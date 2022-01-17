Около 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против COVID-19

По состоянию на сегодняшний день почти 100 тысяч граждан Украины получили третью прививку от коронавирусной болезни.

Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По информации Министерства здравоохранения, на прошлой неделе было привито 552 тыс. граждан, а с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 млн прививок. Вакцинацией охвачено 15 млн. украинцев, из которых 14,28 млн. получили две дозы.

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"Владимир Зеленский отметил важность проведения четкой разъяснительной работы среди граждан относительно необходимости вакцинации бустерной дозой. Так, на сегодняшний день почти 100 тыс. украинцев сделали третью прививку", - говорится в сообщении.