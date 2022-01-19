ЄС має переозброюватися на тлі загрози російського вторгнення, - Макрон
Французький президент Емманюель Макрон закликав європейські країни інвестувати у власну колективну безпеку на тлі агресивних дій Росії.
Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на France24.
Виступаючи перед Європарламентом у середу на честь початку піврічного головування Франції у Європейській Раді, Макрон також закликав до "відвертого" діалогу з Росією. Він підкреслив, що ЄС має переозброюватися та розбудовувати власний договір колективної безпеки на тлі загрози російського вторгнення до України.
"Безпека на нашому континенті потребує стратегічного переозброєння", - заявив Макрон. Він додав, що в основі діалогу з Росією мають бути принципи, закладені 30 років тому, які виключають примус та "дозволяють державам приєднуватися або виходити з альянсів чи організацій, згідно їхніх бажань". Також, за його словами, ці принципи виключають поняття чиїхось "сфер впливу".
ЗМІ зауважує, що ЄС не брав участі у прямих перемовинах між США та Росією минулого тижня. Водночас зазначається, що європейська безпека здебільшого існує в рамках НАТО, на чолі якого стоять США і до якого входять майже всі країни ЄС. Запропонувавши розбудовувати власну "стратегію автономності" у безпеці, Макрон додав, що країни мають визначитися, чи не існує для них конфлікту інтересів, зокрема в питанні енергетичної залежності від Росії.
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всі гравці змінились, його ніхто не знає, крім путіна, якому він першийм влаштовував неласкавий прийом
отож, вирішив нагадати про себе...бо його навіть наш володимир олександрович не згадує
Не хватает только твоей фотки, как ты мокнул на кацапском футб. поле во время евро.
Тебе тогда это было непонятно?
США, Британія та Туреччина вимальовуються як стратегічні партнери
А шо в 2014-м повылазило?
И с 2014 по 2022 ниче такого не происходило да?
Ленивые, разжиревшие слоупоки.
Вот точно так же Европа просрала начало ВМВ - начали перевооружаться тогда, когда у Гитлера уже план нападения на столе лежал.
дальше можно не читать . такой же идиот как и байден .
Все что надо знать про Макрона