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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19

Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19

Станом на сьогодні майже 100 тисяч громадян України отримали третє щеплення від коронавірусної хвороби.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня було щеплено 552 тис. громадян, а від початку кампанії з вакцинації зроблено 29,37 млн щеплень. Вакцинацією охоплено 15 млн українців, з яких 14,28 млн отримали дві дози.

Також читайте: Медики, комунальники та місцеві урядовці мають щепитися від COVID-19 до 31 січня, інакше - будуть відсторонені від роботи, - МОЗ

"Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення чіткої роз’яснювальної роботи серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою. Так, на сьогодні майже 100 тис. українців зробили третє щеплення", - йдеться у повідомленні.

МОЗ рекомендує зробити бустерне щеплення через 6-9 місяців після основного курсу. 

вакцина (4419) щеплення (174) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60022841?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Наслідки карантину .
Статки 10 найбагатших людей світу подвоїлися, новий мільярдер майже щодня, а 160 мільйонів людей приєдналися до найбідніших верств з денним прибутком в 5 доларів. "Те, що відбувається цього року, виходить за будь-які межі"- Денні Сріскандараджа, виконавчий директор Oxfam GB
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17.01.2022 17:05
+1
Мабуть, це тому, що в Італії медицина гірша, ніж у нас? І чому ізраїльські медики при такій чудовій медицині все олдно ставку роблять саме на вакцинацію?
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17.01.2022 19:08
+1
Мабуть в Італії були проблеми не з медициною, а з політикою. Точно так само в США зараз йдуть судові розборки з губернатором, який загнав хворих на ковід в будинки пристарілих, що викликало скажений ріст захворюваності і смертності.
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18.01.2022 10:43
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https://www.bbc.com/ukrainian/news-60022841?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D Наслідки карантину .
Статки 10 найбагатших людей світу подвоїлися, новий мільярдер майже щодня, а 160 мільйонів людей приєдналися до найбідніших верств з денним прибутком в 5 доларів. "Те, що відбувається цього року, виходить за будь-які межі"- Денні Сріскандараджа, виконавчий директор Oxfam GB
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17.01.2022 17:05 Відповісти
Вы все чужие деньги считаете...
Лично я ничего за это не заплатил (я понимаю, что за все уплачено с налогов).
Зато уверен, с вероятностью 99%, что если заболею, то не загнусь.
В Израиле смертность от короны бывает 1-2 человека максимум в пик пандемии. А у нас счет на сотни, из которых 99% вообще не вакцинированных.
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17.01.2022 17:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ipHa6vbXgfE Надежда Жолобак: Когда вакцинирование может запускать процесс самоуничтожения собственных клеток? - YouTube
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17.01.2022 17:25 Відповісти
Ну, ви завжди коливалися з лінією партії.
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17.01.2022 17:25 Відповісти
Ви настільки впевнені у власній величі що, навіть не розумієте, що відповідаєте не на ті питання.
А стосовно Ізраїля, так там і до пандемії медицина була краще ніж у нас. Те, що ізрахльська медицина рятує більше людей говорить тільки про рівень ізраїльської медицини.
Згадайте гвалт, який підняли в Італії початком 2019 року. Ніде такого не було, навіть в Швеції та Білорусі де не було ніякого карантину. Хвіст таки крутить собакою.
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17.01.2022 17:31 Відповісти
Мабуть, це тому, що в Італії медицина гірша, ніж у нас? І чому ізраїльські медики при такій чудовій медицині все олдно ставку роблять саме на вакцинацію?
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17.01.2022 19:08 Відповісти
Мабуть в Італії були проблеми не з медициною, а з політикою. Точно так само в США зараз йдуть судові розборки з губернатором, який загнав хворих на ковід в будинки пристарілих, що викликало скажений ріст захворюваності і смертності.
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18.01.2022 10:43 Відповісти
Десь вакцинують поголовно, а в інших країнах і одною дозою і половину не перекололи але ні там, ні там немає обіцяних трупів на вулицях. Випадок з Італією не повторився в жодній країні.
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18.01.2022 10:49 Відповісти
Не знаю, хто саме Вам обіцяв трупи, давайте логічно проаналізуємо. Скажіть, Ви десь бачили трупи на вулицях від інфарктів або інсультів? Ні? Це, по-вашому, значить цих хвороб не існує? Така у Вас логіка?
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18.01.2022 10:54 Відповісти
Ось тільки не потрібно впадати в несознанку. Весною 2019 галасу про неймовірну небезпеку та кадри з Італії критилися на всіх каналах. Навіть показували, як дядько вмасці з Китаю падає на вулиці. І всіх лякали карами небесними.
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18.01.2022 12:33 Відповісти
Весною 2019? Цікаво-цікаво. Дайте хоч одне посилання.
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18.01.2022 12:40 Відповісти
ВВС 28 січня 2020
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-51271777 Оскільки населення світу за минуле століття збільшилося більш ніж у чотири рази, ******* пандемія забере набагато більше життів. Якщо 1918 року грип вбив 50 мільйонів, сьогодні він може знищити понад 250, зазначає Остерхольм.

https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-51271777 "Мішків для трупів точно не вистачить", - додає він.

"Система охорони здоров'я Сполучених Штатів цього року погано справлялася навіть із сезонним грипом, хоча ситуація була не надто складною", - каже фахівець.

"Це свідчить насправді про те, що ми не здатні реагувати на велику кількість хворих".
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18.01.2022 13:39 Відповісти
Ви читати вмієте? Я просив посилання за весну 2019, як Ви написали в пості А Ви за 2020 рік тулите.
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18.01.2022 13:51 Відповісти
а це щось міняє в плані розгону паніки серед населення?
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18.01.2022 14:13 Відповісти
А хто розганяв паніку навесні 2019?
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18.01.2022 14:16 Відповісти
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18.01.2022 13:43 Відповісти
Яка дата розміщення цих картинок?
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18.01.2022 13:55 Відповісти
2020
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18.01.2022 14:10 Відповісти
Ну, а де Ваші посилання на весну 2019?
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18.01.2022 14:17 Відповісти
Згоден стосовно того, що допустив описку стосовно року. Малася на увазі весна 2020 року
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18.01.2022 14:37 Відповісти
"
1 in every 500 US residents have died

of Covid-19
" CNN 16 вересня 2021
Я вже не кажу про загальний тон статей ООН в стилі "ми всі помремо!" Одна справа написати що, смертність становить 0,2%, а друга- кожен з 500
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18.01.2022 14:07 Відповісти
А коли буде наступна тисяча , за третє щеплення ?
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17.01.2022 19:38 Відповісти
 
 