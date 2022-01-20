Турчинов: Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок
За його словами, в умовах загрози військового вторгнення РФ в Україну влада демонструє злочинну бездіяльність і некомпетентність.
Головним наступальним пріоритетом генерального штабу РФ є Київський стратегічний напрямок. Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов у коментарі.
"У своєму черговому відеозверненні Зеленський називає можливість вторгнення РФ "чутками", натякаючи, що їх навмисне поширюють наші західні партнери", – додав він, нагадавши, що напередодні цього відеозвернення розвідувальні органи США офіційно надали військово-політичному керівництву України інформацію про підготовку нападу (вторгнення) російських військ з території Білорусі.
"Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок. З цією метою відбувається концентрація військ на контрольованій Кремлем території Білорусі, а також підготовка спецслужбами РФ і РБ провокацій у прикордонному регіоні",– пояснив екссекретар РНБО України.
Турчинов наголосив, що на сьогоднішній день жодних заходів для прикриття столиці та відбиття можливого нападу українське керівництво не вживає.
"В цих умовах необхідно негайно почати підготовку оборонних рубежів. Завершити формування, підготовку та озброєння бригад тероборони всіх прикордонних областей. Невідкладно перекинути механізовану бригаду корпусу резерву в район прогнозованого наступу агресора (Овруч-Іванків). Озброїти механізовану бригаду та бригади тероборони протитанковими ракетними комплексами "Стугна", "Корсар", а також, наданими урядом Великої Британії NLAW (SAAB)", – пояснив він, резюмувавши, що невиконання елементарних заходів щодо захисту країни ставить під сумнів адекватність та легітимність "зеленої" влади.
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Чи ви уявляєте що вони їхали колоною в танках ?
Хибно. Самі не знаєте і інших в оману вводите.
От він би точно розбив фуйлову армію...
Так мислить кожний зебіл.
Це потім він розповідав, що його довго вмовляли в 18. Хоча цей бреше, як дихає.
Назвіть , якщо такий розумний.
Військові, які познімали українські відзнаки і вільно переміщувались містом, поки горстка вірних оборонялась в частинах від окупантів ?
Ви не розумієте що пишете. Чи воліли би послати рештки ЗСУ щоб ворог перебив їх на перешийку ?
Вибачите, але ви ідіоти.
Дивись, щоб на тебе кадировець не заліз
ВР, яка відпочиває весь час, корумпований офіс президента, сам тупий Клоун, МВС, СБУ, Ген.штаб - все це в Києві..
Якщо Київ відпочиває весь час, то він і повинен нести за це відповідальність першим, а не маленькі міста чи села которими йому підкоряються. Хіба це не справедливо?
Во-первых - бывший секретарь райкома комсомола, который просрад Крым без единого выстрела со своими прогнозами должен вообще стать в конец очереди. Даже после меня.
Во-вторых. Самая тяжелая цель - Киев. Взять очень трудно город-мегаполис, разделенный к тому же большой рекой. Плюс - повышенный отрицательный международный резонанс. Все-таки не Грозный и Урус-Мартан, а столица одной из крупнейших европейских стран.
Так шо в топку Турчинова - послушать и забыть.
Вынесу версию. Группировка РФ в Белоруссии много жрать не просит, а можт отвлечь лучшие силы ВСУ из-за поносной болезни киевских обладаталей дач в Конче-Заспе.
А главная цель - Запорожская область, Мелитополь, Запорожская АЭС, Каховка и канал в Крым. Можно в случае успеха как бонус и Херсон прихватить с Николаевом.
если кабаев начнет войну, то даже гражданские, не должны сдаваться, потому, что кацапы придут убивать и грабить..
украинцы не должны жалеть орков, чтобы в рашу потоком пошел груз 200...
кабаев очень боится революции а рф, если пойдет груз 200, то в рф - будет бунт..
что у них может быть под контролем?!!
клоун, который даже не понял, где он находится с 2019 года!!..
это не паника, а вероятный сценарий развития..
если орки возьмут Киев - то им автоматически не надо будет брать другие областные города, так как центр управления Украины в Киеве..
если вы не рассматриваете захват Киева, который решит ход войны - то вы точно баран..
а зэки и титушня - это излюбленные методы рашистов и кгбистов..
за ними пойдет армия орков, а за их спинами - убийцы из омона..
диверсанты, агенты кремляди и предатели Украины во власти, и - окружают голобородько.. а вы ещё про панику вякаете..
при полномасштабном вторжении - власть должны взять украинские военные..
дай Бог не будет войны, но все варианты нельзя исключать и проводить соответствующие мероприятия..
а клоун голобородько в бирюльки играет..
Наши менты ничего не сделают с диверсантами, нужна военная полиция, которая будет тайно выявлять и поддерживать порядок во время возможного хаоса, какие например были в Казахстане..
Одна из диверсий может быть - отключение электричества, сами понимаете - банки, магазины и тд..
ещё, у населения нет оружия..
в Киеве сейчас полно маргиналов, уже сейчас должно быть патрулирование военной полицией..
но, что тут ещё можно сказать, если агенты плешивой кремляди во власти и в раде, они и могут саботировать действия военных, как было в Иловайске и Дебальцево..
надеюсь, что не будет войны..
200 км от белорусской границы до Киева..
надо вовлекать и информировать весь мир..
и ещё, больше всего маньяк кабаев боится руско-бунта, он будет, когда пойдет груз 200 в рашу..
надо быть готовыми ко всему..
Якщо насправді !
Там це активніше коментують!
Заіпався я їх реєструвати в своєму кондуїті...
Это как раз неприкрытые саботаж и диверсия!
Топливо для армии год не закупалось. Его осталось 17% от нормы мирного времени- для чьих танков ЗЕ дороги делает?
73% допрыгались- как и сто лет назад агрессор зайдет через Коростень с севера, и Через Харьков - на Полтаву, плюс десант "матросов" из Крыма... и будем столицу переносить в Винницу снова?
Гриценко мав би вже висіти на гілці не у якості плакату. Мінімум - копняк у дупу й ЛЕТІТИ "впєрєді планєти всєй"...
Ним зроблено:
- розформовано військові частини на території Къырым навколо стратегічних(ракетні та ін..), самі стратегічні поставлено на консервацію, що призвело їх скорочення особового складу до 20-10%, що ПРИЗВЕЛО ДО МОМЕНТАЛЬНОЇ ОКУПАЦІЇ;
- "землю", яка "звільнилась", запущено у розпродаж, що заблокував у зв'язку з шкандалями й смутою, бо ж "перебор" ... Я-НУ-КО-ВИЧ(дада!);
- ДАНО "старт" перенесенню Штабу ВС ЗУ зі Львова у... Рівне - на відстань бліц-кригу з території Білорусі, де понині(тепер, правда, прикрито якимись "рухами" бульбашів "проти росії") відбувається концентрація "нас там нєт" без знаків розрізнення, які окупацію Къырым й частини Сходу двох областей України здійснили. Якщо(не дай, Боженька, супостатам зійти остаточно з розуму, приведи їх до тями, визволи нас від лукавого, най буде Воля Твоя. Амінь!) відбудеться отримання "ордена" грицем у паРаші, на території Неньки з'являться "кліщі" над Лівобережжям, про що ДАВНО балакалоси у запарєбрікє;
- розпродаж військової техніки й складів по всій Україні.
В Беларусь перебросят 12 истребителей Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С».
Технику заметили в районе станции Речица в Гомельской области Беларуси, что чуть более чем в 40 километрах от границы Черниговской области Украины и в 90 километрах от границы с Киевской областью. Российских военных обнаружили в районе, где нет полигонов, заявленных для учений.,
А вот обстреливать Киев с территории Беларуси - да.
это же кацапы..