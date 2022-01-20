Турчинов: главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление

По его словам, в условиях угрозы военного вторжения РФ в Украину власти демонстрируют преступное бездействие и некомпетентность.

Главным наступательным приоритетом генерального штаба РФ является Киевское стратегическое направление. Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в комментарии.

"В своем очередном видеообращении Зеленский называет возможность вторжения РФ "слухами", намекая, что их намеренно распускают наши западные партнеры", - добавил он, напомнив, что накануне этого видеообращения разведывательные органы США официально предоставили военно-политическому руководству Украины информацию о подготовке нападения (вторжения) российских войск с территории Беларуси.

"Главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление. С этой целью происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и Республики Беларусь провокаций в приграничном регионе", – пояснил экс-секретарь СНБО Украины.

Турчинов подчеркнул, что на сегодняшний день никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения украинское руководство не принимает.

"В этих условиях необходимо немедленно начать подготовку оборонных рубежей. Завершить формирование, подготовку и вооружение бригад терробороны всех пограничных областей. Немедленно перебросить механизированную бригаду корпуса резерва в район прогнозируемого наступления агрессора (Овруч-Иванков). Вооружить механизированную бригаду и бригады терробороны противотанковыми ракетными комплексами "Стугна", "Корсар", а также предоставленными правительством Великобритании NLAW (SAAB)", - пояснил он, резюмировав, что невыполнение элементарных мер по защите страны ставит под сомнение адекватность и легитимность "зеленой" власти.