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Новости Борьба с коронавирусом
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Появится возможность использовать COVID-тысячу на внешкольное образование, - совещание у Зеленского

Появится возможность использовать COVID-тысячу на внешкольное образование, - совещание у Зеленского

Дети в возрасте 14-18 лет смогут потратить "COVID-тысячу" на внешкольное образование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.

В ближайшее время на заседании Кабинета Министров будет принято решение о возможности использования средств по программе "Поддержка" вакцинированными лицами старше 60 лет.

"Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа может появиться в следующем году, - Moderna

Автор: 

вакцина (3815) выплаты (650) Зеленский Владимир (20482) Минобразования (1737) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
ЗЕ підтримка! Щедроти від півшостого
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17.01.2022 16:14
+6
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17.01.2022 16:18
+5
.

Зесрань незабаром з великим пафосом буде дiлити i 100 гривень на людину i видавати це, як

небачене досягнення. можливо, що ЗеБiльному виборцю досить буде i десяти гривень.))

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17.01.2022 16:24
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"Якщо він полетить у Москву і привезе звідти зраду, то, на відміну від Порошенка, його літак може бути не прийнятим в Україні. А Ростов не гумовий. Ми теж свого часу робили помилки. Я робив. Але у нас є й історія перемог. І це дає нам можливість сказати: пережили мафію донецьку та дніпропетровську - то переживемо і цирково-естрадну", - завважив Ю. Луценко.
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17.01.2022 16:02 Ответить
Ты можешь выйти из комсомола, но комсомол из тебя не выйдет никогда (© Ю.В. Луценко)
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17.01.2022 16:09 Ответить
Ю.Луценко?Цікаво...
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17.01.2022 16:24 Ответить
Чья бы корова мычала. Югик такое же чмо колхозное, как и те "новые рожи", что с Зесоплей к корыту приползли! Нехер этому алкашу позорному к Пороху примазываться.
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17.01.2022 16:26 Ответить
юра пив завжди за свої.
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17.01.2022 21:17 Ответить
Ну правильно, інших же тем для обговорення, крім того, як отримати максимальний ПіаР з "популістичної тисячі" немає...
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17.01.2022 16:05 Ответить
1000 / 32 = 31 евро
тьху, позорники...
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17.01.2022 16:07 Ответить
Но,за 30 ойриков столько вони развели.
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17.01.2022 16:21 Ответить
Потрібно бути живим.
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17.01.2022 17:01 Ответить
Як ви бовдури вже дістали зі своїми кацапсько-дебільними наративами, у США 75% вакциновані, то що вони тупіші за тебе "генія" вірусології?
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17.01.2022 17:55 Ответить
Gsdybre? 1000 грн., у перекладі на твою москальську орифметику, це 7-10 квитків на театральні вистави, 17 квитків у кінотеатр, 12 квитків на концерти класичної музики сольних, або у виконанні симфонічних оркестрів.
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17.01.2022 16:54 Ответить
ты не учел транспорт до театра
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17.01.2022 17:47 Ответить
зачем тебе учитывать транспорт сидя на бутылке?
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18.01.2022 02:46 Ответить
цікаво, а на що ти витратив тридцятку зе-зе?
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18.01.2022 02:55 Ответить
Діти віком 14-18 років зможуть витратити "COVID-тисячу" на позашкільну освіту Джерело:
Потихоньку и за несовершеннолетних берутся с 14-18,дальше еще будет
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17.01.2022 16:08 Ответить
Пипэц University of Cambridge ты попал !!!!!
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17.01.2022 16:11 Ответить
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17.01.2022 16:18 Ответить
ЗЕ підтримка! Щедроти від півшостого
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17.01.2022 16:14 Ответить
Юзик орпацював
ням-ням, давайте ще
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17.01.2022 16:20 Ответить
Слуги:
Жрітнік, Круглік, Долбік, Жиртрєстнік, мммммм крутая каша, ммммм а ще баксікі тоо ...ням-ням
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17.01.2022 16:22 Ответить
.

Зесрань незабаром з великим пафосом буде дiлити i 100 гривень на людину i видавати це, як

небачене досягнення. можливо, що ЗеБiльному виборцю досить буде i десяти гривень.))

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17.01.2022 16:24 Ответить
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17.01.2022 16:35 Ответить
У подлецов вроде тупина все преступления оправдываются якобы заботой о детях. Так что понятно какой кумир у зеледента.
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17.01.2022 16:24 Ответить
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17.01.2022 16:33 Ответить
Елдак видимо на лыжах совсем запыхался. Не бережет себя
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17.01.2022 16:35 Ответить
на ліки пенсам коли будуть? до кого звертатись-до мінідиктатора?
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17.01.2022 16:24 Ответить
вот руки есть? ....
ну вот, держитесь
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17.01.2022 16:27 Ответить
А за третю дозу буде тисяча ? Примітив декілька цікавих книжок , але не знаю , чекати наступну тисячу чи купувати за свої власні кошти . Бо зараз кожна гривня на рахунку .
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17.01.2022 19:36 Ответить
 
 