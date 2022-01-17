Минздрав упростил доступ подростков к вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19.

Об этом говорится в приказе № 64 от 13.01.2022, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки. Адреса и контакты центров и пунктов можно найти по адресу vaccination.covid19.gov.ua/list или по тел. 0 800 60 20 19.

С собой нужно иметь свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

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Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Для вакцинированных COVID-19 также есть возможность генерации детского COVID-сертификата.

В то же время, своевременное проведение обязательных рутинных прививок, предусмотренных Национальным календарем, остается важным, ведь защищает ребенка от 10 опасных инфекционных болезней.

До 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки:

от гепатита В (три дозы, завершен курс вакцинации);

туберкулеза (1 доза, завершенный курс);

кори, паротита, краснухи (2 дозы, завершенный курс);

дифтерии, столбняка (5 доз);

коклюша (4 дозы, завершенный курс);

полиомиелита (5 доз);

хиб-инфекция (3 дозы, завершенный курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно повторять каждые 10 лет.

Напомним, 13 октября 2021 года Минздрав рекомендовал прививать детей от 12 лет от коронавирусной болезни вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech при условии наличия у них всех обязательных рутинных прививок.

Вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования для детей 12-17 лет, которые доказали ее эффективность и безопасность. Производитель внес в инструкцию в вакцину изменения, которыми разрешено использовать эту вакцину детям от 12 лет.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября 2021 года, вакцина Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech разрешена для использования для детей от 12 лет в большинстве стран, применяющих этот препарат, таких как США, Канада, Австралия, Япония, страны ЕС и т.д.