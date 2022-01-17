Появится возможность использовать COVID-тысячу на внешкольное образование, - совещание у Зеленского

Дети в возрасте 14-18 лет смогут потратить "COVID-тысячу" на внешкольное образование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.

В ближайшее время на заседании Кабинета Министров будет принято решение о возможности использования средств по программе "Поддержка" вакцинированными лицами старше 60 лет.

"Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа может появиться в следующем году, - Moderna