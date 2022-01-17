У сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації проти COVID-19

У сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації від коронавірусу, облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації, облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Президент у свою чергу зауважив, що такий центр потрібно облаштувати й на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.

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Водночас, за інформацією Кабінету Міністрів, минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі: 55 тис. минулого тижня проти 28 тис. позаминулого.

Кількість активних хворих збільшилася до 105 тис. (з 93 тис. осіб тижнем раніше). Госпіталізовано майже 11 тис. громадян.

Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області нині перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Решта областей України – у "жовтій" зоні, повідомили в Кабміні.

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За прогнозами, очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших країнах, зокрема європейських.