З'явиться можливість використовувати "COVID-тисячу" на позашкільну освіту, - нарада у Зеленського

Діти віком 14-18 років зможуть витратити "COVID-тисячу" на позашкільну освіту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу.

Найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами, старшими за 60 років.

"Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років", - йдеться в повідомленні.

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