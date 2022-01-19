ЕС должен перевооружаться на фоне угрозы российского вторжения, - Макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейские страны инвестировать в свою коллективную безопасность на фоне агрессивных действий России.

Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на France24.

Выступая перед Европарламентом в среду в честь начала полугодового председательства Франции в Европейском Совете, Макрон также призвал к "откровенному" диалогу с Россией. Он подчеркнул, что ЕС должен перевооружаться и строить собственный договор коллективной безопасности на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

"Безопасность на нашем континенте нуждается в стратегическом перевооружении", - заявил Макрон. Он добавил, что в основе диалога с Россией должны быть принципы, заложенные 30 лет назад, исключающие принуждение и "позволяющие государствам присоединяться или выходить из альянсов или организаций, согласно их желаниям". Также, по его словам, эти принципы исключают понятие чьих-то "сфер влияния".

СМИ отмечает, что ЕС не участвовал в прямых переговорах между США и Россией на прошлой неделе. В то же время отмечается, что европейская безопасность в большинстве своем существует в рамках НАТО, во главе которого стоят США и в которую входят почти все страны ЕС. Предложив развивать собственную "стратегию автономности" в безопасности, Макрон добавил, что страны должны определиться, нет ли для них конфликта интересов, в частности, в вопросе энергетической зависимости от России.