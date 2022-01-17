Появится возможность использовать COVID-тысячу на внешкольное образование, - совещание у Зеленского
Дети в возрасте 14-18 лет смогут потратить "COVID-тысячу" на внешкольное образование.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.
В ближайшее время на заседании Кабинета Министров будет принято решение о возможности использования средств по программе "Поддержка" вакцинированными лицами старше 60 лет.
"Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет", - говорится в сообщении.
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тьху, позорники...
Потихоньку и за несовершеннолетних берутся с 14-18,дальше еще будет
ням-ням, давайте ще
Жрітнік, Круглік, Долбік, Жиртрєстнік, мммммм крутая каша, ммммм а ще баксікі тоо ...ням-ням
Зесрань незабаром з великим пафосом буде дiлити i 100 гривень на людину i видавати це, як
небачене досягнення. можливо, що ЗеБiльному виборцю досить буде i десяти гривень.))
ну вот, держитесь