детей только в случае их смерти.
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17.01.2022 19:33 Ответить
..ще раз ВИКОНАВЦІ .. задумайтесь .... ВБИВЦІ будуть ПОКАРАНІ...
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17.01.2022 19:52 Ответить
ну, колы, так, значит и алкоголь с пывом надобно продавать малятам, начиная с 12 рокив
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17.01.2022 20:11 Ответить
Розумне рішення . Діти теж мають право на захист від пандемії . Вже багато країн давно це зробили .
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17.01.2022 20:13 Ответить
Еще одно вылезло.
Вакцина не защищает от вируса.
Дети тяжело коронавирус переносят?
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17.01.2022 20:29 Ответить
А от насморка вакцина есть?
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17.01.2022 20:29 Ответить
В Израиле установили: прививка четвертой дозой не спасает от "Омикрона"
https://www.vesty.co.il/main/article/rkbtfeqpf#autoplay
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18.01.2022 01:10 Ответить
 
 