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Новости Коронавирус и карантин
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В сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации против COVID-19

В сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации против COVID-19

В сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации от коронавируса, обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения.

Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в сельской местности начали работать мобильные бригады по вакцинации, обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Президент, в свою очередь, отметил, что такой центр нужно обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.

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В то же время, по информации Кабинета Министров, на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых больных COVID-19 – недельное количество выявленных случаев возросло почти вдвое: 55 тыс. на прошлой неделе против 28 тыс. позапрошлой.

Число активных больных увеличилось до 105 тыс. (с 93 тыс. человек неделей ранее). Госпитализировано около 11 тыс. граждан.

Из-за превышения коэффициента выявленных больных Ивано-Франковская и Сумская области в настоящее время находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности. Остальные области Украины - в "желтой" зоне, сообщили в Кабмине.

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По прогнозам, ожидается дальнейший рост количества больных, так же как и в других странах, в том числе европейских.

вакцина (3815) Ляшко Олег (1642) Минздрав (4901) прививка (191)


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Топ комментарии
+5
Деньги сами себя не заработают
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17.01.2022 17:23
+3
Зачем?
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17.01.2022 17:18
+3
Дешевле не было бы. Почти половина вакцин в Украину доставлена по программе КОВАКС бесплатно. А стоимость нормального теста на антитела к ковиду 500-700 грн.
И да, запомни на будущее: не существует понятия "большая половина".
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17.01.2022 17:48
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Зачем?
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17.01.2022 17:18 Ответить
Деньги сами себя не заработают
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17.01.2022 17:23 Ответить
Дешевле бы было для бюджета, по всем селам провести тест на антитела, и понять, что большая половина населения Украины переболела, и вакцинация здоровых людей вообще не нужна, а те деньги перенаправить на более важные программы, а не на то, что бы из каждого утюга звучало, что вакцінація рятує життя.
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17.01.2022 17:26 Ответить
Дешевле не было бы. Почти половина вакцин в Украину доставлена по программе КОВАКС бесплатно. А стоимость нормального теста на антитела к ковиду 500-700 грн.
И да, запомни на будущее: не существует понятия "большая половина".
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17.01.2022 17:48 Ответить
Даже то, что официально признают эти сволочи находящиеся на содержании фармкоорпораций, 40%, неофициально, один только господь знает, сколько с соплями, температурой, кашлем ходили на работу, но им согласно разнарядке по регионам ставили диагноз ОРВИ. Переболевшим, вакцинация вообще не нужна, по причине естественного иммунитета, гораздо продолжительного, чем искуственная стимуляция.
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17.01.2022 18:26 Ответить
.. ВБИВЦІ будуть ПОКАРАНІ...
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17.01.2022 17:55 Ответить
По селах в основному старші люди позалишались . Для них вакцина в першу чергу потрібна , бо в них імунітет вже ослаблений з віком .
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17.01.2022 19:53 Ответить
 
 