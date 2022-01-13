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"Ковідну тисячу" не потрібно декларувати, - НАЗК

Нацагентство з питань запобігання корупції пояснило, що "ковідну тисячу" не потрібно вказувати в декларації як дохід, водночас варто вказувати спеціальний рахунок.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Чи потрібно вказувати тисячу гривень як дохід? Ні, адже ці кошти не є доходом для цілей декларування. ... Кошти, отримані в рамках Програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації", - розповіли у відомстві.

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"Чи потрібно декларувати спеціальний рахунок? Так, рахунок необхідно зазначити у розділі 12.1. "Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї". Для громадянина, який бажає взяти участь у Програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок. Якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів), то його потрібно буде декларувати", - додали в НАЗК.

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Топ коментарі
+4
Прям глумление извращенное над зенаридом))) шо, зебобики -"у нево команда?"))))
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13.01.2022 13:32
+3
вот спасибо, благодетели.. всё о нариде-лохе думаете
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13.01.2022 13:30
+1
А как её декларировать, если через 4 месяца вы остаток заберёте, дебилы, ***, ейбогу, убогие 73 маланца!?
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13.01.2022 14:05
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вот спасибо, благодетели.. всё о нариде-лохе думаете
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13.01.2022 13:30 Відповісти
Прям глумление извращенное над зенаридом))) шо, зебобики -"у нево команда?"))))
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13.01.2022 13:32 Відповісти
Тю и народ может поглумиться... Закупи на зетыщу в аптеке спирт(100гр по 20грн) отрымаешь 5л спирта или 10-15 литров самогонки. Так шо, тыща - отмываема.
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13.01.2022 13:57 Відповісти
Зы... самогонка получится торчковая в 45-47* и без сивушных масел, а сделай из занадто крепкоi горiлки теренiовку, то подачка в тыщу превратится здобудком в 3-5 тыщ, ЕЩЕ И ЗА УШИ НЕ ОТОРВЕШь... а ЕСЛИ И БУДУТ ОТРЫВАТЬ (ТЕРНIВКУ)с руками и ногами, тогда вам и червонец тыщ улыбнется... Кому нужен старинный украинский рецепт тернiвки, пишите.
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13.01.2022 14:09 Відповісти
А що не так, олігархам полегшення...
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13.01.2022 13:38 Відповісти
А как её декларировать, если через 4 месяца вы остаток заберёте, дебилы, ***, ейбогу, убогие 73 маланца!?
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13.01.2022 14:05 Відповісти
Так її і не потрачиш, навіть у кіно. Вона віртуальна і картка ніяк не активує хоч якийся лабаз. Зелена шобла і тут народ наї...ла, що б казатись добренькими.
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13.01.2022 14:10 Відповісти
плюсую
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13.01.2022 17:15 Відповісти
Доходами з точки зору ПКУ є.... багато пунктів і надостанні:
164.2.20. інші доходи, крім зазначених у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3699 статті 165 цього Кодексу.
164.3. При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах.

Так от нехай хоча б знайдуть серед пунктів статті 165 (які доходи не обкладаються) цю ковідну тисячу або щось аналогічне... якщо не знайдуть - допоможуть людям заповнювати Декларації про доходи...
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13.01.2022 14:15 Відповісти
На ковідну тисячу можна придбати квиток до Київа на 17.01
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13.01.2022 15:35 Відповісти
Та, невже.
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13.01.2022 16:34 Відповісти
"Спасибо" тебе не лох, о "своём" народе беспокоишься, ночами видать не спишь, всё думаешь об Украине и украинском народе, который тебя же выбрал на свою же голову. А то мы уже думали, что эту твою тысячу тоже надо декларировать.
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13.01.2022 19:15 Відповісти
А вообще-то ты и здесь всех об@бал, за каждую прививку, надо платить бабло, потому что, она испытывается на людях, а не на подопытных кроликах или крысах. Ну да ладно уж, ты же тоже хочешь на этом получить навар, ведь зарплата у тебя "мизерная", по сравнению с простым народом.
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13.01.2022 19:27 Відповісти
 
 