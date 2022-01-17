Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19

Станом на сьогодні майже 100 тисяч громадян України отримали третє щеплення від коронавірусної хвороби.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня було щеплено 552 тис. громадян, а від початку кампанії з вакцинації зроблено 29,37 млн щеплень. Вакцинацією охоплено 15 млн українців, з яких 14,28 млн отримали дві дози.

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"Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення чіткої роз’яснювальної роботи серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою. Так, на сьогодні майже 100 тис. українців зробили третє щеплення", - йдеться у повідомленні.

МОЗ рекомендує зробити бустерне щеплення через 6-9 місяців після основного курсу.