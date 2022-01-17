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Новини Боротьба з коронавірусом
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З'явиться можливість використовувати "COVID-тисячу" на позашкільну освіту, - нарада у Зеленського

З'явиться можливість використовувати

Діти віком 14-18 років зможуть витратити "COVID-тисячу" на позашкільну освіту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу.

Найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами, старшими за 60 років.

"Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Ковідну тисячу" не потрібно декларувати, - НАЗК

Автор: 

вакцина (4419) виплати (1050) Зеленський Володимир (23954) Міносвіти (1414) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
ЗЕ підтримка! Щедроти від півшостого
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17.01.2022 16:14
+6
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17.01.2022 16:18
+5
.

Зесрань незабаром з великим пафосом буде дiлити i 100 гривень на людину i видавати це, як

небачене досягнення. можливо, що ЗеБiльному виборцю досить буде i десяти гривень.))

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17.01.2022 16:24
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"Якщо він полетить у Москву і привезе звідти зраду, то, на відміну від Порошенка, його літак може бути не прийнятим в Україні. А Ростов не гумовий. Ми теж свого часу робили помилки. Я робив. Але у нас є й історія перемог. І це дає нам можливість сказати: пережили мафію донецьку та дніпропетровську - то переживемо і цирково-естрадну", - завважив Ю. Луценко.
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17.01.2022 16:02 Відповісти
Ты можешь выйти из комсомола, но комсомол из тебя не выйдет никогда (© Ю.В. Луценко)
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17.01.2022 16:09 Відповісти
Ю.Луценко?Цікаво...
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17.01.2022 16:24 Відповісти
Чья бы корова мычала. Югик такое же чмо колхозное, как и те "новые рожи", что с Зесоплей к корыту приползли! Нехер этому алкашу позорному к Пороху примазываться.
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17.01.2022 16:26 Відповісти
юра пив завжди за свої.
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17.01.2022 21:17 Відповісти
Ну правильно, інших же тем для обговорення, крім того, як отримати максимальний ПіаР з "популістичної тисячі" немає...
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17.01.2022 16:05 Відповісти
1000 / 32 = 31 евро
тьху, позорники...
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17.01.2022 16:07 Відповісти
Но,за 30 ойриков столько вони развели.
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17.01.2022 16:21 Відповісти
Потрібно бути живим.
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17.01.2022 17:01 Відповісти
Як ви бовдури вже дістали зі своїми кацапсько-дебільними наративами, у США 75% вакциновані, то що вони тупіші за тебе "генія" вірусології?
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17.01.2022 17:55 Відповісти
Gsdybre? 1000 грн., у перекладі на твою москальську орифметику, це 7-10 квитків на театральні вистави, 17 квитків у кінотеатр, 12 квитків на концерти класичної музики сольних, або у виконанні симфонічних оркестрів.
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17.01.2022 16:54 Відповісти
ты не учел транспорт до театра
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17.01.2022 17:47 Відповісти
зачем тебе учитывать транспорт сидя на бутылке?
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18.01.2022 02:46 Відповісти
цікаво, а на що ти витратив тридцятку зе-зе?
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18.01.2022 02:55 Відповісти
Діти віком 14-18 років зможуть витратити "COVID-тисячу" на позашкільну освіту Джерело:
Потихоньку и за несовершеннолетних берутся с 14-18,дальше еще будет
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17.01.2022 16:08 Відповісти
Пипэц University of Cambridge ты попал !!!!!
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17.01.2022 16:11 Відповісти
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17.01.2022 16:18 Відповісти
ЗЕ підтримка! Щедроти від півшостого
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17.01.2022 16:14 Відповісти
Юзик орпацював
ням-ням, давайте ще
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17.01.2022 16:20 Відповісти
Слуги:
Жрітнік, Круглік, Долбік, Жиртрєстнік, мммммм крутая каша, ммммм а ще баксікі тоо ...ням-ням
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17.01.2022 16:22 Відповісти
.

Зесрань незабаром з великим пафосом буде дiлити i 100 гривень на людину i видавати це, як

небачене досягнення. можливо, що ЗеБiльному виборцю досить буде i десяти гривень.))

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17.01.2022 16:24 Відповісти
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17.01.2022 16:35 Відповісти
У подлецов вроде тупина все преступления оправдываются якобы заботой о детях. Так что понятно какой кумир у зеледента.
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17.01.2022 16:24 Відповісти
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17.01.2022 16:33 Відповісти
Елдак видимо на лыжах совсем запыхался. Не бережет себя
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17.01.2022 16:35 Відповісти
на ліки пенсам коли будуть? до кого звертатись-до мінідиктатора?
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17.01.2022 16:24 Відповісти
вот руки есть? ....
ну вот, держитесь
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17.01.2022 16:27 Відповісти
А за третю дозу буде тисяча ? Примітив декілька цікавих книжок , але не знаю , чекати наступну тисячу чи купувати за свої власні кошти . Бо зараз кожна гривня на рахунку .
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17.01.2022 19:36 Відповісти
 
 