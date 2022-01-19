ЕС должен перевооружаться на фоне угрозы российского вторжения, - Макрон
Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейские страны инвестировать в свою коллективную безопасность на фоне агрессивных действий России.
Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на France24.
Выступая перед Европарламентом в среду в честь начала полугодового председательства Франции в Европейском Совете, Макрон также призвал к "откровенному" диалогу с Россией. Он подчеркнул, что ЕС должен перевооружаться и строить собственный договор коллективной безопасности на фоне угрозы российского вторжения в Украину.
"Безопасность на нашем континенте нуждается в стратегическом перевооружении", - заявил Макрон. Он добавил, что в основе диалога с Россией должны быть принципы, заложенные 30 лет назад, исключающие принуждение и "позволяющие государствам присоединяться или выходить из альянсов или организаций, согласно их желаниям". Также, по его словам, эти принципы исключают понятие чьих-то "сфер влияния".
СМИ отмечает, что ЕС не участвовал в прямых переговорах между США и Россией на прошлой неделе. В то же время отмечается, что европейская безопасность в большинстве своем существует в рамках НАТО, во главе которого стоят США и в которую входят почти все страны ЕС. Предложив развивать собственную "стратегию автономности" в безопасности, Макрон добавил, что страны должны определиться, нет ли для них конфликта интересов, в частности, в вопросе энергетической зависимости от России.
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всі гравці змінились, його ніхто не знає, крім путіна, якому він першийм влаштовував неласкавий прийом
отож, вирішив нагадати про себе...бо його навіть наш володимир олександрович не згадує
Не хватает только твоей фотки, как ты мокнул на кацапском футб. поле во время евро.
Тебе тогда это было непонятно?
США, Британія та Туреччина вимальовуються як стратегічні партнери
А шо в 2014-м повылазило?
И с 2014 по 2022 ниче такого не происходило да?
Ленивые, разжиревшие слоупоки.
Вот точно так же Европа просрала начало ВМВ - начали перевооружаться тогда, когда у Гитлера уже план нападения на столе лежал.
дальше можно не читать . такой же идиот как и байден .
Все что надо знать про Макрона