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Турчинов: Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок

Турчинов: Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок

За його словами, в умовах загрози військового вторгнення РФ в Україну влада демонструє злочинну бездіяльність і некомпетентність.

Головним наступальним пріоритетом генерального штабу РФ є Київський стратегічний напрямок. Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов у коментарі.

"У своєму черговому відеозверненні Зеленський називає можливість вторгнення РФ "чутками", натякаючи, що їх навмисне поширюють наші західні партнери", – додав він, нагадавши, що напередодні цього відеозвернення розвідувальні органи США офіційно надали військово-політичному керівництву України інформацію про підготовку нападу (вторгнення) російських військ з території Білорусі.

"Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок. З цією метою відбувається концентрація військ на контрольованій Кремлем території Білорусі, а також підготовка спецслужбами РФ і РБ провокацій у прикордонному регіоні",– пояснив екссекретар РНБО України.

Турчинов наголосив, що на сьогоднішній день жодних заходів для прикриття столиці та відбиття можливого нападу українське керівництво не вживає.

"В цих умовах необхідно негайно почати підготовку оборонних рубежів. Завершити формування, підготовку та озброєння бригад тероборони всіх прикордонних областей. Невідкладно перекинути механізовану бригаду корпусу резерву в район прогнозованого наступу агресора (Овруч-Іванків). Озброїти механізовану бригаду та бригади тероборони протитанковими ракетними комплексами "Стугна", "Корсар", а також, наданими урядом Великої Британії NLAW (SAAB)", – пояснив він, резюмувавши, що невиконання елементарних заходів щодо захисту країни ставить під сумнів адекватність та легітимність "зеленої" влади.

Автор: 

агресія (1194) Турчинов Олександр (1136)


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Топ коментарі
+24
Так Київ багате місто, яке кацапи прагнуть пограбувати і спалити.
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20.01.2022 10:05
+17
Та да. ***** нужна вся Украина и не огрызок Донбасса. Зря он что-ли с Лукой всю операцию мутил?
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20.01.2022 10:06
+16
Кацапе, всі ляжете біля Києва. До Львова вже доходили курошуп -Захерченко, Гіві і моторола. Сьогодні ніхто так не зайдете, як заходили у Слов'янськ. Тоді кацапи були братами і вештали по Україні, як самі того бажали. Сьогодні все змінилося і кацап став найлютішим ворогом. Херачити будемо на кожному кроці.
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20.01.2022 10:21
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Який суд дав повідомлення? Який закон було порушено?
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20.01.2022 20:07 Відповісти
Дурнуватий тут лише москаль. Йому наснилось, як президенти складають матеріали звинувачень і торгують готівкою. На щастя, москалів вже нікуди не пускають. Хіба що рабами в Жмеринку.
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20.01.2022 19:56 Відповісти
Не було колони як такої. Вони розсіялись в потоці автівок.
Чи ви уявляєте що вони їхали колоною в танках ?
Хибно. Самі не знаєте і інших в оману вводите.
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20.01.2022 11:07 Відповісти
Ну якщо навіть допустити,що в потоці машин рухались,то що так тяжко виявити групи озброєних до зубів бандитів? Про що ви тут розказуєте казочки,Їм просто дали пройти безпечно!
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20.01.2022 11:17 Відповісти
сказки только ты тут рассказываешь
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20.01.2022 11:26 Відповісти
А їх видно в автобусах ? Чи автівках ?
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20.01.2022 12:01 Відповісти
Пані Ксенія, це сьогодні вони всі розумні заднім числом. А тоді не було як і не було чим і ким. ДРГ сиділи в Харкові, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі та інших містах. Звичайно сьогодні приймали б інші рішення. Проводячи аналіх того, що ми звільнили Одесу, Харків, Миколаїів, Дніпро, Запоріжжя, а не розпорошилися, як нам це малював ворог - то ми все зробили правильно, маючи всього 7 тисяч військ і батальйони добробатів і купу зрадників- совкових паркетних генералів. Але в малоросів основна тема, як діяли неправильно ЗСУ, нацгвардія чи добробати. А те, що на нас напали росіяни і їх терористичні ДРГ мовчать, переводять тему в інше русло на звинувачення нас, а не їх.
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20.01.2022 13:52 Відповісти
Ага. Шкода, що ми в 2014 не обрали Зелю президентом.
От він би точно розбив фуйлову армію...
Так мислить кожний зебіл.
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20.01.2022 16:48 Відповісти
А він же, падло, вже в 14 збирався. Але ніхїто грошей тоді не дав. Не власні ж витрачати...
Це потім він розповідав, що його довго вмовляли в 18. Хоча цей бреше, як дихає.
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20.01.2022 20:47 Відповісти
Ватани і прикацаплені, маєте знати що до квітня 2014 психологічно ніхто не був стріляти в людей, навіть для захисту власного життя. Маса випадків була і є в караулі, коли місцеві зливали пальне в автопарках, грабували склади. І що караульний ? - від№издили, забрали автомат. Чому не стріляв, чому начкар не підняв весь караул до зброї, не організував оборону обєкту і відбиття нападу
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20.01.2022 10:57 Відповісти
Так всё таки, скажи мне нетрадиционное, крым сдали фашистам? Или, как ***** твоё говорит, шо там был рехверендум? Давай чмо фсбешное, напряги остатки извилин
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20.01.2022 11:25 Відповісти
Ага, жаль нет прямой дороги на Берлин.
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20.01.2022 10:21 Відповісти
Некомпетентність ? Хто б гавкав !? Може Турчинов відповість, чі не він здав без жодного пострілу Крим ?!! Теж мені совітник сра ний !
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20.01.2022 10:18 Відповісти
А хто мав стріляти ?
Назвіть , якщо такий розумний.
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20.01.2022 16:49 Відповісти
Стріляли б в Криму, можливо б не було і Лугандону! Хоча Путін хотів Новоросію, тобто Харківську , Миколаївську Запорізьку, Херсонську і Одеську народні республіки! Та прості люди в цих областях сказали "зась". І Путін не поліз! А Киів і область не такі патріотичні, як Схід і Південь України? А киянки такі смачненькі! Чомусь згадалась книжка П. Загребельного "Диво"...
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20.01.2022 19:45 Відповісти
Я не почула. Хто мав стріляти в Криму ?
Військові, які познімали українські відзнаки і вільно переміщувались містом, поки горстка вірних оборонялась в частинах від окупантів ?
Ви не розумієте що пишете. Чи воліли би послати рештки ЗСУ щоб ворог перебив їх на перешийку ?
Вибачите, але ви ідіоти.
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20.01.2022 19:50 Відповісти
Але, ми -ідіоти! А ти стара, може навіть київська кляча, на яку найогидніший мордвин не залізе, дивлячись на тебе! Ну. якщо візьме Київ раптом! Хоча такі, як ти, не дивлячись на вік, побіжать зустрічати чужинців з квітами і готовими віддатись їм своїми провислими до пупка цицьками і зморщеними дупами. Та йди вже з Зеленським повоюй, може Петро скоріше презиндентом стане!
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20.01.2022 20:39 Відповісти
Я ж кажу, що ти ідіот ....Ой....
Дивись, щоб на тебе кадировець не заліз
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20.01.2022 20:44 Відповісти
Барцуни, а ви хоч 5грн колись СМС відправили для нашого війська ? ******* не мешки варочать
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20.01.2022 10:21 Відповісти
"Військовий збір" у розмірі 1% від зарплати - набагато більше 5 грн.
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20.01.2022 10:26 Відповісти
"...1% від зарплати.." це обовязок, з примусу, зі страху бути покараним. А добровільно, від серця, від пориву душі щось дати не жаліючи, навіть від самовихваляння ?
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20.01.2022 10:46 Відповісти
и ты не знаешь ставки военного сбора)
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20.01.2022 11:27 Відповісти
ай яй яй. так тупо палиться))) не знаешь даже ставки военного сбора. никогда ведь не платил)
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20.01.2022 11:26 Відповісти
Конечно я лично не платил, этим занимается бухгалтерия, сейчас посмотрел расчетный лист и пересчитал - 1,5%. Полегчало?
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20.01.2022 12:58 Відповісти
Це ти в себе запитуєш?
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20.01.2022 11:20 Відповісти
А кого интересует мнение этого упыря???
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20.01.2022 10:25 Відповісти
хм, ось якщо катастрофа наздожене Київ першим, то в цому буде якась диявольська справедливість. Все управління Україною знаходиться саме в Києві - йому на собі і іспитувати якість цього управління.

ВР, яка відпочиває весь час, корумпований офіс президента, сам тупий Клоун, МВС, СБУ, Ген.штаб - все це в Києві..
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20.01.2022 10:26 Відповісти
Зовсім немає зловтіхи.
Якщо Київ відпочиває весь час, то він і повинен нести за це відповідальність першим, а не маленькі міста чи села которими йому підкоряються. Хіба це не справедливо?
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20.01.2022 10:57 Відповісти
А можно еще и карты в интернет выложить, желательно в масштабе покрупней.
Во-первых - бывший секретарь райкома комсомола, который просрад Крым без единого выстрела со своими прогнозами должен вообще стать в конец очереди. Даже после меня.
Во-вторых. Самая тяжелая цель - Киев. Взять очень трудно город-мегаполис, разделенный к тому же большой рекой. Плюс - повышенный отрицательный международный резонанс. Все-таки не Грозный и Урус-Мартан, а столица одной из крупнейших европейских стран.
Так шо в топку Турчинова - послушать и забыть.
Вынесу версию. Группировка РФ в Белоруссии много жрать не просит, а можт отвлечь лучшие силы ВСУ из-за поносной болезни киевских обладаталей дач в Конче-Заспе.
А главная цель - Запорожская область, Мелитополь, Запорожская АЭС, Каховка и канал в Крым. Можно в случае успеха как бонус и Херсон прихватить с Николаевом.
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20.01.2022 10:27 Відповісти
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20.01.2022 10:27 Відповісти
абсолютно верно.. цель орков - это Киев.. тогда, вся защита Украины будет парализована.. они могут напустить диверсантов рашистских зэков, которые под видом местных будут мародерствовать и убивать гражданских, с целью вызвать хаос..
если кабаев начнет войну, то даже гражданские, не должны сдаваться, потому, что кацапы придут убивать и грабить..
украинцы не должны жалеть орков, чтобы в рашу потоком пошел груз 200...

кабаев очень боится революции а рф, если пойдет груз 200, то в рф - будет бунт..
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20.01.2022 10:30 Відповісти
згадайте майдан і ваша версія про мародьорствовать і вбивати громадян автоматично відпаде,ми що барани ,що нас можна просто так вбивати? Якщо ви вважаєте ,що та група військ,яка знаходиться на відстані 200 км від Києва здатна його взяти,то це і є настояща паніка і деза,яка хоче виставити нас в абсолютно жалюгідному стані! А 8 бортів з NLAW і другими девайсами тоді для чого? Не сійте паніки й не пишіть дурниць,про владу пишуть всіляку гидоту,але все працює і все під контролем!!!До Києва ще ніколи не було такоЇ уваги,як зараз і це дуже не подобається нашому ворогові,от і працюють десятки тисяч ботів,щоб сіяти паніку і безнадію,а ви хто ,часом не того?
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20.01.2022 11:35 Відповісти
дурниця - это то, что сейчас находится во власти..
что у них может быть под контролем?!!
клоун, который даже не понял, где он находится с 2019 года!!..
это не паника, а вероятный сценарий развития..
если орки возьмут Киев - то им автоматически не надо будет брать другие областные города, так как центр управления Украины в Киеве..
если вы не рассматриваете захват Киева, который решит ход войны - то вы точно баран..
а зэки и титушня - это излюбленные методы рашистов и кгбистов..
за ними пойдет армия орков, а за их спинами - убийцы из омона..
диверсанты, агенты кремляди и предатели Украины во власти, и - окружают голобородько.. а вы ещё про панику вякаете..
при полномасштабном вторжении - власть должны взять украинские военные..
дай Бог не будет войны, но все варианты нельзя исключать и проводить соответствующие мероприятия..
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20.01.2022 12:32 Відповісти
якщо ви ввжаєте,що наша столиця погано захищена,то хто з нас баран це питання!
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20.01.2022 16:08 Відповісти
Киев не защищен ни от мародеров, ни от вражеской артиллерии, ни от вражеского омона, ни от диверсий с подрывами горгаза и тому подобное.. возможно, диверсанты уже здесь..

а клоун голобородько в бирюльки играет..
Наши менты ничего не сделают с диверсантами, нужна военная полиция, которая будет тайно выявлять и поддерживать порядок во время возможного хаоса, какие например были в Казахстане..
Одна из диверсий может быть - отключение электричества, сами понимаете - банки, магазины и тд..
ещё, у населения нет оружия..
в Киеве сейчас полно маргиналов, уже сейчас должно быть патрулирование военной полицией..
но, что тут ещё можно сказать, если агенты плешивой кремляди во власти и в раде, они и могут саботировать действия военных, как было в Иловайске и Дебальцево..
надеюсь, что не будет войны..
200 км от белорусской границы до Киева..
надо вовлекать и информировать весь мир..
и ещё, больше всего маньяк кабаев боится руско-бунта, он будет, когда пойдет груз 200 в рашу..
надо быть готовыми ко всему..
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20.01.2022 22:58 Відповісти
Отслеживать нужно перегруппировку и позиции именно белорусской армии. Путин сделает ход конем и в случае наступления границу перейдут первыми белорусы. Лукашенко и так по уши в санкциях, а так, формально РФ границу не перейдет и у Запада не будет повода для применения анонсированных санкций.
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20.01.2022 10:36 Відповісти
картопляник по цей день не признав Крим,більше дивізіЇ касапів на теритотію не пускає,не такий він вже й дурний,диктатор але хитрий!
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20.01.2022 11:40 Відповісти
Вспомним 2014 год. Тогда РФ действовала через "ДНР"-"ЛНР". Почему бы не повторить эту схему сейчас? Руками Луки и РБ. Во-первых, формально РФ вроде как не при чем. Во-вторых, Лука и так под санкциями. В третьих, по бандитским понятиям, "повязать" белорусов кровью. В 2014 году я бы тоже не поверил, что такое возможно, но...
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20.01.2022 12:41 Відповісти
Детский сад. Две дороги и болота с лесами, о каком наступлении говорит этот комсомолец ? Лукашенко проще прекратить поставки топлива с Мозырского нефтеперерабатывающего завода и результат будет более эффектный и убийственный для нашей экономики.
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20.01.2022 10:59 Відповісти
К сожалению это правда, весь бенз сейчас в руках Луки и Коломойского
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20.01.2022 11:22 Відповісти
И авиационный керосин у Луки покупается весь
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20.01.2022 11:23 Відповісти
Кременчугский НПЗ производит керосин. Был импорт из Литвы, а больше всего морским путем. Тем более у авиакомпаний всегда есть возможность заправится где то там. А вот ДТ, это проблема. Мне кажется, мы до сих пор ДТ покупаем у рф.
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20.01.2022 11:33 Відповісти
Пастор всё верно говорит...
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20.01.2022 11:01 Відповісти
Да нелоху пофиг, он сразу в Израиль свалит, или на расию хехе, хотя может дать приказ не стрелять а наоборот с хлебом солью встречать
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20.01.2022 11:04 Відповісти
Так вони в ОПА вже караваї печуть для зустрічі уйла.
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20.01.2022 11:25 Відповісти
Адміни, навіщо ви плутаєте чесний люд фразою "екссекретар РНБО України, керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов сказав у коментарі"???

Якщо насправді !
Там це активніше коментують!
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20.01.2022 11:07 Відповісти
Эк ты ***** своего расписал, любо дорого, сибирь наш, уже говорят китайцы
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20.01.2022 11:31 Відповісти
йо-мать, скільки нових ботів подляк нагнав на цензор після Різдва з реєстрацією ІD номерами після 500'000....
Заіпався я їх реєструвати в своєму кондуїті...
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20.01.2022 11:20 Відповісти
Это не "влада демонструє злочинну бездіяльність і некомпетентність".
Это как раз неприкрытые саботаж и диверсия!
Топливо для армии год не закупалось. Его осталось 17% от нормы мирного времени- для чьих танков ЗЕ дороги делает?

73% допрыгались- как и сто лет назад агрессор зайдет через Коростень с севера, и Через Харьков - на Полтаву, плюс десант "матросов" из Крыма... и будем столицу переносить в Винницу снова?
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20.01.2022 11:20 Відповісти
Усе пропало шеф, усе пропало))
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20.01.2022 11:32 Відповісти
Все вірно каже, з білоруського кордону до Києва рукою подати.
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20.01.2022 11:24 Відповісти
Колись був вже план "Барбароса", тепер що, план "барбоса" з розрахунком на "бліцкріг"?
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20.01.2022 11:30 Відповісти
Тупий, чи шо?! СКІЛЬКИ часу готується напад на Київ, ким? КУДИ, *****, ти само дивилося? Прокурвадура має за вугілля до Пороха чіплятися, а "розумахи" тупо чирікати???

Гриценко мав би вже висіти на гілці не у якості плакату. Мінімум - копняк у дупу й ЛЕТІТИ "впєрєді планєти всєй"...

Ним зроблено:

- розформовано військові частини на території Къырым навколо стратегічних(ракетні та ін..), самі стратегічні поставлено на консервацію, що призвело їх скорочення особового складу до 20-10%, що ПРИЗВЕЛО ДО МОМЕНТАЛЬНОЇ ОКУПАЦІЇ;

- "землю", яка "звільнилась", запущено у розпродаж, що заблокував у зв'язку з шкандалями й смутою, бо ж "перебор" ... Я-НУ-КО-ВИЧ(дада!);

- ДАНО "старт" перенесенню Штабу ВС ЗУ зі Львова у... Рівне - на відстань бліц-кригу з території Білорусі, де понині(тепер, правда, прикрито якимись "рухами" бульбашів "проти росії") відбувається концентрація "нас там нєт" без знаків розрізнення, які окупацію Къырым й частини Сходу двох областей України здійснили. Якщо(не дай, Боженька, супостатам зійти остаточно з розуму, приведи їх до тями, визволи нас від лукавого, най буде Воля Твоя. Амінь!) відбудеться отримання "ордена" грицем у паРаші, на території Неньки з'являться "кліщі" над Лівобережжям, про що ДАВНО балакалоси у запарєбрікє;

- розпродаж військової техніки й складів по всій Україні.
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20.01.2022 11:35 Відповісти
https://enovosty.com/news/news_society/full/2001-rossijskix-*******-obnaruzhili-v-belarusi-v-40-kilometrax-ot-granicy-s-ukrainoj-foto Российских военных обнаружили в Беларуси в 40 километрах от границы с Украиной .
В Беларусь перебросят 12 истребителей Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С».
Технику заметили в районе станции Речица в Гомельской области Беларуси, что чуть более чем в 40 километрах от границы Черниговской области Украины и в 90 километрах от границы с Киевской областью. Российских военных обнаружили в районе, где нет полигонов, заявленных для учений.,
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20.01.2022 11:37 Відповісти
Судя по этой силе, захватывать Киев они не собираются.
А вот обстреливать Киев с территории Беларуси - да.
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20.01.2022 11:46 Відповісти
Путлер в грузинскую войну побоялся Тбилиси захватить, когда ему ничто не мешало, только международный резонанс. А Киев тем более не Тбилиси. Вся возня рф для устрашения или растянуть военных Украины по все северной и востой границе и сделать точечный удар. Но кровища будет и это тоже сдерживает рф. Турчик скорее беспокоится о свой усадьбе в 1000 кв.м. на пол-гектара земли в Белогородке под Киевом и квартиры в 390 кв.м. в комплексе "Альпийский".
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20.01.2022 11:42 Відповісти
Зачем уйлу кормить гордых грузинови их международные долги?
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20.01.2022 12:04 Відповісти
В нулевых ракостан еще пытался держать мину и хотя бы претворялся молодой демократией. Сейчас пуйло пошел в разнос. Ему нужна победа похлеще Крыма или Абхазии. или свои же сожрут с потрахами. Вангую они уже стоят над плешивой тушкой на низком старте.
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20.01.2022 12:11 Відповісти
А они не собираются воевать. Они там уже втихаря во главе с дерьмаком делят должности в окупационной администрации пуйла. Им не до таких мелочей как армия, война и пр. Там половина слуг уже на карандаше у ФСБ и ГРУ.
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20.01.2022 12:08 Відповісти
Турчинов -Крымский дает советы киевлянам! А они и уши развесили! Та пох... с ней с Новороссией, лишь бы не Киев! Да и англы- молодцы прислали два самалета с противотанковыми ракетами для городского боя! Возьмут кацы Киев, а удержать потом смогут?
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20.01.2022 12:12 Відповісти
не два ,а вже вісім,відстаєш з інформацією!
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20.01.2022 16:14 Відповісти
Та я не інформатор! Напевне останні 6 самальотів з памперсами для влади Зе? Чи всіх киян? Цікаво. звідкіля у англійців стільки протитанкових ракет? Ірландці з шотландцями кіпішують? Чи чекають армаду російських плаваючих танків через Балтійське, Баренцеве, Північне моря?
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20.01.2022 19:30 Відповісти
если не удержат, могут разутюжить, как грозный..
это же кацапы..
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20.01.2022 23:02 Відповісти
Захват Киева,это только политика,а вот захват юга и с военной, и с экономической стороны более угрожающий.
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20.01.2022 12:42 Відповісти
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