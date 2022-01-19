ЄС має переозброюватися на тлі загрози російського вторгнення, - Макрон

Французький президент Емманюель Макрон закликав європейські країни інвестувати у власну колективну безпеку на тлі агресивних дій Росії.

Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на France24.

Виступаючи перед Європарламентом у середу на честь початку піврічного головування Франції у Європейській Раді, Макрон також закликав до "відвертого" діалогу з Росією. Він підкреслив, що ЄС має переозброюватися та розбудовувати власний договір колективної безпеки на тлі загрози російського вторгнення до України.

"Безпека на нашому континенті потребує стратегічного переозброєння", - заявив Макрон. Він додав, що в основі діалогу з Росією мають бути принципи, закладені 30 років тому, які виключають примус та "дозволяють державам приєднуватися або виходити з альянсів чи організацій, згідно їхніх бажань". Також, за його словами, ці принципи виключають поняття чиїхось "сфер впливу".

ЗМІ зауважує, що ЄС не брав участі у прямих перемовинах між США та Росією минулого тижня. Водночас зазначається, що європейська безпека здебільшого існує в рамках НАТО, на чолі якого стоять США і до якого входять майже всі країни ЄС. Запропонувавши розбудовувати власну "стратегію автономності" у безпеці, Макрон додав, що країни мають визначитися, чи не існує для них конфлікту інтересів, зокрема в питанні енергетичної залежності від Росії.

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