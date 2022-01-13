"Ковідну тисячу" не потрібно декларувати, - НАЗК
Нацагентство з питань запобігання корупції пояснило, що "ковідну тисячу" не потрібно вказувати в декларації як дохід, водночас варто вказувати спеціальний рахунок.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
"Чи потрібно вказувати тисячу гривень як дохід? Ні, адже ці кошти не є доходом для цілей декларування. ... Кошти, отримані в рамках Програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації", - розповіли у відомстві.
"Чи потрібно декларувати спеціальний рахунок? Так, рахунок необхідно зазначити у розділі 12.1. "Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї". Для громадянина, який бажає взяти участь у Програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок. Якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів), то його потрібно буде декларувати", - додали в НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
164.2.20. інші доходи, крім зазначених у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3699 статті 165 цього Кодексу.
164.3. При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах.
Так от нехай хоча б знайдуть серед пунктів статті 165 (які доходи не обкладаються) цю ковідну тисячу або щось аналогічне... якщо не знайдуть - допоможуть людям заповнювати Декларації про доходи...