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Новости Агрессия России против Украины Война
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Турчинов: главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление

Турчинов: главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление

По его словам, в условиях угрозы военного вторжения РФ в Украину власти демонстрируют преступное бездействие и некомпетентность.

Главным наступательным приоритетом генерального штаба РФ является Киевское стратегическое направление. Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в комментарии.

"В своем очередном видеообращении Зеленский называет возможность вторжения РФ "слухами", намекая, что их намеренно распускают наши западные партнеры", - добавил он, напомнив, что накануне этого видеообращения разведывательные органы США официально предоставили военно-политическому руководству Украины информацию о подготовке нападения (вторжения) российских войск с территории Беларуси.

"Главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление. С этой целью происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и Республики Беларусь провокаций в приграничном регионе", – пояснил экс-секретарь СНБО Украины.

Турчинов подчеркнул, что на сегодняшний день никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения украинское руководство не принимает.

"В этих условиях необходимо немедленно начать подготовку оборонных рубежей. Завершить формирование, подготовку и вооружение бригад терробороны всех пограничных областей. Немедленно перебросить механизированную бригаду корпуса резерва в район прогнозируемого наступления агрессора (Овруч-Иванков). Вооружить механизированную бригаду и бригады терробороны противотанковыми ракетными комплексами "Стугна", "Корсар", а также предоставленными правительством Великобритании NLAW (SAAB)", - пояснил он, резюмировав, что невыполнение элементарных мер по защите страны ставит под сомнение адекватность и легитимность "зеленой" власти.

агрессия (1704) Турчинов Александр (3336)


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Топ комментарии
+24
Так Київ багате місто, яке кацапи прагнуть пограбувати і спалити.
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20.01.2022 10:05
+17
Та да. ***** нужна вся Украина и не огрызок Донбасса. Зря он что-ли с Лукой всю операцию мутил?
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20.01.2022 10:06
+16
Кацапе, всі ляжете біля Києва. До Львова вже доходили курошуп -Захерченко, Гіві і моторола. Сьогодні ніхто так не зайдете, як заходили у Слов'янськ. Тоді кацапи були братами і вештали по Україні, як самі того бажали. Сьогодні все змінилося і кацап став найлютішим ворогом. Херачити будемо на кожному кроці.
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20.01.2022 10:21
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Який суд дав повідомлення? Який закон було порушено?
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20.01.2022 20:07 Ответить
Дурнуватий тут лише москаль. Йому наснилось, як президенти складають матеріали звинувачень і торгують готівкою. На щастя, москалів вже нікуди не пускають. Хіба що рабами в Жмеринку.
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20.01.2022 19:56 Ответить
Не було колони як такої. Вони розсіялись в потоці автівок.
Чи ви уявляєте що вони їхали колоною в танках ?
Хибно. Самі не знаєте і інших в оману вводите.
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20.01.2022 11:07 Ответить
Ну якщо навіть допустити,що в потоці машин рухались,то що так тяжко виявити групи озброєних до зубів бандитів? Про що ви тут розказуєте казочки,Їм просто дали пройти безпечно!
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20.01.2022 11:17 Ответить
сказки только ты тут рассказываешь
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20.01.2022 11:26 Ответить
А їх видно в автобусах ? Чи автівках ?
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20.01.2022 12:01 Ответить
Пані Ксенія, це сьогодні вони всі розумні заднім числом. А тоді не було як і не було чим і ким. ДРГ сиділи в Харкові, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі та інших містах. Звичайно сьогодні приймали б інші рішення. Проводячи аналіх того, що ми звільнили Одесу, Харків, Миколаїів, Дніпро, Запоріжжя, а не розпорошилися, як нам це малював ворог - то ми все зробили правильно, маючи всього 7 тисяч військ і батальйони добробатів і купу зрадників- совкових паркетних генералів. Але в малоросів основна тема, як діяли неправильно ЗСУ, нацгвардія чи добробати. А те, що на нас напали росіяни і їх терористичні ДРГ мовчать, переводять тему в інше русло на звинувачення нас, а не їх.
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20.01.2022 13:52 Ответить
Ага. Шкода, що ми в 2014 не обрали Зелю президентом.
От він би точно розбив фуйлову армію...
Так мислить кожний зебіл.
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20.01.2022 16:48 Ответить
А він же, падло, вже в 14 збирався. Але ніхїто грошей тоді не дав. Не власні ж витрачати...
Це потім він розповідав, що його довго вмовляли в 18. Хоча цей бреше, як дихає.
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20.01.2022 20:47 Ответить
Ватани і прикацаплені, маєте знати що до квітня 2014 психологічно ніхто не був стріляти в людей, навіть для захисту власного життя. Маса випадків була і є в караулі, коли місцеві зливали пальне в автопарках, грабували склади. І що караульний ? - від№издили, забрали автомат. Чому не стріляв, чому начкар не підняв весь караул до зброї, не організував оборону обєкту і відбиття нападу
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20.01.2022 10:57 Ответить
Так всё таки, скажи мне нетрадиционное, крым сдали фашистам? Или, как ***** твоё говорит, шо там был рехверендум? Давай чмо фсбешное, напряги остатки извилин
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20.01.2022 11:25 Ответить
Ага, жаль нет прямой дороги на Берлин.
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20.01.2022 10:21 Ответить
Некомпетентність ? Хто б гавкав !? Може Турчинов відповість, чі не він здав без жодного пострілу Крим ?!! Теж мені совітник сра ний !
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20.01.2022 10:18 Ответить
А хто мав стріляти ?
Назвіть , якщо такий розумний.
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20.01.2022 16:49 Ответить
Стріляли б в Криму, можливо б не було і Лугандону! Хоча Путін хотів Новоросію, тобто Харківську , Миколаївську Запорізьку, Херсонську і Одеську народні республіки! Та прості люди в цих областях сказали "зась". І Путін не поліз! А Киів і область не такі патріотичні, як Схід і Південь України? А киянки такі смачненькі! Чомусь згадалась книжка П. Загребельного "Диво"...
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20.01.2022 19:45 Ответить
Я не почула. Хто мав стріляти в Криму ?
Військові, які познімали українські відзнаки і вільно переміщувались містом, поки горстка вірних оборонялась в частинах від окупантів ?
Ви не розумієте що пишете. Чи воліли би послати рештки ЗСУ щоб ворог перебив їх на перешийку ?
Вибачите, але ви ідіоти.
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20.01.2022 19:50 Ответить
Але, ми -ідіоти! А ти стара, може навіть київська кляча, на яку найогидніший мордвин не залізе, дивлячись на тебе! Ну. якщо візьме Київ раптом! Хоча такі, як ти, не дивлячись на вік, побіжать зустрічати чужинців з квітами і готовими віддатись їм своїми провислими до пупка цицьками і зморщеними дупами. Та йди вже з Зеленським повоюй, може Петро скоріше презиндентом стане!
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20.01.2022 20:39 Ответить
Я ж кажу, що ти ідіот ....Ой....
Дивись, щоб на тебе кадировець не заліз
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20.01.2022 20:44 Ответить
Барцуни, а ви хоч 5грн колись СМС відправили для нашого війська ? ******* не мешки варочать
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20.01.2022 10:21 Ответить
"Військовий збір" у розмірі 1% від зарплати - набагато більше 5 грн.
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20.01.2022 10:26 Ответить
"...1% від зарплати.." це обовязок, з примусу, зі страху бути покараним. А добровільно, від серця, від пориву душі щось дати не жаліючи, навіть від самовихваляння ?
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20.01.2022 10:46 Ответить
и ты не знаешь ставки военного сбора)
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20.01.2022 11:27 Ответить
ай яй яй. так тупо палиться))) не знаешь даже ставки военного сбора. никогда ведь не платил)
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20.01.2022 11:26 Ответить
Конечно я лично не платил, этим занимается бухгалтерия, сейчас посмотрел расчетный лист и пересчитал - 1,5%. Полегчало?
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20.01.2022 12:58 Ответить
Це ти в себе запитуєш?
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20.01.2022 11:20 Ответить
А кого интересует мнение этого упыря???
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20.01.2022 10:25 Ответить
хм, ось якщо катастрофа наздожене Київ першим, то в цому буде якась диявольська справедливість. Все управління Україною знаходиться саме в Києві - йому на собі і іспитувати якість цього управління.

ВР, яка відпочиває весь час, корумпований офіс президента, сам тупий Клоун, МВС, СБУ, Ген.штаб - все це в Києві..
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20.01.2022 10:26 Ответить
Зовсім немає зловтіхи.
Якщо Київ відпочиває весь час, то він і повинен нести за це відповідальність першим, а не маленькі міста чи села которими йому підкоряються. Хіба це не справедливо?
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20.01.2022 10:57 Ответить
А можно еще и карты в интернет выложить, желательно в масштабе покрупней.
Во-первых - бывший секретарь райкома комсомола, который просрад Крым без единого выстрела со своими прогнозами должен вообще стать в конец очереди. Даже после меня.
Во-вторых. Самая тяжелая цель - Киев. Взять очень трудно город-мегаполис, разделенный к тому же большой рекой. Плюс - повышенный отрицательный международный резонанс. Все-таки не Грозный и Урус-Мартан, а столица одной из крупнейших европейских стран.
Так шо в топку Турчинова - послушать и забыть.
Вынесу версию. Группировка РФ в Белоруссии много жрать не просит, а можт отвлечь лучшие силы ВСУ из-за поносной болезни киевских обладаталей дач в Конче-Заспе.
А главная цель - Запорожская область, Мелитополь, Запорожская АЭС, Каховка и канал в Крым. Можно в случае успеха как бонус и Херсон прихватить с Николаевом.
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20.01.2022 10:27 Ответить
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20.01.2022 10:27 Ответить
абсолютно верно.. цель орков - это Киев.. тогда, вся защита Украины будет парализована.. они могут напустить диверсантов рашистских зэков, которые под видом местных будут мародерствовать и убивать гражданских, с целью вызвать хаос..
если кабаев начнет войну, то даже гражданские, не должны сдаваться, потому, что кацапы придут убивать и грабить..
украинцы не должны жалеть орков, чтобы в рашу потоком пошел груз 200...

кабаев очень боится революции а рф, если пойдет груз 200, то в рф - будет бунт..
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20.01.2022 10:30 Ответить
згадайте майдан і ваша версія про мародьорствовать і вбивати громадян автоматично відпаде,ми що барани ,що нас можна просто так вбивати? Якщо ви вважаєте ,що та група військ,яка знаходиться на відстані 200 км від Києва здатна його взяти,то це і є настояща паніка і деза,яка хоче виставити нас в абсолютно жалюгідному стані! А 8 бортів з NLAW і другими девайсами тоді для чого? Не сійте паніки й не пишіть дурниць,про владу пишуть всіляку гидоту,але все працює і все під контролем!!!До Києва ще ніколи не було такоЇ уваги,як зараз і це дуже не подобається нашому ворогові,от і працюють десятки тисяч ботів,щоб сіяти паніку і безнадію,а ви хто ,часом не того?
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20.01.2022 11:35 Ответить
дурниця - это то, что сейчас находится во власти..
что у них может быть под контролем?!!
клоун, который даже не понял, где он находится с 2019 года!!..
это не паника, а вероятный сценарий развития..
если орки возьмут Киев - то им автоматически не надо будет брать другие областные города, так как центр управления Украины в Киеве..
если вы не рассматриваете захват Киева, который решит ход войны - то вы точно баран..
а зэки и титушня - это излюбленные методы рашистов и кгбистов..
за ними пойдет армия орков, а за их спинами - убийцы из омона..
диверсанты, агенты кремляди и предатели Украины во власти, и - окружают голобородько.. а вы ещё про панику вякаете..
при полномасштабном вторжении - власть должны взять украинские военные..
дай Бог не будет войны, но все варианты нельзя исключать и проводить соответствующие мероприятия..
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20.01.2022 12:32 Ответить
якщо ви ввжаєте,що наша столиця погано захищена,то хто з нас баран це питання!
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20.01.2022 16:08 Ответить
Киев не защищен ни от мародеров, ни от вражеской артиллерии, ни от вражеского омона, ни от диверсий с подрывами горгаза и тому подобное.. возможно, диверсанты уже здесь..

а клоун голобородько в бирюльки играет..
Наши менты ничего не сделают с диверсантами, нужна военная полиция, которая будет тайно выявлять и поддерживать порядок во время возможного хаоса, какие например были в Казахстане..
Одна из диверсий может быть - отключение электричества, сами понимаете - банки, магазины и тд..
ещё, у населения нет оружия..
в Киеве сейчас полно маргиналов, уже сейчас должно быть патрулирование военной полицией..
но, что тут ещё можно сказать, если агенты плешивой кремляди во власти и в раде, они и могут саботировать действия военных, как было в Иловайске и Дебальцево..
надеюсь, что не будет войны..
200 км от белорусской границы до Киева..
надо вовлекать и информировать весь мир..
и ещё, больше всего маньяк кабаев боится руско-бунта, он будет, когда пойдет груз 200 в рашу..
надо быть готовыми ко всему..
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20.01.2022 22:58 Ответить
Отслеживать нужно перегруппировку и позиции именно белорусской армии. Путин сделает ход конем и в случае наступления границу перейдут первыми белорусы. Лукашенко и так по уши в санкциях, а так, формально РФ границу не перейдет и у Запада не будет повода для применения анонсированных санкций.
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20.01.2022 10:36 Ответить
картопляник по цей день не признав Крим,більше дивізіЇ касапів на теритотію не пускає,не такий він вже й дурний,диктатор але хитрий!
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20.01.2022 11:40 Ответить
Вспомним 2014 год. Тогда РФ действовала через "ДНР"-"ЛНР". Почему бы не повторить эту схему сейчас? Руками Луки и РБ. Во-первых, формально РФ вроде как не при чем. Во-вторых, Лука и так под санкциями. В третьих, по бандитским понятиям, "повязать" белорусов кровью. В 2014 году я бы тоже не поверил, что такое возможно, но...
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20.01.2022 12:41 Ответить
Детский сад. Две дороги и болота с лесами, о каком наступлении говорит этот комсомолец ? Лукашенко проще прекратить поставки топлива с Мозырского нефтеперерабатывающего завода и результат будет более эффектный и убийственный для нашей экономики.
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20.01.2022 10:59 Ответить
К сожалению это правда, весь бенз сейчас в руках Луки и Коломойского
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20.01.2022 11:22 Ответить
И авиационный керосин у Луки покупается весь
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20.01.2022 11:23 Ответить
Кременчугский НПЗ производит керосин. Был импорт из Литвы, а больше всего морским путем. Тем более у авиакомпаний всегда есть возможность заправится где то там. А вот ДТ, это проблема. Мне кажется, мы до сих пор ДТ покупаем у рф.
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20.01.2022 11:33 Ответить
Пастор всё верно говорит...
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20.01.2022 11:01 Ответить
Да нелоху пофиг, он сразу в Израиль свалит, или на расию хехе, хотя может дать приказ не стрелять а наоборот с хлебом солью встречать
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20.01.2022 11:04 Ответить
Так вони в ОПА вже караваї печуть для зустрічі уйла.
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20.01.2022 11:25 Ответить
Адміни, навіщо ви плутаєте чесний люд фразою "екссекретар РНБО України, керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов сказав у коментарі"???

Якщо насправді !
Там це активніше коментують!
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20.01.2022 11:07 Ответить
Эк ты ***** своего расписал, любо дорого, сибирь наш, уже говорят китайцы
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20.01.2022 11:31 Ответить
йо-мать, скільки нових ботів подляк нагнав на цензор після Різдва з реєстрацією ІD номерами після 500'000....
Заіпався я їх реєструвати в своєму кондуїті...
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20.01.2022 11:20 Ответить
Это не "влада демонструє злочинну бездіяльність і некомпетентність".
Это как раз неприкрытые саботаж и диверсия!
Топливо для армии год не закупалось. Его осталось 17% от нормы мирного времени- для чьих танков ЗЕ дороги делает?

73% допрыгались- как и сто лет назад агрессор зайдет через Коростень с севера, и Через Харьков - на Полтаву, плюс десант "матросов" из Крыма... и будем столицу переносить в Винницу снова?
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20.01.2022 11:20 Ответить
Усе пропало шеф, усе пропало))
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20.01.2022 11:32 Ответить
Все вірно каже, з білоруського кордону до Києва рукою подати.
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20.01.2022 11:24 Ответить
Колись був вже план "Барбароса", тепер що, план "барбоса" з розрахунком на "бліцкріг"?
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20.01.2022 11:30 Ответить
Тупий, чи шо?! СКІЛЬКИ часу готується напад на Київ, ким? КУДИ, *****, ти само дивилося? Прокурвадура має за вугілля до Пороха чіплятися, а "розумахи" тупо чирікати???

Гриценко мав би вже висіти на гілці не у якості плакату. Мінімум - копняк у дупу й ЛЕТІТИ "впєрєді планєти всєй"...

Ним зроблено:

- розформовано військові частини на території Къырым навколо стратегічних(ракетні та ін..), самі стратегічні поставлено на консервацію, що призвело їх скорочення особового складу до 20-10%, що ПРИЗВЕЛО ДО МОМЕНТАЛЬНОЇ ОКУПАЦІЇ;

- "землю", яка "звільнилась", запущено у розпродаж, що заблокував у зв'язку з шкандалями й смутою, бо ж "перебор" ... Я-НУ-КО-ВИЧ(дада!);

- ДАНО "старт" перенесенню Штабу ВС ЗУ зі Львова у... Рівне - на відстань бліц-кригу з території Білорусі, де понині(тепер, правда, прикрито якимись "рухами" бульбашів "проти росії") відбувається концентрація "нас там нєт" без знаків розрізнення, які окупацію Къырым й частини Сходу двох областей України здійснили. Якщо(не дай, Боженька, супостатам зійти остаточно з розуму, приведи їх до тями, визволи нас від лукавого, най буде Воля Твоя. Амінь!) відбудеться отримання "ордена" грицем у паРаші, на території Неньки з'являться "кліщі" над Лівобережжям, про що ДАВНО балакалоси у запарєбрікє;

- розпродаж військової техніки й складів по всій Україні.
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20.01.2022 11:35 Ответить
https://enovosty.com/news/news_society/full/2001-rossijskix-*******-obnaruzhili-v-belarusi-v-40-kilometrax-ot-granicy-s-ukrainoj-foto Российских военных обнаружили в Беларуси в 40 километрах от границы с Украиной .
В Беларусь перебросят 12 истребителей Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С».
Технику заметили в районе станции Речица в Гомельской области Беларуси, что чуть более чем в 40 километрах от границы Черниговской области Украины и в 90 километрах от границы с Киевской областью. Российских военных обнаружили в районе, где нет полигонов, заявленных для учений.,
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20.01.2022 11:37 Ответить
Судя по этой силе, захватывать Киев они не собираются.
А вот обстреливать Киев с территории Беларуси - да.
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20.01.2022 11:46 Ответить
Путлер в грузинскую войну побоялся Тбилиси захватить, когда ему ничто не мешало, только международный резонанс. А Киев тем более не Тбилиси. Вся возня рф для устрашения или растянуть военных Украины по все северной и востой границе и сделать точечный удар. Но кровища будет и это тоже сдерживает рф. Турчик скорее беспокоится о свой усадьбе в 1000 кв.м. на пол-гектара земли в Белогородке под Киевом и квартиры в 390 кв.м. в комплексе "Альпийский".
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20.01.2022 11:42 Ответить
Зачем уйлу кормить гордых грузинови их международные долги?
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20.01.2022 12:04 Ответить
В нулевых ракостан еще пытался держать мину и хотя бы претворялся молодой демократией. Сейчас пуйло пошел в разнос. Ему нужна победа похлеще Крыма или Абхазии. или свои же сожрут с потрахами. Вангую они уже стоят над плешивой тушкой на низком старте.
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20.01.2022 12:11 Ответить
А они не собираются воевать. Они там уже втихаря во главе с дерьмаком делят должности в окупационной администрации пуйла. Им не до таких мелочей как армия, война и пр. Там половина слуг уже на карандаше у ФСБ и ГРУ.
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20.01.2022 12:08 Ответить
Турчинов -Крымский дает советы киевлянам! А они и уши развесили! Та пох... с ней с Новороссией, лишь бы не Киев! Да и англы- молодцы прислали два самалета с противотанковыми ракетами для городского боя! Возьмут кацы Киев, а удержать потом смогут?
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20.01.2022 12:12 Ответить
не два ,а вже вісім,відстаєш з інформацією!
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20.01.2022 16:14 Ответить
Та я не інформатор! Напевне останні 6 самальотів з памперсами для влади Зе? Чи всіх киян? Цікаво. звідкіля у англійців стільки протитанкових ракет? Ірландці з шотландцями кіпішують? Чи чекають армаду російських плаваючих танків через Балтійське, Баренцеве, Північне моря?
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20.01.2022 19:30 Ответить
если не удержат, могут разутюжить, как грозный..
это же кацапы..
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20.01.2022 23:02 Ответить
Захват Киева,это только политика,а вот захват юга и с военной, и с экономической стороны более угрожающий.
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20.01.2022 12:42 Ответить
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