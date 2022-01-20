Турчинов: главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление
По его словам, в условиях угрозы военного вторжения РФ в Украину власти демонстрируют преступное бездействие и некомпетентность.
Главным наступательным приоритетом генерального штаба РФ является Киевское стратегическое направление. Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в комментарии.
"В своем очередном видеообращении Зеленский называет возможность вторжения РФ "слухами", намекая, что их намеренно распускают наши западные партнеры", - добавил он, напомнив, что накануне этого видеообращения разведывательные органы США официально предоставили военно-политическому руководству Украины информацию о подготовке нападения (вторжения) российских войск с территории Беларуси.
"Главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление. С этой целью происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и Республики Беларусь провокаций в приграничном регионе", – пояснил экс-секретарь СНБО Украины.
Турчинов подчеркнул, что на сегодняшний день никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения украинское руководство не принимает.
"В этих условиях необходимо немедленно начать подготовку оборонных рубежей. Завершить формирование, подготовку и вооружение бригад терробороны всех пограничных областей. Немедленно перебросить механизированную бригаду корпуса резерва в район прогнозируемого наступления агрессора (Овруч-Иванков). Вооружить механизированную бригаду и бригады терробороны противотанковыми ракетными комплексами "Стугна", "Корсар", а также предоставленными правительством Великобритании NLAW (SAAB)", - пояснил он, резюмировав, что невыполнение элементарных мер по защите страны ставит под сомнение адекватность и легитимность "зеленой" власти.
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Чи ви уявляєте що вони їхали колоною в танках ?
Хибно. Самі не знаєте і інших в оману вводите.
От він би точно розбив фуйлову армію...
Так мислить кожний зебіл.
Це потім він розповідав, що його довго вмовляли в 18. Хоча цей бреше, як дихає.
Назвіть , якщо такий розумний.
Військові, які познімали українські відзнаки і вільно переміщувались містом, поки горстка вірних оборонялась в частинах від окупантів ?
Ви не розумієте що пишете. Чи воліли би послати рештки ЗСУ щоб ворог перебив їх на перешийку ?
Вибачите, але ви ідіоти.
Дивись, щоб на тебе кадировець не заліз
ВР, яка відпочиває весь час, корумпований офіс президента, сам тупий Клоун, МВС, СБУ, Ген.штаб - все це в Києві..
Якщо Київ відпочиває весь час, то він і повинен нести за це відповідальність першим, а не маленькі міста чи села которими йому підкоряються. Хіба це не справедливо?
Во-первых - бывший секретарь райкома комсомола, который просрад Крым без единого выстрела со своими прогнозами должен вообще стать в конец очереди. Даже после меня.
Во-вторых. Самая тяжелая цель - Киев. Взять очень трудно город-мегаполис, разделенный к тому же большой рекой. Плюс - повышенный отрицательный международный резонанс. Все-таки не Грозный и Урус-Мартан, а столица одной из крупнейших европейских стран.
Так шо в топку Турчинова - послушать и забыть.
Вынесу версию. Группировка РФ в Белоруссии много жрать не просит, а можт отвлечь лучшие силы ВСУ из-за поносной болезни киевских обладаталей дач в Конче-Заспе.
А главная цель - Запорожская область, Мелитополь, Запорожская АЭС, Каховка и канал в Крым. Можно в случае успеха как бонус и Херсон прихватить с Николаевом.
если кабаев начнет войну, то даже гражданские, не должны сдаваться, потому, что кацапы придут убивать и грабить..
украинцы не должны жалеть орков, чтобы в рашу потоком пошел груз 200...
кабаев очень боится революции а рф, если пойдет груз 200, то в рф - будет бунт..
что у них может быть под контролем?!!
клоун, который даже не понял, где он находится с 2019 года!!..
это не паника, а вероятный сценарий развития..
если орки возьмут Киев - то им автоматически не надо будет брать другие областные города, так как центр управления Украины в Киеве..
если вы не рассматриваете захват Киева, который решит ход войны - то вы точно баран..
а зэки и титушня - это излюбленные методы рашистов и кгбистов..
за ними пойдет армия орков, а за их спинами - убийцы из омона..
диверсанты, агенты кремляди и предатели Украины во власти, и - окружают голобородько.. а вы ещё про панику вякаете..
при полномасштабном вторжении - власть должны взять украинские военные..
дай Бог не будет войны, но все варианты нельзя исключать и проводить соответствующие мероприятия..
а клоун голобородько в бирюльки играет..
Наши менты ничего не сделают с диверсантами, нужна военная полиция, которая будет тайно выявлять и поддерживать порядок во время возможного хаоса, какие например были в Казахстане..
Одна из диверсий может быть - отключение электричества, сами понимаете - банки, магазины и тд..
ещё, у населения нет оружия..
в Киеве сейчас полно маргиналов, уже сейчас должно быть патрулирование военной полицией..
но, что тут ещё можно сказать, если агенты плешивой кремляди во власти и в раде, они и могут саботировать действия военных, как было в Иловайске и Дебальцево..
надеюсь, что не будет войны..
200 км от белорусской границы до Киева..
надо вовлекать и информировать весь мир..
и ещё, больше всего маньяк кабаев боится руско-бунта, он будет, когда пойдет груз 200 в рашу..
надо быть готовыми ко всему..
Якщо насправді !
Там це активніше коментують!
Заіпався я їх реєструвати в своєму кондуїті...
Это как раз неприкрытые саботаж и диверсия!
Топливо для армии год не закупалось. Его осталось 17% от нормы мирного времени- для чьих танков ЗЕ дороги делает?
73% допрыгались- как и сто лет назад агрессор зайдет через Коростень с севера, и Через Харьков - на Полтаву, плюс десант "матросов" из Крыма... и будем столицу переносить в Винницу снова?
Гриценко мав би вже висіти на гілці не у якості плакату. Мінімум - копняк у дупу й ЛЕТІТИ "впєрєді планєти всєй"...
Ним зроблено:
- розформовано військові частини на території Къырым навколо стратегічних(ракетні та ін..), самі стратегічні поставлено на консервацію, що призвело їх скорочення особового складу до 20-10%, що ПРИЗВЕЛО ДО МОМЕНТАЛЬНОЇ ОКУПАЦІЇ;
- "землю", яка "звільнилась", запущено у розпродаж, що заблокував у зв'язку з шкандалями й смутою, бо ж "перебор" ... Я-НУ-КО-ВИЧ(дада!);
- ДАНО "старт" перенесенню Штабу ВС ЗУ зі Львова у... Рівне - на відстань бліц-кригу з території Білорусі, де понині(тепер, правда, прикрито якимись "рухами" бульбашів "проти росії") відбувається концентрація "нас там нєт" без знаків розрізнення, які окупацію Къырым й частини Сходу двох областей України здійснили. Якщо(не дай, Боженька, супостатам зійти остаточно з розуму, приведи їх до тями, визволи нас від лукавого, най буде Воля Твоя. Амінь!) відбудеться отримання "ордена" грицем у паРаші, на території Неньки з'являться "кліщі" над Лівобережжям, про що ДАВНО балакалоси у запарєбрікє;
- розпродаж військової техніки й складів по всій Україні.
В Беларусь перебросят 12 истребителей Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С».
Технику заметили в районе станции Речица в Гомельской области Беларуси, что чуть более чем в 40 километрах от границы Черниговской области Украины и в 90 километрах от границы с Киевской областью. Российских военных обнаружили в районе, где нет полигонов, заявленных для учений.,
А вот обстреливать Киев с территории Беларуси - да.
это же кацапы..