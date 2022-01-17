Минздрав упростил доступ подростков к вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19.
Об этом говорится в приказе № 64 от 13.01.2022, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки. Адреса и контакты центров и пунктов можно найти по адресу vaccination.covid19.gov.ua/list или по тел. 0 800 60 20 19.
С собой нужно иметь свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.
Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.
Для вакцинированных COVID-19 также есть возможность генерации детского COVID-сертификата.
В то же время, своевременное проведение обязательных рутинных прививок, предусмотренных Национальным календарем, остается важным, ведь защищает ребенка от 10 опасных инфекционных болезней.
До 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки:
- от гепатита В (три дозы, завершен курс вакцинации);
- туберкулеза (1 доза, завершенный курс);
- кори, паротита, краснухи (2 дозы, завершенный курс);
- дифтерии, столбняка (5 доз);
- коклюша (4 дозы, завершенный курс);
- полиомиелита (5 доз);
- хиб-инфекция (3 дозы, завершенный курс).
В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 – сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно повторять каждые 10 лет.
Напомним, 13 октября 2021 года Минздрав рекомендовал прививать детей от 12 лет от коронавирусной болезни вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech при условии наличия у них всех обязательных рутинных прививок.
Вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования для детей 12-17 лет, которые доказали ее эффективность и безопасность. Производитель внес в инструкцию в вакцину изменения, которыми разрешено использовать эту вакцину детям от 12 лет.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября 2021 года, вакцина Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.
Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech разрешена для использования для детей от 12 лет в большинстве стран, применяющих этот препарат, таких как США, Канада, Австралия, Япония, страны ЕС и т.д.
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Только дебилы не поняли еще сути вакцинации
или что ты хотел спросить то?
ну да, а где там Ковишит и прочие модерны?
ааааа
За https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7042e1.htm?s_cid=mm7042e1_w даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вакцина Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.
Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо. Джерело: \\\\\\\\\
А "Омикрон":
Вакцина не защищает от вируса.
Дети тяжело коронавирус переносят?
https://www.vesty.co.il/main/article/rkbtfeqpf#autoplay