В сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации против COVID-19

В сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации от коронавируса, обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения.

Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации, обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Президент, в свою очередь, отметил, что такой центр нужно обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

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В то же время, по информации Кабинета Министров, на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых больных COVID-19 – недельное количество выявленных случаев возросло почти вдвое: 55 тыс. на прошлой неделе против 28 тыс. позапрошлой.

Число активных больных увеличилось до 105 тыс. (с 93 тыс. человек неделей ранее). Госпитализировано около 11 тыс. граждан.

Из-за превышения коэффициента выявленных больных Ивано-Франковская и Сумская области в настоящее время находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности. Остальные области Украины - в "желтой" зоне, сообщили в Кабмине.

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По прогнозам, ожидается дальнейший рост количества больных, так же как и в других странах, в том числе европейских.