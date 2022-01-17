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Новини Коронавірус і карантин
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У сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації проти COVID-19

У сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації проти COVID-19

У сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації від коронавірусу, облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації, облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Президент у свою чергу зауважив, що такий центр потрібно облаштувати й на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19

Водночас, за інформацією Кабінету Міністрів, минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі: 55 тис. минулого тижня проти 28 тис. позаминулого.

Кількість активних хворих збільшилася до 105 тис. (з 93 тис. осіб тижнем раніше). Госпіталізовано майже 11 тис. громадян.

Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області нині перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Решта областей України – у "жовтій" зоні, повідомили в Кабміні.

Також читайте: З'явиться можливість використовувати "COVID-тисячу" на позашкільну освіту, - нарада у Зеленського

За прогнозами, очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших країнах, зокрема європейських.

вакцина (4419) Ляшко Олег (1019) МОЗ (5398) щеплення (174)


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Топ коментарі
+5
Деньги сами себя не заработают
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17.01.2022 17:23
+3
Зачем?
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17.01.2022 17:18
+3
Дешевле не было бы. Почти половина вакцин в Украину доставлена по программе КОВАКС бесплатно. А стоимость нормального теста на антитела к ковиду 500-700 грн.
И да, запомни на будущее: не существует понятия "большая половина".
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17.01.2022 17:48
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17.01.2022 17:18 Відповісти
Деньги сами себя не заработают
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17.01.2022 17:23 Відповісти
Дешевле бы было для бюджета, по всем селам провести тест на антитела, и понять, что большая половина населения Украины переболела, и вакцинация здоровых людей вообще не нужна, а те деньги перенаправить на более важные программы, а не на то, что бы из каждого утюга звучало, что вакцінація рятує життя.
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17.01.2022 17:26 Відповісти
Дешевле не было бы. Почти половина вакцин в Украину доставлена по программе КОВАКС бесплатно. А стоимость нормального теста на антитела к ковиду 500-700 грн.
И да, запомни на будущее: не существует понятия "большая половина".
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17.01.2022 17:48 Відповісти
Даже то, что официально признают эти сволочи находящиеся на содержании фармкоорпораций, 40%, неофициально, один только господь знает, сколько с соплями, температурой, кашлем ходили на работу, но им согласно разнарядке по регионам ставили диагноз ОРВИ. Переболевшим, вакцинация вообще не нужна, по причине естественного иммунитета, гораздо продолжительного, чем искуственная стимуляция.
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17.01.2022 18:26 Відповісти
.. ВБИВЦІ будуть ПОКАРАНІ...
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17.01.2022 17:55 Відповісти
По селах в основному старші люди позалишались . Для них вакцина в першу чергу потрібна , бо в них імунітет вже ослаблений з віком .
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17.01.2022 19:53 Відповісти
 
 