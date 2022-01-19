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ЕС должен перевооружаться на фоне угрозы российского вторжения, - Макрон

ЕС должен перевооружаться на фоне угрозы российского вторжения, - Макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал европейские страны инвестировать в свою коллективную безопасность на фоне агрессивных действий России.

Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на France24.

Выступая перед Европарламентом в среду в честь начала полугодового председательства Франции в Европейском Совете, Макрон также призвал к "откровенному" диалогу с Россией. Он подчеркнул, что ЕС должен перевооружаться и строить собственный договор коллективной безопасности на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

"Безопасность на нашем континенте нуждается в стратегическом перевооружении", - заявил Макрон. Он добавил, что в основе диалога с Россией должны быть принципы, заложенные 30 лет назад, исключающие принуждение и "позволяющие государствам присоединяться или выходить из альянсов или организаций, согласно их желаниям". Также, по его словам, эти принципы исключают понятие чьих-то "сфер влияния".

СМИ отмечает, что ЕС не участвовал в прямых переговорах между США и Россией на прошлой неделе. В то же время отмечается, что европейская безопасность в большинстве своем существует в рамках НАТО, во главе которого стоят США и в которую входят почти все страны ЕС. Предложив развивать собственную "стратегию автономности" в безопасности, Макрон добавил, что страны должны определиться, нет ли для них конфликта интересов, в частности, в вопросе энергетической зависимости от России.

Автор: 

Европарламент (1805) россия (95702) США (26877) Франция (3526) Макрон Эмманюэль (1315)


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Топ комментарии
+19
О каг!!!

А шо в 2014-м повылазило?
И с 2014 по 2022 ниче такого не происходило да?
Ленивые, разжиревшие слоупоки.

Вот точно так же Европа просрала начало ВМВ - начали перевооружаться тогда, когда у Гитлера уже план нападения на столе лежал.
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19.01.2022 22:47
+18
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19.01.2022 22:44
+10
с добрым утром, макрон.
Не хватает только твоей фотки, как ты мокнул на кацапском футб. поле во время евро.
Тебе тогда это было непонятно?
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19.01.2022 22:37
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У жабоеда очко тоже трохи зжалось!
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19.01.2022 22:34 Ответить
якось у цьому движі всьо обходиться без нього...
всі гравці змінились, його ніхто не знає, крім путіна, якому він першийм влаштовував неласкавий прийом
отож, вирішив нагадати про себе...бо його навіть наш володимир олександрович не згадує
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19.01.2022 22:38 Ответить
пытается за словами заныкать своё москвофильство..
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19.01.2022 22:36 Ответить
с добрым утром, макрон.
Не хватает только твоей фотки, как ты мокнул на кацапском футб. поле во время евро.
Тебе тогда это было непонятно?
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19.01.2022 22:37 Ответить
И покупать французское оружие. Рафали например. Или саушки известные. На крайняк подлодки.
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19.01.2022 22:39 Ответить
у нас є у кого купувати зброю, поза нашим ВПК, звісно.

США, Британія та Туреччина вимальовуються як стратегічні партнери
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19.01.2022 23:49 Ответить
Про питання енергетичної залежності від Росії Макрон на диво доречно сказав. Тільки жабоїд не розуміє, що кожен євро наданий армії України збереже в майбутньому сто євро для Європи...
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19.01.2022 22:40 Ответить
про конфлікт інтересів прямий натяк на німців які пожертвували договором про колективну безпеку в Європі на угоду збагачення за рахунок спільного з РФ проєкту північного трубопроводу.
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19.01.2022 22:40 Ответить
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19.01.2022 22:44 Ответить
О каг!!!

А шо в 2014-м повылазило?
И с 2014 по 2022 ниче такого не происходило да?
Ленивые, разжиревшие слоупоки.

Вот точно так же Европа просрала начало ВМВ - начали перевооружаться тогда, когда у Гитлера уже план нападения на столе лежал.
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19.01.2022 22:47 Ответить
О, даже у Макарона разбитое очко сжалось. А как же словом врага победить или подставить вторую щеку или что ты там подставляешь Х***лу?
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19.01.2022 22:59 Ответить
Макарон, дай нам оружие мы сами москалей *******шим и вам не придется воевать. Иначе у Х***ла армия вырастет в геометрической прогрессии, по мере захвата новых стран. Тогда придется в даже твою бабульку на фронт посылать
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19.01.2022 23:02 Ответить
Его бабулька сможет разве что триппером положить руских зольдатов
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19.01.2022 23:27 Ответить
В победе над врагом все способы хороши. Наши даунецкие шлюхи и паленая водка выкашивают рузких зольдатен лучше наших пуль.
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19.01.2022 23:32 Ответить
Та давно вже пора було почати нову гонку озброєнь! Москалів це б підкосило, як у 80-х...
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19.01.2022 23:02 Ответить
А не страшно тобі таке казати, макароша??? - завтра путєн зателефонує буде ругатись…
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19.01.2022 23:17 Ответить
Ничо се, Макрон похоже лом перекусил анусом. Но нужно проверить не был ли этот лом резиновым
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19.01.2022 23:26 Ответить
ЕС чуток опоздало. Турки с Бритами уже активно заходят на Украину. ЕС давали много лет, но однако. Одних сказок и озабоченностей мало.
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19.01.2022 23:27 Ответить
ВЕЧНО !?)
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19.01.2022 23:29 Ответить
жабурятник решил квакнуть !!!!
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19.01.2022 23:40 Ответить
вот **** двуликий Анус! или тебя твоя старушка,которая раньше была дедушкой, надоумила?
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19.01.2022 23:47 Ответить
какая разница чего он сторонник. он продует выборы с треском
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20.01.2022 00:05 Ответить
А чего это друзья Путэна вдруг кипиш поднимают?
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20.01.2022 00:17 Ответить
Что-то странное он вещает. Если ему не нравится НАТО как организация коллективной безопасности, то какая тому альтернатива? ОДКБ? Или организовать какую-то местную рагульную херню, в которой будут участвовать только Франция и Германия (обе вояки - хоть куда, у одних руки из жопы, у других комплекс вины на всю голову)?
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20.01.2022 00:27 Ответить
Макрон также призвал к "откровенному" диалогу с Россией.
дальше можно не читать . такой же идиот как и байден .
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20.01.2022 01:36 Ответить
Така епоха - клованів, ідіотів i яка різниців.
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20.01.2022 04:37 Ответить
Бидону простительно, у него то ли деменция, то ли альцгеймер.
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20.01.2022 07:55 Ответить
Франция , кстати, не предоставляет Украине оружие.

Все что надо знать про Макрона
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20.01.2022 01:41 Ответить
Хто б це казав.
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20.01.2022 04:34 Ответить
Выкормили Гитлера пиаром, рукопожатиями, мелкими и крупными подачками - потом так Ой!
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20.01.2022 06:48 Ответить
Первая умная фраза за все время президентства- ,, западу нужно вооружаться,, До сегодня извращенец , и слегка,, бахнутый,, - всячески извращается с Россией - диалоги, дискуссии , дипломатия. Должны быть другие методы- кастрация, изоляция, утилизация. Россию ( хотя она давно инвалид умственный) - все страны обязаны поставить в стойло ( в дурку)
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20.01.2022 07:07 Ответить
Польша закупает у США 35 истребителей F-35 ,вслед за Норвегией и Финляндией... Крысы путлера ваши Искандеры засуньте в Дупло фюрера...
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20.01.2022 07:31 Ответить
У Китая сейчас кое-какой кризис в экономике, но он, я так считаю, один из своих драконьих ртов не закрыл, предвкушая поедание Дальнего Востока недоимперии и Сибири до Урала и Ледовитого океана. Стоит ***** напасть на нас и товарищ Си с политбюро и миллиардом ханьцев тут как тут.
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20.01.2022 08:01 Ответить
 
 