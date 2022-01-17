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Новости Коронавирус и карантин
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Около 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против COVID-19

Около 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против COVID-19

По состоянию на сегодняшний день почти 100 тысяч граждан Украины получили третью прививку от коронавирусной болезни.

Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По информации Министерства здравоохранения, на прошлой неделе было привито 552 тыс. граждан, а с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 млн прививок. Вакцинацией охвачено 15 млн. украинцев, из которых 14,28 млн. получили две дозы.

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"Владимир Зеленский отметил важность проведения четкой разъяснительной работы среди граждан относительно необходимости вакцинации бустерной дозой. Так, на сегодняшний день почти 100 тыс. украинцев сделали третью прививку", - говорится в сообщении.

вакцина (3815) прививка (191) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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https://www.bbc.com/ukrainian/news-60022841?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Наслідки карантину .
Статки 10 найбагатших людей світу подвоїлися, новий мільярдер майже щодня, а 160 мільйонів людей приєдналися до найбідніших верств з денним прибутком в 5 доларів. "Те, що відбувається цього року, виходить за будь-які межі"- Денні Сріскандараджа, виконавчий директор Oxfam GB
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17.01.2022 17:05
+1
Мабуть, це тому, що в Італії медицина гірша, ніж у нас? І чому ізраїльські медики при такій чудовій медицині все олдно ставку роблять саме на вакцинацію?
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17.01.2022 19:08
+1
Мабуть в Італії були проблеми не з медициною, а з політикою. Точно так само в США зараз йдуть судові розборки з губернатором, який загнав хворих на ковід в будинки пристарілих, що викликало скажений ріст захворюваності і смертності.
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18.01.2022 10:43
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https://www.bbc.com/ukrainian/news-60022841?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Наслідки карантину .
Статки 10 найбагатших людей світу подвоїлися, новий мільярдер майже щодня, а 160 мільйонів людей приєдналися до найбідніших верств з денним прибутком в 5 доларів. "Те, що відбувається цього року, виходить за будь-які межі"- Денні Сріскандараджа, виконавчий директор Oxfam GB
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17.01.2022 17:05 Ответить
Вы все чужие деньги считаете...
Лично я ничего за это не заплатил (я понимаю, что за все уплачено с налогов).
Зато уверен, с вероятностью 99%, что если заболею, то не загнусь.
В Израиле смертность от короны бывает 1-2 человека максимум в пик пандемии. А у нас счет на сотни, из которых 99% вообще не вакцинированных.
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17.01.2022 17:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ipHa6vbXgfE Надежда Жолобак: Когда вакцинирование может запускать процесс самоуничтожения собственных клеток? - YouTube
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17.01.2022 17:25 Ответить
Ну, ви завжди коливалися з лінією партії.
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17.01.2022 17:25 Ответить
Ви настільки впевнені у власній величі що, навіть не розумієте, що відповідаєте не на ті питання.
А стосовно Ізраїля, так там і до пандемії медицина була краще ніж у нас. Те, що ізрахльська медицина рятує більше людей говорить тільки про рівень ізраїльської медицини.
Згадайте гвалт, який підняли в Італії початком 2019 року. Ніде такого не було, навіть в Швеції та Білорусі де не було ніякого карантину. Хвіст таки крутить собакою.
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17.01.2022 17:31 Ответить
Мабуть, це тому, що в Італії медицина гірша, ніж у нас? І чому ізраїльські медики при такій чудовій медицині все олдно ставку роблять саме на вакцинацію?
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17.01.2022 19:08 Ответить
Мабуть в Італії були проблеми не з медициною, а з політикою. Точно так само в США зараз йдуть судові розборки з губернатором, який загнав хворих на ковід в будинки пристарілих, що викликало скажений ріст захворюваності і смертності.
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18.01.2022 10:43 Ответить
Десь вакцинують поголовно, а в інших країнах і одною дозою і половину не перекололи але ні там, ні там немає обіцяних трупів на вулицях. Випадок з Італією не повторився в жодній країні.
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18.01.2022 10:49 Ответить
Не знаю, хто саме Вам обіцяв трупи, давайте логічно проаналізуємо. Скажіть, Ви десь бачили трупи на вулицях від інфарктів або інсультів? Ні? Це, по-вашому, значить цих хвороб не існує? Така у Вас логіка?
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18.01.2022 10:54 Ответить
Ось тільки не потрібно впадати в несознанку. Весною 2019 галасу про неймовірну небезпеку та кадри з Італії критилися на всіх каналах. Навіть показували, як дядько вмасці з Китаю падає на вулиці. І всіх лякали карами небесними.
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18.01.2022 12:33 Ответить
Весною 2019? Цікаво-цікаво. Дайте хоч одне посилання.
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18.01.2022 12:40 Ответить
ВВС 28 січня 2020
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-51271777 Оскільки населення світу за минуле століття збільшилося більш ніж у чотири рази, ******* пандемія забере набагато більше життів. Якщо 1918 року грип вбив 50 мільйонів, сьогодні він може знищити понад 250, зазначає Остерхольм.

https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-51271777 "Мішків для трупів точно не вистачить", - додає він.

"Система охорони здоров'я Сполучених Штатів цього року погано справлялася навіть із сезонним грипом, хоча ситуація була не надто складною", - каже фахівець.

"Це свідчить насправді про те, що ми не здатні реагувати на велику кількість хворих".
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18.01.2022 13:39 Ответить
Ви читати вмієте? Я просив посилання за весну 2019, як Ви написали в пості А Ви за 2020 рік тулите.
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18.01.2022 13:51 Ответить
а це щось міняє в плані розгону паніки серед населення?
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18.01.2022 14:13 Ответить
А хто розганяв паніку навесні 2019?
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18.01.2022 14:16 Ответить
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18.01.2022 13:43 Ответить
Яка дата розміщення цих картинок?
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18.01.2022 13:55 Ответить
2020
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18.01.2022 14:10 Ответить
Ну, а де Ваші посилання на весну 2019?
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18.01.2022 14:17 Ответить
Згоден стосовно того, що допустив описку стосовно року. Малася на увазі весна 2020 року
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18.01.2022 14:37 Ответить
"
1 in every 500 US residents have died

of Covid-19
" CNN 16 вересня 2021
Я вже не кажу про загальний тон статей ООН в стилі "ми всі помремо!" Одна справа написати що, смертність становить 0,2%, а друга- кожен з 500
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18.01.2022 14:07 Ответить
А коли буде наступна тисяча , за третє щеплення ?
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17.01.2022 19:38 Ответить
 
 