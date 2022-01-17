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З'явиться можливість використовувати "COVID-тисячу" на позашкільну освіту, - нарада у Зеленського
Діти віком 14-18 років зможуть витратити "COVID-тисячу" на позашкільну освіту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу.
Найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами, старшими за 60 років.
"Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Олег Карпов #409293
показати весь коментар17.01.2022 16:14
+6 Підлога Маккартні
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+5 Mora Zfayfer
показати весь коментар17.01.2022 16:24
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тьху, позорники...
Потихоньку и за несовершеннолетних берутся с 14-18,дальше еще будет
ням-ням, давайте ще
Жрітнік, Круглік, Долбік, Жиртрєстнік, мммммм крутая каша, ммммм а ще баксікі тоо ...ням-ням
Зесрань незабаром з великим пафосом буде дiлити i 100 гривень на людину i видавати це, як
небачене досягнення. можливо, що ЗеБiльному виборцю досить буде i десяти гривень.))
ну вот, держитесь