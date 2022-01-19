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ЄС має переозброюватися на тлі загрози російського вторгнення, - Макрон

ЄС має переозброюватися на тлі загрози російського вторгнення, - Макрон

Французький президент Емманюель Макрон закликав європейські країни інвестувати у власну колективну безпеку на тлі агресивних дій Росії.

Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на France24.

Виступаючи перед Європарламентом у середу на честь початку піврічного головування Франції у Європейській Раді, Макрон також закликав до "відвертого" діалогу з Росією. Він підкреслив, що ЄС має переозброюватися та розбудовувати власний договір колективної безпеки на тлі загрози російського вторгнення до України.

"Безпека на нашому континенті потребує стратегічного переозброєння", - заявив Макрон. Він додав, що в основі діалогу з Росією мають бути принципи, закладені 30 років тому, які виключають примус та "дозволяють державам приєднуватися або виходити з альянсів чи організацій, згідно їхніх бажань". Також, за його словами, ці принципи виключають поняття чиїхось "сфер впливу".

ЗМІ зауважує, що ЄС не брав участі у прямих перемовинах між США та Росією минулого тижня. Водночас зазначається, що європейська безпека здебільшого існує в рамках НАТО, на чолі якого стоять США і до якого входять майже всі країни ЄС. Запропонувавши розбудовувати власну "стратегію автономності" у безпеці, Макрон додав, що країни мають визначитися, чи не існує для них конфлікту інтересів, зокрема в питанні енергетичної залежності від Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Діалог з РФ - не смутна ідея. Слід продовжувати роботу "нормандського формату", - Макрон

Європарламент (1051) росія (65415) США (23085) Франція (3082) Макрон Емманюель (1469)


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Топ коментарі
+19
О каг!!!

А шо в 2014-м повылазило?
И с 2014 по 2022 ниче такого не происходило да?
Ленивые, разжиревшие слоупоки.

Вот точно так же Европа просрала начало ВМВ - начали перевооружаться тогда, когда у Гитлера уже план нападения на столе лежал.
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19.01.2022 22:47
+18
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19.01.2022 22:44
+10
с добрым утром, макрон.
Не хватает только твоей фотки, как ты мокнул на кацапском футб. поле во время евро.
Тебе тогда это было непонятно?
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19.01.2022 22:37
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У жабоеда очко тоже трохи зжалось!
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19.01.2022 22:34 Відповісти
якось у цьому движі всьо обходиться без нього...
всі гравці змінились, його ніхто не знає, крім путіна, якому він першийм влаштовував неласкавий прийом
отож, вирішив нагадати про себе...бо його навіть наш володимир олександрович не згадує
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19.01.2022 22:38 Відповісти
пытается за словами заныкать своё москвофильство..
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19.01.2022 22:36 Відповісти
с добрым утром, макрон.
Не хватает только твоей фотки, как ты мокнул на кацапском футб. поле во время евро.
Тебе тогда это было непонятно?
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19.01.2022 22:37 Відповісти
И покупать французское оружие. Рафали например. Или саушки известные. На крайняк подлодки.
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19.01.2022 22:39 Відповісти
у нас є у кого купувати зброю, поза нашим ВПК, звісно.

США, Британія та Туреччина вимальовуються як стратегічні партнери
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19.01.2022 23:49 Відповісти
Про питання енергетичної залежності від Росії Макрон на диво доречно сказав. Тільки жабоїд не розуміє, що кожен євро наданий армії України збереже в майбутньому сто євро для Європи...
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19.01.2022 22:40 Відповісти
про конфлікт інтересів прямий натяк на німців які пожертвували договором про колективну безпеку в Європі на угоду збагачення за рахунок спільного з РФ проєкту північного трубопроводу.
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19.01.2022 22:40 Відповісти
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19.01.2022 22:44 Відповісти
О каг!!!

А шо в 2014-м повылазило?
И с 2014 по 2022 ниче такого не происходило да?
Ленивые, разжиревшие слоупоки.

Вот точно так же Европа просрала начало ВМВ - начали перевооружаться тогда, когда у Гитлера уже план нападения на столе лежал.
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19.01.2022 22:47 Відповісти
О, даже у Макарона разбитое очко сжалось. А как же словом врага победить или подставить вторую щеку или что ты там подставляешь Х***лу?
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19.01.2022 22:59 Відповісти
Макарон, дай нам оружие мы сами москалей *******шим и вам не придется воевать. Иначе у Х***ла армия вырастет в геометрической прогрессии, по мере захвата новых стран. Тогда придется в даже твою бабульку на фронт посылать
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19.01.2022 23:02 Відповісти
Его бабулька сможет разве что триппером положить руских зольдатов
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19.01.2022 23:27 Відповісти
В победе над врагом все способы хороши. Наши даунецкие шлюхи и паленая водка выкашивают рузких зольдатен лучше наших пуль.
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19.01.2022 23:32 Відповісти
Та давно вже пора було почати нову гонку озброєнь! Москалів це б підкосило, як у 80-х...
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19.01.2022 23:02 Відповісти
А не страшно тобі таке казати, макароша??? - завтра путєн зателефонує буде ругатись…
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19.01.2022 23:17 Відповісти
Ничо се, Макрон похоже лом перекусил анусом. Но нужно проверить не был ли этот лом резиновым
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19.01.2022 23:26 Відповісти
ЕС чуток опоздало. Турки с Бритами уже активно заходят на Украину. ЕС давали много лет, но однако. Одних сказок и озабоченностей мало.
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19.01.2022 23:27 Відповісти
ВЕЧНО !?)
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19.01.2022 23:29 Відповісти
жабурятник решил квакнуть !!!!
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19.01.2022 23:40 Відповісти
вот **** двуликий Анус! или тебя твоя старушка,которая раньше была дедушкой, надоумила?
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19.01.2022 23:47 Відповісти
какая разница чего он сторонник. он продует выборы с треском
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20.01.2022 00:05 Відповісти
А чего это друзья Путэна вдруг кипиш поднимают?
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20.01.2022 00:17 Відповісти
Что-то странное он вещает. Если ему не нравится НАТО как организация коллективной безопасности, то какая тому альтернатива? ОДКБ? Или организовать какую-то местную рагульную херню, в которой будут участвовать только Франция и Германия (обе вояки - хоть куда, у одних руки из жопы, у других комплекс вины на всю голову)?
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20.01.2022 00:27 Відповісти
Макрон также призвал к "откровенному" диалогу с Россией.
дальше можно не читать . такой же идиот как и байден .
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20.01.2022 01:36 Відповісти
Така епоха - клованів, ідіотів i яка різниців.
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20.01.2022 04:37 Відповісти
Бидону простительно, у него то ли деменция, то ли альцгеймер.
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20.01.2022 07:55 Відповісти
Франция , кстати, не предоставляет Украине оружие.

Все что надо знать про Макрона
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20.01.2022 01:41 Відповісти
Хто б це казав.
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20.01.2022 04:34 Відповісти
Выкормили Гитлера пиаром, рукопожатиями, мелкими и крупными подачками - потом так Ой!
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20.01.2022 06:48 Відповісти
Первая умная фраза за все время президентства- ,, западу нужно вооружаться,, До сегодня извращенец , и слегка,, бахнутый,, - всячески извращается с Россией - диалоги, дискуссии , дипломатия. Должны быть другие методы- кастрация, изоляция, утилизация. Россию ( хотя она давно инвалид умственный) - все страны обязаны поставить в стойло ( в дурку)
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20.01.2022 07:07 Відповісти
Польша закупает у США 35 истребителей F-35 ,вслед за Норвегией и Финляндией... Крысы путлера ваши Искандеры засуньте в Дупло фюрера...
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20.01.2022 07:31 Відповісти
У Китая сейчас кое-какой кризис в экономике, но он, я так считаю, один из своих драконьих ртов не закрыл, предвкушая поедание Дальнего Востока недоимперии и Сибири до Урала и Ледовитого океана. Стоит ***** напасть на нас и товарищ Си с политбюро и миллиардом ханьцев тут как тут.
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20.01.2022 08:01 Відповісти
 
 