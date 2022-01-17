Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19
Станом на сьогодні майже 100 тисяч громадян України отримали третє щеплення від коронавірусної хвороби.
Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня було щеплено 552 тис. громадян, а від початку кампанії з вакцинації зроблено 29,37 млн щеплень. Вакцинацією охоплено 15 млн українців, з яких 14,28 млн отримали дві дози.
"Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення чіткої роз’яснювальної роботи серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою. Так, на сьогодні майже 100 тис. українців зробили третє щеплення", - йдеться у повідомленні.
МОЗ рекомендує зробити бустерне щеплення через 6-9 місяців після основного курсу.
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Статки 10 найбагатших людей світу подвоїлися, новий мільярдер майже щодня, а 160 мільйонів людей приєдналися до найбідніших верств з денним прибутком в 5 доларів. "Те, що відбувається цього року, виходить за будь-які межі"- Денні Сріскандараджа, виконавчий директор Oxfam GB
Лично я ничего за это не заплатил (я понимаю, что за все уплачено с налогов).
Зато уверен, с вероятностью 99%, что если заболею, то не загнусь.
В Израиле смертность от короны бывает 1-2 человека максимум в пик пандемии. А у нас счет на сотни, из которых 99% вообще не вакцинированных.
А стосовно Ізраїля, так там і до пандемії медицина була краще ніж у нас. Те, що ізрахльська медицина рятує більше людей говорить тільки про рівень ізраїльської медицини.
Згадайте гвалт, який підняли в Італії початком 2019 року. Ніде такого не було, навіть в Швеції та Білорусі де не було ніякого карантину. Хвіст таки крутить собакою.
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-51271777 Оскільки населення світу за минуле століття збільшилося більш ніж у чотири рази, ******* пандемія забере набагато більше життів. Якщо 1918 року грип вбив 50 мільйонів, сьогодні він може знищити понад 250, зазначає Остерхольм.
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-51271777 "Мішків для трупів точно не вистачить", - додає він.
"Система охорони здоров'я Сполучених Штатів цього року погано справлялася навіть із сезонним грипом, хоча ситуація була не надто складною", - каже фахівець.
"Це свідчить насправді про те, що ми не здатні реагувати на велику кількість хворих".
1 in every 500 US residents have died
of Covid-19
" CNN 16 вересня 2021
Я вже не кажу про загальний тон статей ООН в стилі "ми всі помремо!" Одна справа написати що, смертність становить 0,2%, а друга- кожен з 500