Около 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины против COVID-19
По состоянию на сегодняшний день почти 100 тысяч граждан Украины получили третью прививку от коронавирусной болезни.
Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По информации Министерства здравоохранения, на прошлой неделе было привито 552 тыс. граждан, а с начала кампании по вакцинации сделано 29,37 млн прививок. Вакцинацией охвачено 15 млн. украинцев, из которых 14,28 млн. получили две дозы.
"Владимир Зеленский отметил важность проведения четкой разъяснительной работы среди граждан относительно необходимости вакцинации бустерной дозой. Так, на сегодняшний день почти 100 тыс. украинцев сделали третью прививку", - говорится в сообщении.
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Статки 10 найбагатших людей світу подвоїлися, новий мільярдер майже щодня, а 160 мільйонів людей приєдналися до найбідніших верств з денним прибутком в 5 доларів. "Те, що відбувається цього року, виходить за будь-які межі"- Денні Сріскандараджа, виконавчий директор Oxfam GB
Лично я ничего за это не заплатил (я понимаю, что за все уплачено с налогов).
Зато уверен, с вероятностью 99%, что если заболею, то не загнусь.
В Израиле смертность от короны бывает 1-2 человека максимум в пик пандемии. А у нас счет на сотни, из которых 99% вообще не вакцинированных.
А стосовно Ізраїля, так там і до пандемії медицина була краще ніж у нас. Те, що ізрахльська медицина рятує більше людей говорить тільки про рівень ізраїльської медицини.
Згадайте гвалт, який підняли в Італії початком 2019 року. Ніде такого не було, навіть в Швеції та Білорусі де не було ніякого карантину. Хвіст таки крутить собакою.
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-51271777 Оскільки населення світу за минуле століття збільшилося більш ніж у чотири рази, ******* пандемія забере набагато більше життів. Якщо 1918 року грип вбив 50 мільйонів, сьогодні він може знищити понад 250, зазначає Остерхольм.
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-51271777 "Мішків для трупів точно не вистачить", - додає він.
"Система охорони здоров'я Сполучених Штатів цього року погано справлялася навіть із сезонним грипом, хоча ситуація була не надто складною", - каже фахівець.
"Це свідчить насправді про те, що ми не здатні реагувати на велику кількість хворих".
1 in every 500 US residents have died
of Covid-19
" CNN 16 вересня 2021
Я вже не кажу про загальний тон статей ООН в стилі "ми всі помремо!" Одна справа написати що, смертність становить 0,2%, а друга- кожен з 500